19letá Šwiateková bez ztráty setu ovládla French Open a je první polskou vítězkou grandslamu!

Iga Šwiateková vstoupila do letošního French Open nečekanou demolicí loňské finalistky Markéty Vondroušové. Vyřazená Češka po zápase prohlásila, že to byl zápas 'na jednu bránu' a že absolutně neměla šanci.



Naděje polského tenisu tak svým výkonem předznamenala, že by mohla být černým koněm turnaje. Ale že by podobným způsobem dominovala i v dalších kolech, čekal ale asi málokdo. Nicméně Šwiateková dál pokračovala v suverénních výkonech a nakonec na pařížské antuce nenašla přemožitelku.



Šwiateková zametla i se Su-Wei Hsieh, Eugenií Bouchardovou, předloňskou šampionkou Simonou Halepovou, Martinou Trevisanovou, Nadiou Podoroskou a v dnešním finále také se světovou pětkou Sofií Keninovou.



Devatenáctiletá Šwiateková ztratila v sedmi zápasech jen 28 gamů, což jsou v průměru pouhé čtyři hry na zápas. Neprohrát na cestě za pohárem Suzanne Lenglenové ani set dokázala jako první od roku 2007, kdy triumfovala Belgičanka Justine Heninová v roce 2007.







"Jsem šťastná a dojatá," uvedla Šwiateková po utkání v rozhovoru na kurtu, u kterého sledovali výhru i její rodiče. "Předloni jsem vyhrála juniorský grandslamový titul (Wimbledon) a teď stojím tady. Za tak krátkou dobu. To je bláznivé!"



Finále měla Šwiateková pod kontrolou. Nad Keninovou, semifinálovou přemožitelkou Petry Kvitové, vedla v prvním setu 3-0. O náskok sice přišla, ale ve zbytku utkání už ztratila jen dvě hry. Ve druhém setu získala od stavu 0-1 šest gamů v řadě a ztratila v nich jen šest fiftýnů.



Zápas trval hodinu a 24 minut. Šwiatekové se neroztřásla ruka ani v závěru. Hned první mečbol proměnila jistě vítězným forhendem. "Snažila jsem se hrát agresivně jako předešlé zápasy a byla soustředěná. Bylo to náročné a nevím, co rozhodlo. Vyhrála jsem poslední míč a to je nejdůležitější," dodala první polská vítězka grandslamu.



Rodačka z Varšavy je teprve sedmou nenasazenou grandslamovou šampionkou v tzv. open éře datované od roku 1968. Dosud naposledy uspěla Američanka Sloane Stephensová na US Open před třemi lety.



V žebříčku se polská hráčka posune z 53. místa poprvé do světové dvacítky a bude sedmnáctá. Za triumf získala šek na 1,6 milionu eur (zhruba 43 milionů korun).



Jednadvacetiletá Američanka Keninová hrála finále grandslamu podruhé, na lednový triumf z Australian Open ale navázat nedokázala.

2017: Ostapenko

2018: Osaka

2019: Andreescu

2020: Kenin

2020: Swiatek



All of these women recently won a Grand Slam despite never having reached even a Slam quarterfinal before their title run.



(Last man to do this, by the way? Nadal, back at the 2005 French Open.) — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) October 10, 2020