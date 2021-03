17letý Rune v Santiagu smetl i hráče Top 30 Pairea a má nejcennější skalp

Holger Rune v 16 letech vyhrál juniorku na Roland Garros 2019 a od loňského srpna si už připisuje první menší úspěchy mezi muži. Sedmkrát se dostal do finále turnajů ITF, čtyři z nich proměnil v titul.



A nyní začíná sbírat zkušenosti i na okruhu ATP. Debut si odbyl díky divoké kartě minulý týden v Buenos Aires, kde podlehl ve třech setech zkušenému španělskému antukáři Albertu Ramosovi.



Následně se přesunul na antuku do chilského Santiaga, kde teprve podruhé v kariéře absolvoval kvalifikaci a poprvé v ní uspěl. 17letý Dán zvládl tři třísetové souboje s hráči druhé a třetí světové stovky a zajistil si druhý start v hlavní soutěži.



A v té si připsal první dvě výhry. V úterý si nejlepší junior současnosti Holger poradil 6-3 6-2 s o tři roky starším Argentincem Sebastianem Baezem a den na to zaznamenal nejcennější skalp, když smetl 6-2 6-3 o čtrnáct let staršího Benoita Pairea.



Rune měl až dosud na kontě jen jednu výhru nad hráčem druhé světové stovky a s členem Top 100 hrál podruhé. Náladovému a nevyzpytatelnému Francouzi, který je 29. hráčem světa, ale nedal šanci. Nenabídl mu jediný brejkbol a za hodinu hry ho vyřadil.



"Snažil jsem se nemyslet na to, s kým hraju. Jen jsem se soustředil na svou hru, od prvního do posledního míčku. Až mě překvapilo, jak rychlý zápas to nakonec byl," pochvaloval si Holger, který má za cíl dostat se do konce sezony do Top 100. V Santiagu si zatím zajistil posun ze 410. na 315. místo.







Ve čtvrtfinále se sebevědomý rodák z Kodaně utká s 85. hráčem světa Federicem Delbonisem. Třicetiletý Argentinec si ve druhém kole poradil snadno 6-0 6-3 se Slovákem Andrejem Martinem a poprvé v sezoně vyhrál dva zápasy po sobě.



Mezi nejlepší osmičkou je také další Argentinec Facundo Bagnis, který udolal ve dvou tie-breacích Američana Francese Tiafoea a oplatil mu týden starý debakl z Buenos Aires.



O druhé semifinále během tří týdnů si 31letý Bagnis zahraje v prvním vzájemném duelu s Laslem Djerem. Čtvrtý nasazený Srb zdolal po odvrácení dvou mečbolů 5-7 7-5 6-3 Portugalce Joaa Sousu.

• ATP 250 SANTIAGO •

Chile, antuka, 393.935 dolarů

středeční výsledky (10. 03. 2021) • Dvouhra - 2. kolo • Rune (Dán.) - Paire (2-Fr.) 6-2 6-3 Djere (4-Srb.) - P. Sousa (Portug.) 5-7 7-5 6-3 Bagnis (Arg.) - Tiafoe (5-USA) 7-6(3) 7-6(2) Delbonis (8-Arg.) - Martin (SR) 6-0 6-3