17letá Fruhvirtová vyhrála řežbu s krajankou Vondroušovou a je už v osmifinále! Plíšková dominovala i proti Gračovové

Linda Fruhvirtová pokračuje ve velmi mladém věku v rakovém vzestupu mezi ženami. Loni touto dobou figurovala až na konci třetí stovky pořadí, ovšem díky prvnímu triumfu na turnajích WTA, osmifinále na prestižní "tisícovce" v Miami a úspěšné premiéře v hlavní fázi grandslamů (druhé kolo na US Open) se velmi rychle vyšplhala do Top 100 a dál stoupá.

Po šokujícím prvenství v indickém Čennaí ale dlouho hledala formu a na následujících čtyřech podnicích včetně letošního Aucklandu skončila hned v prvním kole. Sérii nezdarů přerušila až na probíhajícím Australian Open, kde prožívá naprosto senzační debut.

V úvodních dvou kolech si bez ztráty setu poradila s domácími divokými kartami Jaimee Fourlisovou a Kimberly Birrellovou a dnes si vyšlápla 7-5 2-6 6-3 na přemožitelku světové dvojky Ons Džabúrové a zkušenější krajanku Markétu Vondroušovou.

There's a new teen queen on the scene



17-year-old Linda Fruhvirtova is through to Week 2️⃣ in her #AusOpen debut!#AO2023 pic.twitter.com/ecJVTBu1GN — #AusOpen (@AustralianOpen) January 21, 2023

Jasnou favoritkou na postup byla o šest let starší Vondroušová. Od Fruhvirtové se očekávalo, že bude na technickou a taktickou hru finalistky French Open 2019 jen marně hledat recept. Opak byl pravdou. Vondroušová nechala krajanku tvořit hru, ta úspěšně rozdělovala míče po celém dvorci a dostala se do vedení 4-2 40-15. Zradil ji však servis a Vondroušová mohla úvodní dějství za stavu 5-4 dopodávat. Fruhvirtová jí to ale nedovolila a získala následující tři hry.

Ve druhé sadě měla jasně navrch bývalá světová čtrnáctka, když trefila 17 vítězných úderů, udělala jen sedm nevynucených chyb a starší z talentovaných sester povolila pouhé dva gamy.

Dobře rozehrála i rozhodující set, ačkoli si před jeho začátkem nechala ošetřovat puchýř na levém chodidle. Po skončení pátého gamu mohla jít do vedení o dva brejky, nicméně Fruhvirtová brejkbolovou hrozbu zlikvidovala, skóre snížila a nechala si během ošetření zatejpovat levé stehno. Vondroušová začala mít po delší přestávce a pár odehraných bodech křeče a ve zbytku utkání uhrála už jen čtyři fiftýny.

All of the emotions!



17-year old Linda Fruhvirtova is through to the fourth round of a Grand Slam for the first time. pic.twitter.com/uYMHd8Heza — Jimmie48 Photography (@JJlovesTennis) January 21, 2023

Fruhvirtová tak už podruhé vylepšila své maximum na podnicích velké čtyřky a další možnost bude mít v pondělí v premiérovém oficiálním souboji s Donnou Vekičovou, ve kterém si navíc může zajistit debut v Top 50 světového hodnocení. S Chorvatkou prohrála před pár dny na exhibici v Kooyongu.

Vekičová v Melbourne stále pokračuje v letošní neporazitelnosti. Bývalá světová devatenáctka si poradila 6-2 6-2 s Nurií Párrizasovou, zvládla i šestý letošní zápas a přesně po dvou letech postoupila do osmifinále grandslamů. Proti Fruhvirtové zabojuje o své druhé čtvrtfinále a zároveň vyrovnání svého maxima na podnicích velké čtyřky (US Open 2019).

Statístíky zápasu Fruhvirtová - Vondroušová



Plíšková dál dominuje, set nepovolila ani Gračovové

Karolína Plíšková o loňské australské léto kvůli zlomenině ruky přišla. Do sezony naskočila až v březnu, rok zakončila s nelichotivou bilancí 21-21, čtyřmi porážkami v řadě, jen se čtyřmi vítěznými sériemi a bez jediné finálové účasti. Bývalé světové jedničce se nedařilo ani v úvodních týdnech aktuální sezony, na obou generálkách v Adelaide skončila po jasných prohrách hned v prvním kole, a na druhém podniku dokonce musela poprvé od srpna 2014 do kvalifikace.

