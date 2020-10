9. den na French Open: Na programu jsou zbylá osmifinále. O postup se poperou Kvitová či světová jednička Djokovič

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Kvitová (7-ČR) - Shuai Zhang (Čína) | Court Philippe Chatrier (11:00 SELČ) • Osmifinále dvouhry žen • Siegemundová (Něm.) - Badosaová (Šp.) | Court Simonne Mathieu (11:00 SELČ) Džabúrová (30-Tun.) - Collinsová (USA) | Court Suzanne Lenglen (13:00 SELČ) Ferrová (Fr.) - Keninová (4-USA) | Court Philippe Chatrier (16:30 SELČ) • Osmifinále dvouhry mužů • Fucsovics (Maď.) - Rubljov (13-Rus.) | Court Suzanne Lenglen (11:00 SELČ) Dimitrov (18-Bulh.) - Tsitsipas (5-Řec.) | Court Philippe Chatrier (12:30 SELČ) Djokovič (1-Srb.) - Chačanov (15-Rus.) | Court Philippe Chatrier (14:30 SELČ) Carreño (17-Šp.) - Altmaier (Něm.) | Court Suzanne Lenglen (14:30 SELČ)



• Češi v akci •

Petra Kvitová (11.) - Shuai Zhang (39.) | Court Philippe Chatrier (11:00 SELČ)

Petra Kvitová si po dlouhých pěti letech zahraje osmifinále antukového French Open. Nasazená sedmička a semifinalistka ročníku 2012 se v něm utká se Shuai Zhang, která obě předchozí osmifinále na grandslamech zvládla a dnes zaútočí na vyrovnání svého maxima na akcích velké čtyřky. Ve vzájemné bilanci vede 3-2 Kvitová.

Kvitová před pauzou startovala na čtyřech turnajích a na všech postoupila minimálně do čtvrtfinále. Po restartu sezony ovšem na další takovou účast čeká, na generálce v New Yorku ztroskotala hned na krajance Marii Bouzkové a na US Open vypadla v osmifinále se Shelby Rogersovou. Svůj první letošní turnaj na antuce odstartovala dvousetovým vítězstvím nad domácí Océane Dodinovou a bez ztráty setu si poradila také s antukářkou Jasmine Paoliniovou a teenagerkou Leylah Fernandezovou.

Zhang se letos dostala nejdále do finále v Hobartu. Po pauze na amerických betonech startovala ve Flushing Meadows na generálce i US Open a v obou případech nestačila na svou úvodní soupeřku, první kolo nezvládla ani na antuce v Římě. Do formy se rozehrála až na poslední přípravce ve Štrasburku, kde až ve čtvrtfinále prohrála s Jelenou Rybakinovou. Na French Open stejně jako Kvitová ještě ani jednou nemusela do rozhodující sady, postupně vyřadila nasazenou Madison Keysovou, Alizé Cornetovou a domácí divokou kartu Claru Burelovou.

Kvitová je jasně lepší hráčkou a na French Open se, přestože Zhang také ještě set neztratila, prezentuje lepšími výkony než Číňanka. Postup do prvního čtvrtfinále po pauze by ji neměl uniknout.

Tip: Kvitová ve dvou setech

Petra Kvitová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (finále); Brisbane (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 18-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 3-0

Bilance proti hráčkám Top 31-50: 3-1 (kariérní 85-38)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1-1 (kariérní 12-8)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), US Open (osmifinále)

Petra Kvitová - French Open

Kariérní bilance: 26-10

Nejlepší výsledek: semifinále (2012)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance v osmifinále: 1-3

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Dodinová (6-3 7-5), Paoliniová (6-3 6-3), Fernandezová (7-5 6-3)

Shuai Zhang - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hobart (finále)

Největší úspěchy na antuce: Štrasburk (čtvrtfinále)

Bilance: 16-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 6-2

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 0-2 (kariérní 11-35)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 2-0)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), US Open (1. kolo)

Shuai Zhang - French Open

Kariérní bilance: 8-9

Nejlepší výsledek: osmifinále (2020)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Řím (1. kolo), Štrasburk (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: (12) Keysová (6-3 7-6), Cornetová (6-4 7-6), Burelová (7-6 7-5)



• Osmifinále dvouhry žen •

Laura Siegemundová (66.) - Paula Badosaová (87.) | Court Simonne Mathieu (11:00 SELČ)

Překvapivá čtvrtfinalistka vzejde ze souboje mezi Laurou Siegemundovou a Paulou Badosaovou, pro obě aktérky se bude jednat o premiérové osmifinále na grandslamových turnajích. Vzájemná bilance je před dnešním duelem vyrovnaná 1-1.

