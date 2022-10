2. den v Guadalajaře: Kvitová se popere už o osmifinále. Krejčíkovou čeká první zápas, Bouzkovou a Martincovou derby

V rámci druhého hracího dne Guadalajara Open Akron bude o osmifinále bojovat Petra Kvitová, která vyzve Biancu Andreescuovou. Do turnaje teprve vstoupí Barbora Krejčíková proti Anně Kalinské, Karolína Plíšková proti Jeleně Rybakinové a Kateřina Siniaková proti Beatriz Haddadové Maiaové a derby čeká Marii Bouzkovou a Terezu Martincovou.

Kateřina Siniaková (51.) - Beatriz Haddadová Maiaová (16.) | Akron Tennis Stadium (18:00 SELČ)

Kateřina Siniaková v prvním kole vyzve světovou šestnáctku a nasazenou jedenáctku Beatriz Haddadovou Maiaovou. Se svou brazilskou vrstevnicí změří síly poprvé.

Siniaková dál exceluje v deblových soutěžích, ale v singlu tak úspěšná není. V letošním roce dosáhla na pouhá dvě semifinále a obě přetavila v triumf, nejprve na W100 v Polsku a pak v Portoroži, kde dosáhla na první titul na turnajích WTA po pěti letech. Její vítězná série skončila v Monastiru, v Tunisku vyřadila Chloé Paquetovou a ve druhém kole prohrála s pozdější semifinalistkou Claire Liuovou.

Haddadová Maiaová prožívá jasně nejlepší sezonu kariéry, letos má parádní bilanci 49-22, na trávě v Nottinghamu a Birminghamu získala své první tituly na této úrovni a na WTA 1000 v Torontu si zahrála své největší finále. V poslední době ale zaznamenala pokles formy, v Portoroži, Tokiu i Tallinnu vypadla ve čtvrtfinále a v Ostravě se loučila hned po prvním zápase, v němž nestačila na Karolínu Muchovou.

Siniaková má určitě šanci postoupit, Haddadová Maiaová ani není tak jasnou favoritkou. Brazilka v posledních týdnech nezáří tak jako v létě a je k poražení. České naději se však letos proti hráčkám Top 20 nedaří, vyhrála s nimi jen dva z deseti soubojů.

Tip na vítězku: Beatriz Haddadová Maiaová

Kateřina Siniaková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Portorož (T)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Portorož (T)

Bilance: 24-19

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 18-11

Bilance proti hráčkám Top 20: 2-8 (kariérní 17-51)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (2K), Wimbledon (1K), US Open (2K)

Kateřina Siniaková - Guadalajara Open Akron

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2022)

Loňský výsledek: -

Generálka: Portorož (T), Monastir (2K)

Beatriz Haddadová Maiaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Birmingham, Nottingham (T); Toronto (F); Eastbourne, Monterrey (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Toronto (F); Monterrey (SF)

Bilance: 49-22

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 19-12

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 12-5 (kariérní 30-31)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (2K), Wimbledon (1K), US Open (2K)

Beatriz Haddadová Maiaová - Guadalajara Open Akron

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2022)

Loňský výsledek: -

Generálka: Portorož (ČF), Tokio (ČF), Tallinn (ČF), Ostrava (1K)



Barbora Krejčíková (14.) - Anna Kalinská (58.) | Akron Tennis Stadium (19:30 SELČ)

Devět zápasů neporažená Barbora Krejčíková se řadí mezi největší favoritky. Nasazená devítka zahájí své působení v Mexiku premiérovým soubojem s Annou Kalinskou z Ruska.

Krejčíková ještě v lednu navazovala na fenomenální loňskou sezonu, ale kvůli zranění lokte formu úplně ztratila a znovu ji našla až na říjnových halových podnicích. Šampionka loňského French Open zvládla všech devět duelů, triumfovala v Tallinnu i Ostravě a mimo jiné porazila Beatriz Haddadovou Maiaovou, Belindu Bencicovou, Anett Kontaveitovou, Jelenu Rybakinovou a světovou jedničku Igu Šwiatekovou, která přišla o 10zápasovou finálovou neporazitelnost.

Kalinská má své letošní maximum právě v mexické metropoli, a to únorové semifinále, v němž musela vzdát. Zdravotní problémy ji v tomto roce pronásledují, ke skreči se musela uchýlit i na dvou ze tří posledních akcí. Před pár dny se představila v kalifornském San Diegu a nedohrála finále kvalifikace s Ellen Perezovou.

Pokud si Krejčíková přivezla vynikající formu i do Mexika, pak by měla úvodní zápas bez problémů zvládnout. Proti Kalinské by jí mohl stačit i standardní výkon.

Tip na vítězku: Barbora Krejčíková

Barbora Krejčíková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Ostrava, Tallinn (T); Sydney (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Sydney (F)

Bilance: 25-14

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 12-9

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 9-6 (kariérní 38-18)

Grandslamy: Australian Open (ČF), French Open (1K), Wimbledon (3K), US Open (2K)

Barbora Krejčíková - Guadalajara Open Akron

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2022)

Loňský výsledek: -

Generálka: Tallinn (T), Ostrava (T)

Anna Kalinská - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Guadalajara (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Guadalajara (SF)

Bilance: 24-19

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 19-9

Bilance proti hráčkám Top 20: 2-4 (kariérní 3-11)

Grandslamy: Australian Open (Q), French Open (1K), Wimbledon (-), US Open (2K)

Anna Kalinská - Guadalajara Open Akron

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2022)

Loňský výsledek: -

Generálka: San Diego (Q)



Marie Bouzková (41.) - Tereza Martincová (70.) | Cancha 2 (19:30 SELČ)

Hned v prvním kole se uskuteční i jedno české derby, o postup se utkají Marie Bouzková s Terezou Martincovou. Jediný dosavadní souboj se odehrál před třemi lety v kvalifikaci French Open a jasně navrch měla Bouzková.

Bouzková prožívá nejlepší sezonu kariéry. Právě v Guadalajaře si na konci února zahrála své třetí kariérní finále a během parádního července došla až do čtvrtfinále Wimbledonu a na Livesport Prague Open ve Stromovce vybojovala svůj premiérový titul. Poté se však začala trápit zdravotně, v Cincinnati nenastoupila k utkání druhého kola a na US Open i vinou problémů s levou rukou vypadla ve druhém kole. Od té doby nehrála.

Martincové se vůbec nedaří navázat na loňskou životní sezonu, dokonce má negativní zápasovou bilanci. Letos byla pouze třikrát ve čtvrtfinále a jejím maximem je semifinále na trávě v Nottinghamu. V úvodních duelech v tomto roce neuspěla už desetkrát. Poslední solidní výsledek zaznamenala před několika dny v Ostravě, kde až ve čtvrtfinále podlehla rozjeté Jekatěrině Alexandrovové.

Pokud je Bouzková konečně fit, měla by potvrdit roli favoritky. Mladší z Češek má mnohem lepší formu a už několikrát ukázala, že jí mexické betony maximálně vyhovují. Navíc letos pouze dvakrát nezvládla vstup do turnaje.

Tip na vítězku: Marie Bouzková

Marie Bouzková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Praha (T); Guadalajara (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Praha (T); Guadalajara (F)

Bilance: 37-12

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 28-8

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 9-3 (kariérní 26-24)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (2K), Wimbledon (ČF), US Open (2K)

Marie Bouzková - Guadalajara Open Akron

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2022)

Loňský výsledek: -

Generálka: žádná

Tereza Martincová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Nottingham (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (OF)

Bilance: 22-25

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 13-13

Bilance proti hráčkám Top 50: 5-17 (kariérní 17-41)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (1K), Wimbledon (1K), US Open (1K)

Tereza Martincová - Guadalajara Open Akron

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2022)

Loňský výsledek: -

Generálka: Portorož (2K), Tallinn (2K), Ostrava (ČF)



Karolína Plíšková (22.) - Jelena Rybakinová (26.) | Akron Tennis Stadium (23:00 SELČ)

Karolína Plíšková v prvním kole narazí na jednu z nejtěžších možných soupeřek, a sice úřadující wimbledonskou šampionku Jelenu Rybakinovou. Ruské rodačce reprezentující Kazachstán může vrátit předloňskou porážku z Dubaje.

Plíšková do sezony kvůli zlomenině ruky vstoupila se zpožděním a pořád se nemůže rozehrát do stabilní formy, na kterou jsme u ní byli zvyklí. Navázat nedokázala na semifinále ve Štrasburku, čtvrtfinále v Berlíně, semifinále v Torontu ani čtvrtfinále US Open. V Tokiu se loučila už ve druhém kole po porážce s Petrou Martičovou, v Ostravě nestačila hned na Alyciu Parksovou a v San Diegu uhrála pouhých pět gamů s Donnou Vekičovou, proti které v posledních letech dominovala.

