18letá Tausonová v Lucemburku zdolala Ostapenkovou a má už druhý titul

Clara Tausonová v úvodu sezony vyhrála dva turnaje ITF, v březnu si v Lyonu došla pro první trofej z turnaje WTA, v srpnu po finálové výhře nad vítězkou nadcházejícího US Open Emmou Raducanuovou dobyla podnik WTA 125k v Chicagu a dnes v Lucemburku se raduje z druhého triumfu na okruhu WTA.



Osmnáctiletá Dánka v metropoli Lucemburska vyřadila obě české naděje Marii Bouzkovou a Markétu Vondroušovou a dnes uspěla i ve svém druhém finále. S Lotyškou Jelenou Ostapenkovou, jež obhajovala předloňský triumf, si poradila 6-3 4-6 6-4.



Ostapenkové vzala hned ve třetí hře podání a náskok udržela do konce úvodní sady, kdy ho potvrdila druhým brejkem. Ve druhé sadě Tausonová poprvé v zápase ztratila podání a přišla o celý set.



Třetí dějství bylo nejvyrovnanější. V úvodu si obě hráčky vyměnily brejk a do koncovky šly za stavu 4-4. Desátá hra patřila Tausonové, která následně na returnu odskočila na 40-0 a druhý mečbol proti vítězce Roland Garros z roku 2017 proměnila.







"Je skvělé vyhrát turnaj a odvážet si domů trofej pro vítězku. Cítila jsem se tady dobře, proto jsem ráda, že jsem to přetavila v další úspěch," radovala se Tausonová, jež podle statistik zahrála 31 winnerů a spáchala jen 6 nevynucených chyb.



Z posledních 12 zápasů Tausonová prohrála pouze se světovou jedničkou Ashleigh Bartyovou. Ve světovém žebříčku si polepší ze sedmdesátého na 52. místo. Před jarním triumfem v Lyonu přitom nebyla ani v první světové stovce.



Zatímco dánská tenistka má v příštím týdnu volno, Ostapenkovou čeká start v Ostravě, kde v prvním kole narazí na Rusku Annu Blinkovovou.

• WTA 250 LUCEMBURK •

Lucembursko, tv. povrch / hala, 235.238 dolarů

nedělní výsledky (19. 09. 2021) • Dvouhra - finále • Tausonová (Dán.) - Ostapenková (3-Lot.) 6-3 4-6 6-4