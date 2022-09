Trápení pokračuje. Krejčíková ve druhém kole US Open podlehla Kruničové a čtvrtfinále neobhájí

US OPEN - Barbora Krejčíková po zranění loktu pokračuje v herním i výsledkovém trápení. Ve druhém kole US Open šestadvacetiletá Češka podlehla 6-2 4-6 2-6 Aleksandře Kruničové a neobhájí loňské čtvrtfinále. Srbka v další fázi vyzve rozjetou Ljudmilu Samsonovovou.

Třetí nejvýše postavená Češka na turnaji Barbora Krejčíková měla duel proti 96. hráčce světa Aleksandře Kruničové dobře rozehraný a díky třem brejkům získala první set. O tři roky starší Srbka ale přestala později chybovat a díky stoprocentnímu servisu ve druhé sadě duel vyrovnala.

V rozhodujícím třetím setu neztratila Kruničová od stavu 2-2 ani jeden game a po hodině a 52 minutách si zajistila postup do třetího kola. Krejčíkové nepomohlo ani sedm es, naopak zaznamenala 38 nevynucených chyb.

"Určitě musela přidat a něco změnit. Bohužel se tam utkání zlomilo. I ve třetím setu jsem si vytvořila šance, jenže jsem je neuhrála. Musíme se na průběh utkání podívat, poučit se a jít dál," uvedla Krejčíková.

Dvojnásobná vítězka loňského Roland Garros Krejčíková zaznamenala po únorovém zranění lokte další slabší výsledek na grandslamu. Při obhajobě titulu ve French Open vypadla hned v úvodní fázi, později se ve Wimbledonu dostala do 3. kola.

"Zápas se dnes zlomil kvůli mým nevyužitým šancím. Ty jsem dřív proměňovala. Když se mi to ale nedaří, tak si ty důležité balony vezme soupeřka a vyhraje," řekla po utkání českým novinářům Krejčíková.

Svěřenkyně trenéra Aleše Kartuse bude mít v New Yorku ještě šanci ve čtyřhře, kde bude bojovat s Kateřinou Siniakovou. "Doufám, že se nám bude dařit. Když už mi singl nevyšel, dám do deblu všechno, abychom tu byly co nejdéle," dodala Krejčíková.

Srbka si o vyrovnání grandslamového maxima (osmifinále na US Open 2014) zahraje s dvanáct zápasů neporaženou Ludmilou Samsonovovou. (h2h 1-0). Šampionka z Washingtonu a Clevelandu ve druhém kole porazila 6-3 7-6 loňskou finalistku Leylah Fernandezovou z Kanady, vyhrála 12. zápas v řadě a překonala své maximum na newyorském grandslamu.