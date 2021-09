12. den US Open: Djokovič se v semifinále střetne se Zverevem, Medveděva vyzve Auger-Aliassime

V rámci 12. dne US Open se dozvíme, kdo postoupí do nedělního finále letošního ročníku. Trojnásobný šampion Novak Djokovič bude v útoku na kalendářní grandslam pokračovat proti loňskému finalistovi Alexanderovi Zverevovi, Félix Auger-Aliassime ve svém prvním semifinále na grandslamech vyzve předloňského finalistu Daniila Medveděva. Na programu je také finále mužského debla.

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Semifinále mužů • Auger-Aliassime (12-Kan.) - Medveděv (2-Rus.) | Arthur Ashe Stadium (21:00 SELČ) Djokovič (1-Srb.) - Zverev (4-Něm.) | Arthur Ashe Stadium (sobota 1:00 SELČ) • Finále čtyřhry mužů • Ram/Salisbury (4-USA/Brit.) - J. Murray/Soares (7-Brit./Braz.) | Arthur Ashe Stadium (18:00 SELČ)

• Semifinále mužů •

Félix Auger-Aliassime (15.) - Daniil Medveděv (2.) | Arthur Ashe Stadium (21:00 SELČ)

Félix Auger-Aliassime ve svém premiérovém semifinále na grandslamových turnajích vyzve předloňského finalistu a loňského semifinalistu amerického grandslamu Daniila Medveděva. Jediný dosavadní souboj před třemi lety na Masters v Montréalu po obrovské bitvě vyhrál Medveděv.

Jednadvacetiletý Auger-Aliassime je vůbec prvním kanadským semifinalistou US Open a nejmladším od triumfu Juana Martína del Potra v roce 2009. Dnes bude usilovat o své třetí letošní a celkově deváté finále, první na akcích vyšších než ATP 500, a může se stát teprve druhým kanadským finalistou grandslamů po Milosovi Raonicovi.

O čtyři roky starší Medveděv si finále na grandslamech zahrál už dvakrát, neuspěl předloni na US Open ani letos na Australian Open. Rodák z Moskvy v letošní sezoně o titul bojoval celkem čtyřikrát, za celou kariéru 19krát.

Auger-Aliassime měl vcelku jednoduchý los, proti Jevgenijovi Donskému a Bernabemu Zapatovi byl jasným favoritem, pak zdolal trápícího se Roberta Bautistu, přehrál domácího Francese Tiafoea a ve čtvrtfinále mu vzdal Carlos Alcaraz. Ani Medveděv na větší hrozbu nenarazil a po cestě mezi nejlepší kvarteto ztratil jediný set. Ruský tenista má skvělou formu, na rozdíl od svého dnešního protivníka nemá časté výpadky a je jasným favoritem.

Tip: Medveděv ve čtyřech setech

Aktuální forma

Auger-Aliassime si letos zahrál další dvě finále, ale premiérový titul stále nemá. Během travnaté části sezony se mu dařilo nejvíce, po finále ve Stuttgartu byl v semifinále v Halle a ve Wimbledonu hrál své první grandslamové čtvrtfinále. Na následujících třech turnajích se však dočkal jediné výhry, lepší to bylo až na Masters v Cincinnati (čtvrtfinále).

Cesta turnajem

Na US Open měl ve všech zápasech až na ten poslední výpadky. V úvodním kole ztratil set s kvalifikantem Jevgenijem Donským, proti vyčerpanému lucky loserovi Bernabemu Zapatovi musel do tie-breaku, s Robertem Bautistou přišel o vedení 2-0 na sety, proti Francesovi Tiafoeovi byl jediný míček od stavu 1-2 a ve čtvrtfinále mu vzdal Carlos Alcaraz.

Historie na US Open

V New Yorku se mu zpočátku nedařilo, při úvodních dvou startech v hlavní soutěži vypadl hned v prvním kole. Loni se však probojoval až do osmifinále a letos své maximum na turnaji ještě vylepšil.

