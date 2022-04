2. den v Madridu: Do turnaje vstoupí Kvitová, L. Fruhvirtová, Martincová a Siniaková

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Kvitová (ČR) - Teichmannová (Švýc.) | Manolo Santana Stadium (11:00 SELČ) L. Fruhvirtová (ČR) - Kanepiová (Est.) | Stadium 3 (14:00 SELČ) Siniaková (ČR) - Konjuhová (Chorv.) | Court 4 (14:00 SELČ) Martincová (ČR) - Raducanuová (9-Brit.) | Arantxa Sanchez Stadium (15:30 SELČ)



Petra Kvitová (30.) - Jil Teichmannová (35.) | Manolo Santana Stadium (11:00 SELČ)

Petra Kvitová je se třemi triumfy nejúspěšnější hráčkou turnaje, při 11 předchozích startech jen jednou nezvládla úvodní zápas a útok na čtvrtou čtvrtfinálovou účast v řadě zahájí proti Jil Teichmannové. Se Švýcarkou se utká potřetí, loni v Dubaji vzdala a v Ostravě ji porazila.

Kvitová letos pokračuje v krizi, pouze dvakrát byla ve čtvrtfinále, a do Madridu dokonce přijela s negativní bilancí devíti výher a deseti porážek. Na antuce se představila v Charlestonu a Stuttgartu a z obou akcí odjížděla s nepořízenou, v Charlestonu vzdala Magdaleně Frechové a ve Stuttgartu prohrála bitvu s krajankou Karolínou Plíškovou.

Teichmannová má letos na kontě jen jedno čtvrtfinále a do španělské metropole rovněž dorazila s negativní letošní bilancí. Generálku na první velký antukový podnik aktuální sezony absolvovala v Istanbulu, po třísetovém vítězství nad Greet Minnenovou překvapivě nestačila na kvalifikantku a hráčku druhé stovky Julii Grabherovou.

Teichmannová je na tom letos ještě hůře než Kvitová. České lvici podmínky v Madridu evidentně sedí, ani loni neměla nejlepší formu, přesto prošla do čtvrtfinále a sebrala v něm set Ashleigh Bartyové. Zaslouženě je tak favoritkou.

Tip na vítězku: Petra Kvitová

Petra Kvitová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Miami, Dubaj (ČF)

Největší úspěchy na antuce: čeká na první výhru

Bilance: 9-10

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na antuce: 0-2

Bilance proti hráčkám Top 50: 3-7 (kariérní 289-169)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Petra Kvitová - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 32-8

Nejlepší výsledek: triumf (2011, 2015, 2018)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Generálka: Charleston (1K), Stuttgart (1K)

Jil Teichmannová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj (ČF)

Největší úspěchy na antuce: Istanbul (2K)

Bilance: 8-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na antuce: 1-1

Bilance proti hráčkám Top 30: 3-3 (kariérní 11-15)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Jil Teichmannová - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 1-1

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2021)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Istanbul (2K)



Linda Fruhvirtová (205.) - Kaia Kanepiová (55.) | Stadium 3 (14:00 SELČ)

Linda Fruhvirtová si díky divoké kartě od pořadatelů vyzkouší další velkou akci na okruhu WTA. Teprve 16letá Češka se v úvodním kole "tisícovky" v Madridu poprvé utká s o 20 let starší bývalou světovou patnáctkou Kaiou Kanepiovou.

Fruhvirtová, která v únoru na ITF W25 v Mexiku získala svůj největší a celkově třetí titul, bude hrát už čtvrtou akci WTA v řadě. Po vyřazení v prvním kole kvalifikace v Indian Wells se v Miami senzačně podívala až do osmifinále a na antuce v Charlestonu vyřadila Anu Konjuhovou a potrápila pozdější šampionku Belindu Bencicovou. Premiéru už má za sebou i v BJK Cupu, na pražské Štvanici nestačila na Harriet Dartovou.

Kanepiová na všech šesti letošních podnicích zvládla úvodní zápas, nejvíce zazářila postupem do čtvrtfinále grandslamového Australian Open. V Indian Wells a Miami se dostala do třetího kola a v Charlestonu do osmifinále. Kvalifikací v Madridu prošla bez ztráty setu, větší šanci nedala Harriet Dartové ani Martině Trevisanové.

Fruhvirtová bude muset být fyzicky stoprocentně připravená, protože proti ranařce Kanepiové se naběhá. Estonské veteránce se v Madridu povedlo jediné z osmi vystoupení (čtvrtfinále 2013), takže česká hvězdička určitě není bez šance. Od základní čáry soupeřku určitě nepřetlačí a musí doufat, že se bude její o 20 let starší protivnice hodně vyhazovat.

