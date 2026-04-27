Menšík zvládl obrovské drama! V Madridu skolil Chačanova a napodobil dva krajany

DNES, 23:00
Aktuality 21
ATP MADRID - Jakub Menšík (20) na Masters v Madridu postoupil do osmifinále a napodobil krajany Jiřího Lehečku a Víta Kopřivu. Český hráč ve třetím kole uspěl proti ruskému tenistovi Karenovi Chačanovovi (29), kterého porazil po velké bitvě a dramatickém tie-breaku druhé sady 6:4, 7:6 a vyhrál proti němu první ze tří vzájemných zápasů. V souboji o čtvrtfinále se utká se světovou trojkou a dvojnásobným šampionem Alexanderem Zverevem.
Profily hráčů
Khachanov Karen
Menšík Jakub
Jakub Menšík v Madridu zvládl bitvu s Karenem Chačanovem (@ Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia)

Chačanov – Menšík 4:6, 6:7

Menšík odstartoval svůj druhý zápas na tisícovce v Madridu proti Chačanovovi čistou hrou na podání. Ruský tenista následně zvládl srovnat, když využil především chyb českého tenisty a game zakončil prvním esem duelu. Menšík zvládl bez problémů vyhrát i svou druhou hru na podání, kterou zakončil vítězným forhendem po dlouhé výměně. za stavu 2:1 se Čech po dalším skvělém forhendu dostal k prvnímu brejkbolu, když získal čtvrtý bod v řadě. Rus však reagoval třemi famózními servisy po sobě.

Hráči si drželi svá podání až do koncovky první sady. V desáté hře se aktuálně 27. hráč žebříčku dostal na returnu po vítězném returnu na shodu a následně si po bekhendové chybě Chačanova vypracoval i setbol. Čtvrtý bod v řadě však nezískal, přestože se statečně bránil. Druhý setbol už využít dokázal a šel do vedení 1:0 na sety.

Ve druhém dějství dlouho nebyl k vidění žádný brejkbol. Oba hráči si bez větších problémů hlídali své servisy. Menšík odehrál skvěle především pátou hru, ve které trefil tři esa v řadě a připsal si druhou čistou hru. Následně měl šanci i na returnu. Po skvělém vítězném forhendu se dostal do vedení 30:15 a vypracoval si i celkově čtvrtý brejkbol. Ten však nevyužil a Rus srovnal na 3:3. V sedmém gamu Menšík zvládl naročný game, soupeře však k premiérovému brejkbolu nepustil.

Za stavu 5:4 byl Menšík dva body od postupu. Nedokázal však najít odpověď na agresivní hru Chačanova a na mečbol nedosáhl. V jedenácté hře i přes premiérovou dvojchybu znovu bez problémů udržel servis, když trefil další tři esa a zajistil si tie-break. Rus si následně následně připsal čistou hru a vyrovnal.

Zkrácenou hru začal český tenista nechytatelným servisem. Poté ale prohrál tři míče v řadě a ruský favorit jako první získal minibrejk. Ztracené podání si vzal Menšík zpátky po první výměně stran a následně po vítězném drive voleji srovnal na 4:4. Po nevynucené chybě ale soupeři daroval vedení. Toho Chačanov nevyužil. Čech vytáhl dva vítězné bekhendy a vypracoval si mečbol na podání. Forhend ale trefil do pásky a zápas ještě neukončil.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Navíc pustil protivníka k setbolu, když při bekhendovém prohozu nevyužil volného kurtu a trefil síť. Menšík však předvedl svoji bojovnost a skvělým úderem šanci Rusa smazal. Po dalších dvou esech se dostal ke druhému mečbolu. Ten Chačanov odvrátil vítězným forhendem. Velmi dramatický tie-break pokračoval. Ke třetímu mečbolu se Menšík dostal za stavu 12:11. Tentokrát už byl úspěšný a Rusa po velké bitvě poprvé porazil. Postupem do osmifinále napodobil dva krajany Lehečku a Kopřivu.

