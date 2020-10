10. den na French Open: Na programu jsou první čtvrtfinále, semifinálový souboj si mohou zajistit Nadal s Thiemem

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Čtvrtfinále dvouhry žen • Svitolinová (3-Ukr.) - Podoroská (Arg.) | Court Philippe Chatrier (12:30 SELČ) Šwiateková (Pol.) - Trevisanová (It.) | Court Philippe Chatrier (16:00 SELČ) • Čtvrtfinále dvouhry mužů • Schwartzman (12-Arg.) - Thiem (3-Rak.) | Court Philippe Chatrier (14:00 SELČ) Sinner (It.) - Nadal (2-Šp.) | Court Philippe Chatrier (17:30 SELČ)



• Čtvrtfinále dvouhry žen •

Elina Svitolinová (5.) - Nadia Podoroská (131.) | Court Philippe Chatrier (12:30 SELČ)

Elina Svitolinová, která bude bojovat o vylepšení svého pařížského maxima a vyrovnání svého nejlepšího výsledku na grandslamech, se pokusí zastavit naprosto nečekanou a senzační jízdu kvalifikantky Nadii Podoroské, jež na akcích velké čtyřky nikdy předtím nevyhrála zápas hlavní soutěže. S první argentinskou čtvrtfinalistkou grandslamů od Wimbledonu 2004 (Paola Suárezová) se střetne premiérově.

Podoroská v Paříži hraje v životní formě, ale proti Svitolinové už by měla její pohádka skončit. Ukrajinka má se závěrečnými koly na velkých turnajích podstatně větší zkušenosti a celkově je kvalitnější hráčkou.

Tip: Svitolinová ve dvou setech

Aktuální forma

Svitolinová těsně před pauzou v Monterrey ukončila 16měsíční čekání na triumf a i po restartu sezony si vede solidně. V Římě sice ve čtvrtfinále schytala výprask od Markéty Vondroušové, nicméně poslední generálku ve Štrasburku vyhrála a získala svůj 15. titul.

Cesta turnajem

Na French Open měla v úvodních kolech celkem potíže. Varvaru Gračevovou porazila ve dvou těsných setech, od hráčky druhé stovky Renaty Zarazúaové dostala "kanára" a další těsné dvousetové vítězství slavila proti Jekatěrině Alexandrovové. Nejjednodušší pro ni bylo osmifinále s Caroline Garciaovou, v němž se domácí naděje vyházela.

Historie na French Open

Svitolinová hraje hlavní soutěž French Open poosmé a počtvrté je ve druhém týdnu. Jejím maximem na pařížské antuce je čtvrtfinále z let 2015 a 2017. Loni ve třetím kole jasně nestačila na Garbiñe Muguruzaovou.

Elina Svitolinová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Štrasburk, Monterrey (vítězka)

Největší úspěchy na antuce: Štrasburk (vítězka)

Bilance: 21-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na antuce: 10-1

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 8-0 (kariérní 157-53)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 2-4)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), US Open (nehrála)

Elina Svitolinová - French Open

Kariérní bilance: 20-7

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2015, 2017)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-2

Generálka: Řím (čtvrtfinále), Štrasburk (vítězka)

Cesta turnajem: Gračevová (7-6 6-4), Zarazúaová (6-3 0-6 6-2), (27) Alexandrovová (6-4 7-5), Garciaová (6-1 6-3)

Aktuální forma

Podoroská strávila většinu dosavadního průběhu sezony na nižším okruhu a letos má vynikající bilanci 42-6 (na antuce 21-3), momentálně se veze na vítězné vlně 12 zápasů.

Cesta turnajem

Na French Open suverénně prošla tříkolovou kvalifikací a v hlavní soutěži po výborných výkonech nedala šanci Greet Minnenové, dvojnásobné čtvrtfinalistce Julii Putincevové ani Slovence Anně Karolíně Schmiedlové. V nervózním osmifinále s Barborou Krejčíkovou zvítězila po obratu a stala se první argentinskou čtvrtfinalistkou French Open po 16 letech (Paola Suárezová).

Historie na French Open

Podoroská se French Open účastní podruhé, před třemi lety skončila v kvalifikaci.

