16letá tenistka šokuje brutálním průlomem. Ruská senzace chce hrát za USA
Z kvalifikace do semifinále a brutální letošní průlom
Náhoda? Vůbec. Ljutovová dorazila do Memphisu ke svému debutu v hlavní soutěži na nejvyšším okruhu s vynikající letošní bilancí 27:4 a po prvních třech triumfech na profesionální úrovni, které posbírala v tomto roce na okruhu ITF.
V Memphisu začínala v kvalifikaci a trápila se s Marií Kozyrevovou. Po tomto vítězství ale sbírá jeden cenný skalp za druhým. Momentálně 229. hráčka žebříčku WTA zvládla bitvu s mnohem slavnější krajankou Jekatěrinou Alexandrovovou. Největší favoritka celého turnaje v závěru utkání zkolabovala a musela skrečovat.
Životní formu Ljutovové pak odnesly i další mnohem zkušenější soupeřky. Konkrétně Maya Jointová, přemožitelka Sereny Williamsové z nedávného Wimbledonu, a domácí Caty McNallyová. Teprve 16letá ruská senzace se tak stala první hráčkou narozenou v roce 2010, která se probila do semifinále na hlavní tour.
Zázračná cesta a skvělá mentální odolnost
Sama Ljutovová označila svou fenomenální jízdu v Memphisu za zázračnou cestu. V teprve 16 letech to vypadá, že je psychicky velmi silná a věří, že patří na elitní okruh mezi ty nejlepší. A právě tato kvalita jí pomohla se v tomto týdnu už několikrát dostat z nepříznivého stavu.
V prvním kole proti Alexandrovové otočila úvodní sadu z manka 2:4 a v rozhodujícím setu smazala vedení soupeřky o brejk. V souboji ruských rodaček nakonec přežila díky lepší fyzické kondici. V obrovském vedru oplakala nešťastnou situaci Alexandrovové, nervozitu z tehdy největšího zápasu kariéry i nečekaný postup do dalšího kola.
Následně obrátila ve svůj prospěch souboj s Jointovou. "Moje máma mi dala radu, abych si připomínala, že jsem na turnaji WTA. Řekla mi, ať hraju tenis, jaký chci, abych z kurtu odešla šťastná. A to mi pomohlo se uvolnit," popisovala začátek obratu proti Australance.
A blýskla se i proti McNallyové. Američanka měla náskok 3:1 v úvodním dějství a 4:0 v tom následujícím. Ljutovová jí ovšem ve zbytku těchto setů nepovolila ani jeden game a ve druhé sadě od stavu 0:4 prohrála už jen čtyři body. "Prostě jsem se uklidnila a snažila se hrát jako v prvním setu. Nemyslela jsem na nic jiného než sebe a míč."
Chce opustit Rusko a hrát za USA
Ljutovová se sice narodila v Moskvě, ale od dětství žije a trénuje v americkém Redmondu. Na turnajích hraje kvůli ruské agresi na území Ukrajiny pod neutrální vlajkou a už zhruba rok usiluje o zisk amerického občanství.
"Doufám, že to bude tak brzy, jak jen to půjde. Chci reprezentovat Spojené státy, hned jak budu moct," řekla loni v srpnu k plánované změně národnosti.
V současnosti Ljutovová trénuje pod vedením amerických expertů v prestižní Gorin Tennis Academy a experti oceňují zejména její herní vyspělost, skvělou obranu a psychickou odolnost, díky kterým dokáže porážet i mnohem zkušenější soupeřky ze světové stovky.
Inspirace Serenou a Nadalem
K tenisu ji už ve třech letech přivedla její matka, která je sama nadšenou amatérskou hráčkou. Zlomovým momentem pro její touhu reprezentovat Spojené státy byla návštěva turnaje US Open v roce 2022, kde jako dvanáctiletá sledovala loučení své oblíbenkyně Sereny Williamsové a bojujícího Rafaela Nadala.
Tehdy si poprvé uvědomila, že se chce stát profesionální tenistkou. A hned její první kompletní sezona na profesionální úrovni má pořádné grády. Zahrnuje totiž prvenství na akcích W35 v Las Vegas a W100 v Indian Harbour Beach a Sumteru. A to v pouhých 16 letech.
Se svým vzorem Serenou Williamsovou by se třeba ještě mohla potkat na kurtu, i když pravděpodobnost není moc vysoká. Legendární Američanka se před pár týdny vrátila do turnajového kolotoče.
Ljutovová má každopádně jistý premiérový posun do TOP 200 žebříčku a mohla by hrát kvalifikaci US Open. Letošní tenisový rok přitom začínala až na 714. místě. Je zaručeno, že teď bude mít velkou pozornost médií, protože se dost možná zrodila nová tenisová hvězdička.
Komentáře
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Ale zas, kdyby u nás měla Viďmanovovou doplnit Ljutovovová, asi bych taky neskákal radostí.
Inspirace Nadalem je na stehnech patrná.
PS: jenom plkám, hrát jsem ji neviděl