14. den na US Open: O premiérový grandslamový triumf se utkají Zverev s Thiemem

V rámci čtrnáctého hracího dne letošního ročníku US Open po dlouhých šesti letech poznáme úplně nového grandslamového šampiona v mužské dvouhře. Do letošního finále amerického grandslamu se probojovali Alexander Zverev, kterého čeká premiéra ve finále akcí velké čtyřky, a trojnásobný grandslamový finalista Dominic Thiem. Oba budou útočit na první grandslamový vavřín.

Alexander Zverev (7.) - Dominic Thiem (3.) | Arthur Ashe Stadium (22:00 SELČ)

Zatímco Alexander Zverev bude hrát své vůbec první grandslamové finále v kariéře, jeho poslední soupeř na letošním US Open Dominic Thiem bude o svůj premiérový grandslamový vavřín bojovat již počtvrté. Ve vzájemné bilanci dominuje 7-2 Thiem, který vyhrál poslední tři souboje včetně toho letošního v semifinále Australian Open, kde se Zverev na grandslamech poprvé dostal mezi nejlepší čtyřku.

Mužský tenis bude mít po šesti letech nového grandslamového šampiona. Tím posledním, kdo na grandslamech nenašel přemožitele a má na kontě jediný takový titul, je Marin Čilič, který v roce 2014 ovládl právě US Open. Mimo Big Three na grandslamech naposledy triumfoval Andy Murray před čtyřmi roky ve Wimbledonu.

Zverev je prvním německým finalistou grandslamu po více než 17 letech (Rainer Schüttler, Australian Open 2003), prvním německým finalistou US Open dokonce po 26 letech (Michael Stich, 1994) a nejmladším grandslamovým finalistou přesně po deseti letech (Djokovič, US Open 2010). Pokud by dnes uspěl, stal by se prvním německým grandslamovým šampionem od Australian Open 1996 (Boris Becker), na US Open teprve druhým německým vítězem v historii (Boris Becker, 1989) a nejmladším šampionem US Open od roku 2009 (Juan Martín Del Potro).

Thiem je vůbec prvním rakouským semifinalistou a zároveň finalistou amerického grandslamu v historii. Jediným rakouským vítězem grandslamu je Thomas Muster (French Open 1995), na kterého mohl už třikrát navázat. Předloni i loni na antukovém French Open však v obou případech podlehl antukovému králi Rafaelovi Nadalovi a na letošním Australian Open prohrál pětisetovou bitvu s Novakem Djokovičem. Tentokrát ale ve finále nebude čelit nikomu z Big Three.

Třiadvacetiletý Zverev už má doma tři trofeje z Masters a vyhrál i Turnaj mistrů. Dnes ho ale čeká jednoznačně největší finále jeho kariéry, celkově 19. a první v letošní sezoně. Ve finálových bojích má bilanci 11-7.

Sedmadvacetiletý Thiem bude hrát své 27. finále v kariéře, druhé v letošní sezoně a čtvrté na grandslamech. Proti Zverevovi zaútočí na svůj 17. kariérní titul.

Zverev (7. v ATP) i Thiem (3.) přes finálovou účast zůstávají v žebříčku ATP na svých pozicích. Zatímco Thiem se v případě triumfu nikam neposune, Zverev si může o jednu příčku polepšit.

Pokud Zverev i do dalšího utkání vstoupí tak pasivně jako do těch posledních a Thiem bude hrát svůj agresivní standard s nizším počtem nevynucených chyb, pak bude mužské finále nejspíše jednoznačnou záležitostí. Thiem je jasným favoritem, ve vzájemné bilanci vede 7-2, s finále na grandslamech má na rozdíl od svého soupeře bohaté zkušenosti a hlavně se letos ve Flushing Meadows prezentuje daleko lepší formou než Zverev, který na grandslamech ještě nikdy hráče Top 10 neporazil (bilance 0-7).

