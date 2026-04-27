Menšík zvládl obrovské drama! V Madridu skolil Chačanova a napodobil dva krajany
Chačanov – Menšík 4:6, 6:7
Menšík odstartoval svůj druhý zápas na tisícovce v Madridu proti Chačanovovi čistou hrou na podání. Ruský tenista následně zvládl srovnat, když využil především chyb českého tenisty a game zakončil prvním esem duelu. Menšík zvládl bez problémů vyhrát i svou druhou hru na podání, kterou zakončil vítězným forhendem po dlouhé výměně. za stavu 2:1 se Čech po dalším skvělém forhendu dostal k prvnímu brejkbolu, když získal čtvrtý bod v řadě. Rus však reagoval třemi famózními servisy po sobě.
Hráči si drželi svá podání až do koncovky první sady. V desáté hře se aktuálně 27. hráč žebříčku dostal na returnu po vítězném returnu na shodu a následně si po bekhendové chybě Chačanova vypracoval i setbol. Čtvrtý bod v řadě však nezískal, přestože se statečně bránil. Druhý setbol už využít dokázal a šel do vedení 1:0 na sety.
Ve druhém dějství dlouho nebyl k vidění žádný brejkbol. Oba hráči si bez větších problémů hlídali své servisy. Menšík odehrál skvěle především pátou hru, ve které trefil tři esa v řadě a připsal si druhou čistou hru. Následně měl šanci i na returnu. Po skvělém vítězném forhendu se dostal do vedení 30:15 a vypracoval si i celkově čtvrtý brejkbol. Ten však nevyužil a Rus srovnal na 3:3. V sedmém gamu Menšík zvládl naročný game, soupeře však k premiérovému brejkbolu nepustil.
Za stavu 5:4 byl Menšík dva body od postupu. Nedokázal však najít odpověď na agresivní hru Chačanova a na mečbol nedosáhl. V jedenácté hře i přes premiérovou dvojchybu znovu bez problémů udržel servis, když trefil další tři esa a zajistil si tie-break. Rus si následně následně připsal čistou hru a vyrovnal.
Zkrácenou hru začal český tenista nechytatelným servisem. Poté ale prohrál tři míče v řadě a ruský favorit jako první získal minibrejk. Ztracené podání si vzal Menšík zpátky po první výměně stran a následně po vítězném drive voleji srovnal na 4:4. Po nevynucené chybě ale soupeři daroval vedení. Toho Chačanov nevyužil. Čech vytáhl dva vítězné bekhendy a vypracoval si mečbol na podání. Forhend ale trefil do pásky a zápas ještě neukončil.
Navíc pustil protivníka k setbolu, když při bekhendovém prohozu nevyužil volného kurtu a trefil síť. Menšík však předvedl svoji bojovnost a skvělým úderem šanci Rusa smazal. Po dalších dvou esech se dostal ke druhému mečbolu. Ten Chačanov odvrátil vítězným forhendem. Velmi dramatický tie-break pokračoval. Ke třetímu mečbolu se Menšík dostal za stavu 12:11. Tentokrát už byl úspěšný a Rusa po velké bitvě poprvé porazil. Postupem do osmifinále napodobil dva krajany Lehečku a Kopřivu.
Český hráč tak zvládl v Madridu i druhý duel bez ztráty setu. V tom prvním si s velkým přehledem poradil s Martinem Dammem po setech 6:3, 6:4. Vzájemné bilanci Menšík upravil na 1:2. Nejprve neuspěl ve finále v Dauhá před dvěma lety a poté loni v Indian Wells. V souboji o čtvrtfinále a obhájení loňského výsledku se utká se světovou trojkou a dvojnásobným šampionem Zverevem.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Pěkně, moc pěkně, ten TB byl lahůdkový horor :D
Každopádně gratulka a hodně štěstí v dalším kole
To byl TB