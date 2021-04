V rámci druhého hracího dne letošního ročníku Mutua Madrid Open do turnaje vstoupí zbývající dvě české zástupkyně. Česká jednička Karolína Plíšková změří síly se 17letou Cori Gauffovou, Karolínu Muchovou čeká souboj s Qiang Wang. Šlágr dne obstarají domácí Sara Sorribesová se Simonou Halepovou.

Karolína Muchová (20.) - Qiang Wang (47.) | Stadium 3 (11:00 SELČ)

Karolína Muchová svůj premiérový zápas v Madridu a v roli hráčky Top 20 žebříčku WTA odehraje proti Qiang Wang. S bývalou světovou dvanáctkou se utká poprvé.

Muchovou letos opět trápí zdraví. Na generálce v Melbourne pro zranění břišního svalu nenastoupila ke čtvrtfinále a na Australian Open se i přes přetrvávající potíže senzačně dostala až do semifinále. Od té doby natržený sval léčila a vrátila se až po dvou měsících ve Stuttgartu, kde hned na úvod podlehla Jekatěrině Alexandrovové, přičemž začala mít problém se zády.

Wang loni po restartu sezony už nehrála a letos prochází velkou krizí. Číňanka se zúčastnila devíti turnajů a posbírala pouhé čtyři výhry. Nevyšel jí ani vstup do antukového jara, v Istanbulu po obratu proti hráčce z konce druhé stovky Anastasii Gasanovové jasně prohrála s Anou Konjuhovou.

Wang letos nemá formu, takže bude hodně záležet na zdravotním stavu jasně favorizované Muchové. Pokud je fit, měla by to být úspěšná premiéra na Mutua Madrid Open.

Tip: Muchová ve dvou setech

Karolína Muchová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: čeká na první výhru

Bilance: 8-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 0-1

Bilance proti hráčkám Top 31-50: 1-1 (kariérní 6-3)

Grandslamy: Australian Open (semifinále)

Karolína Muchová - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Generálka: Stuttgart (1. kolo)

Qiang Wang - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 4 (osmifinále)

Největší úspěchy na antuce: Istanbul (2. kolo)

Bilance: 4-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na antuce: 1-1

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 0-1 (kariérní 10-14)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Qiang Wang - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 2-2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2017)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 1. kolo

Generálka: Istanbul (2. kolo)



Karolína Plíšková (9.) - Cori Gauffová (35.) | Manolo Santana Stadium (15:30 SELČ)

Semifinalistka ročníku 2018 Karolína Plíšková své letošní působení v Madridu odstartuje premiérovým soubojem s Cori Gauffovou. Teprve 17letou Američanku čeká premiéra na turnaji.

Plíšková letos pokračuje v krizi po loňském restartu. Česká jednička letos jen na dvou turnajích dokázala porazit dvě soupeřky po sobě a uhrát čtvrtfinále. Naposledy se jí to povedlo na generálce ve Stuttgartu, kde se předvedla v lepší formě a ve čtvrtfinále mohla na podání ukončit třísetový souboj s pozdější šampionkou a světovou jedničkou Ashleigh Bartyovou.

Gauffová se letos na rozdíl od Plíškové už do semifinále podívala (Adelaide) a má o něco lepší výsledky než nejlepší Češka v žebříčku WTA. Americká teenagerka si své již třetí letošní čtvrtfinále zahrála na domácí antuce v Charlestonu, v němž nestačila na Ons Džabúrovou.

Plíšková se ve Stuttgartu prezentovala nejlepší formou v tomto roce, a pokud zopakuje alespoň svůj standard, na který jsme u ní byli ještě na začátku loňské sezony zvyklí, měla by do dalšího kola postoupit. Letos navíc na všech turnajích úvodní zápas zvládla.

Tip: Plíšková ve třech setech

Karolína Plíšková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Stuttgart, Dauhá (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: Stuttgart (čtvrtfinále)

Bilance: 9-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na antuce: 2-1

Bilance proti hráčkám Top 31-50: 2-4 (kariérní 66-39)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Karolína Plíšková - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 8-6

Nejlepší výsledek: semifinále (2018)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 2. kolo

Generálka: Stuttgart (čtvrtfinále)

Cori Gauffová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Charleston (čtvrtfinále)

Bilance: 14-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 3-1

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-1 (kariérní 2-3)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Cori Gauffová - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Generálka: Charleston (čtvrtfinále)



Sara Sorribesová (46.) - Simona Halepová (3.) | Manolo Santana Stadium (14:00 SELČ)

Dnešní šlágr obstarají domácí divoká karta Sara Sorribesová a dvojnásobná šampionka, čtyřnásobná finalistka a jedna z největších favoritek na letošní triumf Simona Halepová. Jediný dosavadní souboj(https://www.tenisportal.cz/vzajemne/sorribes-tormo/halep/) se odehrál na loňském French Open a Halepová v něm ztratila jen čtyři gamy.

Sorribesová prožívá životní sezonu. V březnu v Guadalajaře získala svůj premiérový titul na hlavní tour, v Monterrey uhrála semifinále a na "tisícovce" v Miami si zahrála své největší čtvrtfinále. Vstup do antukového jara jí ale nevyšel, v Bogotě hned v úvodním kole prohrála se Sarou Erraniovou.

Halepová v Austrálii uhrála čtvrtfinále na generálce i úvodním grandslamu sezony a v Miami kvůli zranění ramene odstoupila. Generálku absolvovala ve Stuttgartu, kde si snadno poradila s Markétou Vondroušovou i Jekatěrinou Alexandrovovou a v semifinále jasně prohrála s Arynou Sabalenkovou.

Halepová zatím po zdravotní pauze nehraje ve své nejlepší formě, čehož by rozjetá Sorribesová mohla využít. Navíc bude mít výhodu domácího prostředí a vstup do turnaje může Halepové značně znepříjemnit. Dvojnásobná grandslamová šampionka by ale postoupit měla.

Tip: Halepová ve dvou setech

Sara Sorribesová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Guadalajara (vítězka); Monterrey (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: čeká na první výhru

Bilance: 15-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 0-1

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-1 (kariérní 1-7)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Sara Sorribesová - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 2-4

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2018-19)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 2. kolo

Generálka: Bogotá (1. kolo)

Simona Halepová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Stuttgart (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Stuttgart (semifinále)

Bilance: 9-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 2-1

Bilance proti hráčkám Top 31-50: 2-1 (kariérní 84-26)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále)

Simona Halepová - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 25-7

Nejlepší výsledek: vítězka (2016-17)

Výsledek v posledním ročníku 2019: finále

Generálka: Stuttgart (semifinále)