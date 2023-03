10. den v Miami: Kvitová se popere o první semifinále na Sunshine Doublu, v odloženém čtvrtfinále ji čeká Alexandrovová

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Kvitová (15-ČR) - Alexandrovová (18-) | PREVIEW LS | Stadium (21:00 SELČ) • Semifinále žen • Rybakinová (10-Kaz.) - Pegulaová (3-USA) | PREVIEW LS | Stadium (pátek 2:30 SELČ) • Čtvrtfinále mužů • Eubanks (USA) - Medveděv (4-) | PREVIEW LS | Stadium (19:00 SELČ) F. Cerúndolo (25-Arg.) - Chačanov (14-) | PREVIEW LS | Grandstand (21:00 SELČ) Alcaraz (1-Šp.) - Fritz (9-USA) | PREVIEW LS | Stadium (pátek 1:00 SELČ)



• Češi v akci •

Petra Kvitová (12.) - Jekatěrina Alexandrovová (18.) | Stadium (21:00 SELČ)

Petra Kvitová se poprvé v kariéře dostala v rámci jedné sezony do čtvrtfinále v Indian Wells i Miami a znovu má na dosah svou premiérovou semifinálovou účast na těchto turnajích. Tentokrát jí v cestě stojí Ruska Jekatěrina Alexandrovová, která bude bojovat o své teprve druhé semifinále na podnicích WTA 1000 a je v Miami poprvé dál než ve třetím kole. Jediný dosavadní souboj na Australian Open 2020 suverénně vyhrála poslední česká naděje na turnaji.

Kvitová prohrála ve čtvrtfinále v Miami s Marií Šarapovovou (2014), Ashleigh Bartyovou (2019) a Igou Šwiatekovou (2022). Alexandrovová, která nepřijela v dobré formě a poprvé v sezoně tu vyhrála tři zápasy po sobě, je papírově její nejjednodušší soupeřkou v této fázi floridské "tisícovky". Ruská ranařka však nemusí být snadnou výzvou, ve třetím kole totiž vyřadila Belindu Bencicovou. Její letošní výkony jsou však spíše podprůměrné, takže Češka je zaslouženě favoritkou.

Tip na vítězku: Petra Kvitová

Aktuální forma

Kvitová letos ztratila set a našla přemožitelku až v pátém zápase. Na dalších třech turnajích se jí nedařilo, ve druhém kole Australian Open prohrála s Anhelinou Kalininovou, ve stejné fázi v Dauhá nestačila na Cori Gauffovou a v osmifinále v Dubaji uhrála jen pět gamů s pozdější šampionkou Barborou Krejčíkovou. Mnohem lepší to bylo v Indian Wells, kde v dramatických bitvách přehrála Jelenu Ostapenkovou a Jessicu Pegulaovou a ve čtvrtfinále nedotáhla slibný náskok proti Marii Sakkariové.

Cesta turnajem

V úvodním duelu v Miami zničila krajanku Lindu Noskovou. Ztrátu setu nepřipustila ani proti letos skvěle hrající Donně Vekičové a rozjeté kvalifikantce Varvaře Gračovové.

Historie na Miami Open

Úvodních šest startů zakončila nejpozději ve třetím kole. Při pěti z dalších šesti účastí ovšem prošla minimálně do osmifinále. Jejím maximem je právě čtvrtfinále, v němž neuspěla v ani jednom ze tří případů.

Petra Kvitová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells, Adelaide 2 (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells, Adelaide 2 (ČF)

Bilance: 14-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 14-5

Bilance proti hráčkám Top 20: 3-3 (kariérní 123-110)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0-1 (kariérní 18-15)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Petra Kvitová - Miami Open

Kariérní bilance: 20-12

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2014, 2019, 2022-23)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0-3

Generálka: Indian Wells (ČF)

Cesta turnajem: volný los, Nosková (6-3 6-0), (22) Vekičová (6-4 7-6), Gračovová (7-5 7-6)

Aktuální forma

Alexandrovová loni triumfovala v Hertogenboschi a Soulu a sezonu zakončila v Top 20 světového hodnocení. Před cestou do Miami se jí však v letošním roce absolutně nedařilo. Na šesti turnajích zaznamenala jedinou vítěznou sérii, a to po cestě do třetího kola Australian Open, a na polovině z nich ztroskotala hned na první soupeřce. V Indian Wells se loučila po prvním zápase, v němž uhrála pět gamů s Xinyu Wang.

