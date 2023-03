2. den v Indian Wells: První kolo absolvují Siniaková, Vondroušová a Muchová

V rámci druhého hracího dne letošního ročníku BNP Paribas Open vstoupí do hlavní soutěže další trio českých zástupců. Kateřina Siniaková se utká se čtvrtfinalistkou loňského Wimbledonu Jule Niemeierovou z Německa, Markéta Vondroušová s Kanaďankou Rebeccou Marinovou a Karolína Muchová s Kazachstánkou Julií Putincevovou.

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Siniaková (ČR) - Niemeierová (Něm.) | PREVIEW LS | Stadium 9 (20:00 SEČ) Vondroušová (ČR) - Marinová (Kan.) | PREVIEW LS | Stadium 4 (21:30 SEČ) Muchová (ČR) - Putincevová (Kaz.) | PREVIEW LS | Stadium 2 (23:00 SEČ)



Kateřina Siniaková (45.) - Jule Niemeierová (72.) | Stadium 9 (20:00 SEČ)

Kateřina Siniaková začne své osmé kariérní vystoupení na BNP Paribas Open premiérovým měřením sil s Jule Niemeierovou, čtvrtfinalistka loňského Wimbledonu bude hrát hlavní soutěž tohoto podniku poprvé.

Siniaková se prezentovala slušnou formou už na generálkách před úvodním grandslamem sezony, kde si mohla vyšlápnout na Caroline Garciaovou. Na Australian Open měla smůlu na los, v prvním kole potkala Cori Gauffovou. Chuť si spravila postupem do semifinále v Méridě a skvělý výsledek si mohla připsat i o týden později v další mexické metropoli, v úvodním kole v Monterrey však nešťastně prohrála bitvu s Kamillou Rachimovovou.

Niemeierová dorazila do Indian Wells s katastrofální letošní bilancí dvou výher a osmi porážek, sedm z nich zaznamenala ve dvou setech. Na Australian Open ovšem potrápila světovou jedničku Igu Šwiatekovou a ve druhém kole v Linci pozdější šampionku Anastasii Potapovovou. Přípravné akce v Mexiku se jí vůbec nepovedly, recept nedokázala najít na Pannu Udvardyovou ani kvalifikantku Caroline Dolehideovou.

Siniaková si letos vede solidně, i když ne úplně stabilně. Mnohem hůře je na tom ale její soupeřka, která prohrála všech šest letošních zápasů na venkovních betonech a ani na jednom z dvou mexických turnajů nepřešla přes první kolo, dokonce neuhrála set s Pannou Udvardyovou a pak získala jediný game proti Caroline Dolehideové. Siniaková je kvalitnější hráčkou než obě poslední přemožitelky Niemeierové a má velkou šanci se dostat do další fáze.

Tip na vítězku: Kateřina Siniaková

Kateřina Siniaková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Mérida (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Mérida (SF)

Bilance: 7-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 7-5

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 5-3 (kariérní 87-65)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Kateřina Siniaková - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 6-7

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2017)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Mérida (SF), Monterrey (1K)

Jule Niemeierová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Linec, Lyon (2K)

Největší úspěchy na venkovních betonech: čeká na první výhru v hlavních soutěžích

Bilance: 2-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 2-8

Bilance na venkovních betonech: 0-6

Bilance proti hráčkám Top 50: 0-5 (kariérní 6-12)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Jule Niemeierová - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2023)

Loňský výsledek: kvalifikace

Generálka: Mérida (1K), Monterrey (1K)



Markéta Vondroušová (105.) - Rebecca Marinová (75.) | Stadium 4 (21:30 SEČ)

Markéta Vondroušová přetavila tři ze čtyř předchozích startů v tomto dějišti v postup minimálně do osmifinále. V prvním kole letošního ročníku se utká s o devět let starší Rebeccou Marinovou, která se v Indian Wells představí teprve potřetí a ještě nikdy se tu nedostala přes první kolo hlavní soutěže. Oba předchozí souboje vyhrála ve dvou setech Češka.

