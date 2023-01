Lehečka v pěti setech přetlačil Norrieho a je v osmifinále Australian Open!

Jiří Lehečka si loni odbyl premiéru na všech grandslamech a pokaždé uhrál minimálně set, ale vyhrát nedokázal ani jeden ze čtyř duelů. Nicméně v průběhu sezony získal spoustu cenných zkušeností, 'zabydlel' se v Top 100 a rok zakončil porážkou ve finále Turnaje mistrů pro hráče do 21 let.



A nabytou herní praxi i sebevědomí nyní prodává v úvodu nové sezony. 21letý rodák z Mladé Boleslavi vyhrál 7 z 9 zápasů a na Australian Open zaznamenal první tři výhry na grandslamových turnajích.



Lehečka v Melbourne vyřadil Chorvata Bornu Čoriče (23. v ATP), Američana Christophera Eubankse (116.) a dnes vyhrál i více než tříhodinovou bitvu s Cameronem Norriem (12.). O šest let staršího Brita zdolal 6-7 6-3 3-6 6-1 6-4 a oplatil mu devět dní starou porážku z Aucklandu. Ve třetím vzájemném duelu uspěl poprvé.







"Cítil jsem, že nakonec můžu vyhrát. Byl to skvělý zápas, Cameron hrál neuvěřitelně. Děkuju všem fanouškům, moc jsem si vaši podporu užil," radoval se Lehečka po výhře nad semifinalistou loňského Wimbledonu.



"Je to úžasné. Cítím se úžasně po postupu do dalšího kola. Loňský rok byl pro mě těžký, hrál jsem na všech grandslamech poprvé a nikdy jsem nevyhrál. Být teď tady je pro mě něco nového. Jsem superšťastný, že jsem postoupil dál," uvedl Lehečka.







Hráče Top 20 Lehečka porazil potřetí v kariéře a podruhé v sezoně. Bilanci s nimi má 3-7. Skalpem světové dvanáctky vyrovnal své maximum - poprvé loni v Rotterdamu zaskočil Kanaďana Denise Shapovalova a podruhé v letošním United Cupu skolil po zranění se vracejícího Němce Alexandera Zvereva.



Do osmifinále grandslamu ve dvouhře mužů se Lehečka dostal jako první Čech od roku 2019, kdy Tomáš Berdych došel mezi nejlepších šestnáct právě v Melbourne. Berdych je i posledním českým čtvrtfinalistou (Australian Open 2018), semifinalistou (Wimbledon 2017) a finalistou (Wimbledon 2010).



Lehečka si o postup do čtvrtfinále a teoreticky i o premiérový posun do Top 50 zahraje se světovou sedmičkou Félixem Augerem-Aliassimem (h2h 0-0). S hráči Top 10 má bilanci 0-4, když prohrál se Stefanosem Tsitsipasem, Andrejem Rubljovem, Casperem Ruudem i Taylorem Fritzem.



Loňský čtvrtfinalista Félix Auger-Aliassime letos ani na třetí pokus nevyhrál bez ztráty setu. Dva dny po obratu z 0-2 na sety proti Slováku Alexi Molčanovi si dnes poradil 6-1 3-6 6-1 6-4 s Argentince Franciscem Cerúndolem.