Cesta turnajem

V Miami začala bitvou s domácí zástupkyní druhé stovky žebříčku Taylor Townsendovou, pak si vyšlápla na světovou devítku Belindu Bencicovou a v osmifinále jí vzdala Bianca Andreescuová.

Historie na Miami Open

Každý z jejích tří předchozích startů skončil jiným výsledkem. Při debutu v roce 2019 vypadla v prvním kole, předloni ve třetím a loni ve druhém.

Jekatěrina Alexandrovová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Miami (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami (ČF)

Bilance: 7-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 7-4

Bilance proti hráčkám Top 20: 2-1 (kariérní 21-33)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 1-0)

Grandslamy: Australian Open (3K)

Jekatěrina Alexandrovová - Miami Open

Kariérní bilance: 5-3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Indian Wells (2K)

Cesta turnajem: volný los, Townsendová (6-3 5-7 6-4), (9) Bencicová (7-6 6-3), Andreescuová (7-6 0-2 skreč)



• Semifinále žen •

Jelena Rybakinová (7.) - Jessica Pegulaová (3.) | Stadium (pátek 2:30 SELČ)

První místo ve finále obsadí jedna ze zástupkyň Top 10 pořadí. Úvodní semifinále obstarají světová sedmička a grandslamová šampionka Jelena Rybakinová, která stále může zkompletovat Sunshine Double, a třetí hráčka žebříčku a loňská semifinalistka Jessica Pegulaová. Oba předchozí souboje vyhrála Američanka. Zatímco loni v Miami měla jasně navrch, v závěru předchozí sezony v Guadalajaře odvracela tři mečboly.

Třiadvacetiletá Rybakinová bude útočit na své 13. kariérní finále. V semifinálových bojích má rodačka z ruské Moskvy bilanci 12-6, letos v něm uspěla na Australian Open i v Indian Wells. Právě před dvěma týdny v kalifornské poušti zvládla svůj jediný předchozí semifinálový duel na podnicích WTA 1000 a nakonec to dotáhla až k titulu. Kazachstán může mít poprvé zastoupení ve finále Miami Open.

Devětadvacetiletá Pegulaová to má letos v semifinálových zápasech 1-1, v Dauhá porazila Marii Sakkariovou a v Dubaji nestačila na Barboru Krejčíkovou. V pozitivních číslech není ani celkově (6-7). Na největších akcích na okruhu WTA odehrála šest semifinále s bilancí 2-4, v jediném předchozím v Miami prohrála loni s Igou Šwiatekovou. Z Američanek hrála jako poslední finále Miami Open před pěti lety Sloane Stephensová a přehrála v něm Jelenu Ostapenkovou.

Rybakinová je favoritkou zaslouženě. Na kontě má sérii 12 výher, v posledních dvou zápasech se zlepšila a celkově má od startu Australian Open výbornou formu. Pegulaová je však jednou z nejstabilnějších hráček na tour a rozhodně nebude jednoduchou soupeřkou, obzvláště v domácím prostředí. Navíc vyhrála oba předchozí souboje. Na druhou stranu byla už ve čtvrtfinále s Anastasií Potapovovou na pokraji vyřazení a Rybakinová je mnohem kvalitnější hráčkou.

Tip na vítězku: Jelena Rybakinová

Aktuální forma

Rybakinová loni senzačně ovládla Wimbledon, ale chvíli jí trvalo, než se po šokujícím triumfu vzpamatovala. Lednové generálky v Adelaide se jí vůbec nepovedly, ovšem poté byla na Australian Open jediný set o dalšího grandslamového vavřínu. Od konce února vyhrála všech 12 zápasů, v Dubaji nenastoupila k osmifinále, před necelými dvěma týdny prošla v Indian Wells do svého prvního semifinále na WTA 1000, porazila Igu Šwiatekovou i Arynu Sabalenkovou a získala svou nejcennější trofej na betonech.

