Fantazie! Nosková otočila ztracený zápas s Gauffovou, v Madridu je ve čtvrtfinále

DNES, 16:00
WTA MADRID - Linda Nosková si připsala parádní úspěch. V osmifinále turnaje v Madridu si po velkém obratu poradila se světovou trojkou Coco Gauffovou po setech 6:4, 1:6 a 7:6. Česká tenistka ve třetím setu prohrávala už 1:4, utkání však zvládla otočit a ve čtvrtfinále se utká s vítězkou duelu mezi Martou Kosťukovou a Caty McNallyovou.
Linda Nosková si zahraje v Madridu o semifinále (@ ČTK / AP / Manu Fernandez)

Nosková – Gauffová 6:4, 1:6, 7:6

Do utkání vstoupily před velmi spoře zaplněnými tribunami obě tenistky na svém podání sebejistě. Gauffová i Nosková bez větších problémů udržely své gamy na servisu a stav utkání byl nerozhodný 1:1. Úvod zápasu žádné dlouhé výměny nenabídl, česká tenistka i její americká soupeřka sázely dle předpokladů na agresivní hru a rychle ukončovaly výměny. Po dvanácti minutách tak svítil na ukazateli skóre stav 2:2.

"Rozehraj si výměny, počkej si na šanci,“ nabádal českou tenistku z boxu trenér Tomáš Krupa. A vzápětí se to vyplatilo. Nosková v páté hře jako první uspěla na příjmu a šla do vedení 3:2. Rodačka ze Vsetína se mohla opřít o tradičně kvalitní servis, body ale dokázala uhrávat i po druhém podání a brejk potvrdila. Obě tenistky i nadále produkovaly maximálně agresivní tenis. Výměny byly velmi krátké, Nosková však své slavnější soupeřce ani nadále nedávala žádnou šanci myslet na případný návrat do prvního setu.

Světová třináctka byla v prvním setu lepší tenistkou na servisu i returnu. Svou soupeřku dostávala pod tlak především po jejím druhém podání, což za stavu 5:3 vyústilo ve dvě setbolové příležitosti. Gauffová si ale dokázala poradit a snížila na rozdíl jediné hry. Nosková ale nadále pokračovala v precizní hře, Američance nedala nejmenší šanci pomýšlet na brejk a po 34 minutách získala úvodní sadu 6:4.

Česká tenistka i nadále pokračovala ve velmi sebevědomém výkonu. I v úvodu druhého dějství se mohla spolehnout na vynikající servis, svou rivalku ale trápila i výbornou celodvorcovou hrou. Nosková k prakticky bezchybnému výkonu přidala i výborné returny a ve třetí hře druhého setu si vypracovala brejkovou příležitost. Tu ale využít nedokázala a dvojnásobná grandslamová šampionka šla do vedení 2:1.

První těžká chvíle pro českou dvojku přišla vzápětí, kdy se na servisu dostala do stavu 0:40. První dvě brejkbolové hrozby ještě odvrátila, třetí už ne, a poprvé v zápase přišla o podání. Gauffová vzápětí brejk potvrdila a vedla už 4:1. Noskové přestala vycházet sázka na maximální riziko, začala chybovat, vzápětí přišla i o své druhé podání v řadě a dostala se prakticky do neřešitelného stavu 1:5. Američanka už set bez problémů dopodávala, získala ho 6:1 a poslala utkání do třetího setu. Gauffová se ve druhém setu výrazně zlepšila na returnu, Nosková naopak začala kupit nevynucené chyby, navíc jí přestal vycházet i do té doby výborný servis.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Trápení svěřenkyně Tomáše Krupy ale pokračovalo i v úvodu závěrečné sady. Nosková ani potřetí v řadě neudržela servis, game zakončila dvojchybou a prohrávala. Velmi důležitý moment přišel vzápětí. Gauffová prohrávala na podání 0:40, soupeřka ale nabídnuté šance nevyužila a prohrávala 0:2. Až poté se Noskové podařilo zastavit sérii sedmi prohraných her v řadě, když snížila na 1:2.

