12. den na US Open: Souboje o finále obstarají Chačanov s Ruudem a Alcaraz s Tiafoem

Finalistky letošního ročníku US Open už známe a v rámci 12. hracího dne se rozhodne o složení finále mužské dvouhry. O postup se utkají Karen Chačanov s Casperem Ruudem a Carlos Alcaraz s Francesem Tiafoem, pouze Ruud už má předchozí zkušenost se semifinále na grandslamech. Alcaraz a Ruud si mohou zajistit vzájemný souboj o tenisový trůn, pokud oba v semifinále prohrají, bude světovou jedničkou Rafael Nadal.

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Semifinále mužů • Chačanov (27-) - Ruud (5-Nor.) | Arthur Ashe Stadium (21:00 SELČ) Alcaraz (3-Šp.) - Tiafoe (22-USA) | Arthur Ashe Stadium (sobota 1:00 SELČ) • Finále čtyřhry mužů • Ram/Salisbury (1-USA/Brit.) - Koolhof/N. Skupski (2-Niz./Brit.) | Arthur Ashe Stadium (18:00 SELČ)



• Semifinále mužů •

Karen Chačanov (31.) - Casper Ruud (7.) | Arthur Ashe Stadium (21:00 SELČ)

Karen Chačanov ve svém premiérovém semifinále na grandslamových turnajích vyzve Caspera Ruuda, jenž osmifinále grandslamů poprvé překročil teprve na letošním French Open a i druhý případ může přetavit ve finálovou účast. Aktéři se dosud potkali pouze předloni na antukovém Masters v Římě, kde slavil Ruud.

Šestadvacetiletý Chačanov bude usilovat o své teprve sedmé finále v kariéře, na titul čeká od senzačního prvenství na Masters v Paříži v roce 2018. V semifinálových zápasech má negativní úspěšnost 6-9, v tomto roce 1-2. V New Yorku stále může navázat na loňské prvenství krajana Daniila Medveděva, v historii US Open už tady byl z Rusů ve finále jen Marat Safin (triumf 2000).

Třiadvacetiletý Ruud má sice v semifinálových duelech celkem vyrovnanou bilanci 13-11, nicméně zvládl 10 z posledních 13 a letos pět ze sedmi. V případě vítězství si zahraje své 14. kariérní finále. Rodák z Osla je jediným norským grandslamovým finalistou (na nedávném French Open v semifinále přehrál Marina Čiliče) a jako první zástupce své země na US Open prošel do čtvrtfinále.

Chačanov v předchozím kole proti Nickovi Kyrgiosovi předvedl jeden ze svých nejpovedenějších výkonů za dlouhou dobu, a pokud se opět vytasí se svým nejlepším tenisem, pak má určitě šanci se znovu vzepřít papírovým předpokladům. Ruud na rozdíl od něj hraje mnohem stabilněji a od začátku loňského roku na betonech učinil ohromný pokrok. Právě kvůli vyrovnanějším výkonům i výsledkům je favoritem. Chačanov navíc letos prohrál všech sedm soubojů s hráči Top 10, celkově s nimi má bilanci 10-36.

Tip na vítěze: Casper Ruud

Aktuální forma

Chačanov byl letos před startem US Open pouze třikrát v semifinále, ve všech případech na nejmenších podnicích ATP 250 a naposledy na konci dubna na antuce v Bělehradu. Jeho maximem je lednové finále v Adelaide. V letošním roce nepředvádí svůj nejlepší tenis, přesto dosáhl už na osmý postup do čtvrtfinále a stále se pohybuje okolo hranice Top 30 žebříčku. Generálky si vybral hned tři, ve Washingtonu, Montréalu i Cincinnati si připsal maximálně jednu výhru.

Cesta turnajem

V New Yorku využil příznivého losu a ve čtyřech setech přehrál domácího Denise Kudlu a antukáře Thiaga Monteira, ve třetím kole mu vzdal rozjetý Jack Draper. V osmifinálové pětisetové bitvě vyřadil dvojnásobného semifinalistu Pabla Carreňa a v další favorizovaného Nicka Kyrgiose.

Historie na US Open

V hlavním losu účinkuje posedmé a poprvé je ve druhém týdnu, třikrát tady ztroskotal hned v prvním kole.

Karen Chačanov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide (F); Bělehrad, Dauhá (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide (F); Dauhá (SF)

Bilance: 31-20

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 17-10

Bilance proti hráčům Top 10: 0-7 (kariérní 10-36)

Bilance v semifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Bilance v semifinále: 1-2 (kariérní 6-9)

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (OF), Wimbledon (-)

Karen Chačanov - US Open

Kariérní bilance: 10-6

Nejlepší výsledek: semifinále (2022)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: Washington (OF), Montréal (2K), Cincinnati (1K)

Cesta turnajem: Kudla (3-6 6-1 6-2 6-2), Monteiro (6-3 6-3 5-7 6-4), Draper (6-3 4-6 6-5 skreč), (12) Carreňo (4-6 6-3 6-1 4-6 6-3), (23) Kyrgios (7-5 4-6 7-5 6-7 6-4)

Aktuální forma

Ruud prožívá další povedený rok, letos už třikrát triumfoval, na French Open se poprvé dostal přes osmifinále grandslamů (až ve finále podlehl Rafaelovi Nadalovi) a už celkem devětkrát byl ve čtvrtfinále. Na generálkách posbíral různé výsledky, v Montréalu se podíval až do semifinále a na dalším podniku Masters v Cincinnati senzačně prohrál hned s nezkušeným Benem Sheltonem.