Tip na vítězku: Kaia Kanepiová

Linda Fruhvirtová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Miami (OF)

Největší úspěchy na antuce: Charleston (2K)

Bilance: 10-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na antuce: 1-1

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 2-1 (kariérní 3-4)

Grandslamy: Australian Open (-)

Linda Fruhvirtová - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2022)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Charleston (2K)

Kaia Kanepiová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (ČF)

Největší úspěchy na antuce: Charleston (OF)

Bilance: 13-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 4-1

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 2-1 (kariérní 332-113)

Grandslamy: Australian Open (ČF)

Kaia Kanepiová - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 4-6

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2013)

Loňský výsledek: kvalifikace

Generálka: Charleston (OF)



Kateřina Siniaková (51.) - Ana Konjuhová (66.) | Court 4 (14:00 SELČ)

Kateřina Siniaková bude při svém šestém startu v Madridu usilovat o teprve druhou účast ve druhém kole. Do cesty se jí postaví bývalá světová dvacítka Ana Konjuhová, která bude ve španělské metropoli účinkovat popáté a ještě nikdy nepřešla přes úvodní kolo. S Chorvatkou prohrála oba předchozí souboje.

Siniaková až na šestém letošním turnaji poprvé zvládla nástrahy prvního kola hlavní soutěže, když v Indian Wells zdolala Irinu Beguovou, vzápětí nestačila na Marii Sakkariovou. Od skreče ve třetím kole v Miami, kde si vyšlápla na grandslamovou šampionku Emmu Raducanuovou, kvůli zranění nehrála. Do akce se vrací po měsíční pauze.

Konjuhová měla solidní vstup do sezony, na australských generálkách byla dvakrát ve čtvrtfinále. Na další vítěznou sérii však čeká a na posledních pěti turnajích ztroskotala hned na úvodní soupeřce. Na antuce v Charlestonu prohrála s Lindou Fruhvirtovou a v Istanbulu s Anou Bogdanovou.

Forma a zdravotní stav Siniakové jsou velkým otazníkem. Konjuhová teď nemá formu, a pokud je deblová světová jednička fit, mohla by slavit postup.

Tip na vítězku: Kateřina Siniaková

Kateřina Siniaková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Miami (3K)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 6-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 0-0

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 2-1 (kariérní 78-58)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Kateřina Siniaková - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 1-4

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2017)

Loňský výsledek: kvalifikace

Generálka: žádná

Ana Konjuhová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 2, Melbourne 1 (ČF)

Největší úspěchy na antuce: čeká na první výhru

Bilance: 7-10

Bilance z posledních 10 zápasů: 2-8

Bilance na antuce: 0-2

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 2-3 (kariérní 44-37)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Ana Konjuhová - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 0-1

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2017, 2022)

Loňský výsledek: kvalifikace

Generálka: Charleston (1K), Istanbul (1K)



Tereza Martincová (49.) - Emma Raducanuová (11.) | Arantxa Sanchez Stadium (15:30 SELČ)

Terezu Martincovou v úvodním kole letošního ročníku Mutua Madrid Open čeká souboj debutantek s grandslamovou šampionkou Emmou Raducanuovou. S britskou teenagerkou se poprvé potkala před několika dny na antuce na pražské Štvanici v rámci kvalifikačního utkání BJK Cupu a ve dvou těsných setech prohrála.

Martincová má za sebou životní sezonu, ale letos zatím svou nejlepší formu hledá. Na osmi turnajích se dočkala jediné vítězné série a na kontě má jen jednu čtvrtfinálovou účast. Do Madridu dorazila se čtyřmi porážkami v řadě, po nezdaru proti Raducanuové skončila hned v prvním kole v Istanbulu, kde nestačila na Annu Bondárovou.

Raducanuová se po šokujícím triumfu na loňském US Open trápí, od té doby zvládla jen sedm ze 17 zápasů a na poslední akci ve stuttgartské hale teprve podruhé od senzačního prvenství zvládla porazit dvě soupeřky po sobě. Ve Stuttgartu absolvovala svůj vůbec první profesionální turnaj na antuce, poradila si se Storm Sandersovou a Tamarou Korpatschovou a ve čtvrtfinále ji zastavila světová jednička Iga Šwiateková.

Raducanuová je favoritkou, antuka jí zřejmě sedí o něco více než Martincové. Češka nicméně určitě není bez šance, protože na Štvanici měla v úvodní sadě setbol a ve druhém dějství jasně vedla.

Tip na vítězku: Emma Raducanuová

Tereza Martincová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Petrohrad (ČF)

Největší úspěchy na antuce: čeká na první výhru

Bilance: 6-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na antuce: 0-1

Bilance proti hráčkám Top 20: 1-3 (kariérní 4-15)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Tereza Martincová - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2022)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Istanbul (1K)

Emma Raducanuová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Stuttgart (ČF)

Největší úspěchy na antuce: Stuttgart (ČF)

Bilance: 5-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na antuce: 2-1

Bilance proti hráčkám Top 50: 1-3 (kariérní 8-3)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Emma Raducanuová - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2022)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Stuttgart (ČF)