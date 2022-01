11. den v Melbourne: O finále Australian Open se utkají Bartyová s Keysovou a Collinsová se Šwiatekovou

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Semifinále žen • Bartyová (1-Austr.) - Keysová (USA) | Rod Laver Arena (9:30 SEČ) Collinsová (27-USA) - Šwiateková (7-Pol.) | Rod Laver Arena (11:00 SEČ)



Ashleigh Bartyová (1.) - Madison Keysová (51.) | Rod Laver Arena (9:30 SEČ)

První finalistka letošního Australian Open vzejde ze souboje mezi světovou jedničkou, dvojnásobnou grandslamovou šampionkou a největší favoritkou Ashleigh Bartyovou a znovuzrozenou Madison Keysovou. Semifinalistky se potkávají počtvrté, letos neporažená Bartyová vede 2-1. Ani jednou nemusel rozhodovat třetí set.

Pětadvacetiletá Bartyová zaútočí na své třetí grandslamové finále (bilance v semifinále 2-1), obě předchozí přetavila v triumf (French Open 2019, Wimbledon 2021). Na nejvyšším okruhu má za sebou 20 bojů o titul, jeden stihla už letos (prvenství v Adelaide). Australian Open na domácí finalistku čeká dlouhých 42 let.

O rok starší Keysová si v dosavadním průběhu letošní sezony také zahrála jedno finále, týden po Bartyové v Adelaide slavila ona. Jednalo se o její celkově 11. finále a první po dvou letech. Na grandslamech je v semifinále popáté a poprvé od US Open 2018, kde o rok dříve absolvovala své jediné dosavadní finále na největších podnicích. V případě vítězství naváže na loňskou finálovou účast Jennifer Bradyové.

Bartyová v úvodu letošní sezony působí neporazitelně. Keysová může se svou palebnou silou uspět, ale s největší pravděpodobností to stačit nebude. Američanka se sice vrátila do své nejlepší formy, ovšem světová jednička je natolik solidní, že by si měla poradit i s dnešní výzvou. Domácí hvězda se určitě nebude jen bránit, sama si umí aktivně chodit pro body a může využít i svého skvělého servisu a nepříjemného slajzu.

Tip na vítězku: Ashleigh Bartyová

Aktuální forma

Bartyová loni odehrála pouhých 13 turnajů, přesto posbírala nejvíce titulů (5) a podruhé triumfovala na grandslamech (Wimbledon). Do nové sezony vstoupila v Adelaide a znovu po dvou letech na domácí akci kralovala. V úvodním zápase s Cori Gauffovou sice měla velké potíže, ale pak už dominovala proti Sofii Keninové, Ize Šwiatekové i Jeleně Rybakinové. Celkově slavila 14. triumf.

Cesta turnajem

Na Australian Open ve skvělé formě pokračuje. Šanci nedala Lesje Curenkové, Lucie Bronzettiové, nasazené Camile Giorgiové, rozjeté Amandě Anisimovové ani Jessice Pegulaové. Letos zvládla všech devět zápasů a vyhrála posledních 18 setů.

Historie na Australian Open

Domácího grandslamu se účastní podeváté, při posledních třech startech se dostala do druhého týdne. Postupem do semifinále vyrovnala své maximum, loni skončila o kolo dříve.

Ashleigh Bartyová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide (triumf)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide (triumf)

Bilance: 9-0

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 9-0

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 1-0 (kariérní 74-15)

Bilance v semifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 2-1)

Bilance v semifinále: 1-0 (kariérní 19-8)

Ashleigh Bartyová - Australian Open

Kariérní bilance: 22-8

Nejlepší výsledek: semifinále (2020, 2022)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v semifinále: 0-1

Generálka: Adelaide (triumf)

Cesta turnajem: Curenková (6-0 6-1), Bronzettiová (6-1 6-1), (30) Giorgiová (6-2 6-3), Anisimovová (6-4 6-3), (21) Pegulaová (6-2 6-0)

Aktuální forma

Keysová si po koronavirové pauze prošla velmi dlouhou krizí. Ještě na začátku sezony čekala na první vítěznou sérii na tvrdém povrchu od US Open 2020 a hardové čtvrtfinále nehrála dva roky. K protinožcům si však přivezla vynikající formu a prožívá znovuzrození. Po těsné porážce s Darjou Kasatkinovou na generálce v Melbourne si v Adelaide došla pro svůj první titul od sezony 2019.

Cesta turnajem

Na vítězné vlně čítající už deset zápasů pokračuje na Australian Open, kde vyřadila předloňskou šampionku a krajanku Sofii Keninovou, Jaqueline Cristianovou a v tie-breaku rozhodující sady Qiang Wang, v osmifinále po fantastickém výkonu povolila jen čtyři hry Paule Badosaové a ve čtvrtfinále o game více vyčerpané Barboře Krejčíkové.

Historie na Australian Open

Keysová na Australian Open startuje podeváté a popáté je ve druhém týdnu. Jejím maximem je právě semifinále, které si zahrála ještě před sedmi lety.

