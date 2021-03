18letá Dánka Tausonová v Lyonu vyřadila nasazenou jedničku Alexandrovovou

Jekatěrina Alexandrovová si letos připsala skalpy Igy Šwiatekové či Simony Halepové, ale v Lyonu roli nasazené jedničky nepotvrdila. Hned v úvodním kole 26letá Ruska podlehla 3-6 4-6 o osm let mladší Dánce Claře Tausonové, která postoupila do hlavní soutěže z kvalifikace.

Tausonová, která figuruje ve světovém žebříčku na 139. místě, měla v duelu s 33. hráčkou světa Alexandrovovovou během tří gamů celkem sedm mečbolů. Nakonec se radovala po hodině a 33 minutách.

Mladá Dánka, která před dvěma týdny vyhrála turnaj ITF W25 v německém Altenkirchenu a získala už druhý letošní titul, prodloužila svou neporazitelnost na sedm utkání. Na okruhu WTA startuje teprve potřetí, loni v září na Roland Garros překvapila v prvním kole vítězstvím nad Američankou Jennifer Bradyovou, finalistkou nedávného Australian Open.

Tremendous from Tauson!



The teenage qualifier takes out top seed Alexandrova in Lyon, 6-3, 6-4.#Open6emeSensML pic.twitter.com/ntPoYBil4P