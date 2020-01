13. den v Melbourne: O titul se utkají Keninová a Muguruzaová. Krejčíková zaútočí na triumf v mixu

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Finále dvouhry žen • Keninová (14-USA) - Muguruzaová (Šp.) | Rod Laver Arena (9:30 SEČ) • Finále mixu • Krejčíková/Mektič (5-ČR/Chorv.) - Matteková-Sandsová/J. Murray (USA/Brit.) | Rod Laver Arena (11:30 SEČ)



• Finále dvouhry žen •

Sofia Keninová (15.) - Garbiñe Muguruzaová (32.) | Rod Laver Arena (9:30 SEČ)

Velmi překvapivé finálové složení má letošní ročník ženské dvouhry, vůbec poprvé v open éře se ve finále Australian Open střetávají hráčky mimo elitní desítku žebříčku. Od Sofie Keninové ani Garbiñe Muguruzaové se rozhodně postup do finále úvodního grandslamu sezony neočekával. Keninová nikdy předtím na podnicích velké čtyřky nepřekonala osmifinále, dvojnásobná grandslamová šampionka a bývalá světová jednička Muguruzaová se ve druhé půlce loňské sezony ohromně trápila. Jediný dosavadní souboj vyhrála loni v Pekingu ve třech setech Keninová.

Keninová si poprvé v kariéře zahraje finále mimo nejnižší podniky série International a hned na grandslamu. Američanka, jež loni poprvé bojovala o titul na hlavním okruhu, má ve finálových bojích bilanci 3-1. Jednadvacetiletá hráčka je nejmladší finalistkou Australian Open po 12 letech (Ana Ivanovičová) a může se stát první americkou šampionkou úvodního grandslamu sezony po třech letech (Serena Williamsová). V Melbourne Parku slavila americká tenistka (vyjma Sereny Williamsové) triumf naposledy v roce 2002 (Jennifer Capriatiová).

O pět let starší Muguruzaová v minulosti hrála finále 11krát a sedmkrát uspěla. Konkrétně na grandslamech má ve finále bilanci dvou vítězství (French Open 2016 a Wimbledon 2017) a jedné porážky (Wimbledon 2015), i ve svém čtvrtém grandslamovém finále narazí na americkou soupeřku. Španělky ještě nikdy v Melbourne nekralovaly, v minulosti o titul neúspěšně bojovaly Arantxa Sánchezová Vicariová (1994 - 1995) a trenérka Muguruzaová Conchita Martínezová (1998).

Keninová si na letošním Australian Open zajistila debut v Top 10 žebříčku, nejhůře bude devátá. Pokud však zvítězí v sobotním finále, může se posunout dokonce na sedmou příčku. Muguruzaová se vyhoupne minimálně na 16. místo, v případě triumfu bude v pondělí světovou dvanáctkou.

Muguruzaová má mnohem více zkušeností s finále grandslamů, po návratu k trenérce Martínezové se rozehrála do své nejlepší formy a zaslouženě je favoritkou. Keninová bude nejspíše o něco nervóznější než její finálová soupeřka a na jejím jinak velmi vyrovnaném výkonu by to mohlo být znát. I tak by Američanka měla v případě porážky svou sokyni minimálně hodně potrápit.

Tip: Muguruzaová ve třech setech

Aktuální forma

Keninová měla na generálkách trochu smůlu na soupeřky. V Brisbane ve druhém kole ve třech setech prohrála s Naomi Ósakaovou, v Adelaide ve druhém kole narazila na ve formě hrající Danielle Collinsovou.

Cesta turnajem

Na Australian Open v úvodních kolech neztratila set, postupně si poradila s Martinou Trevisanovou, Ann Liovou a Shuai Zhang. V osmifinále musela likvidovat manko setu proti 15leté krajance Cori Gauffové, ve čtvrtfinále bez ztráty setu přehrála další překvapení letošního ročníku Ons Džabúrovou a v semifinále si naprosto senzačně ve dvou těsných setech vyšlápla na světovou jedničku a domácí favoritku Ashleigh Bartyovou.

Historie na Australian Open

Keninová hraje Australian Open potřetí a každým rokem se zlepšuje. Při své premiéře v roce 2018 skončila hned v prvním kole, loni ve druhém na raketě Simony Halepové.

