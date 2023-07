10. den Wimbledonu: Alcaraz s Runem obstarají šlágr, Rybakinovou čeká repríza finále s Jabeurovou

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Čtvrtfinále žen • Keysová (25-USA) - Sabalenková (2-) | No.1 Court (14:00 SELČ) Jabeurová (6-Tun.) - Rybakinová (3-Kaz.) | Centre Court (14:30 SELČ) • Čtvrtfinále mužů • Medveděv (3-) - Eubanks (USA) | No.1 Court (15:30 SELČ) Alcaraz (1-Šp.) - Rune (6-Dán.) | Centre Court (16:00 SELČ)

Čtvrtfinále žen

Madison Keysová (18.) - Aryna Sabalenková (2.) | No.1 Court (14:00 SELČ)

Madison Keysová byla v osmifinále na pokraji vyřazení, proti 16leté kvalifikantce Miře Andrejevové ji dělil jediný míček od manka setu a skóre 1:5 ve druhé sadě. Osmadvacetiletá Američanka ovšem zabrala a ruskou teenagerku po více než dvou hodinách přetlačila 3:6, 7:6, 6:2, ačkoli musela dvakrát podávat na setrvání v zápase a odvracela tři brejkboly v rozhodujícím dějství.

Na slavném wimbledonském pažitu zvítězila po obratu poprvé od roku 2015, kdy si zahrála své jediné předchozí čtvrtfinále v tomto dějišti. Tehdy jí bylo pouhých 20 let, ve čtvrtfinálové fázi narazila na nasazenou třináctku a bývalou finalistku Agnieszku Radwaňskou a s Polkou prohrála po třísetové bitvě.

Bývalá světová sedmička dosáhla během přípravy na letošní ročník Wimbledonu na své první čtvrtfinále na britské půdě od roku 2016. Do travnaté části sezony vstoupila na poslední generálce v Eastbourne, kde neztratila v pěti duelech jediný set a v posledních dvou kolech porazila Cori Gauffovou a Darju Kasatkinovou.

Ve Wimbledonu, kde vyřadila také Sonay Kartalovou, Viktoriji Golubicovou a Martu Kosťukovou, protáhla svou letošní neporazitelnost na trávě na devět utkání. Nyní zaútočí na své premiérové wimbledonské semifinále, a to s bilancí 5:3 v grandslamových čtvrtfinále. To středeční bude jejím prvním od semifinále na Australian Open 2022.

Madison Keysová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Eastbourne (T)

Největší úspěchy na trávě: Eastbourne (T)

Bilance: 25:8

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na trávě: 9:0

Bilance proti hráčkám TOP 10: 2:2 (kariérní 24:38)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 5:3)

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (2K)

Madison Keysová - Wimbledon

Kariérní bilance: 22:8

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2015, 2023)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance ve čtvrtfinále: 0:1

Generálka: Eastbourne (T)

Cesta turnajem: Kartalová (6:0, 6:3), Golubicová (7:5, 6:3), Kosťuková (6:4, 6:1), M. Andrejevová (3:6, 7:6, 6:2)

Aryna Sabalenková poprvé v letošním Wimbledonu potkala nasazenou soupeřku a vítězku generálky v Hertogenboschi Jekatěrinu Alexandrovovou deklasovala 6:4, 6:0. Společně s prvním kolem proti Panně Udvardyové se jedná o její nejsuverénnější výhru na probíhajícím turnaji, nicméně poprvé v posledním týdnu nemusela odvracet brejkboly.

Světová dvojka, jež se nemohla zúčastnit loňského ročníku Wimbledonu, vyhrála tři ze čtyř kol ve dvou setech. Potíže měla akorát s Varvarou Gračovovou (2:6, 7:5, 6:2). Pětadvacetiletá Běloruska může už při čtvrtém vystoupení na grandslamových podnicích v řadě postoupit minimálně do semifinálové fáze.

V All England Clubu debutovala v roce 2017 a při úvodních třech startech v tomto dějišti ukořistila jen jednu výhru. Předloni však excelovala, když vyřadila mimo jiné finalistky loňského ročníku Jelenu Rybakinovou a Ons Jabeurovou a prošla do svého prvního čtvrtfinále a zároveň semifinále na grandslamech, v němž těsně podlehla Karolíně Plíškové.

Za sebou má šest čtvrtfinálových duelů na trávě s poloviční úspěšností 3:3, na nejrychlejším povrchu zatím nikdy netriumfovala. Pokud pomýšlí na premiérový posun na post světové jedničky, potřebuje ve Wimbledonu získat titul a zároveň vypadnutí Igy Šwiatekové dříve než ve finále. Ve čtvrtfinále grandslamů je stoprocentní (5:0, na sety 10:0).

Aryna Sabalenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid, Australian Open, Adelaide 1 (T); Stuttgart, Indian Wells (F); French Open (SF)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (ČF)

Bilance: 39:7

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na trávě: 5:1

Bilance proti hráčkám TOP 20: 10:3 (kariérní 52:38)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 2:0 (kariérní 5:0)

Grandslamy: Australian Open (T), French Open (SF)

Aryna Sabalenková - Wimbledon

Kariérní bilance: 10:4

Nejlepší výsledek: semifinále (2021)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance ve čtvrtfinále: 1:0

Generálka: Berlín (2K)

Cesta turnajem: Udvardyová (6:3, 6:1), Gračovová (2:6, 7:5, 6:2), Blinkovová (6:2, 6:3), (21) Alexandrovová (6:4, 6:0)

Vzájemná bilance: 1:1. Sabalenková na hlavní okruh prorazila v roce 2018 a tehdy vyhrála ve dvou setech úvodní souboj ve čtvrtfinále v Cincinnati. Keysová jí porážku oplatila předloni ve druhém kole na trávě v Berlíně (7:5 ve třetím setu). Američanka má s hráčkami TOP 3 úspěšnost 1:10, porazit dokázala jen Igu Šwiatekovou loni v Cincinnati.

Tip na vítězku: Aryna Sabalenková

Ons Jabeurová (6.) - Jelena Rybakinová (3.) | Centre Court (14:30 SELČ)

Ons Jabeurová na centrálním dvorci deklasovala 6:0, 6:3 chybující dvojnásobnou šampionku Petru Kvitovou a zajistila si reprízu loňského finálového souboje. Na třetí dvousetovou výhru na turnaji se vůbec nenadřela, vítězka generálky v Berlíně totiž trefila jen čtyři vítězné údery a vyrobila 26 nevynucených chyb.

Nasazená šestka v předchozích kolech suverénně přehrála 6:1, 6:1 Zhuoxuan Bai (za 45 minut) a 6:3, 6:3 Magdalenu Frechovou a ve třetím kole po obratu zdolala Biancu Andreescuovou. Osmadvacetiletá Tunisanka je první hráčkou od roku 2014 (Sabine Lisická a Kvitová), která se ve Wimbledonu probila třetím rokem v řadě do čtvrtfinále.

Předloni v této fázi Wimbledonu nestačila na Arynu Sabalenkovou, loni ovšem postoupila do svého prvního semifinále a zároveň finále na grandslamech a byla jediný set od triumfu. O pár měsíců později bojovala o trofej pro šampionku také na US Open, ale ani na světovou jedničku Igu Šwiatekovou recept nenašla.

Ve středu se pokusí vylepšit svou bilanci 2:3 v grandslamových čtvrtfinále. Poslední absolvovala na nedávném French Open a podlehla 6:3, 6:7, 1:6 Beatriz Haddadové Maiaové. Semifinále by určitě v letošní sezoně protkané zraněními ocenila, v únoru musela vynechat podniky na Blízkém východě a v dubnu vzdala ve Stuttgartu.

Ons Jabeurová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Charleston (T); Stuttgart, Adelaide 1 (SF)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (ČF)

Bilance: 20:9

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na trávě: 5:2

Bilance proti hráčkám TOP 10: 2:1 (kariérní 13:21)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:1 (kariérní 2:3)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (ČF)

Ons Jabeurová - Wimbledon

Kariérní bilance: 15:5

Nejlepší výsledek: finále (2022)

Loňský výsledek: finále

Bilance ve čtvrtfinále: 1:1

Generálka: Berlín (1K), Eastbourne (2K)

Cesta turnajem: Frechová (6:3, 6:3), Zhuoxuan Bai (6:1, 6:1), Andreescuová (3:6, 6:3, 6:4), (9) Kvitová (6:0, 6:3)

Jelena Rybakinová pokračuje v obhajobě loňského triumfu. V osmifinále se na kurtu zdržela jen zhruba 20 minut, když jí po pěti gamech vzdala nasazená třináctka Beatriz Haddadová Maiaová. Do turnaje vstoupila těžkými zápasy se Shelby Rogersovou a Alizé Cornetovou, ovšem v posledních dvou kolech dohromady ztratila jen tři gamy (smetla Katie Boulterovou 6:1, 6:1).

Čtyřiadvacetileté Kazachstánce určitě nebude hladší průběh v posledních dnech vadit, protože už v květnu bojovala s nemocí, a dokonce nenastoupila ke třetímu kolu na French Open. Ve Wimbledonu je v tuto chvíli nejúspěšnější obhájkyní titulu od Sereny Williamsové v roce 2016, která triumf tehdy zopakovala.

