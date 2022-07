18letá Palicová se na Livesport Prague Open poprvé kvalifikovala na turnaj WTA!

Barbora Palicová si už letos připsala pár dílčích úspěchů na turnajích ITF, když se pětkrát dostala do semifinále, tři z nich proměnila ve finále a to lednové na antuce v turecké Antalye (ITF W15) přetavila v premiérový triumf.



Ve světovém žebříčku se vyšplhala do čtvrté světové stovky a tomto víkendu dosáhla na další metu. Na domácím Livesport Prague Open si díky divoké kartě potřetí zahrála kvalifikaci turnaje WTA a poprvé dvoukolovým sítem prošla.



18letá Češka se do hlavní soutěže prodrala přes dvě papírové favoritky. V sobotu porazila bývalou 43. hráčku světa Viktórii Kužmovou ze Slovenska a dnes překvapila i proti někdejší 12. tenistce světa Yanině Wickmayerové z Belgie.



Jméno soupeřky pro premiéru v hlavní soutěži se Palicová dozví dnes večer po skončení kvalifikace. Začít může proti krajankám Marii Bouzkové či Lindě Noskové, z nasazených hráček na kvalifikantky čekají Rumunka Sorana Cirsteaová, Francouzka Alizé Cornetová a Belgičanka Alison Van Uytvancková.



Palicová je zatím sedmou Češkou v hlavní soutěži Livesport Prague Open, který je pro řadu tenistek přípravou před odletem na US Open Series. Barbora Krejčíková vykročí za obhajobou titulu soubojem s Annou Blinkovovou, loňská finalistka Tereza Martincová se střetne s Chloé Paquetovou a derby na úvod čeká na Karolínu Muchovou s Lucií Havlíčkovou. Linda Nosková a Marie Bouzková čekají na soupeřky z kvalifikace.

• WTA 250 PRAHA / STROMOVKA •

LIVESPORT PRAGUE OPEN

Česko, tv. povrch, 203.024 eur

nedělní výsledky (24. 07. 2022) • Kvalifikace - 2. kolo • Palicová (ČR) - Wickmayerová (Belg.) 4-6 6-4 6-2 15:30 | Šalková (ČR) - Vichljancevová (11) • Kvalifikace - 1. kolo • Kolodziejová (ČR) - Glushková (10-Izr.)