Cesta turnajem

V Miami neměla v úvodních kolech vůbec jednoduchý los a s nebezpečnou Annou Kalinskou i bývalou světovou dvojkou Paulou Badosaovou potřebovala všechny tři sety, proti druhé jmenované dokonce odvracela mečbol. Set neztratila až v osmifinále s Elise Mertensovou a ve čtvrtfinále deklasovala antukovou specialistku Martinu Trevisanovou.

Historie na Miami Open

Letošní start je jejím třetím, předloni i loni skončila ve třetím kole.

Jelena Rybakinová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells (T); Australian Open (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells (T); Australian Open (F)

Bilance: 20-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na venkovních betonech: 20-4

Bilance proti hráčkám Top 10: 3-1 (kariérní 12-14)

Bilance v semifinále WTA 1000: 1-0 (kariérní 1-0)

Bilance v semifinále: 2-0 (kariérní 12-6)

Grandslamy: Australian Open (F)

Jelena Rybakinová - Miami Open

Kariérní bilance: 6-2

Nejlepší výsledek: semifinále (2023)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: Indian Wells (T)

Cesta turnajem: volný los, Kalinská (7-5 4-6 6-3), (21) Badosaová (3-6 7-5 6-3), Mertensová (6-4 6-3), (25) Trevisanová (6-3 6-0)

Aktuální forma

Pegulaová pokračuje ve stabilních a skvělých výkonech z loňského roku a nadále exceluje hlavně na těch největších akcích. Letos se zúčastnila čtyř turnajů, na všech porazila minimálně dvě soupeřky a prošla alespoň mezi nejlepší šestnáctku. Po čtvrtfinále na Australian Open se podívala do finále v Dauhá, semifinále v Dubaji a osmifinále v Indian Wells, v němž nevyužila mečboly proti Petře Kvitové.

Cesta turnajem

V Miami si postupně poradila s rozjetou kvalifikantkou Katherine Sebovovou, krajankou Danielle Collinsovou a semifinalistkou lednového Australian Open Magdou Linetteovou. Set ztratila až ve čtvrtfinále s Anastasií Potapovovou, dokonce dvakrát returnovala na udržení se v zápase a likvidovala dva mečboly.

Historie na Miami Open

Za sebou má tři starty a pokaždé vylepšila své maximum. V roce 2019 vypadla v prvním kole, předloni v osmifinále a loni v semifinále.

Jessica Pegulaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (F); Dubaj (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (F); Dubaj (SF)

Bilance: 19-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 19-5

Bilance proti hráčkám Top 10: 2-1 (kariérní 12-23)

Bilance v semifinále WTA 1000: 0-1 (kariérní 2-4)

Bilance v semifinále: 1-1 (kariérní 6-7)

Grandslamy: Australian Open (ČF)

Jessica Pegulaová - Miami Open

Kariérní bilance: 10-3

Nejlepší výsledek: semifinále (2022-23)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance v semifinále: 0-1

Generálka: Indian Wells (OF)

Cesta turnajem: volný los, Sebovová (6-3 6-1), (30) Collinsová (6-1 7-6), (20) Linetteová (6-1 7-5), (27) Potapovová (4-6 6-3 7-6)



• Čtvrtfinále mužů •

Christopher Eubanks (119.) - Daniil Medveděv (5.) | Stadium (19:00 SELČ)

Christopher Eubanks se nikdy předtím na Masters nepodíval dál než do druhého kola a na hlavní tour je ve čtvrtfinále teprve podruhé v kariéře (porážka v Atlantě 2017). Ve svém životním turnaji bude pokračovat proti bývalé světové jedničce a grandslamovému šampionovi Daniilovi Medveděvovi, který má na dosah své premiérové semifinále na Miami Open. Hráči se potkávají poprvé.