Cesta turnajem

Na US Open měl v úvodních kolech čím dál tím více práce, Kylea Edmunda přehrál bez ztráty setu, Tima van Rijthovena ve čtyřech a Tommyho Paula dorazil v pětisetové bitvě kanárem. V osmifinále si ve čtyřech setech poradil s lucky loserem Corentinem Moutetem a ve čtvrtfinále nepovolil set Matteovi Berrettinimu.

Historie na US Open

Hlavní soutěž hraje popáté, jeho předchozím maximem bylo předloňské třetí kolo. Letos se stal prvním norským čtvrtfinalistou závěrečného majoru sezony.

Casper Ruud - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Gstaad, Ženeva, Buenos Aires (T); French Open, Miami (F); Montréal, Řím (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami (F); Montréal (SF)

Bilance: 43-15

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 16-5

Bilance proti hráčům Top 50: 24-10 (kariérní 67-53)

Bilance v semifinále grandslamů: 1-0 (kariérní 1-0)

Bilance v semifinále: 5-2 (kariérní 13-11)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (F), Wimbledon (2K)

Casper Ruud - US Open

Kariérní bilance: 8-4

Nejlepší výsledek: semifinále (2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: Montréal (SF), Cincinnati (2K)

Cesta turnajem: Edmund (6-3 7-5 6-2), van Rijthoven (6-7 6-4 6-4 6-4), (29) Paul (7-6 6-7 7-6 5-7 6-0), Moutet (6-1 6-2 6-7 6-2), (13) Berrettini (6-1 6-4 7-6)



Carlos Alcaraz (4.) - Frances Tiafoe (26.) | Arthur Ashe Stadium (sobota 1:00 SELČ)

Carlos Alcaraz a Frances Tiafoe dnes nastoupí ke svému premiérovému semifinálovému utkání na čtyřech největších podnicích. Devatenáctiletý Španěl a o pět let starší Američan za sebou mají jediný souboj, loni na antuce v Barceloně se z postupu radoval Tiafoe.

Alcaraz má na dosah už sedmé letošní a celkově osmé finále. V semifinálové fázi se může pyšnit solidní bilancí 7-4, letos v ní uspěl už šestkrát a jediný nezdar zaznamenal v Indian Wells proti Rafaelovi Nadalovi. Rodák z El Palmaru se může stát po Manuelovi Orantesovi, svému kouči Juanovi Carlosovi Ferrerovi a Nadalovi teprve čtvrtým španělským finalistou US Open v open éře a pátým celkově (Manuel Santana).

Amerických finalistů a šampionů v historii US Open najdeme nespočet, ovšem Tiafoe může ukončit 16leté čekání na domácího finalistu a případně 19leté na domácího vítěze. Rodák z Hyattsville bude útočit na své teprve páté finále, druhé v aktuální sezoně. V semifinálových bojích má letos bilanci 1-1 a celkově 4-3. Závěrečný grandslam roku se domácího semifinalisty dočkal poprvé od roku 2006.

Tiafoe v New Yorku chytl výbornou formu a bude povzbuzen skalpy Rafaela Nadala a Andreje Rubljova. Rovněž Alcaraz se ve Flushing Meadows prezentuje skvělou fazónou a velkou dávku sebevědomí mu mohly dodat zvládnuté bitvy s Marinem Čiličem a Jannikem Sinnerem. Španěl, který ve všech letošních oficiálních zápasech uhrál minimálně jeden set, je favoritem. A pokud nebude zdravotně limitován či psychicky vyčerpán, mohl by tuto roli potvrdit. Tiafoe si však může značně pomáhat dělovým servisem a vynutit si tie-breaky, na US Open všech šest vyhrál.

Tip na vítěze: Carlos Alcaraz

Aktuální forma

Alcaraz má letos fenomenální bilanci 49 výher (nejvíce na tour) a devíti porážek. Silnou měl hlavně první půlku sezony, po triumfu v Rio de Janeiru získal v Miami svou první trofej z Masters a ovládl i Barcelonu a další Masters v Madridu. Po vyřazení ve čtvrtfinále French Open se mu však přestalo dařit a po skončení Wimbledonu se ještě vrátil na antuku, v Hamburku i Umagu prohrál finále. Generálky na US Open se mu nepovedly vůbec, v Montréalu nestačil hned na Tommyho Paula a ve čtvrtfinále v Cincinnati ho zastavil Cameron Norrie.

Cesta turnajem

V New Yorku po cestě do osmifinále neztratil set, postupně si poradil se Sebastiánem Báezem (skreč), Federicem Coríou a Jensonem Brooksbym. V osmifinále s bývalým šampionem Marinem Čiličem i ve čtvrtfinále s Jannikem Sinnerem naopak potřeboval všech pět dějství, proti Italovi dokonce likvidoval mečbol na returnu.

Historie na US Open

Debut na US Open si odbyl loni a prošel až do čtvrtfinále, v němž musel vzdát Félixovi Augerovi-Aliassimemu.

Carlos Alcaraz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid, Barcelona, Miami, Rio de Janeiro (T); Umag, Hamburk (F); Indian Wells (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami (T); Indian Wells (SF)

Bilance: 49-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 19-4

Bilance proti hráčům Top 30: 23-6 (kariérní 30-12)

Bilance v semifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Bilance v semifinále: 6-1 (kariérní 7-4)

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (ČF), Wimbledon (OF)

Carlos Alcaraz - US Open

Kariérní bilance: 9-1

Nejlepší výsledek: semifinále (2022)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: Montréal (2K), Cincinnati (ČF)

Cesta turnajem: Báez (7-5 7-5 2-0 skreč), Coría (6-2 6-1 7-5), Brooksby (6-3 6-3 6-3), (15) Čilič (6-4 3-6 6-4 4-6 6-3), (11) Sinner (6-3 6-7 6-7 7-5 6-3)

Aktuální forma

Tiafoe ještě před pár dny neprožíval nijak povedenou sezonu. V Estorilu sice bojoval o titul, ale v dalším průběhu roku dosáhl jen na jediné další semifinále. To si zahrál na své první generálce v Atlantě, následovalo čtvrtfinále ve Washingtonu, v němž nevyužil šest mečbolů proti pozdějšímu šampionovi Nickovi Kyrgiosovi, a druhé kolo na podnicích Masters v Montréalu a Cincinnati.

Cesta turnajem

Na US Open využil příznivého losu a bez ztráty setu přehrál Marcose Girona, Jasona Kublera i trápícího se Diega Schwartzmana. V osmifinále senzačně slavil své nejcennější vítězství na grandslamech, když si ve čtyřech setech vyšlápl na světovou trojku a čtyřnásobného šampiona Rafaela Nadala. Ve čtvrtfinále nepovolil set Andrejovi Rubljovovi.

Historie na US Open

Na domácím majoru se mu začalo dařit až v posledních letech. Úvodních šest návštěv zakončil nejpozději ve druhém kole, v posledních dvou ročnících ale došel do osmifinále.

Frances Tiafoe - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Estoril (F); Atlanta (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Atlanta (SF)

Bilance: 26-18

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 15-9

Bilance proti hráčům Top 10: 1-2 (kariérní 8-27)

Bilance v semifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Bilance v semifinále: 1-1 (kariérní 4-3)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (2K), Wimbledon (OF)

Frances Tiafoe - US Open

Kariérní bilance: 13-7

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: Washington (ČF), Montréal (2K), Cincinnati (2K)

Cesta turnajem: Giron (7-6 6-4 6-3), Kubler (7-6 7-5 7-6), (14) Schwartzman (7-6 6-4 6-4), (2) Nadal (6-4 4-6 6-4 6-3), (9) Rubljov (7-6 7-6 6-4)



• Finále čtyřhry mužů •

/ R. Ram / J. Salisbury - / W. Koolhof / N. Skupski | Arthur Ashe Stadium (18:00 SELČ)

Rajeeva Rama a Joea Salisburyho už dělí jen jedna výhra od toho, aby na US Open obhájili titul, což se naposledy povedlo Australanům Toddovi Woodbridgeovi a Markovi Woodfordeovi v roce 1996. V souboji dvou nejvýše nasazených párů nastoupí proti Wesleymu Koolhofovi a Nealovi Skupskému. Vzájemná bilance je vyrovnaná.





Ram se Salisburym na grandslamech slavili ještě předloni na Australian Open a na dosah mají sedmý společný titul. Osmatřicetiletý Ram vlastní 24 trofejí, 30letý Salisbury rovných deset. Američan ani Brit na podnicích velké čtyřky s nikým jiným netriumfoval.

Cesta turnajem

1K: Coría/Rodríguez (6-4 6-4)

2K: Karacev/Saville (6-4 6-3)

OF: (15) Bolelli/Fognini (6-1 7-5)

ČF: Nys/Zieliňski (6-4 6-7 6-4)

SF: (13) Cabal/Farah (7-5 4-6 7-6)





Koolhof se Skupským začali spolupracovat letos a posbírali už 50 výher a šest trofejí, ani z jedné se však nizozemsko-britský tandem neradoval na grandslamech. Třiatřicetiletý Koolhof se může pochlubit 13 tituly, o rok mladší Skupski má o jeden méně. Oba budou útočit na svůj první grandslamový triumf v této disciplíně, v mixu už slavili.

Cesta turnajem

1K: Johnson/Querrey (6-4 7-6)

2K: Lammons/Withrow (6-3 6-7 6-4)

OF: Ebden/Purcell (7-6 3-6 6-3)

ČF: Demoliner/J. Sousa (6-3 6-1)

SF: (3) Arévalo/Rojer (6-4 7-5)