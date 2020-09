13. den na US Open: Ósakaová s Azarenkovou si to rozdají o třetí grandslamový triumf

Naomi Ósakaová (9.) - Viktoria Azarenková (27.) | Arthur Ashe Stadium (22:00 SELČ)

Letošní finále ženské dvouhry na US Open obstarají předloňská šampionka Naomi Ósakaová a nyní již trojnásobná finalistka amerického grandslamu Viktoria Azarenková. Jejich finálového střetnutí jsme se tedy přece jen dočkali. Aktérky se měly potkat už před dvěma týdny právě ve Flushing Meadows ve finále generálky Western & Southern Open, ale Ósakaová k finále kvůli zranění nenastoupila.

Půjde o souboj dvou bývalých světových jedniček, které zaútočí na svůj třetí kariérní triumf na grandslamových turnajích. Poslední dva duely předloni na antuce v Římě a loni na antukovém French Open vyhrála Ósakaová a ve vzájemné bilanci vede 2-1. Jediný dosavadní souboj na betonech (Australian Open 2016) suverénně ovládla Azarenková.

Ósakaová bude hrát své třetí grandslamové finále, pokud na akcích velké čtyřky přešla přes osmifinále, vždy nakonec brala titul (US Open 2018 a Australian Open 2019). Dvaadvacetiletá Japonka má na kontě pět trofejí, tu poslední přebírala loni na podzim v Pekingu. Od té doby se do finále dostala jen jednou, a to před dvěma týdny na zmíněné generálce v New Yorku. Ve finálových bojích má bilanci 5-2, v posledních třech uspěla.

O devět let starší Azarenková triumfem na Western & Southern Open odstartovala třetí desítku svých titulů, triumf slavila poprvé od dubna 2016, kdy zkompletovala Sunshine Double (Indian Wells + Miami). Ve finále grandslamů, do kterého se dostala přesně po sedmi letech, má dvojnásobná vítězka Australian Open (2012 a 2013) bilanci 2-2. Pokud v něm nepotkala Serenu Williamsovou, tak v něm uspěla. Celkově se může těšit na 39. kariérní finále (bilance 21-17).

Ósakaová už má jistou čtvrtou příčku, pokud by dnes slavila triumf, pak bude v pondělí světovou trojkou. Azarenková se ještě více může přiblížit návratu do elitní desítky. V pondělí bude nejhůře na 14. místě, v případě finálového úspěchu poskočí na 11. pozici před Petru Kvitovou.

Obě hráčky mají v New Yorku naprosto fantastickou formu a obě si zaslouží trofej pro vítězku. Ani jedna letos ve Flushing Meadows ještě nenašla přemožitelku a čeká nás nejspíše velmi dramatické a pohledné finále. Servis a rychlost úderů jsou na straně Ósakaové, return a pohyb má zase lepší Azarenková, která má i o něco více zkušeností. Rozhodnout může pár míčků.

Tip: Ósakaová ve třech setech

Aktuální forma

Ósakaová se po restartu sezony prezentuje skvělou formou. Na přípravném podniku ve Flushing Meadows se dostala až do finále, kvůli zranění zadního stehenního svalu však nenastoupila.

Cesta turnajem

Levé stehno má na US Open v každém zápase obvázané a už třikrát musela do rozhodující sady, a to proti Misaki Doiové v prvním kole a proti Martě Kosťukové v souboji o osmifinále. Mezitím smetla Camilu Giorgiovou. V osmifinále suverénně přehrála nebezpečnou Anett Kontaveitovou, které nenabídla jediný brejkbol. Ani ve čtvrtfinále proti nebezpečné Shelby Rogersové set neztratila a v semifinále vyhrála parádní třísetovou bitvu s domácí Jennifer Bradyovou.

Historie na US Open

Ósakaová předloni obvykle závěrečný grandslam sezony senzačně ovládla a získala svůj první grandslamový titul, tehdy jí bylo pouhých 20 let. Na něj loni nenavázala, když v osmifinále nestačila na Belindu Bencicovou. Hlavní soutěž hraje popáté a potřetí je ve druhém týdnu.

Naomi Ósakaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: New York (finále); Brisbane (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: New York (finále); Brisbane (semifinále)

Bilance: 15-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na venkovních betonech: 15-2

Bilance proti hráčkám Top 21-30: 5-0 (kariérní 22-11)

Bilance ve finále grandslamů: 0-0 (kariérní 2-0)

Bilance ve finále: 0-0 (kariérní 5-2)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Naomi Ósakaová - US Open

Kariérní bilance: 20-3

Nejlepší výsledek: vítězka (2018)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve finále: 1-0

Generálka: New York (finále)

Cesta turnajem: Doiová (6-2 5-7 6-2), Giorgiová (6-1 6-2), Kosťuková (6-3 6-7 6-2), (14) Kontaveitová (6-3 6-4), Rogersová (6-3 6-4), (28) Bradyová (7-6 3-6 6-3)

Aktuální forma

Azarenková kvůli osobním problémům a částečně i pandemii koronaviru od loňského US Open odehrála jen tři turnaje a přes rok čekala na výhru. Dočkala se před týdnem právě ve Flushing Meadows, kde si nakonec senzačně dokráčela pro 21. titul a první od dubna 2016.

Cesta turnajem

Na skvělé výkony navazuje i na US Open, kde bez ztráty setu a větších potíží přehrála Barbaru Haasovou, nasazenou pětku Arynu Sabalenkovou a Igu Šwiatekovou. Set ztratila až v osmifinále, v němž po obratu zdolala poslední českou naději na turnaji Karolínu Muchovou. Ve čtvrtfinále po výborném výkonu povolila Elise Mertensové jediný game. V semifinále po obratu poprvé na grandslamech našla recept na Serenu Williamsovou.

Historie na US Open

Azarenková hraje své 13. US Open, ve druhém týdnu je pošesté a konkrétně ve finále potřetí. Jejím maximem je právě finále, které si zahrála i v letech 2012 a 2013 a podlehla v nich Sereně Williamsové. Loni skončila již v prvním kole na krajance Aryně Sabalenkové.

Viktoria Azarenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: New York (vítězka)

Největší úspěchy na venkovních betonech: New York (vítězka)

Bilance: 11-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na venkovních betonech: 11-2

Bilance proti hráčkám Top 10: 1-0 (kariérní 69-72)

Bilance ve finále grandslamů: 0-0 (kariérní 2-2)

Bilance ve finále: 0-0 (kariérní 20-17)

Grandslamy: Australian Open (nehrála)

Viktoria Azarenková - US Open

Kariérní bilance: 40-12

Nejlepší výsledek: finále (2012 - 2013, 2020)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance ve finále: 0-2

Generálka: Lexington (1. kolo), New York (vítězka)

Cesta turnajem: Haasová (6-1 6-2), (5) Sabalenková (6-1 6-3), Šwiateková (6-4 6-2), (20) Muchová (5-7 6-1 6-4), (16) Mertensová (6-1 6-0), (3) S. Williamsová (1-6 6-3 6-3)