Sofia Keninová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (finále)

Bilance: 8-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 8-2

Bilance proti hráčkám Top 31-50: 1-0 (kariérní 13-9)

Bilance ve finále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Bilance ve finále: 0-0 (kariérní 3-1)

Sofia Keninová - Australian Open

Kariérní bilance: 7-2

Nejlepší výsledek: finále (2020)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve finále: 0-0

Generálka: Brisbane (2. kolo), Adelaide (2. kolo)

Cesta turnajem: Trevisanová (6-2 6-4), Liová (6-1 6-3), Shuai Zhang (7-5 7-6), Gauffová (6-7 6-3 6-0), Džabúrová (6-4 6-4), (1) Bartyová (7-6 7-5)

Aktuální forma

Muguruzaová se vrátila k trenérce Conchitě Martínezové a letos má skvělou bilanci 11-1. V Shenzhenu v semifinále nestačila na pozdější vítězku Jekatěrinu Alexandrovovou, v Hobartu kvůli nemoci nenastoupila ke čtvrtfinále.

Cesta turnajem

Na Australian Open ve třech setech porazila Shelby Rogersovou a Ajlu Tomljanovičovou, ve třetím kole nečekaně smetla světovou pětku Elinu Svitolinovou a větší potíže neměla ani v osmifinále proti další člence Top 10 Kiki Bertensové. Ani s dalšími nasazenými soupeřkami neztratila set, ve čtvrtfinále zastavila Anastasii Pavljučenkovovou a v semifinále světovou trojku Simonu Halepovou.

Historie na Australian Open

Muguruzaová na Australian Open startuje poosmé, jejím předchozím maximem bylo čtvrtfinále z roku 2017. Loni skončila v osmifinále na raketě Karolíny Plíškové.

Garbiñe Muguruzaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Shenzhen (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Shenzhen (semifinále)

Bilance: 11-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 11-1

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 0-0 (kariérní 26-25)

Bilance ve finále grandslamů: 0-0 (kariérní 2-1)

Bilance ve finále: 0-0 (kariérní 7-4)

Garbiñe Muguruzaová - Australian Open

Kariérní bilance: 23-7

Nejlepší výsledek: finále (2020)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve finále: 0-0

Generálka: Shenzhen (semifinále), Hobart (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Rogersová (0-6 6-1 6-0), Tomljanovičová (6-3 3-6 6-3), (5) Svitolinová (6-1 6-2), (9) Bertensová (6-3 6-3), (30) Pavljučenkovová (7-5 6-3), (4) Halepová (7-6 7-5)



• Finále mixu •

/ B. Krejčíková / N. Mektič - / B. Matteková-Sandsová / J. Murray | Rod Laver Arena (11:30 SEČ)

Barbora Krejčíková loni po boku Američana Rama ovládla mix na Australian Open a to samé se jí může podařit s novým parťákem Nikolou Mektičem. Česko-chorvatský tandem ve finále narazí na dvojnásobné šampiony US Open Bethanii Mattekovou-Sandsovou a Jamieho Murrayho. Bude se jednat o premiérový souboj obou párů.

Krejčíková s Mektičem spojili síly premiérově. Česká tenistka má na kontě tři grandslamové triumfy, kromě loňského mixu na Australian Open předloni s krajankou Kateřinou Siniakovou ovládla French Open a Wimbledon. Mektič zaútočí na premiérový grandslamový vavřín.

Cesta turnajem

1K: Peschkeová/Koolhof (7-5 6-2)

2K: Anisimovová/Kyrgios (4-6 6-4 10-8)

ČF: N. Kičenoková/Bopanna (6-0 6-2)

SF: (3) Dabrowská/Kontinen (3-6 6-3 10-5)

Matteková-Sandsová s Murraym spolu naopak poprvé nehrají, loni i předloni společně dobyli závěrečný grandslam sezony US Open. Američanka v mixu slavila také na Australian Open 2012 a French Open 2015, dále má pět grandslamových trofejí ze čtyřhry. Murray se v mixu radoval ještě ve Wimbledonu 2007 a 2017 a před třemi lety na US Open, ve čtyřhře na podnicích velké čtyřky kraloval dvakrát.

Cesta turnajem

1K: (1) Strýcová/Melo (3-6 6-4 10-7)

2K: Ostapenková/Paes (6-2 7-5)

ČF: S.Zheng/Vliegen (6-3 6-4)

SF: Sharmaová/Smith (6-3 7-6)