Félix Auger-Aliassime - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Stuttgart, Melbourne 2 (finále); Halle (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 2 (finále)

Bilance: 33-18

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 19-8

Bilance proti hráčům Top 10: 4-4 (kariérní 6-17)

Bilance v semifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (1. kolo), Wimbledon (čtvrtfinále)

Félix Auger-Aliassime - US Open

Kariérní bilance: 8-3

Nejlepší výsledek: semifinále (2021)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: Washington (osmifinále), Toronto (2. kolo), Cincinnati (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Donskoj (7-6 3-6 7-6 7-6), Zapata (7-6 6-3 6-2), (18) Bautista (6-3 6-4 4-6 3-6 6-3), Tiafoe (4-6 6-2 7-6 6-4), Alcaraz (6-3 3-1 skreč)

Aktuální forma

Medveděv na přelomu sezon prožil jedno ze svých nejlepších období, ve finále Australian Open však skončila jeho série 20 výher a následoval pokles formy. Poté sice ovládl menší akce v Marseille a na Mallorce, ale se svými výkony nemohl být úplně spokojený. Další zklamání přišlo v podobě čtvrtfinálového vyřazení na olympijských hrách v Tokiu. Zaváhání pod pěti kruhy si vynahradil hned na další akci, když ovládl Masters v Torontu. Na podniku stejné kategorie v Cincinnati prohrál v semifinále.

Cesta turnajem

Na US Open zatím dominuje, šanci nedal Richardovi Gasquetovi, Dominikovi Köpferovi, Pablovi Andújarovi ani Danielovi Evansovi. První set ztratil až ve čtvrtfinále s kvalifikantem Boticem van de Zandschulpem.

Historie na US Open

Medveděv hraje US Open šestým rokem po sobě, popáté je přímo v hlavní soutěži. Zatímco při prvních dvou startech se nedostal do druhého týdne, předloni až ve finále po pětisetové bitvě podlehl Rafaelovi Nadalovi a loni v semifinále nestačil na pozdějšího šampiona Dominica Thiema.

Daniil Medveděv - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Toronto, Mallorca, Marseille (triumf); Australian Open (finále); Cincinnati (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Toronto (triumf); Australian Open (finále); Cincinnati (semifinále)

Bilance: 45-10

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 29-4

Bilance proti hráčům Top 11-20: 4-3 (kariérní 24-13)

Bilance v semifinále grandslamů: 1-0 (kariérní 2-1)

Grandslamy: Australian Open (finále), French Open (čtvrtfinále), Wimbledon (osmifinále)

Daniil Medveděv - US Open

Kariérní bilance: 18-4

Nejlepší výsledek: finále (2019)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance v semifinále: 1-1

Generálka: Toronto (triumf), Cincinnati (semifinále)

Cesta turnajem: Gasquet (6-4 6-3 6-1), Köpfer (6-4 6-1 6-2), Andújar (6-0 6-4 6-3), (24) Evans (6-3 6-4 6-3), van de Zandschulp (6-3 6-0 4-6 7-5)



Novak Djokovič (1.) - Alexander Zverev (4.) | Arthur Ashe Stadium (sobota 1:00 SELČ)

Trojnásobný šampion Novak Djokovič bude v útoku na kalendářní grandslam pokračovat proti asi nejtěžšímu možnému soupeři. V semifinále se utká s 16 zápasů neporaženým Alexanderem Zverevem, vítězem olympijských her a Masters v Cincinnati. Nejlepšímu německému tenistovi se pokusí oplatit porážku z olympiády, kde v semifinále neuhájil náskok setu a brejku. Ve vzájemné bilanci vede Djokovič 6-3, na grandslamech vyhrál obě předchozí střetnutí.