Eubanks má možná životní formu, nicméně už finále kvalifikace zvládl se štěstím a v hlavní soutěži dokonale využil příznivého losu a selhání favoritů. Medveděv bude ovšem úplně jiným soupeřem než ti dosavadní. Rus zaznamenal od půlky února jedinou porážku, letos má výbornou bilanci 26-3 a v nohách jen dva zápasy. Bylo by tak obrovským překvapením, kdyby proti domácímu kvalifikantovi neuspěl.

Tip na vítěze: Daniil Medveděv

Aktuální forma

Eubanks letos prožívá nejlepší období své kariéry. V minulosti dokázal v rámci jedné sezony zaznamenat maximálně čtyři výhry v hlavních soutěžích na nejvyšší tour, v aktuálním roce jich vlastní už šest. Po solidním australském létě se mu ale nedařilo, na pěti akcích v řadě nepřešel přes první kolo hlavní fáze a do Miami přijel se sérií čtyř porážek.

Cesta turnajem

Na Floridě mohl klidně skončit už ve finále kvalifikace. V hlavním losu zvládl všechny čtyři tie-breaky a zdolal Denise Kudlu, Bornu Čoriče, Grégoireho Barréreho a naposledy Adriana Mannarina.

Historie na Miami Open

V minulosti se na domácím Masters představil čtyřikrát, dvakrát vypadl v kvalifikačních bojích a ve stejném počtu případů v úvodním kole hlavní soutěže.

Christopher Eubanks - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Miami (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami (ČF)

Bilance: 12-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 12-6

Bilance proti hráčům Top 10: 0-0 (kariérní 0-1)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Christopher Eubanks - Miami Open

Kariérní bilance: 4-2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023)

Loňský výsledek: kvalifikace

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Indian Wells (Q)

Cesta turnajem: Kudla (7-6 6-2), (17) Čorič (3-6 6-4 6-2), Barrére (6-3 7-6), Mannarino (7-6 7-6)

Aktuální forma

Medveděv si ještě na začátku letošní sezony procházel téměř roční krizí. V semifinále v Adelaide jasně prohrál s Novakem Djokovičem a na Australian Open skončil už ve třetím kole na Sebastianovi Kordovi. Od půlky února je ovšem ve fenomenální formě a zvládl 21 z 22 duelů. Po triumfech v Rotterdamu, Dauhá a Dubaji se dostal do finále také na Masters v Indian Wells, v němž jeho 19zápasovou neporazitelnost ukončil Carlos Alcaraz.

Cesta turnajem

V Miami se na vítěznou vlnu vrátil. Na úvod deklasoval Roberta Carballése, ve třetím kole měl po odstoupení Alexe Molčana volno a v osmifinále nedal šanci Quentinovi Halysovi.

Historie na Miami Open

Čtvrtfinále je jeho maximem na floridském Masters, předloni v něm prohrál s Robertem Bautistou a loni s Hubertem Hurkaczem. Letošní start je jeho pátým.

Daniil Medveděv - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj, Dauhá, Rotterdam (T); Indian Wells (F); Adelaide 1 (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj, Dauhá (T); Indian Wells (F); Adelaide 1 (SF)

Bilance: 26-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 21-3

Bilance proti hráčům mimo Top 100: 3-0 (kariérní 182-65)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 1-0 (kariérní 10-3)

Grandslamy: Australian Open (3K)

Daniil Medveděv - Miami Open

Kariérní bilance: 11-4

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021-23)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0-2

Generálka: Indian Wells (F)

Cesta turnajem: volný los, Carballés (6-1 6-2), Molčan (bez boje), Halys (6-4 6-2)



Francisco Cerúndolo (31.) - Karen Chačanov (16.) | Grandstand (21:00 SELČ)

Francisco Cerúndolo si své jediné dosavadní čtvrtfinále i semifinále na Masters zahrál loni právě v Miami a o vyrovnání maxima se utká s Karenem Chačanovem, který je ve čtvrtfinále největších podniků ATP po téměř čtyřech letech. Jediný dosavadní souboj se uskutečnil loni na Masters v Montréalu, v třísetové bitvě měl navrch Rus.

