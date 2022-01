2. den v Melbourne: První kolo čeká Kvitovou, Vondroušovou, Siniakovou, Bouzkovou, Macháče a Lehečku

V rámci druhého hracího dne letošního ročníku Australian Open odehraje zápas prvního kola šest českých nadějí. Do turnaje vstoupí Petra Kvitová, Markéta Vondroušová, Kateřina Siniaková, Marie Bouzková a kvalifikanti Tomáš Macháč s Jiřím Lehečkou. Šlágrem dne je souboj grandslamových šampionek mezi Sloane Stephensovou a Emmou Raducanuovou.

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Kvitová (20-ČR) - Cirsteaová (Rum.) | John Cain Arena (1:00 SEČ) Siniaková (ČR) - Kontaveitová (6-Est.) | John Cain Arena (2:30 SEČ) Vondroušová (31-ČR) - Honová (Austr.) | Court 5 (2:30 SEČ) Lehečka (ČR) - Dimitrov (26-Bulh.) | Court 7 (3:00 SEČ) Macháč (ČR) - J. M. Cerúndolo (Arg.) | Court 14 (4:30 SEČ) Bouzková (ČR) - Marinová (Kan.) | Court 13 (6:30 SEČ) • Šlágr dne • Stephensová (USA) - Raducanuová (17-Brit.) | Margaret Court Arena (11:00 SEČ)



• Češi v akci •

Petra Kvitová (19.) - Sorana Cirsteaová (38.) | John Cain Arena (1:00 SEČ)

Petra Kvitová v prvním kole letošního Australian Open nastoupí proti své loňské přemožitelce Soraně Cirsteaové. Právě v Melbourne Parku se odehrál jejich poslední vzájemný souboj, Rumunka snížila vzájemnou bilanci na 3-5 ze svého pohledu.

Kvitová sice loni ovládla podnik v Dauhá, ale jinak se jí v uplynulém roce příliš nedařilo. Do dalšího finále už nepostoupila a na grandslamech byla nejdále ve třetím kole na US Open. Ani aktuální forma české lvice není oslnivá, na Australian Open dorazila s bilancí 1-2. V Adelaide hned v prvním kole nestačila na hráčku třetí stovky Priscillu Honovou a v Sydney po vydřeném vítězství nad Arantxou Rusovou prohrála s Ons Džabúrovou.

Cirsteaová, která loni ukončila 13leté čekání na svůj druhý triumf na okruhu WTA, do letošní sezony vstoupila nejlepším možným způsobem, když Varvaře Gračevové v Melbourne nadělila dva "kanáry". Jenže od té doby ve dvou zápasech dohromady uhrála jen deset gamů a jasně prohrála s Amandou Anisimovovou i v Adelaide s Anhelinou Kalininovou.

Kvitová za sebou nemá dobrou přípravu. Cirsteaová sice do nového roku vlétla neskutečně, ale i ona se teď trápí. Kvitová je favoritkou, nicméně by nebylo překvapením, pokud by znovu prohrála.

Tip na vítězku: Petra Kvitová

Petra Kvitová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Sydney (2. kolo)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Sydney (2. kolo)

Bilance: 1-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 1-2

Bilance proti hráčkám Top 31-50: 0-0 (kariérní 93-40)

Petra Kvitová - Australian Open

Kariérní bilance: 25-12

Nejlepší výsledek: finále (2019)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Adelaide (1. kolo), Sydney (2. kolo)

Sorana Cirsteaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 2 (2. kolo)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 2 (2. kolo)

Bilance: 1-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na venkovních betonech: 1-2

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 0-0 (kariérní 23-38)

Sorana Cirsteaová - Australian Open

Kariérní bilance: 13-13

Nejlepší výsledek: osmifinále (2017)

Loňský výsledek: 3. kolo

Generálka: Melbourne 2 (2. kolo), Adelaide 2 (1. kolo)



Kateřina Siniaková (48.) - Anett Kontaveitová (7.) | John Cain Arena (2:30 SEČ)

Kateřina Siniaková do prvního kola schytala jeden z nejhorších možných losů, a sice nasazenou šestku Anett Kontaveitovou. S rozjetou Estonkou se v minulosti utkala pětkrát a jen jednou našla recept.