V následném gamu měla Američanka problémy na servisu, několikrát si ale pomohla výborným servisem a podání udržela. To už neplatilo o její rivalce, která následně lehce přišla o podání a Gauffová vedla už 4:1.

Nosková ale zápas nezabalila. Vzápětí byla i ona po dlouhé době úspěšná na příjmu, brejk vzápětí potvrdila a snížila na rozdíl jediné hry. A vsetínskou rodačku úspěch nakopl. Fantastickými returny naprosto rozebrala hru soupeřky a vyrovnala na 4:4. Obě hráčky už na svém podání nezaváhaly, o osudu utkání tak musela rozhodnout zkrácená hra.

Do ní vstoupila lépe Gauffová, která šla do vedení 3:0. První změna stran se konala při vedení Američanky 4:2. Závěr však patřil Noskové, která po parádním obratu získala tie-break v poměru 7:5 a poprvé v kariéře postoupila do čtvrtfinále madridského podniku.

"Určitě jsem měla některé výměny zakončit lépe. Ale jsem ráda, že jsem si nepřestala věřit, bojovala jsem a jsem šťastná, že to nakonec vyšlo. Neztratila jsem sebevědomí, a to bylo velmi důležité," říkala po utkání vítězka.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
ccarloss
27.04.2026 18:53
Linda i Kája Muchová a Jirka Lehečka budou letos v první desítce. Máme se na co těšit.
kupa
27.04.2026 18:46
Nejenom fotbal, ani tenis nemá logiku. Dle statistik byla Linda lepší pouze ve dvojchybách - a vyhraje.
tommr
27.04.2026 18:53
ty statistiky jsou hodně zkreslený tím že Linda vypustila druhej set ...
Liverpool22
27.04.2026 18:56
Statistiky jsou někdy matoucí. smile Byl to zápas ve vlnách a Linda 2. set defacto vypustila. Linda hrála na riziko a co se týče razance úderů Coco přehrávala - byl to klasický zápas ranařky a obranářky. Podobně jako když Coco hraje s Kladivářkou, tak jen "čeká" na chyby. Takže pro Lindu je pozitivní, že má podobné zápasy pevně v rukách a dnes Coco taky nehrála nic extra - vedla 4:1 a začala dělat hloupé chyby.
jih
27.04.2026 18:45
88 vyhraných bodů vítězky : 99 vyhraným bodům poražené
Kapitan_Teplak
27.04.2026 18:42
Paráda
Překvapilo mě, že spolu nehrály skoro tři roky
Liverpool22
27.04.2026 18:58
tommr
27.04.2026 18:41
Dnešní výhra Lindy byla jubilejní desátá výhra české hráčky proti Gauffový. Zasloužily se o to tyto hráčky:
Marie Bouzková 2
Bára Krejčíková 2
Katka Siniaková 2
Tereza Martincová 1
Karolína Muchová 1
Linda Nosková 1
Karolína Plíšková 1
Kapitan_Teplak
27.04.2026 18:59
Tolik
A kolikrát ona porazila naše ?
Liverpool22
27.04.2026 19:03
No jen Mušku 6x, Vondroušku 3x a Kvítí taky dala. Bára má na Coco hru - vždy jí vyšachovala.
tommr
27.04.2026 18:36
Dneska mi naše smile holky dělají samou radost. Začala to Tereza Valentová, pak se přidala Karolína Plíšková a korunovala to Linda Nosková. Víc takových dní by to chtělo ... smile