Český hráč tak zvládl v Madridu i druhý duel bez ztráty setu. V tom prvním si s velkým přehledem poradil s Martinem Dammem po setech 6:3, 6:4. Vzájemné bilanci Menšík upravil na 1:2. Nejprve neuspěl ve finále v Dauhá před dvěma lety a poté loni v Indian Wells. V souboji o čtvrtfinále a obhájení loňského výsledku se utká se světovou trojkou a dvojnásobným šampionem Zverevem.

Výsledky mužské dvouhry na turnaji ATP 1000 v Madridu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz, Jakub Hájek
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

21
Přidat komentář
MARECEK7
27.04.2026 23:19
Tak Zverev,tak dlouho vyhlížel, až se dočkal
Reagovat
Mony
27.04.2026 23:16
Další skvělý TB..tentokráte v podání Pot.-Ryb.
Reagovat
HolyMotors
27.04.2026 23:13
Fantasický TB! Kuba tak trochu po menšíkovsku dvakrát zazdil nalitý forehand za důležitého stavu, ale nadruhou stranu skvělou bojovností odvrátil jeden už téměř prohraný setball. Nakonec rozhodl lepší servis řekl bych, Kuba na něm dnes absolutně dominantní.
Reagovat
Blondie
27.04.2026 23:09
Dobře poslal rusáka za Ural!
Pěkně, moc pěkně, ten TB byl lahůdkový horor :D
Reagovat
aligo
27.04.2026 23:09
Reagovat
easymoneysniper
27.04.2026 23:07
Zverev nejspíš zraněnej tady by to mohlo jít dál
Reagovat
Tomas_Smid_fan
27.04.2026 23:05
Kuba pěkný výkon, až na ten TB, tam měl několikrát velkou kliku, včetně na MB. Ale taky se z pár BB dostal sám, to zase jo.
Každopádně gratulka a hodně štěstí v dalším kole
Reagovat
sojka1
27.04.2026 23:04
bylo to napinave a dobre to dopadlo, svizny zapas ve vysokem tempu, snovy TB, kdyby byl nejaky problem, mela jsem samozrejme v zaloze i vinika, expresku: Zverev prehral Atmaneho, vyhlizi Mensika..... :-)) gratulace Kubovi, Kaca se cukal!
Reagovat
Tomas_Smid_fan
27.04.2026 23:06
kdo, kdo, kdo to napsal!? Okamžitá výpověď!
Reagovat
Mony
27.04.2026 22:59
Pane jo !
To byl TB
Reagovat
HAJ
27.04.2026 23:01
To teda bylo napínavé jak kšandy a třešničkou na dortu česká výhra.
Reagovat
The_Punisher
27.04.2026 22:59
To byl parádní TB! Super, že to Kubovi klaplo
Reagovat
lvicek
27.04.2026 22:21
Ty kratky vlasy jsou takovy divny ...
Reagovat
chlebavevaju
27.04.2026 22:22
To jen blbě vypada kvuli te čelence, ale stale lepší, než ta rádoby drsnacka kšiltovka ala Denis postrach ulice.
Reagovat
The_Punisher
27.04.2026 21:53
Výborně! První set je doma
Reagovat
chlebavevaju
27.04.2026 21:34
Budoucí GS šampionát to má s Khachanovem zatím 0:2, neumí na nej. Výhra by byla překvapením.
Reagovat
chlebavevaju
27.04.2026 21:40
A hlavně zápas dvou silných servisů, to zas budou 2-3 TB, nuda.
Reagovat
sojka1
27.04.2026 21:47
jako, ze 25x pres sako je malo?
Reagovat
tenisman1233
27.04.2026 21:54
To bych ani neřekl,byly to vyrovnané sety.
Reagovat
Kapitan_Teplak
27.04.2026 22:04
Navíc první zápas se hrál před více než dvěma roky.
Reagovat
The_Punisher
27.04.2026 21:14
Pojď Kubo!
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist