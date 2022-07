17letá Havlíčková v Praze proti Kontaveitové nepřekvapila, hrát budou ještě obhájkyně Krejčíková a Nosková

Lucie Havlíčková se na letošním French Open stala teprve čtvrtou hráčkou v historii, která dokázala na antukovém grandslamu v rámci jednoho ročníku ovládnout dívčí dvouhru i čtyřhru. A v tomto týdnu v Praze pokořila další důležitý milník kariéry, když si v úterý proti krajance Barboře Palicové připsala své premiérové vítězství na nejvyšším okruhu. Sedmnáctiletá talentovaná Češka měla ve Stromovce na dosah své první čtvrtfinále na dospělých turnajích, do něj ji však nepustila nasazená jednička Anett Kontaveitová, která zvítězila 6-4 6-3.

Havlíčková jasné favoritce celý zápas statečně vzdorovala. O úvodní dějství přišla kvůli jednomu nepovedenému gamu na servisu, ve třetí hře spáchala dvě dvojchyby a další dvě nevynucené chyby a brejk Kontaveitové darovala. Na returnu se k žádné šanci nedostala a za celý set získala jen čtyři fiftýny. Do druhé sady vstoupila Češka ztraceným podáním, ale okamžitě si jej vzala zpět. Se světovou dvojkou držela krok ještě do stavu 3-3 a v osmém gamu měla brejkbol na srovnání skóre.

Kontaveitová, jež za poslední rok hrála osm finále a pětkrát triumfovala, se postupně zase rozjíždí. Po životním období si totiž i kvůli nákaze Covidem-19 prošla krizí, ale zdá se, že ji finálovou účastí před týdnem na antuce v Hamburku ukončila. Ve čtvrtfinále se 26letá Estonka utká s Anastasií Potapovovou (H2H 2-0).

Potapovová zdolala 6-4 7-6(8) Lin Zhu, ačkoli v obou sadách prohrávala o brejk a likvidovala dva setboly, a na třetím turnaji v řadě postoupila do čtvrtfinále. Proti Kontaveitové, s níž prohrála před týdnem v Hamburku, zabojuje nasazená 21letá Ruska o první semifinále na betonech od února 2019.