Nadia Podoroská - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: French Open (čtvrtfinále)

Bilance: 42-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na antuce: 21-3

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-0 (kariérní 0-0)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (nehrála), US Open (nehrála)

Nadia Podoroská - French Open

Kariérní bilance: 4-0

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2020)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: WTA 125k Praha (semifinále), ITF W60 Saint-Malo (vítězka)

Cesta turnajem: Minnenová (6-2 6-1), (23) Putincevová (6-3 1-6 6-2), Schmiedlová (6-3 6-2), Krejčíková (2-6 6-2 6-3)



Iga Šwiateková (54.) - Martina Trevisanová (159.) | Court Philippe Chatrier (16:00 SELČ)

Zatímco od talentované teenagerky Igy Šwiatekové mohli někteří postup do čtvrtfinále čekat, i když jí v cestě stála nasazená jednička a největší favoritka Simona Halepová, od kvalifikantky a až 159. hráčky světa Martiny Trevisanové, která nikdy předtím na grandslamech nezaznamenala výhru v hlavní soutěži, by asi postup mezi nejlepší osmičku nečekal nikdo. Vzájemná bilance je před dnešním soubojem vyrovnaná 1-1.

Obě aktérky mají na letošním French Open životní formu, ovšem Šwiateková je daleko kvalitnější hráčkou než o sedm let starší Italka a měla by její nečekanou jízdu zastavit.

Tip: Šwiateková ve dvou setech

Aktuální forma

Šwiatekové se letos daří hlavně na grandslamech, což potvrzuje i v Paříži. Na Australian Open uhrála osmifinále a na US Open třetí kolo. Na generálce v Římě v prvním kole překvapivě nestačila na kvalifikantku Arantxu Rusovou.

Cesta turnajem

Na French Open ovšem zatím předvádí suverénní výkony, šanci nedala loňské finalistce Markétě Vondroušové, Su-Wei Hsieh ani Eugenii Bouchardové a v osmifinále smetla nasazenou jedničku, největší favoritku a 17 zápasů neporaženou Simonu Halepovou.

Historie na French Open

Šwiateková i při své druhé účasti na French Open prošla do druhého týdne. Loni se postupem do osmifinále, v němž schytala výprask od Halepové, dočkala životního výsledku.

Iga Šwiateková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: French Open (čtvrtfinále)

Bilance: 13-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 4-1

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 5-0 (kariérní 72-15)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), US Open (3. kolo)

Iga Šwiateková - French Open

Kariérní bilance: 7-1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2020)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Řím (1. kolo)

Cesta turnajem: (15) Vondroušová (6-1 6-2), Su-Wei Hsieh (6-1 6-4), Bouchardová (6-3 6-2), (1) Halepová (6-1 6-2)

Aktuální forma

Trevisanová letos na hlavním okruhu nevyhrála jediný zápas hlavní soutěže a jejím letošním maximem před startem French Open bylo čtvrtfinále na podniku ITF v Káhiře. Nic tedy nenasvědčovalo tomu, že by měla být na právě probíhajícím antukovém grandslamu hrozbou.

Cesta turnajem

V Paříži však chytla životní formu. Šestadvacetiletá Italka prošla tříkolovou kvalifikací, v prvním kole hlavní soutěže jí vzdala krajanka Camila Giorgiová a poté si vyšlápla na Cori Gauffovou a po dvou odvrácených mečbolech na nasazenou Marii Sakkariovou. V osmifinále ve dvou setech přehrála chybující světovou osmičku Kiki Bertensovou.

Historie na French Open

Trevisanová v Paříži startuje třetím rokem po sobě, při předchozích dvou účastech nedokázala projít kvalifikačním sítem.

Martina Trevisanová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: French Open (čtvrtfinále)

Bilance: 16-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 10-3

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 2-2 (kariérní 3-11)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), US Open (nehrála)

Martina Trevisanová - French Open

Kariérní bilance: 4-0

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2020)

Loňský výsledek: kvalifikace

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: WTA 125k Praha (2. kolo), Řím (kvalifikace)

Cesta turnajem: Giorgiová (7-5 3-0 skreč), Gauffová (4-6 6-2 7-5), (20) Sakkariová (1-6 7-6 6-3), (5) Bertensová (6-4 6-4)



• Čtvrtfinále dvouhry mužů •

Diego Schwartzman (14.) - Dominic Thiem (3.) | Court Philippe Chatrier (14:00 SELČ)

Diego Schwartzman bude hrát počtvrté v kariéře grandslamové čtvrtfinále, podruhé v Paříži, a pokusí se poprvé postoupit do dalšího kola. Soupeře však bude mít velmi těžkého, jednoho z největších favoritů, finalistu posledních dvou ročníků a vítěze nedávného US Open Dominica Thiema, se kterým poslední tři souboje prohrál a ve vzájemné bilanci ztrácí 2-6.

Schwartzman na letošním French Open hraje v obrovské pohodě a přestože je nasazenou dvanáctkou a Thiem trojkou, těžší los měla rakouská jednička. To by Thiemovi mohlo pomoct k postupu do dalšího kola. Třetí hráč světa měl sice v posledním utkání s domácím outsiderem Hugem Gastonem velké potíže, nicméně i tak je jasným favoritem na postup. Se Schwartzmanem, jenž před pár týdny slavil skalp antukového krále Rafaela Nadala, to ovšem nebude mít vůbec jednoduché a nejspíše nás čeká parádní bitva.

Tip: Thiem v pěti setech

Aktuální forma

Schwartzman letos sbírá úspěchy hlavně na antuce. Před pauzou hrál finále doma v Córdobě a po restartu sezony a zklamání na amerických betonech se v Římě poprvé probojoval do finále podniků Masters, v němž podlehl Novakovi Djokovičovi.

Cesta turnajem

Na French Open zatím postupuje s přehledem, Miomirovi Kecmanovičovi, Lorenzovi Giustinovi, Slovákovi Norbertovi Gombosovi ani Lorenzovi Sonegovi nepovolil set.

Historie na French Open

Schwartzman v hlavní soutěži antukového grandslamu startuje posedmé a podruhé je ve druhém týdnu. Postupem do čtvrtfinále vyrovnal své předloňské maximum. Loni již ve druhém kole prohrál s Leonardem Mayerem.

Diego Schwartzman - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím, Córdoba (finále); Buenos Aires (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Řím, Córdoba (finále); Buenos Aires (semifinále)

Bilance: 19-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 14-3

Bilance proti hráčům Top 10: 1-4 (kariérní 8-29)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-3)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), US Open (1. kolo)

Diego Schwartzman - French Open

Kariérní bilance: 13-6

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2018, 2020)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-1

Generálka: Kitzbühel (čtvrtfinále), Řím (finále)

Cesta turnajem: Kecmanovič (6-0 6-1 6-3), Giustino (6-1 7-5 6-0), Gombos (7-6 6-3 6-3), Sonego (6-1 6-3 6-4)

Aktuální forma

Finalista lednového Australian Open Thiem se na US Open počtvrté v kariéře dostal do finále grandslamů a po pětisetové bitvě s Alexanderem Zverevem se konečně dočkal premiérového triumfu na akcích velké čtyřky. Po něm se rozhodl odpočívat, do Paříže tak dorazil bez jediného ostrého zápasu na oranžové drti.

Cesta turnajem

Přesto na French Open v úvodních kolech neztratil set a proti Marinovi Čiličovi, kvalifikantovi Jackovi Sockovi i nasazenému Casperovi Ruudovi suverénně potvrdil roli favorita. V osmifinále kráčel za další pohodlnou výhrou, ovšem domácího outsidera a hráče třetí stovky Huga Gastona nakonec udolal až po pětisetové bitvě.

Historie na French Open

Thiem hraje své sedmé French Open. Zatímco při úvodních dvou startech vypadl již ve druhém kole, v posledních čtyřech letech uhrál minimálně semifinále. Jeho maximem je finále z posledních dvou let, v obou případech v něm nestačil na Rafaela Nadala.

Dominic Thiem - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: US Open (vítěz); Australian Open (finále)

Největší úspěchy na antuce: Rio de Janeiro (čtvrtfinále)

Bilance: 20-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na antuce: 6-1

Bilance proti hráčům Top 11-20: 1-0 (kariérní 25-20)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 2-0 (kariérní 6-1)

Grandslamy: Australian Open (finále), US Open (vítěz)

Dominic Thiem - French Open

Kariérní bilance: 28-6

Nejlepší výsledek: finále (2018-19)

Loňský výsledek: finále

Bilance ve čtvrtfinále: 4-0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Čilič (6-4 6-3 6-3), Sock (6-1 6-3 7-6), (28) Ruud (6-4 6-3 6-1), Gaston (6-4 6-4 5-7 3-6 6-3)



Jannik Sinner (75.) - Rafael Nadal (2.) | Court Philippe Chatrier (17:30 SELČ)

Jannik Sinner prožívá na French Open skvělou premiéru. Devatenáctiletý talent znovu vylepšil své grandslamové maximum a dnes ve svém premiérovém čtvrtfinále na největších turnajích vyzve antukového krále Rafaela Nadala. S největším favoritem, 12násobným šampionem a vítězem posledních tří ročníků, jenž může v případě triumfu vyrovnat rekord Rogera Federera v počtu grandslamových trofejí, se utká poprvé.

Sinner sice na French Open hraje svůj nejlepší letošní turnaj, ovšem na Nadala by to stačit nemělo. Zkušený Španěl je na svém nejoblíbenějším podniku solidní, postupuje s přehledem a dnes by měl svému o 15 let mladšímu soupeři udělit lekci.

Tip: Nadal ve třech setech

Aktuální forma

Sinner před French Open absolvoval celkem 11 turnajů a teprve až na tom posledním na Masters v Římě dokázal porazit dva soupeře po sobě, když vyřadil Benoita Paireho a senzačně Stefanose Tsitsipase, v osmifinále prohrál s Grigorem Dimitrovem.

Cesta turnajem

Na French Open italský talent v úvodních kolech neztratil set, když přejel nasazeného Davida Goffina a poté potvrdil roli favorita proti Benjaminovi Bonzimu i Federicovi Coríovi. V osmifinále ve čtyřech setech přehrál světovou sedmičku a finalistu nedávného US Open Alexandera Zvereva.

Historie na French Open

Sinner hraje French Open poprvé v kariéře.

Jannik Sinner - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Rotterdam (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: French Open (čtvrtfinále)

Bilance: 11-11

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 7-2

Bilance proti hráčům Top 10: 3-1 (kariérní 3-2)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), US Open (1. kolo)

Jannik Sinner - French Open

Kariérní bilance: 4-0

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2020)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Kitzbühel (2. kolo), Řím (osmifinále)

Cesta turnajem: (11) Goffin (7-5 6-0 6-3), Bonzi (6-2 6-4 6-4), Coría (6-3 7-5 7-5), (6) A. Zverev (6-3 6-3 4-6 6-3)

Aktuální forma

Nadal se rozhodl vynechat americké betony včetně obhajoby na US Open a po restartu sezony se představil až na Masters v Římě, kde byl největším favoritem. Devítinásobný šampion a vítěz předchozích dvou ročníků sice začal suverénně, když nedal šanci Pablovi Carreñovi ani Dušanovi Lajovičovi, ovšem ve čtvrtfinále ho senzačně vyřadil pozdější finalista Diego Schwartzman.

Cesta turnajem

Na French Open si bez ztráty setu poradil s Egorem Gerasimovem, Mackenziem McDonaldem, Stefanem Travagliou i Sebastianem Kordou.

Historie na French Open

Nadal je suverénně nejúspěšnějším hráčem antukového grandslamu v historii. Na svém nejoblíbenější turnaji startuje pošestnácté a pouze třikrát si z areálu Rolanda Garrose neodvezl trofej pro vítěze (2009 - osmifinále, 2015 - čtvrtfinále, 2016 - odstoupení před zápasem třetího kola). V loňském finále si antukový král poradil s Dominicem Thiemem a slavil rekordní 12. titul z pařížské antuky.

Rafael Nadal - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Acapulko (vítěz)

Největší úspěchy na antuce: Řím (čtvrtfinále)

Bilance: 19-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na antuce: 6-1

Bilance proti hráčům Top 50-100: 8-0 (kariérní 278-19)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-1 (kariérní 33-8)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), US Open (nehrál)

Rafael Nadal - French Open

Kariérní bilance: 97-2

Nejlepší výsledek: vítěz (2005-08, 2010-14, 2017-19)

Loňský výsledek: vítěz

Bilance ve čtvrtfinále: 12-1

Generálka: Řím (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Gerasimov (6-4 6-4 6-2), McDonald (6-1 6-0 6-3), Travaglia (6-1 6-4 6-0), Korda (6-1 6-1 6-2)