Siniaková si ještě loni touto dobou procházela dlouhou krizí, ale s příchodem antukového jara se zvedla. Vstup do sezony se jí ovšem stejně jako loni nedaří. Přímo v Melbourne Parku v prvním kole nestačila na kvalifikantku Annu Bondárovou, o týden později v Adelaide schytala výprask od Cori Gauffové.

Anett Kontaveitová se loni sedmkrát dostala do finále, debutovala v Top 10 a od konce srpna má fenomenální formu a bilanci 32-5. Výborně vstoupila i do letošní sezony. V Sydney neztratila set se Shuai Zhang, Elenou-Gabrielou Ruseovou ani Ons Džabúrovou (skreč) a v semifinále měla sedm mečbolů proti Barboře Krejčíkové.

Kontaveitová je naprosto zaslouženě jasnou favoritkou a bylo by velkým překvapením, kdyby znovu se trápící Siniakovou neporazila.

Tip na vítězku: Anett Kontaveitová

Kateřina Siniaková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: čeká na první výhru

Největší úspěchy na venkovních betonech: čeká na první výhru

Bilance: 0-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 3-7

Bilance na venkovních betonech: 0-2

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-0 (kariérní 7-21)

Kateřina Siniaková - Australian Open

Kariérní bilance: 2-8

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2015, 2018)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Melbourne 1 (1. kolo), Adelaide 2 (1. kolo)

Anett Kontaveitová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Sydney (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Sydney (semifinále)

Bilance: 3-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 3-1

Bilance proti hráčkám Top 31-50: 0-0 (kariérní 38-24)

Anett Kontaveitová - Australian Open

Kariérní bilance: 10-6

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2020)

Loňský výsledek: 3. kolo

Generálka: Sydney (semifinále)



Markéta Vondroušová (41.) - Priscilla Honová (221.) | Court 5 (2:30 SEČ)

Markéta Vondroušová zahájí útok na obhajobu loňského osmifinále proti domácí Priscille Honové. S aktuálně 223. hráčkou světa, která potřebovala divokou kartu od pořadatelů, se dvakrát utkala v sezoně 2017 a neztratila set.

Vondroušová, jež loni na olympijských hrách v Tokiu senzačně získala stříbro, generálku absolvovala pouze v Adelaide. Po vítězství nad Viktorijí Golubicovou měla na dosah další úspěšný obrat, jenže proti Aně Konjuhové v souboji o čtvrtfinále neproměnila mečbol ani utkání nedopodávala.

Honová poslední dvě sezony zakončila s negativní bilancí a s tou přijela i na domácí grandslam. V Adelaide si sice vyšlápla na mizerně hrající Petru Kvitovou, ale pak nestačila na Viktorii Azarenkovou a v Sydney se loučila hned v prvním kole po porážce s Jaqueline Cristianovou.

Zatímco Honová se ještě nikdy nedostala do elitní stovky žebříčku, Vondroušová za posledních pět let učinila obrovský progres a měla by si s dnešní soupeřkou bez větších potíží poradit.

Tip na vítězku: Markéta Vondroušová

Markéta Vondroušová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 2 (2. kolo)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 2 (2. kolo)

Bilance: 1-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 1-1

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 0-0 (kariérní 96-24)

Markéta Vondroušová - Australian Open

Kariérní bilance: 5-4

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Loňský výsledek: osmifinále

Generálka: Adelaide 2 (2. kolo)

Priscilla Honová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 1 (2. kolo)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 1 (2. kolo)

Bilance: 1-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na venkovních betonech: 1-2

Bilance proti hráčkám Top 31-50: 0-0 (kariérní 1-5)

Priscilla Honová - Australian Open

Kariérní bilance: 1-3

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2020)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Adelaide 1 (2. kolo), Sydney (1. kolo)



Jiří Lehečka (142.) - Grigor Dimitrov (28.) | Court 7 (3:00 SEČ)

Jiří Lehečka si na letošním Australian Open poprvé zahraje hlavní soutěž grandslamů. S 20letým českým kvalifikantem se los nemazlil, do prvního kola dostal bývalého semifinalistu a někdejší světovou trojku Grigora Dimitrova. Na turnajích takto vysoko postaveného protivníka vyzve premiérově.