Siegemundové, bývalé 27. hráčce světa, se po ošklivém zranění před třemi lety v Norimberku nedaří tak jako dřív. Letos má na kontě jedinou čtvrtfinálovou účast na hlavním okruhu, které dosáhla na úvodním podniku v Aucklandu, na další sérii dvou výher v hlavních soutěžích čekala až do French Open. Na pařížské antuce vyřadila Kristinu Mladenovicovou a po obratu Julii Görgesovou a Petru Martičovou.

Badosaová před pauzou na hlavním okruhu vyhrála jediný zápas hlavní soutěže. Svůj nejlepší tenis 22letá Španělka předvádí až v posledních týdnech, kdy se dostala do semifinále v Istanbulu a teď prožívá nejlepší grandslam své kariéry. Na French Open ve třech setech přehrála Katerynu Kozlovovou a předloňskou finalistku Sloane Stephensovou, ve třetím kole jí stačily dvě sady proti vítězce ročníku 2017 Jeleně Ostapenkové.

Siegemundová je na nejpomalejším povrchu zkušenější a o něco lepší hráčkou a obojí by dnes měla potvrdit. Badosaová ale v Paříži také hraje velmi slušně a zadarmo to mít Němka nebude.

Tip: Siegemundová ve třech setech

Laura Siegemundová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Auckland (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: French Open (osmifinále)

Bilance: 18-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 5-2

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 3-1 (kariérní 37-39)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), US Open (1. kolo)

Laura Siegemundová - French Open

Kariérní bilance: 4-3

Nejlepší výsledek: osmifinále (2020)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Mladenovicová (7-5 6-3), Görgesová (1-6 6-1 6-3), (13) Martičová (6-7 6-3 6-0)

Paula Badosaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Istanbul (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Istanbul (semifinále)

Bilance: 13-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 6-1

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 2-0 (kariérní 12-13)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), US Open (1. kolo)

Paula Badosaová - French Open

Kariérní bilance: 3-0

Nejlepší výsledek: osmifinále (2020)

Loňský výsledek: kvalifikace

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Istanbul (semifinále)

Cesta turnajem: Kozlovová (6-2 4-6 6-3), (29) Stephensová (6-4 4-6 6-2), Ostapenková (6-4 6-3)



Ons Džabúrová (35.) - Danielle Collinsová (57.) | Court Suzanne Lenglen (13:00 SELČ)

Ons Džabúrovou a Danielle Collinsovou dnes čeká premiérový vzájemný souboj a první osmifinále na French Open. Zatímco Tunisanka bude útočit na vyrovnání svého grandslamového maxima, kterým je čtvrtfinále letošního Australian Open, Collinsová byla na akcích velké čtyřky nejdále v semifinále loňského Australian Open.

Džabúrová si celý rok vede velmi solidně, jejím maximem je čtvrtfinále, které si zahrála na čtyřech turnajích. Před French Open se rozhodla absolvovat generálku v italském Římě, kde hned v prvním kole nestačila na Cori Gauffovou. Na French Open má potíže, ale vždy to zatím stačilo na postup. Tunisanka po obratu porazila Zarinu Dijasovou, ve dvou těsných setech Nao Hibinovou a po třísetové bitvě nasazenou osmičku Arynu Sabalenkovou.

Collinsová měla velmi solidní vstup do sezony, když se dostala do čtvrtfinále v Brisbane, semifinále v Adelaide a druhého kola Australian Open. Po pauze ovšem na domácích betonech prohrála obě utkání. Znovu se chytla až na French Open, kde vyřadila Mónicu Niculescuovou, Claru Tausonovou a ve třetím kole překvapivě i jednu z největších favoritek Garbiñe Muguruzaovou.