Tip: Thiem ve čtyřech setech

Aktuální forma

Zverev letos startoval na čtyřech turnajích a až na Australian Open, kde si poprvé zahrál semifinále na grandslamech, to byla bída. Na dalších třech akcích zvládl vyhrát jediný zápas, na přípravce ve Flushing Meadows hned v úvodním utkání podlehl Andymu Murraymu.

Cesta turnajem

Na grandslamech se mu ale letos daří, což potvrzuje i na US Open. Ve Flushing Meadows si ve čtyřech setech poradil s Kevinem Andersonem, Brandonem Nakashimou i Adrianem Mannarinem. V osmifinále s Alejandrem Davidovichem Fokinou poprvé neztratil set. Ve čtvrtfinále proti Bornovi Čoričovi předvedl další čtyřsetové vítězství na turnaji a v semifinále proti Pablovi Carreñovi poprvé v kariéře dokázal otočit stav 0-2 na sety.

Historie na US Open

Zverev hraje hlavní soutěž newyorského grandslamu pošesté v kariéře a již postupem do čtvrtfinále vylepšil své maximum. Tím ještě před několika dny bylo loňské osmifinále, ve kterém prohrál s Diegem Schwartzmanem.

Alexander Zverev - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (semifinále)

Bilance: 12-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 12-6

Bilance proti hráčům Top 10: 0-2 (kariérní 24-31)

Bilance ve finále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Bilance ve finále: 0-0 (kariérní 11-7)

Grandslamy: Australian Open (semifinále)

Alexander Zverev - US Open

Kariérní bilance: 13-5

Nejlepší výsledek: finále (2020)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve finále: 0-0

Generálka: New York (2. kolo)

Cesta turnajem: Anderson (7-6 5-7 6-3 7-5), Nakashima (7-5 6-7 6-3 6-1), (32) Mannarino (6-7 6-4 6-2 6-2), Davidovich Fokina (6-2 6-2 6-1), (27) Čorič (1-6 7-6 7-6 6-3), (20) Carreño (3-6 2-6 6-3 6-4 6-3)

Aktuální forma

Finalista letošního Australian Open Thiem během koronavirové přestávky nelenil a odehrál celkem 28 zápasů s bilancí 25-3. Po restartu sezony se ale v dobré formě nepředvedl, na přípravném turnaji ve Flushing Meadows skončil hned na úvod po výprasku od Filipa Krajinoviče.

Cesta turnajem

Na US Open však hraje v úplně jiné formě. Po cestě do finále ztratil jen jeden set. V úvodním kole mu vzdal Jaume Munar, následně si poradil se Sumitem Nagalem, ve čtyřech setech se šampionem ročníku 2014 Marinem Čiličem, v osmifinále s Felixem Augerem-Aliassimem, ve čtvrtfinále s Alexem de Minaurem a v semifinále bez ztráty setu přehrál loňského finalistu Daniila Medveděva.

Historie na US Open

Thiem se obvykle závěrečného grandslamu sezony účastní posedmé. Nejhorší výsledek zaznamenal loni, kdy hned v prvním kole prohrál s Thomasem Fabbianem. Jeho předchozím maximem bylo předloňské čtvrtfinále.

Dominic Thiem - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (finále)

Bilance: 15-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 13-4

Bilance proti hráčům Top 10: 4-1 (kariérní 28-38)

Bilance ve finále grandslamů: 0-1 (kariérní 0-3)

Bilance ve finále: 0-1 (kariérní 16-10)

Grandslamy: Australian Open (finále)

Dominic Thiem - US Open

Kariérní bilance: 21-6

Nejlepší výsledek: finále (2020)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance ve finále: 0-0

Generálka: New York (2. kolo)

Cesta turnajem: Munar (7-6 6-3 skreč), Nagal (6-3 6-3 6-2), (31) Čilič (6-2 6-2 3-6 6-3), (15) Auger-Aliassime (7-6 6-1 6-1), (21) de Minaur (6-1 6-2 6-4), (3) Medveděv (6-2 7-6 7-6)