Lehečka má za sebou nejlepší rok své kariéry, celkem posbíral čtyři tituly, první dva z challengerů, a opět měl možnost reprezentovat v Davisově poháru. Na formu z loňské sezony úspěšně navazuje na začátku té letošní. Po čtvrtfinále na challengeru v Traralgonu poprvé prošel grandslamovou kvalifikací.

Dimitrovovi se v posledních letech i vinou zdravotních potíží nedaří. Bývalý šampion Turnaje mistrů si ovšem loni v Melbourne zahrál čtvrtfinále a na Masters v Indian Wells semifinále, takže tenis rozhodně nezapomněl. Další semifinálovou účast přidal na letošní generálce v Melbourne, v souboji o finále podlehl rozjetému Maximovi Cressymu.

Dimitrov je jasným favoritem. Lehečka nicméně není úplně bez šance. Nejlepší Bulhar v žebříčku totiž není tak nebezpečný jako dřív, málokdy dokáže podat vyrovnaný výkon a na přípravném turnaji se trápil s antukářem Facundem Bagnisem a Boticem van de Zandschulpem.

Tip na vítěze: Grigor Dimitrov

Jiří Lehečka - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Traralgon challenger (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Traralgon challenger (čtvrtfinále)

Bilance: 5-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 5-1

Bilance proti hráčům Top 21-30: 0-0 (kariérní 0-0)

Jiří Lehečka - Australian Open

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2022)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Traralgon challenger (čtvrtfinále)

Grigor Dimitrov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne (semifinále)

Bilance: 2-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 2-1

Bilance proti hráčům mimo Top 100: 0-1 (kariérní 175-73)

Grigor Dimitrov - Australian Open

Kariérní bilance: 28-11

Nejlepší výsledek: semifinále (2017)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Generálka: Melbourne (semifinále)



Tomáš Macháč (132.) - Juan Manuel Cerúndolo (80.) | Court 14 (4:30 SEČ)

Tomáš Macháč si znovu po roce poradil s tříkolovým kvalifikačním sítem a má velkou šanci obhájit loňské druhé kolo hlavní soutěže. Jednadvacetiletý Čech totiž do prvního kola vyfasoval antukového specialistu Juana Manuela Cerúndola, který se australského grandslamu zúčastní poprvé.

Macháč loni v Nur-Sultanu získal svůj druhý titul z challengerů, ale po srpnovém finále v Liberci se začal trápit. Znovu se rozjel až na konci sezony, kdy se blýskl parádními výkony v Davisově poháru. Do letošního tenisového roku má vstup jako hrom a ještě neokusil porážku. Nejprve ovládl challenger v Traralgonu a pak suverénně prošel tříkolovou kvalifikací Australian Open. Letos vyhrál všech osm utkání.

Cerúndolo loni šokoval triumfem na domácím antukovém podniku ATP v Córdobě a pro titul si došel ještě na třech challengerech. Mimo antuku však není tak nebezpečným protivníkem. Oba týdny před startem úvodního grandslamu strávil v Adelaide, na první akci porazil Alexe Bolta a pak schytal výprask od Gaëla Monfilse, na druhé v kvalifikaci nestačil na Jegora Gerasimova.

Na antuce by tomu bylo jinak, ale na tvrdém povrchu je Macháč zaslouženě jasným favoritem. V premiérovém souboji by měl mít navrch, jelikož má mimo oranžovou drť lepší hru a mnohem větší počet absolvovaných zápasů. Cerúndolo na hardu odehrál pouhých devět utkání s bilancí 3-9.

Tip na vítěze: Tomáš Macháč

Tomáš Macháč - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Traralgon challenger (triumf)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Traralgon challenger (triumf)

Bilance: 8-0

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na venkovních betonech: 8-0

Bilance proti hráčům Top 50-100: 0-0 (kariérní 2-4)

Tomáš Macháč - Australian Open

Kariérní bilance: 1-1

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2021)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Traralgon challenger (triumf)

Juan Manuel Cerúndolo - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide (2. kolo)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide (2. kolo)

Bilance: 1-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 3-7

Bilance na venkovních betonech: 1-2

Bilance proti hráčům mimo Top 100: 1-1 (kariérní 92-60)

Juan Manuel Cerúndolo - Australian Open

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2022)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Adelaide (2. kolo), Adelaide 2 (kvalifikace)



Marie Bouzková (86.) - Rebecca Marinová (143.) | Court 13 (6:30 SEČ)

Marie Bouzková se v hlavní soutěži Australian Open představí potřetí a bude útočit na první výhru. Její soupeřkou je kvalifikantka Rebecca Marinová. S bývalou 38. hráčkou světa změří síly poprvé.