Premiérový souboj aktivně hrajících tenistek nemá jasnou favoritku, sázkové kanceláře mírně favorizují Džabúrovou. Hodně bude záležet na tom, která z hráček spáchá méně nevynucených chyb.

Tip: Džabúrová ve třech setech

Ons Džabúrová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: New York, Lexington, Dauhá, Australian Open (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: French Open (osmifinále)

Bilance: 25-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 3-1

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 7-3 (kariérní 36-29)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1-0 (kariérní 1-0)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), US Open (3. kolo)

Ons Džabúrová - French Open

Kariérní bilance: 5-2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2020)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Řím (1. kolo)

Cesta turnajem: Dijasová (4-6 6-3 6-1), Hibinová (7-6 6-4), (8) Sabalenková (7-6 2-6 6-3)

Danielle Collinsová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 9-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 3-0

Bilance proti hráčkám Top 31-50: 1-1 (kariérní 6-10)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 1-0)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), US Open (1. kolo)

Danielle Collinsová - French Open

Kariérní bilance: 4-2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2020)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Niculescuová (2-6 6-2 6-1), Tausonová (6-2 6-3), (11) Muguruzaová (7-5 2-6 6-4)



Fiona Ferrová (49.) - Sofia Keninová (6.) | Court Philippe Chatrier (16:30 SELČ)

Fiona Ferrová ve svém premiérovém grandslamovém osmifinále vyzve nasazenou čtyřku Sofii Keninovou. Se senzační vítězkou letošního Australian Open jediný dosavadní souboj před třemi lety na antuce v Charlestonu prohrála.

Ferrová před pauzou vůbec nic nepředvedla, ovšem během koronavirové přestávky se rozehrála do životní formy a po restartu sezony vyhrála všech osm zápasů. Pokud bychom počítali i exhibice, pak neprohrála již 18 duelů v řadě. Po pauze začala hned na začátku srpna na antuce v Palermu a získala svůj druhý titul na okruhu WTA, od té doby nehrála. Formu však neztratila, na French Open vyřadila Heather Watsonovou, nasazenou Jelenu Rybakinovou a sedm zápasů neporaženou Patricii Marii Tigovou.

Keninová se od senzačního triumfu na Australian Open hodně trápí, přestože o měsíc později po vydřených výhrách ovládla slabě obsazený halový podnik v Lyonu. Po pauze startovala na amerických betonech ve Flushing Meadows na generálce i US Open a vyhrála jen tři zápasy, na antukové generálce v Římě dokonce v úvodním utkání neuhrála jediný game s Viktorií Azarenkovou. Na French Open úvodními dvěma koly prošla s problémy, když musela do rozhodující sady proti Ljudmile Samsonovové i Aně Bogdanové, ve třetím kole smetla kvalifikantku Irinu Baraovou.

Keninová nemá dobrou formu a Ferrová, která se veze na vítězné vlně, by toho mohla využít. Hodně bude záležet na tom, jak se domácí naděje vypořádá s případnou nervozitou. Američanka je nicméně favoritkou.

Tip: Keninová ve třech setech

Fiona Ferrová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Palermo (vítězka)

Největší úspěchy na antuce: Palermo (vítězka)

Bilance: 12-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na antuce: 8-0

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-0 (kariérní 0-2)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), US Open (nehrála)

Fiona Ferrová - French Open

Kariérní bilance: 4-5

Nejlepší výsledek: osmifinále (2020)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Watsonová (7-6 6-4), (14) Rybakinová (6-3 4-6 6-2), Tigová (7-6 4-6 6-0)

Sofia Keninová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Lyon, Australian Open (vítězka)

Největší úspěchy na antuce: French Open (osmifinále)

Bilance: 21-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 3-1

Bilance proti hráčkám Top 31-50: 4-1 (kariérní 16-10)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1-1 (kariérní 1-2)

Grandslamy: Australian Open (vítězka), US Open (osmifinále)

Sofia Keninová - French Open

Kariérní bilance: 5-2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2019-20)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v osmifinále: 0-1

Generálka: Řím (2. kolo)

Cesta turnajem: Samsonovová (6-4 3-6 6-3), Bogdanová (3-6 6-3 6-2), Baraová (6-2 6-0)



• Osmifinále dvouhry mužů •

Márton Fucsovics (63.) - Andrej Rubljov (12.) | Court Suzanne Lenglen (11:00 SELČ)

Márton Fucsovics si potřetí v kariéře zahraje grandslamové osmifinále a na premiérové čtvrtfinále zaútočí proti osm zápasů neporaženému Andrejovi Rubljovovi. S ruským tenistou, který bude usilovat o vyrovnání svého grandslamového maxima, oba předchozí souboje vyhrál.

