13. den v Miami: Také mužská dvouhra pozná zbrusu nového šampiona. O titul se poperou Sinner s Medveděvem

Jannik Sinner (11.) - Daniil Medveděv (5.) | Stadium (19:00 SELČ)

Letošní ročník Miami Open odhalí zbrusu nového šampiona. O jednu z nejprestižnějších trofejí se utkají Jannik Sinner s bývalou světovou jedničkou a grandslamovým vítězem Daniilem Medveděvem. Poprvé se potkávají mimo halové betony, ve vzájemné bilanci dominuje poměrem 5-0 Medveděv. Naposledy se radoval v únorovém finále v Rotterdamu.

Jednadvacetiletý Sinner bude hrát své třetí letošní (1-1) a celkově jubilejní desáté finále (7-2). V probíhající sezoně neuspěl v Rotterdamu právě proti Medveděvovi, ale o týden dříve porazil Maxima Cressyho v Montpellieru. Konkrétně na Masters absolvuje i své druhé finále v tomto dějišti, předloni v něm nepotvrdil roli favorita proti Hubertovi Hurkaczovi. Rodák z Innichenu je jediným italským finalistou v historii Miami Open. Posledním italským šampionem podniků Masters je Fabio Fognini (Monte Carlo 2019). Stejně jako soupeř vyhrál pět z posledních šesti finále.

Sedmadvacetiletý Medveděv zvládl tři ze čtyř letošních finále. V Rotterdamu přemohl Sinnera, v Dauhá si poradil s Andym Murraym, v Dubaji smetl Andreje Rubljova a na Masters v Indian Wells prohrál s Carlosem Alcarazem. Celkově má ve finále úspěšnost 18-13. Na Masters prohrál poslední dva souboje o titul, s Alcarazem v Indian Wells a Novakem Djokovičem v závěru sezony 2021 v Paříži, a zhoršil si finálovou bilanci na 4-3. Rodák z Moskvy je posledním ruským šampionem největších akcí ATP (Toronto 2021). V minulosti se z Rusů do finále v Miami podíval jen Nikolaj Davyděnko (triumf 2008).