Čtyřiatřicetiletý Djokovič bude útočit na už 122. finále, šesté v letošní sezoně. Na grandslamech absolvuje své 42. semifinále (bilance 30-11), na US Open má v této fázi úspěšnost 8-3 a poslední tři zvládl.

O deset let mladší Zverev se pokusí zopakovat loňské finále, jeho jediné dosavadní na největších akcích. Letos byl ve finále čtyřikrát a pokaždé se radoval, v kariéře má za sebou 26 finálových soubojů.

Djokovič svou poslední standardní porážku na hardových grandslamech zaznamenal v roce 2018 na Australian Open, kde se vracel po zranění. Zverev se v posledních měsících ohromně zlepšil, veze se na vítězné vlně, má obrovské sebevědomí a Srba trápil už ve čtvrtfinále letošního Australian Open. Djokovič nepůsobil příliš přesvědčivě, ale po ztracené úvodní sadě s Matteem Berrettinim předvedl famózní výkon a svou nejlepší pasáž na turnaji. Zverev má určitě šanci vedoucího muže žebříčku skolit a překazit jeho sen, ovšem ve formátu na tři vítězné sety je Djokovič zaslouženým favoritem.

Tip: Djokovič ve čtyřech setech

Aktuální forma

Djokovič ovládl všechny tři letošní grandslamy, ale na olympijských hrách prožil zklamání. V semifinále neudržel náskok setu a brejku proti Alexanderovi Zverevovi, přišel o možnost získat Golden Slam a připsal si první letošní porážku na betonech, v semifinále padl s Pablem Carreñem a z Tokia nakonec odjel bez medaile (v mixu do souboje o bronz nenastoupil). Kvůli náročnému programu vynechal Masters v Torontu i Cincinnati.

Cesta turnajem

Na US Open hned na úvod musel do čtyř sad s kvalifikantem Holgerem Runem, proti Tallonovi Griekspoorovi mu stačily tři sety, ale další ztrátu setu zaznamenal proti Keiovi Nišikorimu, domácímu talentu a objevu letošní sezony Jensonovi Brooksbymu i Matteovi Berrettinimu. Po prohrané úvodní sadě s Berrettinim předvedl svůj nejlepší výkon na turnaji.

Historie na US Open

Djokovič se US Open účastní pošestnácté a pouze při úvodních dvou startech nedokázal dojít do druhého týdne. Na samotný vrchol dokráčel třikrát, naposledy v roce 2018. Poslední dva ročníky pro něj skončily v osmifinále, loni byl po nešťastném trefení lajnové sudí diskvalifikován.

Novak Djokovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Wimbledon, French Open, Bělehrad 2, Australian Open (triumf); Řím (finále); Bělehrad 1 (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (triumf)

Bilance: 43-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 18-2

Bilance proti hráčům Top 10: 8-2 (kariérní 223-102)

Bilance v semifinále grandslamů: 3-0 (kariérní 30-11)

Grandslamy: Australian Open (triumf), French Open (triumf), Wimbledon (triumf)

Novak Djokovič - US Open

Kariérní bilance: 80-12

Nejlepší výsledek: triumf (2011, 2015, 2018)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v semifinále: 8-3

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Rune (6-1 6-7 6-2 6-1), T. Griekspoor (6-2 6-3 6-2), Nišikori (6-7 6-3 6-3 6-2), Brooksby (1-6 6-3 6-2 6-2), (6) Berrettini (5-7 6-2 6-2 6-3)

Aktuální forma

Zverev prožívá další povedenou sezonu a teď jedno z nejlepších období své kariéry. V semifinále olympijských her v Tokiu vyřadil Novaka Djokoviče a ve finále snadno přehrál Karena Chačanova. Na vítězné vlně pokračoval i na generálce v Cincinnati. Ani v Ohiu přemožitele nenašel, popáté v kariéře triumfoval na podnicích Masters a na závěrečný grandslam sezony dorazil se šňůrou 11 vítězství.

