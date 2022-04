17letá Nosková stoupá dál! Na ITF W60 ve Francii získala nejcennější skalp, 5. titul a zajistila si posun do Top 200

ITF CROISSY-BEAUBOURG - Linda Nosková ve finále halového turnaje ITF W60 ve francouzském Croissy-Beaubourgu porazila 6-3 6-4 domácí Leoliu Jeanjeanovou a získala 5. titul. Díky němu se 17letá Češka posune poprvé do Top 200, v níž bude třetí nejmladší hráčkou.

Linda Nosková loni vyhrála dívčí French Open a připsala si první čtyři tituly na turnajích žen. A v dobrých výkonech pokračuje i letos. Tři z pěti startů proměnila minimálně v semifinále a tento týden v hale ve francouzském Croissy-Beaubourgu dokonce nenašla přemožitelku.



V pátek večer 17letá česká naděje v semifinále udolala 7-6 5-7 7-6 domácí nasazenou jedničku a 106. hráčku světa Chloé Paquetovou a připsala si nejcennější skalp kariéry.



Dnes, o zhruba 18 hodin později, už nastoupila k finále proti další domácí soupeřce Leoliy Jeanjeanové a svou neporazitelnost udržela. O devět let starší Francouzku, jež je 321. hráčkou světa (nejvýše v kariéře) a letos vyhrála už 20 zápasů, přehrála 6-3 6-4.



Nosková hrála finále turnaje ITF pošesté a získala celkově 5. titul. Vítězstvím na akci s dotací 60.000 dolarů vyrovnala svůj nejcennější triumf z loňské antuky v Přerově.



Ve světovém žebříčku vyletí už na 184. místo a bude třetí nejmladší hráčkou v Top 200 po šestnáctiletých tenistkách Victorii Jimenezové Kasintsevové z Andorry a krajance Lindě Fruhvirtové. Ta se do druhé světové stovky posune v pondělí rovněž poprvé po postupu do osmifinále podniku WTA 1000 v Miami.



V osmileté historii turnaje v Croissy-Beaubourgu byla Nosková už čtvrtou českou finalistkou (po Sandře Záhlavová, Renatě Voráčová a Karolíně Muchové) a stala se první českou šampionkou.