Přiznám se že ve výhru Lindy jsem už za stavu 2:4 ve třetím setu moc nevěřil. Linda ale předvedla skvělou otočku srovnatelnou s tou od Karolíny proti Mertensový ...
Liverpool22
27.04.2026 18:42
Naše holky prostě jedou smile smile smile smile
Ahoj200
27.04.2026 18:32
Tu zdejší kolektivní radost z postupu Noskové upřímně nechápu. Holčina mohla mít klid. Místo toho jí bude ve středu zase hrozit konec. A Plíškové ostatně taky.
Mony
27.04.2026 18:35
Já si taky říkám..nohy na plotnu a chroustat vlašáky jak Marfuša
aligo
27.04.2026 18:35
Krisboy
27.04.2026 18:36
Středa je daleko. Teď si užíváme radost. Pijeme, zpíváme, tančíme, na středu nemyslíme.
Blondie
jirkaS
27.04.2026 18:21
co to měla na levym rameni, špinavý
nebo odřený?
Mony
27.04.2026 18:22
Od vakcíny
Liverpool22
27.04.2026 18:23
Špinavá od antuky
com
27.04.2026 18:25
špindíra
Pavol
27.04.2026 18:18
Výborne Nosková. Veril som jej. Dokonca som na ňu aj vsadil
Krisboy
27.04.2026 18:25
Liverpool22
27.04.2026 18:33
Kurz byl slušnej cca 2,4 smile
Mony
27.04.2026 18:17
Ten svět je ale divnej, že?
aape
27.04.2026 18:39
To je, ale má to něco do sebe
annah
27.04.2026 18:17
Paráda!!!! Krásný závěr! Gratulace Lindě!
Krisboy
27.04.2026 18:17
A dám si panáka, a né že né!
Pavol
27.04.2026 18:19
A čo máš dobré, prezraď dám si aj ja.
Krisboy
27.04.2026 18:24
Rum Rodrigues. Nic moc, je to na mě moc sladký, ale dostal jsem to darem, tak to nějak zpracovat musím.
Pavol
27.04.2026 18:38
Správne ja tiež všetky dary vypijem s úcty k tým čo mi to dodali. Napríklad slivku. U vás trnky - švestky.
Krisboy
27.04.2026 18:41
Dobrou slivovici bych si dal rozhodně radši, než tuhle sladkou srágoru. I u nás se tomu říká slivovice. Trnkovica je to možná někde na Hané nebo na Slovácku...
Tomas_Smid_fan
27.04.2026 18:17
tak letos Lindy první vyhraný TB a Cori první prohraný Jupí! Ale nevím, jestli mám za ty nervy gratulovat, ale ok za ten comeback
chlebavevaju
27.04.2026 18:18
Proč se ji do statistik TB nepočítá ten z BJK proti Bencic?
Mony
27.04.2026 18:18
Ja taky ne
Liverpool22
27.04.2026 18:16
smile LINDA smile PARÁDA smile
com
27.04.2026 18:18
Kreuz
27.04.2026 18:16
dobrej ulet... takhle to vobratit, navzdory nekterejm tem kecum tady
com
27.04.2026 18:19
Karolina vcera udela votočku ze 4:1 a ted se bude každá vopičit
Mony
27.04.2026 18:20
Nojo, ženský
Tomas_Smid_fan
27.04.2026 18:21
nebejt mého komentu, že na rozdíl od Cori TB neumí, tak bychom se tu neradovali
Tomas_Smid_fan
27.04.2026 18:23
a kdyby pantera nepustila Boney M
zfloyd
27.04.2026 18:16
tak první Muška a teď Pupík , a Koko začne mít mindrák
Liverpool22
27.04.2026 18:18
The_Punisher
27.04.2026 18:16
Češky - noční můra Coco Lindě obříííííí gratulace!
Liverpool22
27.04.2026 18:20
Obě chyb jak máku. Coco pustila Lindu do zápasu - naštěstí smile
Krisboy
27.04.2026 18:15