Fucsovics má letos velmi slušnou formu. Na úvodním podniku v Dauhá došel do čtvrtfinále, na Australian Open si zahrál osmifinále, na Masters v New Yorku rovněž postoupil mezi nejlepší šestnáctku a na US Open skončil ve třetím kole. Na antuce hraje svůj první letošní turnaj, v Paříži si v úvodním kole vyšlápl na světovou pětku Daniila Medveděva a poté si bez ztráty setu poradil s Albertem Ramosem a Thiagem Monteirem.

Rubljov letos hraje fantasticky, ruský mladík vyhrál 11 zápasů v řadě, bral dva tituly a jeho vítězná série skončila až v osmifinále Australian Open. Další skvělý výsledek zaznamenal postupem do čtvrtfinále US Open. Na antuce startoval v Římě, kde sice vypadl již ve druhém kole, ovšem poté ovládl generálku v Hamburku. V Paříži mu hrozil konec hned v úvodním kole, v němž prohrával 0-2 na sety a 2-5 se Samem Querreym, po úspěšném obratu si poradil s Alejandrem Davidovichem Fokinou i Kevinem Andersonem.

Ve vzájemné bilanci sice vede 2-0 Fucsovics, ovšem Rubljov má letos výbornou formu, je úplně jiným hráčem než před třemi lety, kdy se aktéři naposledy střetli, a měl by slavit postup do dalšího kola.

Tip: Rubljov ve čtyřech setech

Márton Fucsovics - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 19-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 3-0

Bilance proti hráčům Top 11-20: 3-1 (kariérní 8-12)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-1 (kariérní 0-2)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), US Open (3. kolo)

Márton Fucsovics - French Open

Kariérní bilance: 4-2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2020)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: (4) Medveděv (6-4 7-6 2-6 6-1), Ramos (7-6 6-3 7-5), Monteiro (7-5 6-1 6-3)

Andrej Rubljov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hamburk, Adelaide, Dauhá (vítěz)

Největší úspěchy na antuce: Hamburk (vítěz)

Bilance: 28-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na antuce: 9-1

Bilance proti hráčům Top 50-100: 12-0 (kariérní 55-31)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1-1 (kariérní 2-2)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), US Open (čtvrtfinále)

Andrej Rubljov - French Open

Kariérní bilance: 3-1

Nejlepší výsledek: osmifinále (2020)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Hamburk (vítěz)

Cesta turnajem: Querrey (6-7 6-7 7-5 6-4 6-3), Davidovich Fokina (7-5 6-1 3-6 6-1), Anderson (6-3 6-2 6-3)



Grigor Dimitrov (20.) - Stefanos Tsitsipas (6.) | Court Philippe Chatrier (12:30 SELČ)

Grigor Dimitrov na desátý pokus poprvé prošel do druhého týdne French Open a o znovu vylepšení svého pařížského maxima si zahraje s jedním z největších favoritů Stefanosem Tsitsipasem, který bude rovněž usilovat o první čtvrtfinále v areálu Rolanda Garrose. Na turnajích se vítězové Turnaje mistrů potkávají poprvé.

Bývalý třetí hráč světa Dimitrov rozhodně nemůže letošní sezonu považovat za úspěšnou, na kontě má jediné semifinále z menšího podniku v Acapulku. Na antuce se však bulharské jedničce celkem daří, před French Open si zahrál římské Masters a došel do čtvrtfinále. Na French Open ještě neztratil set, postupně si poradil s Grégoirem Barrérem a Slovákem Andrejem Martinem, ve třetím kole mu za stavu 0-2 na sety vzdal Roberto Carballés.

