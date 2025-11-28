10. vítězství v řadě! Havlíčková pokračuje v krasojízdě a je krok od dalšího finále
Malyginová – Havlíčková 1:6, 2:6
Havlíčková začala v tomto týdnu úplně stejným vítězstvím nad Katherine Sebovovou. Ve čtvrtek naopak otáčela velmi vyrovnanou bitvu s Yuriko Miyazakiovou, nicméně v pátečním čtvrtfinále s Malyginovou se jí podařilo v rámci náročného programu pošetřit síly.
Za posledních 12 dnů a po bleskovém přesunu z baráže BJK Cupu v Chorvatsku se jednalo o její už 10. zápas a všechny dokázala vyhrát. Proti Malyginové strávila na kurtu jen hodinu a čtvrt a proti ruské rodačce reprezentující Estonsko dominovala.
Utkání sice talentovaná Češka zahájila ztraceným servisem v maratonském gamu, ovšem pak předvedla sérii 10 vyhraných her a odskočila do luxusního náskoku 6:1, 4:0. Zlomená soupeřka si poté dvakrát po sobě udržela čistou hrou podání, nicméně jízdu Havlíčkové zkomplikovat nedokázala.
Havlíčkové, která se v červnu vrátila po zdravotních i psychických problémech a měla by mít jistý návrat do TOP 300 žebříčku, halové turnaje ve slovenské Trnavě náramně sedí. Dva ze svých tří triumfů slavila právě v tomto městě, konkrétně v roce 2023 a před necelým týdnem.
Nyní má na dosah své čtvrté letošní a deváté kariérní finále na profesionální úrovni. V sobotu se jí do cesty postaví 18letý belgický talent Vandrommeová.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře