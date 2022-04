Ruud v Miami porazil Cerúndola a poprvé postoupil do finále turnaje Masters 1000

ATP MIAMI - Casper Ruud v Miami přehrál 6-4 6-1 příliš chybujícího Argentince Francisca Cerúndola a poprvé postoupil do finále turnaje Masters 1000. O celkově 8. titul a teprve druhý na tvrdém povrchu si 23letý Nor zahraje s polským obhájcem titulu Hubertem Hurkaczem, nebo španělským teenagerem Carlosem Alcarazem.

Casper Ruud má na kontě 7 titulů a pouze jeden z nich neslavil na antuce. Stalo se tak loni v srpnu v San Diegu, kde vůbec poprvé na turnaji ATP na tvrdém povrchu postoupil do semifinále.



Podruhé se mu to povedlo při následném debutu na Turnaji mistrů a potřetí si semifinále na hardu zahrál dnes na turnaji Masters 1000 v Miami. A na Floridě vybojoval i své největší finále.



23letý Nor po výhrách nad Laaksonenem, Bublikem, Norriem a Zverevem přehrál překvapivého semifinalistu Francisca Cerúndola. Argentinského vrstevníka porazil hladce 6-4 6-1, když soupeř zahrál jen 12 winnerů a spáchal 33 nevynucených chyb.



103. hráč světa a antukový specialista Cerúndolo, nejníže postavený semifinalista v historii turnaje. hrál na akci Masters 1000 poprvé v kariéře a zaznamenal prvních pět výher na podniku ATP na tvrdém povrchu.



Osmý tenista světa Ruud si zahraje o osmý titul v kariéře s vítězem druhého semifinále mezi obhájcem titulu Hubertem Hurkaczem z Polska a osmnáctiletým Španělem Carlosem Alcarazem.