Cesta turnajem

V New Yorku si snadno poradil se Samem Querreym i Albertem Ramosem, ve třetím kole mu ve čtvrté sadě vzdal domácí Jack Sock, v osmifinále zlikvidoval pět setbolů Jannika Sinnera a další hrozbu ve čtvrtfinále proti Lloydovi Harrisovi. Po cestě do semifinále ztratil jediný set.

Historie na US Open

Zverev se na US Open postupně zlepšuje. Předloni při své páté účasti v hlavní soutěži poprvé prošel do druhého týdne a loni se probojoval až do finále, ve kterém selhal a neuhájil náskok 2-0 na sety proti Dominicovi Thiemovi.

Alexander Zverev - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Cincinnati, OH Tokio, Madrid, Acapulko (triumf); French Open (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati, OH Tokio, Acapulko (triumf)

Bilance: 43-11

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na venkovních betonech: 25-4

Bilance proti hráčům Top 10: 7-5 (kariérní 34-40)

Bilance v semifinále grandslamů: 0-1 (kariérní 1-2)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (semifinále), Wimbledon (osmifinále)

Alexander Zverev - US Open

Kariérní bilance: 18-6

Nejlepší výsledek: finále (2020)

Loňský výsledek: finále

Bilance v semifinále: 1-0

Generálka: Cincinnati (triumf)

Cesta turnajem: Querrey (6-4 7-5 6-2), Ramos (6-1 6-0 6-3), Sock (3-6 6-2 6-3 2-1 skreč), (13) Sinner (6-4 6-4 7-6), Harris (7-6 6-3 6-4)



• Finále čtyřhry mužů •

/ R. Ram / J. Salisbury - / J. Murray / B. Soares | Arthur Ashe Stadium (18:00 SELČ)

Rajeev Ram s Joem Salisburym(https://www.tenisportal.cz/par/ram-05113/salisbury/) ve finále letošního US Open vyzvou Jamieho Murrayho a Bruna Soarese(https://www.tenisportal.cz/par/murray-05015/soares/), kteří se pokusí navázat na newyorský triumf z roku 2016. Soares navíc loni ve Flushing Meadows zvítězil s jiným parťákem. Jediný dosavadní souboj(https://www.tenisportal.cz/detail-zapasu/?id=1978912) v semifinále letošního Australian Open vyhráli Ram se Salisburym.





Ram se Salisburym absolvují svou třetí společnou sezonu, na kontě mají čtyři tituly, na grandslamech se radovali loni v Melbourne. Sedmatřicetiletý Ram podnikne útok na svůj 22. triumf, na největších podnicích dosud uspěl jen se Salisburym. Devětadvacetiletý Salisbury vlastní "jen" šest trofejí a na grandslamech také zvítězil pouze po boku svého nynějšího parťáka.

Cesta turnajem

1K: Kwon/Sharan (6-3 6-4)

2K: Millman/Monteiro (6-3 6-4)

OF: (13) Bopanna/Dodig (6-7 6-4 7-6)

ČF: Ebden/Purcell (7-6 6-7 7-6)

SF: Johnson/Querrey (7-6 6-4)





Murray a Soares spolu začali nastupovat v roce 2016, loni si dali pauzu a zkusili sbírat úspěchy s jiným partnerem. Společně triumfovali 11krát, na grandslamový titul čekají od sezony 2016 (Australian Open a US Open). Pětatřicetiletý Murray má 25 trofejí, obě grandslamové získal se Soaresem. O čtyři roky starší Soares je ještě o devět kousků bohatší, navíc má vavřín z loňského US Open.

Cesta turnajem

1K: Paul/Popyrin (6-4 6-2)

2K: Eubanks/Fratangelo (7-6 6-4)

OF: Köpfer/Ruusuvuori (7-6 6-7 6-1)

ČF: (2) Granollers/Zeballos (6-7 6-4 6-4)

SF: (8) Peers/Polášek (6-3 3-6 6-4)