Na travnatých dvorcích zatím kralovala pouze loni ve Wimbledonu. V All England Clubu se dokázala probojovat do druhého týdne turnaje třetím rokem po sobě. V tomto dějišti zvládla 14 z 15 duelů, v otevřené éře tenisu si v tomto ohledu vedly stejně nebo lépe pouze Billie Jean Kingová a Maria Šarapovová.

Ve statistikách letošního ročníku Wimbledonu je nejlepší v procentuální úspěšnosti vyhraných gamů na servisu (32 ze 33) i průměrné rychlosti prvního podání. Za sebou má tři grandslamová čtvrtfinále a ve dvou případech prošla dál. V letošní povedené sezoně patří mezi její nejlepší výsledky triumfy v Indian Wells a Římě a finále na Australian Open a v Miami.

Jelena Rybakinová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím, Indian Wells (T); Miami, Australian Open (F)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (ČF)

Bilance: 37:8

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na trávě: 5:1

Bilance proti hráčkám TOP 10: 5:1 (kariérní 14:14)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 1:0 (kariérní 2:1)

Grandslamy: Australian Open (F), French Open (3K)

Jelena Rybakinová - Wimbledon

Kariérní bilance: 14:1

Nejlepší výsledek: triumf (2022)

Loňský výsledek: triumf

Bilance ve čtvrtfinále: 1:0

Generálka: Berlín (2K)

Cesta turnajem: Rogersová (4:6, 6:1, 6:2), Cornetová (6:2, 7:6), Boulterová (6:1, 6:1), (13) Haddadová Maiaová (4:1 skreč)

Vzájemná bilance: 2:2. Tři ze čtyř soubojů došly do rozhodujícího setu, v tom jediném dalším v Chicagu 2021 Rybakinová skrečovala. Aktérky se potkávají poprvé od loňského wimbledonského finále, v němž Rybakinová zvítězila 3:6, 6:2, 6:2. Jednalo se o jejich premiérové měření sil mimo tvrdé povrchy.

Tip na vítězku: Jelena Rybakinová

Čtvrtfinále mužů

Daniil Medveděv (3.) - Christopher Eubanks (43.) | No.1 Court (15:30 SELČ)

Daniil Medveděv asi neměl radost z toho, jak jeho osmifinálový souboj s Jiřím Lehečkou skončil. Ale postup mezi nejlepší osmičku mu naopak musel udělat radost velkou, protože Wimbledon byl jediným grandslamem, na kterém nikdy předtím nebyl ve čtvrtfinále. Favorit měl utkání od začátku pod kontrolou a nejlepší Čech v žebříčku mu vzdal za stavu 4:6, 2:6.

Sedmadvacetiletému Rusovi se vůbec nepovedla příprava na nejslavnější turnaj, o to je čtvrtfinále Wimbledonu sladší. A ještě více si ho bude cenit, jelikož loni touto dobou figuroval na postu světové jedničky a tenisového svátku se kvůli válce na Ukrajině nemohl zúčastnit. "Na jednu stranu dokážu tohle rozhodnutí pochopit (zákaz startu Rusů a Bělorusů), na druhou stranu mi to přijde nefér."

Čtvrtfinále ve Wimbledonu je překvapivě jeho nejlepším letošním výsledkem na grandslamech, ve třetím kole Australian Open neuhrál set se Sebastianem Kordou a v prvním kole French Open senzačně prohrál pětisetovou bitvu s Thiagem Seybothem Wildem. Šampiona US Open 2021 navíc čeká první grandslamové čtvrtfinále od loňského Australian Open, kde ve finále zahodil luxusní náskok proti Rafaelovi Nadalovi.

Ve čtvrtfinálových duelech se mu v poslední době daří, z posledních 16 nezvládl jen tři. Dva z těchto nezdarů zaregistroval na trávě, a to proti Robertovi Bautistovi loni na Mallorce a letos v Halle. Konkrétně na grandslamech má v této fázi bilanci 5:1, neuspěl pouze na French Open 2021 se Stefanosem Tsitsipasem.