Na Australian Open ovšem využívá příznivého losu, už při osmém startu v řadě postoupila do třetího kola a bez ztráty jediného setu prošla do druhého hracího týdne letošního ročníku. Poslední obětí její zlepšené formy se stala Varvara Gračovová, která ani ve svém pátém utkání třetího kola na grandslamech neuhrála set.

Třicetiletá Češka je v Melbourne Parku jako vyměněná, hraje aktivně, soupeřky se snaží od prvního úderu dostat pod tlak, chodí si pro vítězné údery a hlavně skvěle servíruje. Ve třech zápasech zaváhala na podání dohromady jen dvakrát, v obou případech proti Julii Putincevové ve druhém kole. Rusku dokonce nepustila k jedinému brejkbolu a ani v jedné hře na servisu nemusela přes shodu.

Premiérový souboj s aktuálně 97. hráčkou světa možná rozhodla už v maratonském třetím gamu. V něm nedovolila Gračovové využít dva gameboly, sama proměnila čtvrtý brejkbol a ve zbytku utkání už v Rod Laver Areně dominovala. Druhou sadu odstartovala brejkem a celkově třetí a poslední se jí povedl za stavu 4-2. Na postup potřebovala jen hodinu a 17 minut a stala se čtvtou Češkou, která v open éře získala 85 singlových výher na grandslamech, více jich mají jen Jana Novotná (149), Helena Suková (143) a Petra Kvitová (124).

Statistiky zápasu Plíšková - Gračovová

"Soupeřka tu porazila několik dobrých hráček, takže jsem chtěla být připravená. Je to navíc třetí kolo grandslamu, takže to není snadné, ať už proti vám stojí kdokoliv. Myslím, že jsem odehrála dobrý zápas," řekla Plíšková v rozhovoru na kurtu. "Servis může být vždy mou velkou zbraní. Jsem ale spokojená i s hrou od základní čáry. Uvidíme, jak to půjde během druhého hracího týdne," doplnila Plíšková.

Semifinalistka z roku 2019 se v Melbourne Parku dostala do druhého týdne počtvrté v kariéře a poprvé po čtyřech letech. A i v dalším kole má velmi hratelnou protivnici, o 11. grandslamové čtvrtfinále bude totiž usilovat proti Shuai Zhang, se kterou zvládla všech sedm předchozích soubojů. Světová dvaadvacítka nezaváhala, přehrála 6-3 6-2 kvalifikantku Katie Volynetsovou a zaútočí na své třetí grandslamové čtvrtfinále (Australian Open 2016 a Wimbledon 2019).

V osmifinále letošního ročníku Australian Open jsou tak čtyři čeští zástupci, včera slavili postup Barbora Krejčíková a Jiří Lehečka.



Sabalenková letos stále neztratila set a čeká ji souboj s rozjetou Bencicovou

Aryna Sabalenková na australské půdě pokračuje v dominanci a i sedmý letošní zápas zvládla bez ztráty setu. Vítězka jedné z generálek v Adelaide, která se řadí mezi největší adeptky na titul, ve třetím kole Australian Open deklasovala 6-2 6-3 svou bývalou deblovou parťačku Elise Mertensovou a třetím rokem po sobě v tomto dějišti postoupila do osmifinále.

Čtyřiadvacetiletá Běloruska zatím nemusela řešit žádné komplikace, Tereze Martincové povolila pět gamů a dvojnásobné grandslamové čtvrtfinalistce Shelby Rogersové ještě o jeden méně. Na první čtvrtfinále v tomto dějišti zaútočí proti Belindě Bencicové (H2H 1-1), jež v Adelaide triumfovala o týden později.

Švýcarka se slovenskými kořeny si poradila 6-2 7-5 s Camilou Giorgiovou, protáhla svou neporazitelnost na sedm zápasů a po sedmi letech a podruhé v kariéře postoupila do osmifinále Australian Open. Proti Sabalenkové zabojuje o své premiérové grandslamové čtvrtfinále mimo US Open (2014, 2019 a 2021).

Osmifinálové obsazení zkompletují vítězky soubojů Laura Siegemundová - Caroline Garciaová a Magda Linetteová - Jekatěrina Alexandrovová.