Oba aktéři se na Floridě výkonnostně zvedli. Cerúndolovi se vůbec nepovedl antukový Golden Swing, ovšem v Miami vyřadil Félixe Augera-Aliassimeho a Lorenza Sonega. Chačanov ztratil formu po semifinále na Australian Open a v osmifinále Miami Open vyřadil Stefanose Tsitsipase. Bývalý šampion pařížského Masters je celkem jasným favoritem, nicméně jeho výkony nejsou úplně přesvědčivé, takže Cerúndolo není vůbec bez šance.

Tip na vítěze: Karen Chačanov

Aktuální forma

Cerúndolo prohrál obě utkání v United Cupu a ve třetím kole Australian Open vypadl s Félixem Augerem-Aliassimem. Během antukového Golden Swingu se řadil mezi největší favority, na ani jedné ze čtyř akcí se však nedostal dál než do čtvrtfinále a dohromady vyhrál jen čtyři zápasy. Na Masters v Indian Wells skončil ve třetím kole, i v kalifornské poušti byl nad jeho síly Auger-Aliassime.

Cesta turnajem

V Miami se o něco zlepšil. Po volném losu si poradil s nebezpečným Aleksandarem Kovacevicem, pak našel na třetí pokus recept na Félixe Augera-Aliassimeho a v osmifinále po obratu porazil letos solidně hrajícího Lorenza Sonega.

Historie na Miami Open

Při loňském debutu se podíval až do semifinále. Postupně vyřadil Tallona Griekspoora, Reillyho Opelku (skreč), Gaëla Monfilse, Francese Tiafoea a Jannika Sinnera (skreč). Proti všem byl jasným outsiderem.

Francisco Cerúndolo - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Buenos Aires, Córdoba (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami (ČF)

Bilance: 11-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 6-4

Bilance proti hráčům Top 20: 1-2 (kariérní 6-13)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0-0 (kariérní 1-0)

Grandslamy: Australian Open (3K)

Francisco Cerúndolo - Miami Open

Kariérní bilance: 8-1

Nejlepší výsledek: semifinále (2022)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 1-0

Generálka: Indian Wells (3K)

Cesta turnajem: volný los, Kovacevic (6-4 6-4), (5) Auger-Aliassime (6-2 7-5), Sonego (3-6 6-3 6-2)

Aktuální forma

Chačanov na začátku sezony navazoval na solidní závěr té loňské. Po čtvrtfinálových účastech na dvou generálkách v Adelaide se probojoval do semifinále Australian Open a vyrovnal své maximum na grandslamových akcích. Od té doby se mu však nedařilo. V Dubaji ztroskotal hned na Boticovi van de Zandschulpovi a v Indian Wells se loučil už ve třetím kole po porážce s Alejandrem Davidovichem.

Cesta turnajem

V Miami potřeboval na úvod všechny tři sety s antukovým specialistou Tomásem Martínem Etcheverrym, ale pak jasně přehrál Jiřího Lehečku. V osmifinále nepovolil set nasazené dvojce Stefanosovi Tsitsipasovi, který není v ideální fyzické kondici.

Historie na Miami Open

Na floridském Masters se mu nikdy nedařilo, všech šest předchozích startů zakončil nejpozději ve třetím kole. Letos tak už dvakrát vylepšil zdejší maximum.

Karen Chačanov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (SF)

Bilance: 12-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 12-5

Bilance proti hráčům Top 50: 6-5 (kariérní 87-124)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0-0 (kariérní 3-1)

Grandslamy: Australian Open (SF)

Karen Chačanov - Miami Open

Kariérní bilance: 5-6

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Indian Wells (3K)

Cesta turnajem: volný los, Etcheverry (6-1 3-6 6-3), Lehečka (6-2 6-4), (2) Tsitsipas (7-6 6-4)



Carlos Alcaraz (1.) - Taylor Fritz (10.) | Stadium (pátek 1:00 SELČ)

Carlos Alcaraz stále může jako nejmladší hráč v historii vyhrát Indian Wells i Miami v jednom roce. Další krok k setrvání na tenisovém trůnu a obhajobě loňského triumfu se pokusí uskutečnit proti domácí jedničce Taylorovi Fritzovi, který je ve čtvrtfinále Miami Open poprvé v kariéře. Bude se jednat o premiérový souboj.

Alcaraz působí během letošního Sunshine Doublu nezastavitelně. Fritz rozhodně má hru na to, aby na rychlejším povrchu aktuální světovou jedničku porazil, navíc si v Miami vede velmi dobře a set neztratil ani s kolegou z Top 10 Holgerem Runem. Na Masters prohrál poslední tři čtvrtfinálové duely. Alcaraz je vzhledem k současné formě zaslouženě favoritem.

Tip na vítěze: Carlos Alcaraz

Aktuální forma

Alcaraz přišel kvůli zranění o debut na Turnaji mistrů a také celé australské léto. Do letošní sezony tak úřadující vítěz US Open naskočil až v únoru během Golden Swingu. Na všech třech turnajích v tomto roce se dostal do finále. V Buenos Aires v něm porazil Camerona Norrieho, pak si v souboji o titul v Rio de Janeiru proti stejnému soupeři obnovil zranění a následně bez ztráty setu ovládl Masters v Indian Wells, čímž si zajistil návrat na post světové jedničky.

Cesta turnajem

Při obhajobě v Miami stále neztratil set, Facundovi Bagnisovi i Dušanovi Lajovičovi nadělil "kanára" a v osmifinále přehrál bez jediného zaváhání na servisu semifinalistu lednového Australian Open Tommyho Paula.

Historie na Miami Open

Při předloňském debutu vypadl hned v prvním kole, loni tu získal svou první trofej z Masters.

Carlos Alcaraz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells, Buenos Aires (T); Rio de Janeiro (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells (T)

Bilance: 17-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 9-0

Bilance proti hráčům Top 10: 2-0 (kariérní 14-9)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 1-0 (kariérní 4-2)

Grandslamy: Australian Open (-)

Carlos Alcaraz - Miami Open

Kariérní bilance: 9-1

Nejlepší výsledek: triumf (2022)

Loňský výsledek: triumf

Bilance ve čtvrtfinále: 1-0

Generálka: Indian Wells (T)

Cesta turnajem: volný los, Bagnis (6-0 6-2), Lajovič (6-0 7-6), (16) Paul (6-4 6-4)

Aktuální forma

Fritz pomohl v lednu své zemi k triumfu v premiérovém ročníku týmového United Cupu, ale pak na Australian Open překvapivě vypadl už ve druhém kole s Alexejem Popyrinem. Na všech pěti letošních turnajích ATP včetně Miami se dostal minimálně do čtvrtfinále a v Delray Beach získal titul. V Indian Wells, kde obhajoval svůj největší triumf v kariéře, prohrál čtvrtfinálovou bitvu s Jannikem Sinnerem.

Cesta turnajem

V Miami byl po cestě do čtvrtfinále suverénní. Rozhodující sadu nepotřeboval proti Emiliovi Navaovi, Denisovi Shapovalovovi ani kolegovi z Top 10 Holgerovi Runemu.

Historie na Miami Open

V minulosti se na floridském Masters představil šestkrát, jeho předchozím maximem bylo osmifinále z posledních dvou let.

Taylor Fritz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Delray Beach (T); Acapulko, Dallas (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Delray Beach (T); Acapulko (SF)

Bilance: 20-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 18-4

Bilance proti hráčům Top 10: 2-0 (kariérní 17-29)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0-1 (kariérní 2-4)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Taylor Fritz - Miami Open

Kariérní bilance: 9-6

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Indian Wells (ČF)

Cesta turnajem: volný los, Nava (6-4 6-1), (24) Shapovalov (6-4 6-4), (7) Rune (6-3 6-4)