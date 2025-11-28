10. vítězství v řadě! Havlíčková pokračuje v krasojízdě a je krok od dalšího finále

DNES, 12:51
Aktuality 4
ITF TRNAVA - Lucie Havlíčková (20) pokračuje v krasojízdě na úrovni ITF v Trnavě. Česká tenistka v tomto týdnu stále navazuje na nedělní triumf a ve slovenském městě slavila už 10. vítězství v řadě. To si připsala po suverénní výhře 6:1, 6:2 nad Jelenou Malyginovou (25) z Estonska. V souboji o finále vyzve Jeline Vandrommeovou.
Profily hráčů
Malygina Elena
Havlíčková Lucie
Lucie Havlíčková zapsala už 10. vítězství v řadě (© ČTK / Lebeda Pavel)

Malyginová – Havlíčková 1:6, 2:6

Havlíčková začala v tomto týdnu úplně stejným vítězstvím nad Katherine Sebovovou. Ve čtvrtek naopak otáčela velmi vyrovnanou bitvu s Yuriko Miyazakiovou, nicméně v pátečním čtvrtfinále s Malyginovou se jí podařilo v rámci náročného programu pošetřit síly.

Za posledních 12 dnů a po bleskovém přesunu z baráže BJK Cupu v Chorvatsku se jednalo o její už 10. zápas a všechny dokázala vyhrát. Proti Malyginové strávila na kurtu jen hodinu a čtvrt a proti ruské rodačce reprezentující Estonsko dominovala.

Utkání sice talentovaná Češka zahájila ztraceným servisem v maratonském gamu, ovšem pak předvedla sérii 10 vyhraných her a odskočila do luxusního náskoku 6:1, 4:0. Zlomená soupeřka si poté dvakrát po sobě udržela čistou hrou podání, nicméně jízdu Havlíčkové zkomplikovat nedokázala.

Havlíčkové, která se v červnu vrátila po zdravotních i psychických problémech a měla by mít jistý návrat do TOP 300 žebříčku, halové turnaje ve slovenské Trnavě náramně sedí. Dva ze svých tří triumfů slavila právě v tomto městě, konkrétně v roce 2023 a před necelým týdnem.

Nyní má na dosah své čtvrté letošní a deváté kariérní finále na profesionální úrovni. V sobotu se jí do cesty postaví 18letý belgický talent Vandrommeová.

Výsledky turnaje ITF W75 v Trnavě

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

4
Přidat komentář
PTP
28.11.2025 17:11
https://www.youtube.com/watch?v=naoknj1ebqI
Reagovat
George_Renel
28.11.2025 13:20
Dnes to bylo velmi přesvědčivé.
Reagovat
George_Renel
28.11.2025 13:19
Dnes to bylo velmi přesvědčivé.
Reagovat
Serpens
28.11.2025 12:55
Má na to, to je bez diskuze
Reagovat