Tsitsipas se po restartu sezony vrátil semifinálovou účastí na přesunutém Masters v New Yorku, ovšem následující dva turnaje pro něj byly obrovským zklamáním. Na US Open ve třetím kole proti Bornovi Čoričovi neudržel jasné vedení a nevyužil šest mečbolů a na římském Masters se loučil hned po úvodním zápase. Podstatně lépe si vedl na poslední generálce v Hamburku, kde až ve finále prohrál s Andrejem Rubljovem. Na French Open měl v prvním kole namále, když s Jaumem Munarem prohrával 0-2 na sety. Od té doby další ztrátu setu nepřipustil a poradil si s Pablem Cuevasem i Aljažem Bedenem (skreč).

Tsitsipas je na antuce kvalitnějším hráčem než Dimitrov, což by měl potvrdit postupem do dalšího kola.

Tip: Tsitsipas ve čtyřech setech

Grigor Dimitrov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Acapulko (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Řím (čtvrtfinále)

Bilance: 15-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 6-1

Bilance proti hráčům Top 10: 0-1 (kariérní 25-61)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 5-5)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), US Open (2. kolo)

Grigor Dimitrov - French Open

Kariérní bilance: 12-9

Nejlepší výsledek: osmifinále (2020)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Řím (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Barrére (6-3 6-2 6-2), Martin (6-4 7-6 6-1), Carballés (6-1 6-3 skreč)

Stefanos Tsitsipas - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Marseille (vítěz); Hamburk, Dubaj (finále); New York (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Hamburk (finále)

Bilance: 25-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 7-2

Bilance proti hráčům Top 11-20: 1-2 (kariérní 12-8)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 1-2)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), US Open (3. kolo)

Stefanos Tsitsipas - French Open

Kariérní bilance: 7-3

Nejlepší výsledek: osmifinále (2019-20)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v osmifinále: 0-1

Generálka: Řím (2. kolo), Hamburk (finále)

Cesta turnajem: Munar (4-6 2-6 6-1 6-4 6-4), P. Cuevas (6-1 6-4 6-2), Bedene (6-1 6-2 3-1 skreč)



Novak Djokovič (1.) - Karen Chačanov (16.) | Court Philippe Chatrier (14:30 SELČ)

Světová jednička Novak Djokovič letos stále nezaznamenal standardní porážku a o protažení své "letošní neporazitelnosti" bude vítěz ročníku 2016, který v Paříži útočí na 18. grandslamový triumf, usilovat proti Karenovi Chačanovovi, jenž i při svém čtvrtém startu na French Open postoupil do druhého týdne a dnes se pokusí vyrovnat své pařížské a zároveň grandslamové maximum. Letos ve čtvrtfinále v Dubaji suverénně zvítězil Djokovič a své vedení ve vzájemné bilanci navýšil na 3-1.

Djokovič letos ještě neokusil standardní porážku. Zkraje roku pomohl Srbsku k triumfu v ATP Cupu, poté ovládl Australian Open, podnik v Dubaji, Masters v New Yorku a na US Open byl při absenci svých největších rivalů jasným favoritem. V osmifinále však spáchal přestupek proti pravidlům a byl diskvalifikován. Na kurty se vrátil triumfem v Římě a získal rekordní 36. trofej z Masters. Na French Open povolil pouhých pět gamů Mikaelovi Ymerovi, Ričardasovi Berankisovi i Danielovi Galánovi. Letos má, pokud počítáme diskvalifikaci jako porážku, bilanci 34-1.

Chačanov nemůže být s vývojem letošní sezony spokojený, jeho maximem je jediné čtvrtfinále, které si zahrál v únoru v Dubaji. Na antuce se mu zpočátku vůbec nedařilo, v Římě skončil hned v prvním kole na raketě pozdějšího semifinalisty Caspera Ruuda a v Hamburku ve druhém kole schytal výprask od Dušana Lajoviče. Své působení na letošním French Open zahájil třísetovým vítězstvím nad Kamilem Majchrzakem, proti Jiřímu Veselému a Christianovi Garínovi potřeboval set navíc.

Djokovič letos vypadá neporazitelně, přestože není na vrcholu svých možností. V Paříži si zatím počíná suverénně a ani Chačanov by mu první letošní standardní porážku uštědřit neměl.

