11. den v Miami: Kvitová má na dosah 41. finále, v cestě jí stojí rozjetá Cirsteaová

• Češi v akci •

Petra Kvitová (12.) - Sorana Cirsteaová (74.) | Stadium (21:00 SELČ)

Petra Kvitová poprvé v kariéře postoupila v rámci jedné sezony do čtvrtfinále v Indian Wells i Miami a ve 33 letech si premiérově zahraje semifinále v rámci březnového Sunshine Doublu. O finále bude bojovat s rozjetou Soranou Cirsteaovou, která si letos rovněž vylepšila své maximum na floridské "tisícovce", a to hned dvakrát. Nad Rumunkou vede ve vzájemné bilanci 6-4, ovšem na betonech prohrává 1-4.

Třiatřicetiletá Kvitová čekala na semifinálovou účast od srpnového finále v Cincinnati, svého celkově 40. v kariéře. V semifinálových duelech má úspěšnost 40-23, od začátku loňské sezony 2-0. Konkrétně na WTA 1000 nastoupí rodačka z Fulneku ke svému jubilejnímu 20. semifinále (12-7). Český tenis stále čeká na triumf na Miami Open, jedinou finalistkou v historii je Karolína Plíšková (2019).

Dvaatřicetileté Cirsteaové se naopak v semifinále vůbec nedaří (6-17), dokonce v této fázi zaznamenala v letech 2008-13 sérii 10 porážek. Poslední finále si zahrála předloni v květnu ve Štrasburku, od té doby v semifinále neuspěla loni v Lyonu, Istanbulu ani Birminghamu. Na WTA 1000 absolvovala jediné, v Torontu 2013 přehrála Na Li. Rodačka z Bukurešti může být první rumunskou finalistkou Miami Open.

Kvitovou čeká možná vůbec nejtěžší zápas na turnaji. Cirsteaová má vynikající formu, v Indian Wells i Miami porazila Caroline Garciaovou a na Floridě dále vyřadila letos fenomenální Arynu Sabalenkovou a další české zástupkyně Karolínu Muchovou a Markétu Vondroušovou, dokonce tu v pěti zápasech neztratila set. Na Kvitovou navíc umí, na betonech s ní vyhrála úvodní čtyři souboje. Česká lvice přerušila sérii porážek na hardu až loni v posledním souboji v Cincinnati. Rumunka měla ve čtvrtek volno, Kvitová dohrávala odložené čtvrtfinále.

Tip na vítězku: Sorana Cirsteaová

Aktuální forma

Kvitová letos ztratila set a našla přemožitelku až v pátém zápase. Na dalších třech turnajích se jí nedařilo, ve druhém kole Australian Open prohrála s Anhelinou Kalininovou, ve stejné fázi v Dauhá nestačila na Cori Gauffovou a v osmifinále v Dubaji uhrála jen pět gamů s pozdější šampionkou Barborou Krejčíkovou. Mnohem lepší to bylo v Indian Wells, kde v dramatických bitvách přehrála Jelenu Ostapenkovou a Jessicu Pegulaovou a ve čtvrtfinále nedotáhla slibný náskok proti Marii Sakkariové.

Cesta turnajem

V úvodním duelu v Miami zničila krajanku Lindu Noskovou. Ztrátu setu nepřipustila ani proti letos skvěle hrající Donně Vekičové a rozjeté kvalifikantce Varvaře Gračovové. V odloženém čtvrtfinále s Jekatěrinou Alexandrovovou už do rozhodující sady musela.

Historie na Miami Open

Úvodních šest startů zakončila nejpozději ve třetím kole. Při pěti z dalších šesti účastí ovšem prošla minimálně do osmifinále. Ještě včera bylo jejím maximem čtvrtfinále, v němž neuspěla v ani jednom z předchozích tří případů.

Petra Kvitová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Miami (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami (SF)

Bilance: 15-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 15-5

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 3-0 (kariérní 171-52)

Bilance v semifinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 12-7)

Bilance v semifinále: 0-0 (kariérní 40-23)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Petra Kvitová - Miami Open

Kariérní bilance: 21-12

Nejlepší výsledek: semifinále (2023)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: Indian Wells (ČF)

Cesta turnajem: volný los, Nosková (6-3 6-0), (22) Vekičová (6-4 7-6), Gračovová (7-5 7-6), (18) Alexandrovová (6-4 3-6 6-3)

Aktuální forma

Cirsteaová zakončila loňskou sezonu už v polovině září po vystoupení v Bukurešti a úvodní dva měsíce té letošní se jí vůbec nepovedly. V lednu a únoru se zúčastnila dohromady šesti akcí a posbírala jen dvě výhry v hlavních soutěžích. Do Indian Wells dorazila s negativní letošní bilancí 4-6 a jejím maximem bylo druhé kolo v Adelaide a Dubaji. V Kalifornii si ovšem vyšlápla na Caroline Garciaovou a prošla až do čtvrtfinále, v němž ji zastavila Iga Šwiateková.

Cesta turnajem

V Miami ve zlepšené formě pokračuje a v ani jednom z pěti zápasů neztratila set. Postupně si poradila s Fernandou Contrerasovou Gómezovou, Caroline Garciaovou, rozjetou Karolínou Muchovou i další českou zástupkyní Markétou Vondroušovou. Ve čtvrtfinále šokovala skalpem vítězky letošního Australian Open a světové dvojky Aryny Sabalenkové.

Historie na Miami Open

V Miami se jí nikdy nedařilo, při 14 předchozích startech došla nejdál do osmifinále ročníku 2013. Dvakrát vypadla v kvalifikaci.

Sorana Cirsteaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Miami (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami (SF)

Bilance: 13-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 13-7

Bilance proti hráčkám Top 20: 5-3 (kariérní 47-89)

Bilance v semifinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 1-0)

Bilance v semifinále: 0-0 (kariérní 6-17)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Sorana Cirsteaová - Miami Open

Kariérní bilance: 11-12

Nejlepší výsledek: semifinále (2023)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: Indian Wells (ČF)

Cesta turnajem: Contrerasová Gómezová (7-6 6-2), (5) Garciaová (6-2 6-3), Muchová (7-5 6-1), Vondroušová (7-6 6-4), (2) Sabalenková (6-4 6-4)



• Semifinále mužů •

Daniil Medveděv (5.) - Karen Chačanov (16.) | Stadium (19:00 SELČ)

Miami Open bude mít teprve podruhé v historii ruského finalistu. Na triumf Nikolaje Davyděnka z roku 2008 stále může navázat Daniil Medveděv, nebo Karen Chačanov, kteří na floridském Masters vylepšili své maximum. V posledních dvou soubojích rodáků z Moskvy, včetně toho letošního v Adelaide, měl jasně navrch Medveděv a ve vzájemné bilanci vede 3-1.

Sedmadvacetiletý Medveděv má na dosah své 32. kariérní finále. V semifinálových bojích se mu daří náramně, což potvrzuje bilance 31-12 (letos 4-1, vyhrál poslední čtyři). Konkrétně na akcích Masters uspěl v sedmi z deseti případů a před dvěma týdny v kalifornském Indian Wells si zahrál své první finále na největších podnicích ATP od listopadu 2021.

Šestadvacetiletý Chačanov je naopak v negativních číslech. Za sebou má 17 semifinále a vyhrál jen šest. Na postup do finále čeká od loňského ledna, v semifinále pak neuspěl v Dauhá, Bělehradu, na US Open ani na letošním Australian Open. Zápornou bilanci má také v semifinále Masters (1-2), i ve čtvrtém narazí na někoho z Top 10. Jediné finále hrál v Paříži 2018 (triumf).

Medveděv je mnohem kvalitnějším a úspěšnějším hráčem než Chačanov. Navíc od poloviny února exceluje a prohrál jen jeden z 23 duelů. Suverénně si vede i v Miami a měl by zopakovat další hladké vítězství nad svým krajanem. Chačanov sice v osmifinále přerušil sérii 23 nezdarů se zástupci Top 10, nicméně do svého druhého finále na turnajích Masters nejspíše nepostoupí.

Tip na vítěze: Daniil Medveděv

Aktuální forma

Medveděv si ještě na začátku letošní sezony procházel téměř roční krizí. V semifinále v Adelaide jasně prohrál s Novakem Djokovičem a na Australian Open skončil už ve třetím kole na Sebastianovi Kordovi. Od půlky února je ovšem ve fenomenální formě a zvládl 22 z 23 duelů. Po triumfech v Rotterdamu, Dauhá a Dubaji se dostal do finále také na Masters v Indian Wells, v němž jeho 19zápasovou neporazitelnost ukončil Carlos Alcaraz.