Rybakinová zahájila letošní tenisový rok postupem do finále v Adelaide, jenže kvůli přetrvávajícím zdravotním problémům se velmi dlouho trápila. Znovu si finále zahrála až ve Wimbledonu, kde triumfovala a získala pro Kazachstán historicky první grandslamový vavřín. Ani po senzačním prvenství to ale není ono, v Portoroži prohrála finále s Kateřinou Siniakovou a do závěrečných kol se podívala už jen v Cincinnati a Ostravě.

Rybakinová sice nemá po Wimbledonu nijak oslnivou formu, ale pořád si vede podstatně lépe než Plíšková, která i po solidní sezoně amerických betonů pokračuje v trápení. Rybakinová je zaslouženě favoritkou.

Tip na vítězku: Jelena Rybakinová

Karolína Plíšková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Toronto, Štrasburk (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Toronto (SF)

Bilance: 21-18

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 11-7

Bilance proti hráčkám Top 30: 6-5 (kariérní 113-107)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (2K), Wimbledon (2K), US Open (ČF)

Karolína Plíšková - Guadalajara Open Akron

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2022)

Loňský výsledek: -

Generálka: Tokio (2K), Ostrava (1K), San Diego (2K)

Jelena Rybakinová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Wimbledon (T); Portorož, Adelaide (F); Ostrava (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Portorož, Adelaide (F)

Bilance: 38-19

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 17-10

Bilance proti hráčkám Top 30: 9-11 (kariérní 21-31)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (3K), Wimbledon (T), US Open (1K)

Jelena Rybakinová - Guadalajara Open Akron

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2022)

Loňský výsledek: -

Generálka: Portorož (F), Tokio (1K), Ostrava (SF)



Petra Kvitová (21.) - Bianca Andreescuová (59.) | Grandstand Caliente (23:59 SELČ)

Petra Kvitová si zahraje už o účast v osmifinále a ve druhém kole ji čeká souboj grandslamových šampionek s bývalou světovou čtyřkou Biancou Andreescuovou. O deset let mladší soupeřku potkává poprvé.

Kvitová letošní sezonu pořádně nastartovala až na konci června, do té doby posbírala jen dvě vítězné série a stejný počet čtvrtfinálových účastí. Teď má ovšem na kontě triumf na trávě v Eastbourne, finále na "tisícovce" v Cincinnati, osmifinále grandslamového US Open a domácí čtvrtfinále v ostravské hale. Navíc zvládla 17 z posledních 22 zápasů. Poprvé v kariéře hraje některý z mexických turnajů WTA a v Guadalajaře začala výhrou nad Bernardou Peraovou.

Andreescuová během neskutečného roku 2019 ovládla Indian Wells, Toronto a US Open. Od té doby však často bojuje se zdravotními problémy a nejlepší formu nemá ani v letošním roce. Do sezony kvůli psychickým potížím vstoupila až v dubnu a pouze dvakrát byla ve čtvrtfinále (Řím a finále v Bad Homburgu). V Guadalajaře na úvod potvrdila roli favoritky proti Jil Teichmannové.

Kvitová má už nějakou dobu velmi stabilní a solidní formu a díky ní by mohla mezi nejlepší šestnáctku projít. Andreescuová je však na venkovních betonech vůbec nejnebezpečnější. Kanaďanka sice stále nemá svou top fazónu, ale i tak bude s největší pravděpodobností těžší soupeřkou než Peraová.

Tip na vítězku: Petra Kvitová

Petra Kvitová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Eastbourne (T); Cincinnati (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati (F)

Bilance: 27-18

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 16-10

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 9-2 (kariérní 168-51)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (2K), Wimbledon (3K), US Open (OF)

Petra Kvitová - Guadalajara Open Akron

Kariérní bilance: 1-0

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2022)

Loňský výsledek: -

Generálka: Ostrava (ČF)

Cesta turnajem: Peraová (6-3 7-5)

Bianca Andreescuová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Bad Homburg (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Toronto (OF)

Bilance: 18-11

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 6-4

Bilance proti hráčkám Top 30: 7-8 (kariérní 26-20)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (2K), Wimbledon (2K), US Open (3K)

Bianca Andreescuová - Guadalajara Open Akron

Kariérní bilance: 1-0

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2022)

Loňský výsledek: -

Generálka: San Diego (2K)

Cesta turnajem: Teichmannová (6-2 6-4)