Miluju tě Pupíčku!!!! smile
hanz
27.04.2026 18:15
Tak se musí na Čokajdu...
com
27.04.2026 18:17
Gauffka prej vcera blila, tak asi nebyla 100% fit, ale i tak dobry
pantera1
27.04.2026 18:17
Tys to na ní přenesl, dobrá práce
Liverpool22
27.04.2026 18:18
chlebavevaju
27.04.2026 18:15
Linda Nosková konečně ukázala i pozitivní otočku proti výše postavené hráčce. Možné SF Karča - Nosková žije.
Liverpool22
27.04.2026 18:17
Oin
27.04.2026 18:14
Pupíčééék!!!
pantera1
27.04.2026 18:13
Nedýchám
com
27.04.2026 18:14
pantera1
27.04.2026 18:16
Všecky zvratky pěkně spolykej .
pantera1
27.04.2026 18:15
Ty vole to je pecka, Linda povstala z popela jako Fenix neskutečný .
jih
27.04.2026 18:38
Tomas_Smid_fan
27.04.2026 18:08
TB Cori, na rozdíl od Lindy, umí
chlebavevaju
27.04.2026 18:08
A kdo neumí, ten jen čumí a rozhazuje rukama.
Mony
27.04.2026 17:54
....
Už jsem chtěl napsat, když hraje u nás Chleboprdech Lenka Chlupatá proti Aničce Koťátkové, tak je to lepší podívaná... Ale Linda umí překvapit
Mony
27.04.2026 18:03
Snad to holky čtou a dostanu od nich alepoň pusu..že ano Anni ?
Ahoj200
27.04.2026 17:53
Noskové i Gauffové hrozí konec. :( Jedné naštěstí až v příštím kole.
hanz
27.04.2026 17:52
Někdo strým?
Liverpool22
hanz
27.04.2026 17:54
Děkuji, jakmile se začnu koukat, skončí to zcela jasně...
Krisboy
27.04.2026 17:52
Fuego zabralo!!
chlebavevaju
27.04.2026 17:51
Drž to, Lindo!
pantera1
27.04.2026 17:49
Lindo poslední šance jak ji zlomit a je to tam .
Liverpool22
27.04.2026 17:51
Linda smile povstala z popela a teď to chce Korýska dorazit smile
pantera1
27.04.2026 17:56
Teď by to chtělo ty její pověstný dvojchyby, je nervózní. Linda by toho měla využít. Ať se nenervujem v TB .
chlebavevaju
27.04.2026 17:57
Abychom za ten TB nebyli ještě rádi. Ted musí udržet.
The_Punisher
27.04.2026 18:03
Teď za něj rádi nebudem!
Liverpool22
27.04.2026 18:05
Uffffff 6:5 vedeme smile smile smile
Krisboy
27.04.2026 17:42
Teď jsem poprvé viděl tu sběračku s tím afrem. Paráda! smile
Tomas_Smid_fan
27.04.2026 17:44
až na to afro S tím se nevejde ani do výtahu.
pantera1
27.04.2026 17:46
Je moc pěkná, byli by s Artíkem pěknej afropár, kdyby to nechal dorůst .
Kreuz
27.04.2026 17:48
vy jste objevili ameriku nebo co? to mela v 70. kazda druha, od angely davis az po hendrixe
Tomas_Smid_fan
27.04.2026 18:11
ale dneska nejsou sedmdesátky
Kreuz
27.04.2026 18:29
naopak, je to v mode, posledni generace s africkymi koreny tak chce afirmovat svoji identitu, jak v americe tak v zapadni evrope (pridej k tomu wokismus)
Krisboy
27.04.2026 17:52
To afro je na ní právě nejlepší!!! Táááák sexy!
The_Punisher
27.04.2026 17:41
Linda určitě nedosáhla svého mentálního potenciálu. Třeba by si mohla sednout s Petrou, pohlídat děti, a ptát se Petry na její recepty, jak matche prostě nebalit, nehroutit se z jednoho špatného míčku a hlavně co ji namotivuje zapnout instinkt "lvice" a takový ten "champion drive".
Mony
27.04.2026 17:36
Ztrácím iluze o Lindě. Potenciál tam je, ale ta nestabilita?.! to je na mě moc.
chlebavevaju
27.04.2026 17:35
Noční můra Muchové bude nově i noční můrou Noskové? Furt samý noční můry.
Liverpool22
27.04.2026 17:44
Coco nyní hraje tužku a 3:4 smile
Krisboy
27.04.2026 17:25
Fuego Noskova! To už dlouho na kurtu nezaznělo.

