17letý Menšík na Spartě postoupil poprvé do finále challengeru

Jakub Menšík v pondělí na úvod turnaje vyřadil nejvýše nasazeného Moldavana Radu Albota a jako jediný z Čechů se prodral přes první kolo. A v soutěži se nakonec udržel až do samotného vyvrcholení.



Ve včerejším čtvrtfinále 17letý Čech odvrátil dva mečboly Australana Akiry Santillana a dnes si podruhé v kariéře a znovu na domácí antuce v Praze zahrál semifinále. Zatímco loni ve Spojích neuspěl, dnes ve Stromovce přehrál 6-2 7-5 Alejandra Moru ze Španělska a poprvé postoupil do finále challengeru.



V prvním setu český mladík nečelil brejkbolu a hladce ho získal. Ve druhé sadě si jednu slabší chvilku na servisu vybral a prohrával 1-4. Ztrátu ale dokázal smazat a ziskem 6 z 7 posledních gamů a 12 z 13 posledních fiftýnů zápas ukončil.



"Nechal jsme se blbě brejknout na straně proti větru, ale věděl jsem, že na returnu mám kvalitu na to, abych ho kdykoliv brejknul, což se mi povedlo. Za stavu 5-5 jsem skvěle zvládl všechny čtyři returny a pak už jsem zápas doservíroval," komentoval Menšík.



O nejcennější trofej si vítěz pěti turnajů ITF zahraje s šestým nasazeným Dominicem Köpferem (h2h 0-0), bývalým 50. hráčem světa aktuálně figurujícím na 149. místě rankingu. Do finále 29letý Němec postoupil již potřetí během necelých dvou měsíců, na začátku dubna triumfoval v Mexiku.



Finalista loňského Australian Open juniorů Menšík si tento týden zajistil v žebříčku ATP premiérový posun do Top 300. Nyní má jisté 262. místo, v případě triumfu by se vyhoupl do Top 250.





• CHALLENGER PRAHA / STROMOVKA •

Česko, antuka, 73.000 eur

sobotní výsledky (13. 05. 2023) • Dvouhra - semifinále • Menšík (ČR) - Moro (Šp.) 6-2 7-5 Köpfer (6-Něm.) - Kicker (Arg.) 6-4 6-3 • Čtyřhra - finále • Added/Olivetti (3-Fr.) - Libietis/ Reese (Lot./USA) 6-4 6-3