Cesta turnajem

V Miami se na vítěznou vlnu vrátil. Na úvod deklasoval Roberta Carballése, ve třetím kole měl po odstoupení Alexe Molčana volno a v osmifinále nedal šanci Quentinovi Halysovi. Ve čtvrtfinále si poradil s kvalifikantem Christopherem Eubanksem.

Historie na Miami Open

Před startem letošního ročníku bylo jeho maximem čtvrtfinále, předloni v něm prohrál s Robertem Bautistou a loni s Hubertem Hurkaczem. Letošní start je jeho pátým.

Daniil Medveděv - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj, Dauhá, Rotterdam (T); Indian Wells (F); Adelaide 1 (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj, Dauhá (T); Indian Wells (F); Adelaide 1 (SF)

Bilance: 27-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 22-3

Bilance proti hráčům Top 20: 9-2 (kariérní 72-49)

Bilance v semifinále Masters: 1-0 (kariérní 7-3)

Bilance v semifinále: 4-1 (kariérní 31-12)

Grandslamy: Australian Open (3K)

Daniil Medveděv - Miami Open

Kariérní bilance: 12-4

Nejlepší výsledek: semifinále (2023)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: Indian Wells (F)

Cesta turnajem: volný los, Carballés (6-1 6-2), Molčan (bez boje), Halys (6-4 6-2), Eubanks (6-3 7-5)

Aktuální forma

Chačanov na začátku sezony navazoval na solidní závěr té loňské. Po čtvrtfinálových účastech na dvou generálkách v Adelaide se probojoval do semifinále Australian Open a vyrovnal své maximum na grandslamových akcích. Od té doby se mu však nedařilo. V Dubaji ztroskotal hned na Boticovi van de Zandschulpovi a v Indian Wells se loučil už ve třetím kole po porážce s Alejandrem Davidovichem.

Cesta turnajem

V Miami potřeboval na úvod všechny tři sety s antukovým specialistou Tomásem Martínem Etcheverrym, ale pak jasně přehrál Jiřího Lehečku. V osmifinále nepovolil set nasazené dvojce Stefanosovi Tsitsipasovi, který není v ideální fyzické kondici. Nejsuverénnější výhru zapsal ve čtvrtfinále proti Franciscovi Cerúndolovi.

Historie na Miami Open

Na floridském Masters se mu nikdy nedařilo, všech šest předchozích startů zakončil nejpozději ve třetím kole. Letos tak už třikrát vylepšil zdejší maximum.

Karen Chačanov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (SF)

Bilance: 13-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 13-5

Bilance proti hráčům Top 10: 1-2 (kariérní 11-41)

Bilance v semifinále Masters: 0-0 (kariérní 1-2)

Bilance v semifinále: 0-1 (kariérní 6-11)

Grandslamy: Australian Open (SF)

Karen Chačanov - Miami Open

Kariérní bilance: 6-6

Nejlepší výsledek: semifinále (2023)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: Indian Wells (3K)

Cesta turnajem: volný los, Etcheverry (6-1 3-6 6-3), Lehečka (6-2 6-4), (2) Tsitsipas (7-6 6-4), (25) F. Cerúndolo (6-3 6-2)



Carlos Alcaraz (1.) - Jannik Sinner (11.) | Stadium (sobota 1:00 SELČ)

Carlose Alcaraze už dělí jen dvě výhry od úspěšné obhajoby triumfu v Miami, setrvání na tenisovém trůnu a aby jako nejmladší v historii vyhrál v jedné sezoně v Indian Wells i Miami. Znovu po dvou týdnech se v semifinále potkává s Jannikem Sinnerem. Ve vzájemné bilanci vede 4-2.

Devatenáctiletý Alcaraz získal loni právě v Miami svůj premiérový titul z turnajů Masters. V semifinálových duelech na nejvyšším okruhu má vysoce pozitivní úspěšnost 11-5, navíc vyhrál 10 z posledních 12. Konkrétně na největších podnicích ATP odehrál čtyři semifinále a neuspěl jen v tom úvodním loni v Indian Wells proti Rafaelovi Nadalovi. Rodák z El Palmaru je jediným španělským šampionem Miami Open.

Jednadvacetiletý Sinner narazí i ve svém třetím semifinále na Masters na španělského protivníka, předloni v Miami přemohl Roberta Bautistu a před dvěma týdny v Indian Wells prohrál s Alcarazem. V semifinálových bojích na hlavní tour je o něco méně úspěšnější než soupeř (9-6, letos 2-1). Rodák z Innichenu je jediným italským finalistou v historii floridského turnaje Masters.

Sinner je v poslední době jedním z mála hráčů, kteří mohou Alcaraze porazit. První dva z posledních čtyř soubojů vyhrál, loni ve čtvrtfinále US Open měl mečbol a v nedávném semifinále v Indian Wells disponoval setbolem v úvodní sadě. Na rychlejších kurtech v Miami si navíc vede suverénněji než v kalifornské poušti a mohl by tedy předvést i o něco lepší výkon. V rámci letošního Sunshine Doublu fenomenální Alcaraz je nicméně zaslouženě favoritem.

Tip na vítěze: Carlos Alcaraz

Aktuální forma

Alcaraz přišel kvůli zranění o debut na Turnaji mistrů a také celé australské léto. Do letošní sezony tak úřadující vítěz US Open naskočil až v únoru během Golden Swingu. Na všech třech turnajích v tomto roce se dostal do finále. V Buenos Aires v něm porazil Camerona Norrieho, pak si v souboji o titul v Rio de Janeiru proti stejnému soupeři obnovil zranění a následně bez ztráty setu ovládl Masters v Indian Wells, čímž si zajistil návrat na post světové jedničky.

Cesta turnajem

Při obhajobě v Miami stále neztratil set, Facundovi Bagnisovi i Dušanovi Lajovičovi nadělil "kanára", v osmifinále přehrál bez jediného zaváhání na servisu semifinalistu lednového Australian Open Tommyho Paula a všechny brejkboly odvrátil i ve čtvrtfinále s Taylorem Fritzem.

Historie na Miami Open

Při předloňském debutu vypadl hned v prvním kole, loni tu získal svou první trofej z Masters.

Carlos Alcaraz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells, Buenos Aires (T); Rio de Janeiro (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells (T)

Bilance: 18-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na venkovních betonech: 10-0

Bilance proti hráčům Top 20: 6-1 (kariérní 28-15)

Bilance v semifinále Masters: 1-0 (kariérní 3-1)

Bilance v semifinále: 3-0 (kariérní 11-5)

Grandslamy: Australian Open (-)

Carlos Alcaraz - Miami Open

Kariérní bilance: 10-1

Nejlepší výsledek: triumf (2022)

Loňský výsledek: triumf

Bilance v semifinále: 1-0

Generálka: Indian Wells (T)

Cesta turnajem: volný los, Bagnis (6-0 6-2), Lajovič (6-0 7-6), (16) Paul (6-4 6-4), (9) Fritz (6-4 6-2)

Aktuální forma

Sinner se od začátku loňského roku pravidelně dostává alespoň do čtvrtfinále a v aktuální sezoně v tomto trendu pokračuje. Nepočítaje Miami prošel mezi nejlepší osmičku na čtyřech z pěti akcí, přičemž v osmifinále Australian Open dostal do rozhodující sady pozdějšího finalistu Stefanose Tsitsipase. Letos hrál už dvakrát finále a v Montpellieru triumfoval. V Indian Wells vyřadil obhájce titulu Taylora Fritze a skončil až v semifinále na Carlosovi Alcarazovi.

Cesta turnajem

V Miami ve všech čtyřech zápasech dominoval. V úvodních kolech si poradil s Laslem Djerem a Grigorem Dimitrovem, v osmifinále nenabídl jedinou brejkbolovou šanci Andrejovi Rubljovovi a ve čtvrtfinále bez ztráty servisu přehrál Emila Ruusuvuoriho.

Historie na Miami Open

Miami je jeho nejúspěšnějším Masters. I při třetím startu se dostal alespoň do čtvrtfinále. V semifinále je podruhé, jeho maximem je předloňské finále.

Jannik Sinner - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Montpellier (T); Rotterdam (F); Indian Wells (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells (SF)

Bilance: 20-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 13-3

Bilance proti hráčům Top 10: 3-2 (kariérní 12-23)

Bilance v semifinále Masters: 0-1 (kariérní 1-1)

Bilance v semifinále: 2-1 (kariérní 9-6)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Jannik Sinner - Miami Open

Kariérní bilance: 12-2

Nejlepší výsledek: finále (2021)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v semifinále: 1-0

Generálka: Indian Wells (SF)

Cesta turnajem: volný los, Djere (6-4 6-2), (21) Dimitrov (6-3 6-4), (6) Rubljov (6-2 6-4), Ruusuvuori (6-3 6-1)