Madison Keysová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 2 (triumf)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 2 (triumf)

Bilance: 11-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na venkovních betonech: 11-1

Bilance proti hráčkám Top 10: 2-0 (kariérní 21-31)

Bilance v semifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 1-3)

Bilance v semifinále: 1-0 (kariérní 11-9)

Madison Keysová - Australian Open

Kariérní bilance: 25-8

Nejlepší výsledek: semifinále (2015, 2022)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v semifinále: 0-1

Generálka: Melbourne 2 (2. kolo), Adelaide 2 (triumf)

Cesta turnajem: (11) Keninová (7-6 7-5), Cristianová (6-2 7-5), Qiang Wang (4-6 6-3 7-6), (8) Badosaová (6-3 6-1), (4) Krejčíková (6-3 6-2)



Danielle Collinsová (30.) - Iga Šwiateková (9.) | Rod Laver Arena (11:00 SEČ)

O druhé místo ve finále letošního ročníku Australian Open se poperou Danielle Collinsová s Igou Šwiatekovou. Zatímco Collinsová ve svém jediném dosavadním semifinále na grandslamech (Australian Open 2019) neuspěla, Iga Šwiateková jedinou předchozí účast mezi nejlepším kvartetem dotáhla až k triumfu (French Open 2020). Proti sobě nastoupí podruhé, Collinsová loni na generálce v Adelaide vzdala.

Osmadvacetiletá Collinsová si svá první finále na nejvyšším okruhu zahrála teprve loni a závěrečné kolo zvládla na antuce v Palermu i na domácích betonech v San José. Stejně jako její krajanka Madison Keysová může navázat na loňskou finálovou účast Jennifer Bradyové.

Teprve 20letá Šwiateková má za sebou čtyři finále, neuspěla jen v tom úvodním. Jediná polská grandslamová šampionka může své zemi zajistit premiérovou účast ve finále úvodního z podniků velké čtyřky.

Obě semifinalistky za sebou mají dva úspěšné obraty a tři dvousetové výhry. Tempo hry bude z větší části diktovat agresivnější Collinsová a Kanepiová v minulém kole ukázala, že se s touto taktikou dá Šwiateková porazit. Polka je nicméně letos o něco solidnější, předvádí o chlup vyrovnanější výkony a mohla by mít mírně navrch.

Tip na vítězku: Iga Šwiateková

Aktuální forma

Collinsová se loni trápila zdravotně, přesto si zahrála svá první dvě finále na nejvyšším okruhu a v obou případech triumfovala (Palermo a San José). Sezonu zakončila se skvělou bilancí 37-15 a výborně si vede i letos, přestože před startem úvodního grandslamu neabsolvovala žádný přípravný zápas.

Cesta turnajem

Na Australian Open si suverénně poradila s Caroline Dolehideovou i Anou Konjuhovou a pak po obratu a téměř třech hodinách vyřadila skvěle hrající teenagerku Claru Tausonovou i nasazenou Elise Mertensovou. Ve čtvrtfinále vystavila stopku Alizé Cornetové.

Historie na Australian Open

V hlavní soutěži debutovala v roce 2019 a postupem do semifinále šokovala celý tenisový svět. Při následujících dvou startech pro ni bylo konečnou druhé kolo.

Danielle Collinsová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první turnaj

Bilance: 5-0

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 5-0

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-0 (kariérní 6-14)

Bilance v semifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-1)

Bilance v semifinále: 0-0 (kariérní 2-7)

Danielle Collinsová - Australian Open

Kariérní bilance: 12-3

Nejlepší výsledek: semifinále (2019, 2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v semifinále: 0-1

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Dolehideová (6-1 6-3), Konjuhová (6-4 6-3), Tausonová (4-6 6-4 7-5), (19) Mertensová (4-6 6-4 6-4), Cornetová (7-5 6-1)

Aktuální forma

Šwiatekové se povedla další sezona. Podstatně silnější měla první půlku, ve které triumfovala v Římě a australském Adelaide. Jako jediná se na všech grandslamech zúčastnila druhého týdne. V posledních měsících roku sice přišel pokles formy, ale v Austrálii hraje znovu po roce skvěle. Na generálce v Adelaide porazila Leylah Fernandezovou a Viktorii Azarenkovou a uhrála semifinále.

Cesta turnajem

V Melbourne Parku smetla Harriet Dartovou, Rebeccu Petersonovou i rozjetou Darju Kasatkinovou. Potíže měla až v posledních dvou kolech, v nichž po obratu zdolala Soranu Cirsteaovou a Kaiu Kanepiovou.

Historie na Australian Open

V Melbourne hraje počtvrté a při posledních dvou startech vypadla v osmifinále. Letos své maximum už dvakrát vylepšila.

Iga Šwiateková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide (semifinále)

Bilance: 8-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 8-1

Bilance proti hráčkám Top 30: 3-1 (kariérní 20-19)

Bilance v semifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 1-0)

Bilance v semifinále: 0-1 (kariérní 4-2)

Iga Šwiateková - Australian Open

Kariérní bilance: 12-3

Nejlepší výsledek: semifinále (2022)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: Adelaide (semifinále)

Cesta turnajem: Dartová (6-3 6-0), Petersonová (6-2 6-2), (25) Kasatkinová (6-2 6-3), Cirsteaová (5-7 6-3 6-3), Kanepiová (4-6 7-6 6-3)