17letá Fruhvirtová proti Muguruzaové nepřekvapila, vypadla i Siniaková. Kvitová jde dál bez boje

US OPEN - Sedmnáctiletá Linda Fruhvirtová zakončila svůj debut v hlavních soutěžích grandslamů ve druhém kole na Garbiňe Muguruzaové, bývalá světová jednička bude příští soupeřkou Petry Kvitové, která postoupila bez boje. Do další fáze neprošla ani Kateřina Siniaková, jež podlehla Alizé Cornetové. V derby se o postup utkají Karolína Plíšková s Marií Bouzkovou.

Linda Fruhvirtová v letošní sezoně jasně ukazuje, že jejím nejsilnějším povrchem jsou venkovní betony. V těchto podmínkách získala všechny tři profesionální trofeje a uhrála většinu svých nejlepších výsledků na dospělých turnajích.

Po březnovém osmifinále na WTA 1000 v Miami opět zazářila na probíhajícím US Open. Sedmnáctiletá Češka poprvé prošla tříkolovou kvalifikací grandslamů a zvládla hned svůj premiérový zápas v hlavních soutěžích čtyř největších podniků. Další vítězství ovšem nepřidala, dnes ve druhém kole nestačila 0-6 4-6 na bývalou světovou jedničku a dvojnásobnou grandslamovou šampionku Garbiňe Muguruzaovou.

Fruhvirtová do utkání vstoupila hodně nervózně, v úvodním dějství uhrála pouhých pět bodů a nezahrála jediný vítězný úder. Po opuštění dvorce Louise Armstronga však do druhé sady nastoupila úplně jiná hráčka.

Talentovaná hvězdička přidala na razanci, Muguruzaovou začala nutit k chybám, a dokonce si vypracovala náskok 4-1 40-0. Muguruzaová ale všechny brejkboly aktivní hrou zlikvidovala a otočila na 5-4. Také v závěrečném gamu měla Fruhvirtová tři brejkboly v řadě, jenže o 11 let starší Španělka i tyto hrozby nekompromisně odvrátila.

"Je to velká zkušenost zahrát si proti takové šampionce na druhém největším tenisovém stadionu v New Yorku. Začátek byl těžší a nečekala jsem, že mi zabije každou šanci, kterou ji nabídnu. Rozdíl byl taky v podání," řekla českým novinářům Fruhvirtová.

"Druhý set mě hodně mrzí, protože jsem měla 4-1 a 40-0. O moc líp jsem to rozjeté mít nemohla. Škoda, uteklo mi to o pár míčků, ale co se dá dělat. I tak to byl zatím můj nejúspěšnější dospělý grandslam a super start do betonové sezony. Těším se, že na to navážu," doplnila.

Muguruzaová bude příští soupeřkou Petry Kvitové a může v sobotu vyrovnat své maximum na US Open (osmifinále 2017 a 2021), které je jejím jasně nejslabším grandslamem. Česká žebříčková jednička mezi dvaatřicítku nejlepších prošla bez boje po odstoupení nemocné Anheliny Kalininové.

Dvaatřicetiletá rodačka z Fulneku tak pošetřila síly pro případné závěrečné boje, v New Yorku se snaží navázat na nečekanou finálovou účast na velké generálce v Cincinnati. Na dosah má svou premiérovou účast ve druhém týdnu grandslamů od French Open 2020 a celkově sedmou ve Flushing Meadows. S Muguruzaovou zvládla posledních pět soubojů.

Wishing Anhelina a quick recovery



R3️⃣ here we come #USOpen https://t.co/8sNKZl0YJz — Petra Kvitova (@Petra_Kvitova) September 1, 2022

Kateřina Siniaková sice na US Open prošla do druhého kola, jenže své maximum na turnaji nevyrovnala a singlové trápení nezlomila. Deblová šampionka letošních Australian Open a Wimbledonu, která se nerozjela ani nedávným triumfem na W100 v Polsku, musela v obou utkáních do rozhodující sady. Zatímco domácí Taylor Townsendovou předevčírem přetlačila, Alizé Cornetové podlehla 1-6 6-1 3-6.

Siniaková v úvodní sadě proti přemožitelce obhájkyně titulu Emmy Raducanuové příliš chybovala, celkem spáchala 18 minel a získala jediný game. Ve druhém dějství se však karta obrátila, 26letá Češka se zvedla a chybami začala pomáhat Francouzka. V rozhodujícím setu byly k vidění brejkboly jen v šestém gamu, v němž rodačka z Hradce Králové nevyužila tři gameboly.

Dvaatřicetiletá Cornetová, která na začátku závěrečné sady potřebovala pauzu na ošetření, tak i na posledním letošním grandslamu prošla do třetího kola a o teprve druhé newyorské osmifinále bude usilovat proti Cristině Bucsaové, či Danielle Collinsové.

Kvitovou ve třetím kole doplní vítězka probíhajícího českého derby mezi Karolínou Plíškovou a Marií Bouzkovou. Včera o účast mezi nejlepší dvaatřicítkou neúspěšně bojovala Barbora Krejčíková.