Vondroušová se na konci října vrátila po půlroční pauze a celkem hned se jí začalo dařit. Na nejvyšším okruhu se znovu objevila až na začátku letošní sezony, v Adelaide prošla do čtvrtfinále, na Australian Open do třetího kola a v hale v Linci až do semifinále. Na všech třech turnajích si připsala minimálně dvě výhry. Tato série skončila v Dubaji, kde skončila v prvním kole po derby s Karolínou Plíškovou. Následovalo vypadnutí z Top 100.

Marinová má letos za sebou sedm odehraných podniků a jen na dvou z nich přešla přes první kolo hlavní soutěže. To se jí povedlo zkraje roku v Aucklandu po výhře nad Dalmou Gálfiovou a při posledním vystoupení v Monterrey, kde ve dvou tie-breacích přemohla domácí outsiderku Fernandu Contrerasovou Gómezovou. Do tohoto utkání vstoupí s letošní bilancí 8-7.

Vondroušové se v Indian Wells obvykle daří, ale proti Marinové by byla favoritkou na jakémkoli povrchu i turnaji. Češka je totiž ve všem, možná až na rychlost servisu, lepší hráčkou a měla by potvrdit roli favoritky. Nic na tom nemění ani fakt, že v žebříčku figuruje o 30 míst níže. Marinová letos není v nijak oslnivé formě.

Tip na vítězku: Markéta Vondroušová

Markéta Vondroušová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Linec (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 1 (ČF)

Bilance: 7-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 4-3

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 2-1 (kariérní 41-24)

Grandslamy: Australian Open (3K)

Markéta Vondroušová - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 9-4

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2019)

Loňský výsledek: osmifinále

Generálka: Dubaj (1K)

Rebecca Marinová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Monterrey, Auckland (2K)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Monterrey, Auckland (2K)

Bilance: 8-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 8-7

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 3-0 (kariérní 236-99)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Rebecca Marinová - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 0-1

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2011, 2023)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Dauhá (1K), Dubaj (Q), Monterrey (2K)



Karolína Muchová (76.) - Julia Putincevová (42.) | Stadium 2 (23:00 SEČ)

Karolína Muchová si konečně odbyde svou premiéru v kalifornské poušti. Bývalá světová devatenáctka se poprvé utká s Julií Putincevovou, která se naopak v Indian Wells představí už podesáté v kariéře a poosmé v hlavní soutěži.

Muchová se loni v březnu vrátila po zranění a zdravotně se trápí i nadále. Letos má solidní bilanci 7-3 a všechny tři porážky byly velmi těsné. Ve čtvrtfinále v Aucklandu podlehla Rebece Masárové a na Australian Open loňské finalistce Danielle Collinsové, v Dauhá prohrála bitvu s Caroline Garciaovou a v Dubaji po skalpu Belindy Bencicové nenastoupila ke čtvrtfinále. Stále tak čeká na první semifinále od Australian Open 2021, do Top 100 už se vrátit dokázala.

Putincevová absolvuje svůj šestý letošní turnaj a přes úvodní kola se podívala pouze hned na tom úvodním v Hobartu, kde ve čtvrtfinále nestačila na Annu Blinkovovou. Na dalších čtyřech podnicích skončila nejpozději ve druhém kole. Naposledy se představila ve druhé půlce února v Dubaji, kde začala výhrou nad Petrou Martičovou a pak prohrála s Petrou Kvitovou.

Muchová se letos prezentuje mnohem lepší formou, obzvláště v posledních týdnech, než Putincevová a je favoritkou zaslouženě. Hodně ale bude záležet na jejím zdravotním stavu, v Dubaji totiž nenastoupila ke čtvrtfinále. Pokud je zase fit, měla by premiérový souboj s ruskou rodačkou reprezentující Kazachstán zvládnout. Musí však počítat s tím, že ji proti houževnaté soupeřce nečeká jednoduchý duel.

Tip na vítězku: Karolína Muchová

Karolína Muchová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj, Auckland (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj, Auckland (ČF)

Bilance: 7-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 7-3

Bilance proti hráčkám Top 50: 4-2 (kariérní 33-32)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Karolína Muchová - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2023)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Dauhá (2K), Dubaj (ČF)

Julia Putincevová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hobart (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Hobart (ČF)

Bilance: 7-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 7-7

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 2-1 (kariérní 99-81)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Julia Putincevová - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 8-7

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2016, 2021)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Dubaj (2K)