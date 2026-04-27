Jízda Plíškové pokračuje! Poradila si i s Argentinkou a může vyzvat Rybakinovou

WTA MADRID - Ve skvělé jízdě pokračuje na turnaji v Madridu Karolína Plíšková. Bývalá světová jednička si poradila i se svou čtvrtou soupeřkou, Argentinkou Solanou Sierraovou, po setech 6:4, 6:3. O postup mezi poslední čtyři si česká tenistka zahraje s vítězkou duelu mezi Jelenou Rybakinovou a Anastasií Potapovovou.
Karolína Plíšková v Madridu zabojuje o čtvrtfinále (@ ČTK / imago sportfotodienst / ALBERTO SIMON /Agencia LOF)

Plíšková – Sierraová 6:4, 6:3

Plíškové se úvod zápasu vůbec nepovedl. Hned v úvodním gamu na příjmu zahodila brejkbol a v následující hře se dostala do problémů při svém servisu. První šanci Sierraové ještě zvládla odvrátit, napodruhé už ale úspěšná nebyla a rychle prohrávala o brejk. I ve třetí hře si Češka vypracovala možnost sebrat argentinské soupeřce podání.

Tentokrát už uspěla a po bekhendové chybě outsiderky snížila na 1:2. Na servisu se však trápila, spáchala už třetí dvojchybu a prohrávala 15:30. Game však i díky dvěma přímým bodům z podání dokázala otočit a srovnala. Češka se tak po dvou prohraných hrách v řadě na začátku utkání rozehrála a začala dominovat. Znovu sebrala Argentince servis a ujala se vedení.

Náskok jí však dlouho nevydržel. V šestém gamu se i kvůli třem dvojchybám dostala znovu do problémů. Sierraová si po vítězném forhendu připravila brejkbol a znovu české hráčce prolomila podání. Plíšková ale okamžitě odpověděla další vyhranou hrou na příjmu a nyní dokázala brejk i poměrně snadno potvrdit.

Za stavu 5:3 se opět dostala na shodu na returnu, ale uzavřít set se jí zatím nepovedlo. V desátém gamu už ale dějství i přes již sedmou dvojchybu dopodávala. Po doběhnutí kraťasu a následném zakončení na síti si připravila setbol, který proměnila.

Sierraová vstoupila do druhého setu sebevědomě, když bez problémů získala úvodní game. Ve druhém při podání Plíškové vedla už 40:15, česká tenistka ale v pravý čas ukázala sílu svého servisu a nebezpečí zažehnala. První brejk druhé sady přišel hned v následující hře, kdy byla rodačka z Loun úspěšná na returnu a vedla 2:1. Když následně brejk bez problémů potvrdila a šla do vedení 3:1, zdálo se, že by utkání mohla rychle dotáhnout do vítězného konce.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Argentinka následně vsadila na maximální riziko. Za stavu 2:3 ze svého pohledu měla další brejkbolovou možnost, znovu si ale nedokázala poradit a Plíšková šla do vedení 4:2. Dvojnásobná grandslamová finalistka sice soupeřce několikrát pomohla zbytečnými chybami, přesto to byla ona, kdo držel vývoj utkání pod kontrolou. Plíšková už žádné problémy nepovolila, utkání dovedla za hodinu a 25 minut k vítězství po setech 6:4, 6:3 a mohla slavit postup do čtvrtfinále.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz, Pavel Novotný
29
27.04.2026 16:29
smile a do pristiho kola chceme lucky lůzra Potapku
Kapitan_Teplak
27.04.2026 16:23
Nevíte někdo, kolik jí zbývá ,,volňásků" na PR ?
TSP
27.04.2026 15:04
Velká gratulace. Ovšem to hlavní, z čeho mám radost, je, že Káju začal tenis zase bavit, chce běhat, chce bojovat a na kurtu je to samozřejmě poznat. Tak hlavně ať vydrží zdraví. O to ostatní už se Kája postará sama.
Liverpool22
27.04.2026 15:46
A211
27.04.2026 16:21
Přesná analýza
The_Punisher
27.04.2026 15:01
Skvělé, neměl jsem ani nejmenší pochyby Držím palce do dalšího kola. Očividně přítomnost Kristýny pomáhá
Liverpool22
27.04.2026 15:45
tommr
27.04.2026 14:41
Skvělá Karolína jasně přehrála houževnatou Argentinku i když se jí dneska vůbec nedařilo na servisu (jen 1 eso a 10 dvojchyb) ... smile
tenisman1233
27.04.2026 15:15
Ty dvojchyby hlavně vychází z returnu soupeřky
Liverpool22
27.04.2026 15:43
chlebavevaju
27.04.2026 14:37
#129 v livku, tak už jen ubrat 128 míst, Karčo a jsme doma.
jeronym
27.04.2026 14:36
Karolina s prehledem, i kdyz souperka byla dost slaba. Osaka taky jako za mlada, vzpomnela si, ze vyhrala 4 GS.
Kytka
27.04.2026 14:36
Paráda, gratulace.
Liverpool22
27.04.2026 15:44
chlebavevaju
27.04.2026 14:08
Karolína jede jako zamlada. On ten vytoužený GS přeci jen ještě přijde.
Liverpool22
27.04.2026 15:44
Saulnier
27.04.2026 13:23
poďme, Belinda, zdolaj tú ... Baptiste
Tomas_Smid_fan
27.04.2026 13:34
průběžný výsledek během TB byl
25UE : 25UE jen za 2.set!
Saulnier
27.04.2026 13:48
stáva sa
dôležité je, že Karolína Plišková má na dosah 1. set
Tomas_Smid_fan
27.04.2026 13:57
už je tam a i Vosaka proti Xeně
Saulnier
27.04.2026 14:01
Osaka má 1. set
To je vcelku dobrá správa pre fanúšikov menej hlučných ľudí ako je Sabalenka
Tomas_Smid_fan
27.04.2026 14:24
ale je iritovaná, jak říká komentátorka, a otáčí
Saulnier
27.04.2026 14:28
ja to nepozerám
škoda, že to nedali na večer, stíšil by som zvuk do Sabalenka módu a pozrel by som si to
EdinaElwes
27.04.2026 14:31
volejman
27.04.2026 13:20
Právě jsem shlédl velmi dramatický konec 2. setu mezi Bencic a Baptiste. Set trval 95 minut, Bencic v něm využila až 6. setbol v tiebreaku (16:14). Mezitím odvrátila 5 mečbolů. A pokud někdo chce vidět, jak se likviduje raketa, tak návod má u Baptiste za stavu 12:11 v v tiebreaku po její dvojchybě. Když to nešlo mlácením o zem, tak raketu vyřídila ručně.
Diabolique
27.04.2026 13:28
Tomas_Smid_fan
27.04.2026 13:33
to byla totální silvestrovská šaráda
ani jedna nechtěla vyhrát a Křtitelová zatloukla minimálně 3MB dvojchybama Prostě psycho. Ale BeBe ta antuka vůbec nesedí a soupeřka ji strhla hodně hluboko...
GiltyPleasure
27.04.2026 13:33
Jen taková drobná poznámka - aby "shlédl" bylo správně, musí to být z nějakého vyvýšeného místa (svrchu).
volejman
27.04.2026 14:29
Kamera byla na nějakém vyvýšeném místě, takže to shlédla a já s ní..
