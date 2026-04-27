Jízda Plíškové pokračuje! Poradila si i s Argentinkou a může vyzvat Rybakinovou
Plíšková – Sierraová 6:4, 6:3
Plíškové se úvod zápasu vůbec nepovedl. Hned v úvodním gamu na příjmu zahodila brejkbol a v následující hře se dostala do problémů při svém servisu. První šanci Sierraové ještě zvládla odvrátit, napodruhé už ale úspěšná nebyla a rychle prohrávala o brejk. I ve třetí hře si Češka vypracovala možnost sebrat argentinské soupeřce podání.
Tentokrát už uspěla a po bekhendové chybě outsiderky snížila na 1:2. Na servisu se však trápila, spáchala už třetí dvojchybu a prohrávala 15:30. Game však i díky dvěma přímým bodům z podání dokázala otočit a srovnala. Češka se tak po dvou prohraných hrách v řadě na začátku utkání rozehrála a začala dominovat. Znovu sebrala Argentince servis a ujala se vedení.
Náskok jí však dlouho nevydržel. V šestém gamu se i kvůli třem dvojchybám dostala znovu do problémů. Sierraová si po vítězném forhendu připravila brejkbol a znovu české hráčce prolomila podání. Plíšková ale okamžitě odpověděla další vyhranou hrou na příjmu a nyní dokázala brejk i poměrně snadno potvrdit.
Za stavu 5:3 se opět dostala na shodu na returnu, ale uzavřít set se jí zatím nepovedlo. V desátém gamu už ale dějství i přes již sedmou dvojchybu dopodávala. Po doběhnutí kraťasu a následném zakončení na síti si připravila setbol, který proměnila.
Sierraová vstoupila do druhého setu sebevědomě, když bez problémů získala úvodní game. Ve druhém při podání Plíškové vedla už 40:15, česká tenistka ale v pravý čas ukázala sílu svého servisu a nebezpečí zažehnala. První brejk druhé sady přišel hned v následující hře, kdy byla rodačka z Loun úspěšná na returnu a vedla 2:1. Když následně brejk bez problémů potvrdila a šla do vedení 3:1, zdálo se, že by utkání mohla rychle dotáhnout do vítězného konce.
Argentinka následně vsadila na maximální riziko. Za stavu 2:3 ze svého pohledu měla další brejkbolovou možnost, znovu si ale nedokázala poradit a Plíšková šla do vedení 4:2. Dvojnásobná grandslamová finalistka sice soupeřce několikrát pomohla zbytečnými chybami, přesto to byla ona, kdo držel vývoj utkání pod kontrolou. Plíšková už žádné problémy nepovolila, utkání dovedla za hodinu a 25 minut k vítězství po setech 6:4, 6:3 a mohla slavit postup do čtvrtfinále.
dôležité je, že Karolína Plišková má na dosah 1. set
To je vcelku dobrá správa pre fanúšikov menej hlučných ľudí ako je Sabalenka
škoda, že to nedali na večer, stíšil by som zvuk do Sabalenka módu a pozrel by som si to
ani jedna nechtěla vyhrát a Křtitelová zatloukla minimálně 3MB dvojchybama Prostě psycho. Ale BeBe ta antuka vůbec nesedí a soupeřka ji strhla hodně hluboko...