Tak jedem!
Krisboy
27.04.2026 17:26
Juego!
Tomas_Smid_fan
27.04.2026 17:37
jsem si říkal, že ji nabádáš ke žhářství. No, možná už nic jiného nepomůže
Krisboy
27.04.2026 17:37
No trošku zapálit by potřebovala.
Krisboy
27.04.2026 17:39
Pupík vyhasnul jak kamna.
Tomas_Smid_fan
27.04.2026 17:53
hraje netakticky Cori do lepšího BH namísto FH a nepoužívá čopy, které Cori nevoní. Krupa je tam k ničemu, nic konstruktivního neporadí.
Teď to uhaluzila na 4:4 a dokonce odpodávala na 5:4
Tomas_Smid_fan
27.04.2026 18:02
a propos, nemůžu za to že mám v tf na klávesnici vedle á opačný přízvuk... Nechápu, proč to tahle aplikace nezvládá a radši celý příspěvek smaže
Serpens
27.04.2026 17:23
Linda Nosková nevyužije brejkbol, a pak dojde ke zjištění, že ji to vlastně nebaví a že tady být nechce. Takhle bleskově se dostat ze stovky na nulu zcela sama a bez pričinění soupeřky, to se jen tak nevidí, a to ani u samotné Noskové.
Liverpool22
27.04.2026 17:29
Přesně tak. Coco měla na lopatě a zbytečně se po 3. hře ve 2. setu začala rozčilovat - i Krupa jí radil ať se uklidní. No uvidíme - snad to bude jak na houpačce a ještě naskočí na pozitivní vlnu.
Serpens
27.04.2026 17:33
Game na 1:3 už ani nemohl být pro Lindu více frustrující, teď už pochybuju, že se zvedne.
jacksomm
27.04.2026 17:22
"Hrozně špatně reagujes"... no, tak to je panečku vzpruha.
Tomas_Smid_fan
27.04.2026 17:26
hlavně to není zrovna rada, jak to zlepšit
chlebavevaju
27.04.2026 17:28
Tak ještě ji mohl říct třeba ses vylízaná jak kelímek od jogurtu, stale to vzal z te lepsi stránky.
chlebavevaju
27.04.2026 17:16
Ne, tak raketou to určitě nebude, Krupo. To by chtělo novou hlavu, ale to se obávám, že jen tak vyměnit nejde.
chlebavevaju
27.04.2026 17:21
0:40 na podání a všechno vymlátí. To je zase utrpení, ještě že dnes hrála Karča zLoun, ta se s tim nemaže.
Liverpool22
27.04.2026 17:23
Teď už jsem pesimista - úplně odešla a nyní netrefí kurt
chlebavevaju
27.04.2026 17:24
Z rozehraného zápasu na vítězství bude ještě ostuda.
pantera1
27.04.2026 17:25
Úplně se rozsypala a chytla ty dvojchyby od Cocošky . Ještě to není úplně ztracený.
Tomas_Smid_fan
27.04.2026 17:12
je až neuvěřitelné, jak rychle dokáže Nosík přepnout z módu top5 do módu neumím nic.
muster
27.04.2026 17:18
bohužel snad ty módy zase přehodí zpět
aape
27.04.2026 17:11
Ve druhém setu Linda úplně přestala hrát, tak snad začne ve třetím
Serpens
27.04.2026 17:08
Nikdo nezvyšuje obrátky, jen Lindě ruplo v bedně.
chlebavevaju
27.04.2026 17:03
Linda je v letošní sezoně třísetová, neumí udržet výkonnost na dva sety za sebou.
tommr
27.04.2026 17:02
nedáš, dostaneš. Místo brejku pro Lindu je tu brejk pro Gauffovou ...
