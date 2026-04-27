Fantazie! Nosková otočila ztracený zápas s Gauffovou, v Madridu je ve čtvrtfinále
Nosková – Gauffová 6:4, 1:6, 7:6
Do utkání vstoupily před velmi spoře zaplněnými tribunami obě tenistky na svém podání sebejistě. Gauffová i Nosková bez větších problémů udržely své gamy na servisu a stav utkání byl nerozhodný 1:1. Úvod zápasu žádné dlouhé výměny nenabídl, česká tenistka i její americká soupeřka sázely dle předpokladů na agresivní hru a rychle ukončovaly výměny. Po dvanácti minutách tak svítil na ukazateli skóre stav 2:2.
"Rozehraj si výměny, počkej si na šanci,“ nabádal českou tenistku z boxu trenér Tomáš Krupa. A vzápětí se to vyplatilo. Nosková v páté hře jako první uspěla na příjmu a šla do vedení 3:2. Rodačka ze Vsetína se mohla opřít o tradičně kvalitní servis, body ale dokázala uhrávat i po druhém podání a brejk potvrdila. Obě tenistky i nadále produkovaly maximálně agresivní tenis. Výměny byly velmi krátké, Nosková však své slavnější soupeřce ani nadále nedávala žádnou šanci myslet na případný návrat do prvního setu.
Světová třináctka byla v prvním setu lepší tenistkou na servisu i returnu. Svou soupeřku dostávala pod tlak především po jejím druhém podání, což za stavu 5:3 vyústilo ve dvě setbolové příležitosti. Gauffová si ale dokázala poradit a snížila na rozdíl jediné hry. Nosková ale nadále pokračovala v precizní hře, Američance nedala nejmenší šanci pomýšlet na brejk a po 34 minutách získala úvodní sadu 6:4.
Česká tenistka i nadále pokračovala ve velmi sebevědomém výkonu. I v úvodu druhého dějství se mohla spolehnout na vynikající servis, svou rivalku ale trápila i výbornou celodvorcovou hrou. Nosková k prakticky bezchybnému výkonu přidala i výborné returny a ve třetí hře druhého setu si vypracovala brejkovou příležitost. Tu ale využít nedokázala a dvojnásobná grandslamová šampionka šla do vedení 2:1.
První těžká chvíle pro českou dvojku přišla vzápětí, kdy se na servisu dostala do stavu 0:40. První dvě brejkbolové hrozby ještě odvrátila, třetí už ne, a poprvé v zápase přišla o podání. Gauffová vzápětí brejk potvrdila a vedla už 4:1. Noskové přestala vycházet sázka na maximální riziko, začala chybovat, vzápětí přišla i o své druhé podání v řadě a dostala se prakticky do neřešitelného stavu 1:5. Američanka už set bez problémů dopodávala, získala ho 6:1 a poslala utkání do třetího setu. Gauffová se ve druhém setu výrazně zlepšila na returnu, Nosková naopak začala kupit nevynucené chyby, navíc jí přestal vycházet i do té doby výborný servis.
Trápení svěřenkyně Tomáše Krupy ale pokračovalo i v úvodu závěrečné sady. Nosková ani potřetí v řadě neudržela servis, game zakončila dvojchybou a prohrávala. Velmi důležitý moment přišel vzápětí. Gauffová prohrávala na podání 0:40, soupeřka ale nabídnuté šance nevyužila a prohrávala 0:2. Až poté se Noskové podařilo zastavit sérii sedmi prohraných her v řadě, když snížila na 1:2.
V následném gamu měla Američanka problémy na servisu, několikrát si ale pomohla výborným servisem a podání udržela. To už neplatilo o její rivalce, která následně lehce přišla o podání a Gauffová vedla už 4:1.
Nosková ale zápas nezabalila. Vzápětí byla i ona po dlouhé době úspěšná na příjmu, brejk vzápětí potvrdila a snížila na rozdíl jediné hry. A vsetínskou rodačku úspěch nakopl. Fantastickými returny naprosto rozebrala hru soupeřky a vyrovnala na 4:4. Obě hráčky už na svém podání nezaváhaly, o osudu utkání tak musela rozhodnout zkrácená hra.
Do ní vstoupila lépe Gauffová, která šla do vedení 3:0. První změna stran se konala při vedení Američanky 4:2. Závěr však patřil Noskové, která po parádním obratu získala tie-break v poměru 7:5 a poprvé v kariéře postoupila do čtvrtfinále madridského podniku.
"Určitě jsem měla některé výměny zakončit lépe. Ale jsem ráda, že jsem si nepřestala věřit, bojovala jsem a jsem šťastná, že to nakonec vyšlo. Neztratila jsem sebevědomí, a to bylo velmi důležité," říkala po utkání vítězka.
Výsledky ženské dvouhry na turnaji WTA 1000 v Madridu
Jízda Plíškové pokračuje! Poradila si i s Argentinkou a může vyzvat Rybakinovou
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Překvapilo mě, že spolu nehrály skoro tři roky
Marie Bouzková 2
Bára Krejčíková 2
Katka Siniaková 2
Tereza Martincová 1
Karolína Muchová 1
Linda Nosková 1
Karolína Plíšková 1
A kolikrát ona porazila naše ?
Přiznám se že ve výhru Lindy jsem už za stavu 2:4 ve třetím setu moc nevěřil. Linda ale předvedla skvělou otočku srovnatelnou s tou od Karolíny proti Mertensový ...
nebo odřený?
Miluju tě Pupíčku!!!!
Už jsem chtěl napsat, když hraje u nás Chleboprdech Lenka Chlupatá proti Aničce Koťátkové, tak je to lepší podívaná... Ale Linda umí překvapit
https://truba.thanzoli.com/42cf527c/e687471e/86631c06
Tak jedem!
Teď to uhaluzila na 4:4 a dokonce odpodávala na 5:4
Gauff včera údajně na kurtu umírala ale dneska je čilá jako rybička ...
zřejmě jen shoda jmen
Btw, krásná holka, ale tohle na hlavě
Lindo jedem ještě jeden set .
https://youtu.be/LQivCtW0Juo?is=u-qmsZKtwddPTny0
"Kulma z Datartu."