10. den ve Wimbledonu: Karolína Plíšková se o finále utká se Sabalenkovou, Bartyová s Kerberovou

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Semifinále žen • Bartyová (1-Austr.) - Kerberová (25-Něm.) | Centre Court (14:30 SELČ) Kar. Plíšková (8-ČR) - Sabalenková (2-Běl.) | Centre Court (16:00 SELČ)



Ashleigh Bartyová (1.) - Angelique Kerberová (28.) | Centre Court (14:30 SELČ)

První finalistka vzejde ze souboje mezi současnou světovou jedničkou a vítězkou předloňského French Open Ashleigh Bartyovou, která ve Wimbledonu poprvé překročila osmifinále a postupem do semifinále si zajistila setrvání na tenisovém trůnu, a bývalou světovou jedničkou, šampionkou ročníku 2018 a trojnásobnou grandslamovou vítězkou Angelique Kerberovou. Bartyová je v semifinále grandslamů poprvé od loňského Australian Open, Kerberová přesně po třech letech. Vzájemná bilance je před dnešním utkáním vyrovnaná 2-2.

Pětadvacetiletá Bartyová si letos zahrála čtyřikrát finále a bude usilovat o svou celkově 18. finálovou účast, druhou na grandslamech (triumf na French Open 2019). V případě dnešního vítězství se stane první australskou finalistkou Wimbledonu od prvenství Evonne Goolagongové v roce 1980. Třiatřicetiletá Kerberová na generálce v Bad Homburgu získala svůj první titul od Wimbledonu 2018 a hrála své první finále od Indian Wells 2019 a 31. kariérní. Na grandslamech byla ve finále čtyřikrát, dvakrát ve Wimbledonu.

Bartyová i Kerberová se v All England Clubu prezentují vynikající formou. Kerberová se na trávě probudila a vyhrála posledních deset zápasů. Rozjetou Němku je velmi těžké zastavit, ale Bartyová je určitě jednou z mála hráček, kterým se to může podařit. Bartyová je jasnou kurzovou favoritkou, my ovšem vidíme šance na postup jako velmi vyrovnané. I ve druhém semifinále očekáváme napínavou bitvu.

Tip: Bartyová ve třech setech

Aktuální forma

Bartyová je se třemi triumfy nejúspěšnější hráčkou letošní sezony. Po finálové účasti v Madridu se však trápila zdravotně. V Římě musela vzdát dobře rozehrané čtvrtfinále a na French Open druhé kolo, v Paříži tak neobhájila předloňský triumf. Na trávě žádnou z generálek neabsolvovala.

Cesta turnajem

Ve Wimbledonu po cestě do čtvrtfinále ztratila jediný set, a to hned v prvním kole proti Carle Suárezové. S Annou Blinkovovou, Kateřinou Siniakovou, 15 zápasů neporaženou Barborou Krejčíkovou i krajankou Ajlou Tomljanovicovou jí stačily dvě sady.

Historie ve Wimbledonu

Bartyová předloni ve Wimbledonu startovala počtvrté (v hlavní soutěži) a poprvé se probojovala do druhého týdne, v osmifinále nestačila na Alison Riskeovou.

Ashleigh Bartyová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Stuttgart, Miami, Melbourne 2 (vítězka); Madrid (finále)

Největší úspěchy na trávě: první turnaj

Bilance: 33-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na trávě: 5-0

Bilance proti hráčkám Top 21-30: 1-1 (kariérní 17-8)

Bilance v semifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 1-1)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (2. kolo)

Ashleigh Bartyová - Wimbledon

Kariérní bilance: 10-4

Nejlepší výsledek: semifinále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: osmifinále

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Suárezová (6-1 6-7 6-1), Blinkovová (6-4 6-3), Siniaková (6-3 7-5), (14) Krejčíková (7-5 6-3), Tomljanovicová (6-1 6-3)

Aktuální forma

Kerberová ještě nedávno procházela velmi dlouhou krizí. Před startem travnatých generálek letos jen na dvou turnajích porazila více než jednu soupeřku. Na trávě v Berlíně sice skončila už ve druhém kole po porážce s Viktorií Azarenkovou, nicméně poté ovládla menší domácí akci v Bad Homburgu.

Cesta turnajem

Ve Wimbledonu si na úvod poradila s Ninou Stojanovičovou, ve třech setech se Sarou Sorribesovou a Aljaksandrou Sasnovičovou a v osmifinále přehrála do té doby suverénní Cori Gauffovou. Ve čtvrtfinále nedala šanci Karolíně Muchové. Momentálně má na kontě deset výher v řadě.

Historie ve Wimbledonu

Kerberová si v hlavní soutěži Wimbledonu odbývá svou již 12. účast. Zatímco v roce 2016 ve finále proti Sereně Williamsové neuspěla, o dva roky později ji ve finále porazila. Předloni vypadla už ve druhém kole po porážce s Lauren Davisovou.

Angelique Kerberová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Bad Homburg (vítězka)

Největší úspěchy na trávě: Bad Homburg (vítězka)

Bilance: 19-10

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na trávě: 11-1

Bilance proti hráčkám Top 10: 1-1 (kariérní 40-63)

Bilance v semifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 4-3)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (1. kolo)

Angelique Kerberová - Wimbledon

Kariérní bilance: 36-11

Nejlepší výsledek: vítězka (2018)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 2. kolo

Bilance v semifinále: 2-1

Generálka: Berlín (2. kolo), Bad Homburg (vítězka)

Cesta turnajem: Stojanovičová (6-4 6-3), Sorribesová (7-5 5-7 6-4), Sasnovičová (2-6 6-0 6-1), (20) Gauffová (6-4 6-4), (19) Muchová (6-2 6-3)



Karolína Plíšková (13.) - Aryna Sabalenková (4.) | Centre Court (16:00 SELČ)

Karolína Plíšková ve Wimbledonu poprvé v kariéře zvládla osmifinále i čtvrtfinále a poprvé od Australian Open 2019 na podnicích velké čtyřky postoupila mezi nejlepší kvarteto. Navíc už na všech čtyřech grandslamech dokázala uhrát minimálně semifinále, což se povedlo jen dalším pěti aktivním tenistkám. O finále se popere s Arynou Sabalenkovou, která se na grandslamech nikdy předtím nedostala přes osmifinále. Oba předchozí souboje nabídly bitvu zakončenou těsným rozhodujícím setem, v obou případech (Eastbourne a Cincinnati 2018) se z postupu radovala Sabalenková.

Devětadvacetiletá Plíšková bude útočit na své 31. kariérní finále, druhé v letošní sezoně a na grandslamech (US Open 2016). Rodačka z Loun stále může navázat na triumf Petry Kvitové z roku 2014, jež je poslední českou finalistkou nejslavnějšího turnaje světa. Třiadvacetiletá Sabalenková má za sebou 15 finále, tři v letošní sezoně, a může se stát první běloruskou finalistkou v historii Wimbledonu.

Plíšková sice měla snazší cestu do semifinále, ale ve Wimbledonu se celkově prezentuje vyrovnanější formou a ještě neztratila set. Sabalenková má zase v poslední době mnohem lepší výsledky. Plíšková určitě může těžit ze zkušeností, závěrečná kola na grandslamech si už několikrát zahrála. Pokud Sabalenkové budou fungovat její zbraně a nebude kupit nevynucené chyby, pak by měla potvrdit roli favoritky. Nejspíše nás čeká další bitva s těsným koncem.

Tip: Plíšková ve třech setech

Aktuální forma

Plíšková se po loňské koronavirové pauze trápí. Letos má sice na kontě finále v Římě, ve kterém neuhrála jediný game, ovšem jen na třech z 12 turnajů dokázala porazit více než jednu soupeřku či postoupit do čtvrtfinále. Na travnatých generálkách nevyhrála jediný zápas, když prohrála s Jessicou Pegulaovou i Camilou Giorgiovou.

Cesta turnajem

Ve Wimbledonu bez ztráty setu porazila senzační semifinalistku nedávného French Open Tamaru Zidanšekovou (odvracela setbol), Donnu Vekičovou, krajanku Terezu Martincovou, deset zápasů neporaženou Ljudmilu Samsonovovou, která neměla svůj den, i další překvapivou účastnici druhého týdne Viktoriji Golubicovou.

Historie ve Wimbledonu

Plíšková hraje hlavní soutěž Wimbledonu podeváté. Při úvodních šest startech nepřešla přes druhé kolo, pak dvakrát po sobě skončila v osmifinále. Předloni v něm prohrála bitvu s krajankou Karolínou Muchovou.

Karolína Plíšková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím (finále)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (semifinále)

Bilance: 20-12

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na trávě: 5-2

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-1 (kariérní 32-41)

Bilance v semifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 1-2)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (2. kolo)

Karolína Plíšková - Wimbledon

Kariérní bilance: 16-8

Nejlepší výsledek: semifinále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: osmifinále

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: Berlín (2. kolo), Eastbourne (1. kolo)

Cesta turnajem: Zidanšeková (7-5 6-4), Vekičová (6-2 6-2), Martincová (6-3 6-3), Samsonovová (6-2 6-3), Golubicová (6-2 6-2)

Aktuální forma

Sabalenková na začátku roku ovládla novou akci v Abú Zabí, na antuce ve Stuttgartu se dostala do finále a v Madridu získala svou první antukovou trofej. Jenže na French Open roli jedné z největších favoritek nepotvrdila a skončila již ve třetím kole. Na travnatých generálkách se jí nedařilo, v Berlíně prohrála hned na úvod s Madison Keysovou, v Eastbourne ve čtvrtfinále neudržela vedení proti Camile Giorgiové.

Cesta turnajem

Ve Wimbledonu si snadno poradila s Mónicou Niculescuovou i Marií Camilou Osoriovou, ve druhém kole zvládla bitvu s domácí Katie Boulterovou a v osmifinále s Jelenou Rybakinovou. Ve čtvrtfinále zastavila letos na trávě výborně hrající Ons Džabúrovou.

Historie ve Wimbledonu

Sabalenková hraje hlavní soutěž Wimbledonu počtvrté a v předchozích ročnících se dočkala jediné výhry. Předloni ztroskotala hned na úvodní soupeřce, Slovence Magdaléně Rybárikové.

Aryna Sabalenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid, Abú Zabí (vítězka); Stuttgart (finále)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (semifinále)

Bilance: 34-10

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na trávě: 7-2

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 4-3 (kariérní 17-8)

Bilance v semifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (3. kolo)

Aryna Sabalenková - Wimbledon

Kariérní bilance: 6-3

Nejlepší výsledek: semifinále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 1. kolo

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: Berlín (2. kolo), Eastbourne (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Niculescuová (6-1 6-4), Boulterová (4-6 6-3 6-3), Osoriová (6-0 6-3), (18) Rybakinová (6-3 4-6 6-3), (21) Džabúrová (6-4 6-3)