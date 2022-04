18letý Alcaraz v Miami vyřadil obhájce titulu Hurkacze a je poprvé ve finále Masters

Carlos Alcaraz v 18 letech prožívá skvělý vstup do sezony a potvrzuje svůj obrovský potenciál. Na antukovém ATP 500 v Riu de Janeiro získal druhý a nejcennější titul, před dvěma týdny v Indian Wells se poprvé dostal do semifinále turnaje Masters 1000 a nyní na dalším Masters v Miami postoupil už do svého největšího finále.



Španělský teenager na Floridě vyřadil Fucsovicse, Čiliče, Tsitsipase, Kecmanoviče a v semifinále zastavil i loňského šampiona Huberta Hurkacze. Častěji chybující světovou desítku, který o den dříve zabránil Daniilu Medveděvovi v návratu do čela světového žebříčku, porazil v prvním vzájemném duelu 7-6 7-6.



Oba tenisté v zápase odvrátili po třech brejkbolech a ani jednou neztratili podání. Rozhodovali tak tie-breaky. Alcaraz v prvním otočil vývoj z 3-5 na 7-5, druhý měl od začátku pod kontrolou a zvítězil 7-2.



Statistiky zápasu

Hurkacz - Alcaraz 13 esa 3 0 dvojchyby 0 66 %

1. podání 'in' 72 %

81 %

úsp. 1. podání 78 %

45 %

úsp. 2. podání 70 %

23 winnery 22 37 nevyn. chyby 21 19/27 hra na síti 14/20 3/3 brejkboly 3/3 79 celkem bodů 88 čas: 2:02

"Nedařilo se mi returnovat jeho servis, ale věděl jsem, že zápas bude dlouhý. Takže jsem byl na tie-breaky připravený. Byl to jiný zápas, než ty ostatní, i proto je to pro mě skvělá výhra," řekl Alcaraz, který v pěti zápasech v Miami odvrátil 15 ze 17 brejkbolů.



Alcaraz sice zahrál o jeden vítězný úder méně než Hurkacz (22-23), ale zároveň udělal výrazně méně nevynucených chyb (21-37). "Vůbec mi nefunguje bekhend," zakřičel frustrovaný Polák na začátku druhého setu směrem ke svému trenérovi.



Alcaraz poprvé na jednom turnaji porazil dva hráče Top 10 (Tsitsipase a Hurkacze) a bilanci v zápasech s členy elitní desítky vyrovnal na 6-6.



"Na svůj věk hraje úžasně. Je neuvěřitelné, jak hraje, jak je soutěživý. Je to šílené, má před sebou velkou kariéru," myslí si Hurkacz.







Letos Alcaraz odehrál 19 zápasů, ve všech uhrál alespoň set a 17 soupeřů porazil. Dvě porážky utrpěl jen po bitvách s hráči Top 10 Matteem Berrettinim a Rafaelem Nadalem. Z posledních 24 duelů má bilanci 22-2.



Ve světovém žebříčku si už Alcaraz zajistil posun na 12. místo, v případě triumfu bude dokonce jedenáctý pár bodů za desátým Cameronem Norriem.



Alcaraz se stal pátým nejmladším finalistou turnaje Masters 1000 a druhým nejmladším finalistou Miami Open. Jeho krajan Rafael Nadal byl v roce 2005 jen o měsíc mladší a v boji o titul prohrál s Rogerem Federerem.



"Prožívám teď spoustu emocí. Postoupit do finále takového turnaje je něco, o čem sníte jako dítě. Diváci jsou tady úžasní a moc si to tady užívám," zářil spokojený Alcaraz.



V Miami se do finále dostal jako pátý Španěl v 37leté historii turnaje a může stát prvním španělským šampionem. Nadal ve finále pětkrát prohrál, po jednom neúspěchu zaznamenali Sergi Bruguera, Carlos Moya a David Ferrer.



Alcaraz si zahraje čtvrté a největší finále měsíc před 19. narozeninami. Zatím v něm neprohrál, tituly slavil loni v Umagu, na Turnaji mistrů pro hráče do 21 let v Miláně a letos v Riu.



O nejcennější trofej a posun na 3. místo tabulky nejmladších vítězů turnajů Masters 1000 si zahraje s o pět let starším Norem Casperem Ruudem (h2h 1-0), kterého loni na antuce v Marbelle porazil ve dvou setech.



"Pokusím se hrát tak, jako by to bylo první kolo, abych skryl nervy. Myslím, že si to užiju a bude to skvělé finále," těši se Alcaraz.



23letý Ruud v prvním páteční semifinále přehrál Argentince Francisca Cerúndola a rovněž postoupil poprvé do finále turnaje Masters 1000.