Daniil Medveděv - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím, Miami, Dubaj, Dauhá, Rotterdam (T); Indian Wells (F); Adelaide 1 (SF)

Největší úspěchy na trávě: Halle (ČF)

Bilance: 45:8

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na trávě: 6:2

Bilance proti hráčům TOP 50: 28:5 (kariérní 166:93)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 5:1)

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (1K)

Daniil Medveděv - Wimbledon

Kariérní bilance: 12:4

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Hertogenbosch (2K), Halle (ČF)

Cesta turnajem: Fery (7:5, 6:4, 6:3), Mannarino (6:3, 6:3, 7:6), Fucsovics (4:6, 6:3, 6:4, 6:4), Lehečka (6:4, 6:2 skreč)

Christopher Eubanks ukazuje, čeho je sportovec ve formě a s vysokým sebevědomím schopný v individuálních sportech dosáhnout. V úvodu travnaté části sezony se na challengeru v Surbitonu trápil s Aleksandarem Kovacevicem a Jurijem Rodionovem a teď v osmifinále Wimbledonu zaskočil světovou pětku Stefanose Tsitsipase.

Před začátkem letošního roku posbíral dohromady jen devět vítězství v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu. Stejný počet zaregistroval na posledních dvou turnajích. Na závěrečné travnaté generálce na Mallorce získal svůj první titul na této úrovni a čtyřmi výhrami ve Wimbledonu protáhl neporazitelnost na devět utkání.

Nečekaný vzestup 27letého Američana se dá přisuzovat březnovému tažení do čtvrtfinále na Masters v Miami, ve kterém potrápil právě Medveděva. Tehdy vyhrál včetně kvalifikace šest zápasů v řadě a po skvělém výkonu proti ruskému favoritovi prohlásil, že si mnohem více věří i proti těm nejlepším hráčům na světě.

A na jeho slova došlo už v předchozím měsících, když na antuce statečně vzdoroval Holgerovi Runemu a na trávě Hubertovi Hurkaczovi. Následovaly dva jeho zatím nejcennější skalpy, ve Wimbledonu si kromě Tsitsipase vyšlápl také na loňského semifinalistu Camerona Norrieho.

Americké zastoupení ve čtvrtfinále letošního ročníku Wimbledonu se možná čekalo, ale asi ne v podání Eubankse. Loni se do této fáze nejslavnějšího turnaje probojoval Taylor Fritz a nedokázal dorazit zraněného Rafaela Nadala, s nímž padl v pěti setech.

Christopher Eubanks - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Mallorca (T)

Největší úspěchy na trávě: Mallorca (T)

Bilance: 34:16

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na trávě: 14:3

Bilance proti hráčům TOP 10: 1:2 (kariérní 1:3)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (1K)

Christopher Eubanks - Wimbledon

Kariérní bilance: 4:0

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023)

Loňský výsledek: kvalifikace

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Surbiton challenger (2K), Stuttgart (1K), Halle (1K), Mallorca (T)

Cesta turnajem: Monteiro (4:6, 7:5, 7:5, 6:3), (12) Norrie (6:3, 3:6, 6:2, 7:6), O'Connell (7:6, 7:6, 7:6), (5) Tsitsipas (3:6, 7:6, 3:6, 6:4, 6:4)

Vzájemná bilance: Medveděv vede 1:0. Bývalý lídr žebříčku je jasným favoritem, nicméně asi nečeká jednoduchý zápas a soupeře rozhodně nepodcení. Podobnému hernímu stylu čelil v loňském finále na trávě v Hertogenboschi a s jednoznačným outsiderem Timem van Rijthovenem prohrál hladce 4:6, 1:6. Očekáváme těsnější bitvu, která by mohla nabídnout jeden či dva tie-breaky. Medveděv by mohl mít díky mnohem větším zkušenostem navrch.

Tip na vítěze: Daniil Medveděv

Carlos Alcaraz (1.) - Holger Rune (6.) | Centre Court (16:00 SELČ)

Souboj Carlose Alcaraze s Holgerem Runem na antuce by určitě nabídl strhující podívanou této nově vznikající rivality. I potřetí se však potkávají mimo nejpomalejší povrch, dosud se střetli dvakrát na halovém betonu a teď je čeká premiérové měření sil na trávě, která je v tuto chvíli pro oba aktéry nejméně oblíbeným povrchem.

Na první duel došlo předloni na Turnaji mistrů do 21 let. Rune přijel do Milána vyčerpaný a stále nebyl plnohodnotým účastníkem turnajů na nejvyšším okruhu. Alcaraz tehdy zvítězil bez ztráty setu. O rok později už ale byli oba mnohem zkušenější a ani jeden nechtěl první opravdový souboj prohrát. Rune byl loni ve čtvrtfinále pařížského Masters pár míčků od vítězství, když mu Alcaraz vzdal.

Carlos Alcaraz and Holger Rune playing doubles together at 13 years-old



Carlos Alcaraz čelil v osmifinále letošního Wimbledonu svému papírově zatím nejtěžšímu soupeři na turnaji a s předloňským finalistou Matteem Berrettinim disponujícím dělovým servisem si poradil ve čtyřech setech, dokonce nepotřeboval tie-break. Dvacetiletý Španěl stále sbírá zkušenosti a Ital není v nejlepší kondici ani formě, ale i tak se jedná o parádní skalp, protože Berrettini v posledních letech patří k největším hrozbám na pažitech.

Každým vítězstvím si buduje sebevědomí ohledně své hry na nejrychlejším povrchu a určitě už teď pomýšlí na wimbledonský triumf. Tím by dal nejlepším možným způsobem zapomenout na semifinálový nezdar na nedávném French Open. "Chci víc. Mým snem je se tady dostat do finále a jednou Wimbledon vyhrát. Snad to bude už letos."

Aktuální lídr žebříčku vyhrál letos na trávě všech devět utkání, ačkoli toho na travnatých dvorcích zatím moc neodehrál. Po cestě za triumfem na generálce v londýnském Queen's Clubu ztratil jediný set a dominoval proti Grigorovi Dimitrovovi, Sebastianovi Kordovi a Alexovi de Minaurovi.

Carlos Alcaraz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Queens, Madrid, Barcelona, Indian Wells, Buenos Aires (T); Rio de Janeiro (F); French Open, Miami (SF)

Největší úspěchy na trávě: Queens (T)

Bilance: 44:4

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na trávě: 9:0

Bilance proti hráčům TOP 10: 5:1 (kariérní 17:10)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 1:0 (kariérní 2:2)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (SF)

Carlos Alcaraz - Wimbledon

Kariérní bilance: 8:2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Queens (T)

Cesta turnajem: Chardy (6:0, 6:2, 7:5), Müller (6:4, 7:6, 6:3), (25) Jarry (6:3, 6:7, 6:3, 7:5), Berrettini (3:6, 6:3, 6:3, 6:3)

Čtvrtfinálová účast Holgera Runeho v letošním ročníku Wimbledonu může být považována za ještě působivější než ta Alcarazova. Zatímco Španěl byl tady loni jedinou výhru od postupu mezi nejlepší osmičku, 20letý Dán prohrál v předchozích letech všechny tři zápasy na nejrychlejším povrchu.

Bývalý šampion juniorského French Open vyniká velkým odhodláním, skvělou psychickou odolností a vysokým sebevědomím. Díky tomu je už v tak mladém věku top hráčem a zvládl poslední dva duely. Proti Alejandrovi Davidovichovi čelil dvěma mečbolům a likvidoval manko 2:6 v závěrečném super tie-breaku a v osmifinále dohnal manko setu a brejku proti Grigorovi Dimitrovovi.

Někdejší nejlepší junior světa je teprve druhým dánským čtvrtfinalistou Wimbledonu a prvním v open éře. Přes čtvrtfinále grandslamů zatím nikdy nepřešel, v minulosti si jej zahrál na loňském a letošním French Open a pokaždé prohrál s pozdějším finalistou Casperem Ruudem.

Některou ze světových jedniček poprvé vyzval na US Open 2021. Tehdy coby 145. hráč světa a po náročném programu narazil na Novaka Djokoviče a dokázal mu sebrat set. V obou následujících duelech s lídry žebříčku uspěl, a to proti Alcarazovi loni na Masters v Paříži a Djokovičovi letos v Římě.

Holger Rune - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Mnichov (T); Řím, Monte Carlo (F); Queens, Acapulko, Montpellier (SF)

Největší úspěchy na trávě: Queens (SF)

Bilance: 37:12

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na trávě: 7:1

Bilance proti hráčům TOP 10: 4:5 (kariérní 13:11)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:1 (kariérní 0:2)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (ČF)

Holger Rune - Wimbledon

Kariérní bilance: 4:1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Queens (SF)

Cesta turnajem: Loffhagen (7:6, 6:3, 6:2), Carballés (6:3, 7:6, 6:4), (31) Davidovich (6:3, 4:6, 3:6, 6:4, 7:6), (21) Dimitrov (3:6, 7:6, 7:6, 6:3)

Vzájemná bilance: 1:1. Středeční souboj těchto dvou supertalentů je určitě jedním z mnoha, které nás v budoucnu čekají. A i tentokrát se můžeme spolehnout na to, že oba aktéři udělají vše možné pro vítězství. Vzhledem k travnatému povrchu je Rune v jasné nevýhodě a musel by nejspíše předvést životní výkon, aby nasazenou jedničku v těchto podmínkách porazil.

Tip na vítěze: Carlos Alcaraz