Bouzková měla v úvodních měsících loňské sezony výbornou formu, ale ve zbytku roku se zúčastnila 17 turnajů a vyhrála jen šest zápasů. Vstup do letošního roku neměla špatný. V Adelaide sice byla hned v prvním kole kvalifikace blízko další porážce, nicméně nakonec se probojovala až do druhého kola hlavní soutěže. Zřejmě kvůli zdravotním potížím se na dalším podniku v australském městě nepředstavila.

Marinová se po zdravotních potížích a psychických problémech stále snaží vrátit alespoň do elitní stovky. Loňskou sezonu zakončila s pozitivní bilancí 24-19, ovšem na nejvyšším okruhu posbírala jen čtyři výhry v hlavních soutěžích. Letošní rok zahájila v kvalifikaci v Adelaide a nečekaně prohrála s hráčkou figurující mimo první tisícovku. V Melbourne zvládla tříkolovou kvalifikaci.

Bouzková je favoritkou, nicméně Marinová stále umí na velkých akcích předvést slušné výkony a je nebezpečnou soupeřkou. Hodně bude záležet i na tom, jak si pražská rodačka stojí zdravotně.

Tip na vítězku: Marie Bouzková

Marie Bouzková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide (2. kolo)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide (2. kolo)

Bilance: 3-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 3-1

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 3-0 (kariérní 196-95)

Marie Bouzková - Australian Open

Kariérní bilance: 0-2

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2020-21)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Adelaide (2. kolo)

Rebecca Marinová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: čeká na první výhru v hlavní soutěži

Největší úspěchy na venkovních betonech: čeká na první výhru v hlavní soutěži

Bilance: 3-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 3-1

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 0-0 (kariérní 16-25)

Rebecca Marinová - Australian Open

Kariérní bilance: 2-4

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2011, 2021)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Adelaide (kvalifikace)



• Šlágr dne •

Sloane Stephensová (67.) - Emma Raducanuová (18.) | Margaret Court Arena (11:00 SEČ)

Šlágr úterního programu nabídne premiérový souboj mezi vítězkou US Open z roku 2017 a bývalou semifinalistkou Australian Open Sloane Stephensovou a úřadující šampionkou amerického grandslamu Emmou Raducanuovou, která se v Melbourne představí poprvé.

Stephensová už velmi dlouho marně hledá svou nejlepší formu. Loni se za celou sezonu probojovala do jediného semifinále, na antuce v Parmě v něm nestačila na Qiang Wang. Na grandslamech uhrála nejlepší výsledek na French Open (osmifinále). Letos se ještě nepředstavila.

Raducanuová loni šokovala celý svět, když na US Open včetně kvalifikace vyhrála všech deset zápasů, dokonce bez ztráty setu, a závěrečný grandslam sezony ovládla. Od té doby se však britská teenagerka trápí, z šesti následujících duelů vyhrála jen dva. Po nemoci Covid-19 absolvovala generálku v Sydney a uhrála jediný game s Jelenou Rybakinovou.

Nad formou obou aktérek visí otazník, Stephensová letos ještě nehrála a Raducanuová má za sebou pořádný výprask a v podstatě rovněž nulovou přípravu. I proto jsou šance na postup velmi vyrovnané.

Tip na vítězku: Sloane Stephensová

Sloane Stephensová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první turnaj

Bilance: 0-0

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na venkovních betonech: 0-0

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 0-0 (kariérní 20-25)

Sloane Stephensová - Australian Open

Kariérní bilance: 12-9

Nejlepší výsledek: semifinále (2013)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: žádná

Emma Raducanuová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: čeká na první výhru

Největší úspěchy na venkovních betonech: čeká na první výhru

Bilance: 0-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 0-1

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 0-0 (kariérní 4-4)

Emma Raducanuová - Australian Open

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2022)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Sydney (1. kolo)