Liverpool22
27.04.2026 17:04
Jo, jo ve 3. hře mohla Korýska ještě víc psychicky nahlodat a nic smile
subaru
27.04.2026 17:01
Americké hovada v boxu.
subaru
27.04.2026 17:00
Americké hovada v boxu.
chlebavevaju
27.04.2026 16:56
Tys to teď teda vymňoukla, Lindo. Mohlo být zaděláno.
tommr
27.04.2026 16:46
Linda nejdřív nevyužila dva setboly na returnu ale pak překvapivě snadno první set dopodávala ... smile
Gauff včera údajně na kurtu umírala ale dneska je čilá jako rybička ...
Liverpool22
27.04.2026 16:50
Zatím dobrý smile Ještě jeden set smile a je to doma smile
aape
27.04.2026 17:03
To asi bude už těžší
tommr
27.04.2026 17:03
už se to bohužel začíná obracet ...
Liverpool22
27.04.2026 17:06
Ve 3. setech vyhraje smile smile
The_Punisher
27.04.2026 17:07
taktika a la Nikola Bartůňková
Liverpool22
27.04.2026 17:12
Jo, jo Linda vypouští "takticky" 2.set. Nikola dostávala kanáry a tím "zkušeně" uspala soupeřky
pantera1
27.04.2026 17:08
Taky myslím, že to ve třetím dá.
chlebavevaju
27.04.2026 17:09
Pantero, tlačíš? Ted to vypada, že Linda nedostává dostatečnou podporu!
pantera1
27.04.2026 17:13
Ošéfovala jsem to aji písničkou, z mé strany jsem udělala maximum. Teď už musí Linda zabrat a třetí set urvat .
Mony
27.04.2026 16:45
Tak si říkám, když už mají prázdné hlediště i na Gauffovou, proč to nepřesunou třeba do Prahy. Ale zase by tu asi těžko hledali takhle výstavní podavačky. Možná ale , že nějaký paruky by to vyřešily.
muster
27.04.2026 16:50
nebo do Brna
chlebavevaju
27.04.2026 16:42
Že by Nosková zopakovala příběh Petry Quitové a vyhrála svůj první velký titul v Madridu?
Marduch
27.04.2026 16:47
https://www.petraquittova.cz/
zřejmě jen shoda jmen
Tomas_Smid_fan
27.04.2026 16:26
panthero, kde jsi?! U Nosíka holka se slunečníkem a má květák úplně jak Boney M, kam se hrabe Fils
Btw, krásná holka, ale tohle na hlavě
Kreuz
27.04.2026 16:33
to je prece panterky kamaradka, uz se davno znaj
pantera1
27.04.2026 16:33
Už to zapínám to je ta Afrosběračka, jak ju vyfasuje Arturek Boney, přestane se soustředit na hru .
pantera1
27.04.2026 16:36
Ta si na tu hlávku musí dávat vlasový hnojivo, to jinak není možný .
muster
27.04.2026 16:40
Bobby Farrell by čuměl ta. nemusí ani používat deštník
pantera1
27.04.2026 16:45
Já té Lindě musím tu BoneybM poslat, aby vyhrála

Lindo jedem ještě jeden set .
https://youtu.be/LQivCtW0Juo?is=u-qmsZKtwddPTny0
Mony
27.04.2026 18:27
To vypadá jak na párty s Trumpem
Tomas_Smid_fan
27.04.2026 17:14
květák pak kvete jak divý
jirkaS
27.04.2026 17:00
"Kdo to natočil?"
"Kulma z Datartu."
Tomas_Smid_fan
27.04.2026 17:47
ono někdy stačí rozplést copánky