Tip: Djokovič ve třech setech

Novak Djokovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím, New York, Dubaj, Australian Open, ATP Cup (vítěz)

Největší úspěchy na antuce: Řím (vítěz)

Bilance: 34-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na antuce: 8-0

Bilance proti hráčům Top 11-20: 5-0 (kariérní 109-27)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1-1 (kariérní 46-5)

Grandslamy: Australian Open (vítěz), US Open (osmifinále)

Novak Djokovič - French Open

Kariérní bilance: 71-14

Nejlepší výsledek: vítěz (2016)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance v osmifinále: 13-0

Generálka: Řím (vítěz)

Cesta turnajem: M. Ymer (6-0 6-2 6-3), Berankis (6-1 6-2 6-2), Galán (6-0 6-3 6-2)

Karen Chačanov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: French Open (osmifinále)

Bilance: 17-10

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 4-2

Bilance proti hráčům Top 10: 0-1 (kariérní 10-23)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 1-3)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), US Open (3. kolo)

Karen Chačanov - French Open

Kariérní bilance: 13-3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2019)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v osmifinále: 1-2

Generálka: Řím (1. kolo), Hamburk (2. kolo)

Cesta turnajem: Majchrzak (7-6 6-3 6-3), Veselý (6-1 6-7 7-6 7-6), (20) Garín (6-2 3-6 6-4 6-2)



Pablo Carreño (18.) - Daniel Altmaier (186.) | Court Suzanne Lenglen (14:30 SELČ)

Daniel Altmaier prožívá snovou premiéru na grandslamové scéně. Dvaadvacetiletý německý kvalifikant po skalpu hráče elitní desítky Mattea Berrettiniho ve svém prvním osmifinále na grandslamech vyzve Pabla Carreña, který se bude snažit vyrovnat své pařížské maximum. Bude se jednat o premiérový souboj.

Carreñovým letošním maximem je semifinále. Poprvé v letošní sezoně do něj postoupil v únoru v hale v Rotterdamu, na další takovou účast čekal až do nedávného US Open. Po skončení obvykle závěrečného grandslamu sezony se na French Open připravoval v Římě, kde hned v úvodním zápase schytal výprask od Rafaela Nadala. V Paříži si zatím vede suverénně, s Johnem Millmanem ani Guidem Pellou neztratil set a krajana Roberta Bautistu porazil ve čtyřech setech.

Altmaier má na kontě devět triumfů na nejnižším okruhu ITF a kvůli svému žebříčkovému postavení se teď pohybuje hlavně na challengerech, kde se letos nejdále dostal do semifinále. Na French Open hraje v životní formě, po úspěšně zvládnuté tříkolové kvalifikaci v hlavní soutěži bez ztráty jediného setu vyřadil Feliciana Lópeze, Jana-Lennarda Struffa a světovou osmičku Mattea Berrettiniho.

Podstatně zkušenější Carreño je jasným favoritem na postup. Vzhledem k tomu, koho dokázal Altmaier na pařížské antuce vyřadit, by ale vítězství německého kvalifikanta nebylo zas tak velkým překvapením.

Tip: Carreño ve čtyřech setech

Pablo Carreño - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: US Open, Rotterdam (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: French Open (osmifinále)

Bilance: 15-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 3-1

Bilance proti hráčům mimo Top 100: 3-1 (kariérní 297-98)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1-0 (kariérní 3-2)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), US Open (semifinále)

Pablo Carreño - French Open

Kariérní bilance: 13-7

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2017)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 1-0

Generálka: Řím (2. kolo)

Cesta turnajem: Millman (6-3 6-2 7-5), Pella (6-3 6-2 6-1), (10) Bautista (6-4 6-3 5-7 6-4)

Daniel Altmaier - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open (osmifinále)

Největší úspěchy na antuce: French Open (osmifinále)

Bilance: 28-12

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na antuce: 13-4

Bilance proti hráčům Top 11-20: 0-0 (kariérní 0-0)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (nehrál), US Open (nehrál)

Daniel Altmaier - French Open

Kariérní bilance: 3-0

Nejlepší výsledek: osmifinále (2020)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Todi challenger (2. kolo), Terst challenger (1. kolo), Cordenons challenger (semifinále), Aix en Provence challenger (semifinále)

Cesta turnajem: F. López (7-6 6-4 6-4), (30) Struff (6-3 7-6 6-3), (7) Berrettini (6-2 7-6 6-4)