2. den v Římě: Do hlavní soutěže vstoupí Linda Fruhvirtová, Muchová a Martincová

V rámci druhého hracího dne letošního ročníku Internazionali BNL d'Italia vstoupí do hlavní soutěže další tři české zástupkyně. Linda Fruhvirtová zahájí svůj debut na turnaji proti Rumunce Eleně-Gabriele Ruseové, Karolína Muchová se utká s Ruskou Kamillou Rachimovovou a kvalifikantka Tereza Martincová vyzve Francouzku Alizé Cornetovou.

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • L. Fruhvirtová (ČR) - Ruseová (Rum.) | PREVIEW LS | Court 3 (14:00 SELČ) Martincová (ČR) - Cornetová (Fr.) | PREVIEW LS | Court 1 (14:00 SELČ) Muchová (ČR) - Rachimovová (-) | PREVIEW LS | Court 12 (15:30 SELČ)



Linda Fruhvirtová (55.) - Elena-Gabriela Ruseová (152.) | Court 3 (14:00 SELČ)

Linda Fruhvirtová odstartuje svůj debut ve Foro Italicu proti rumunské antukové specialistce Eleně-Gabriele Ruseové, která už se v tomto dějišti jednou představila a vypadla ve druhém kole. Bude se jednat o premiérový vzájemný souboj.

Fruhvirtové se moc nedaří navázat na parádní loňskou sezonu. Letos má za sebou devět turnajů a vyjma pokoření milníku v podobě osmifinále Australian Open nedokázala ani na jednom z dalších porazit více než jednu soupeřku. Na druhou stranu zvládla na sedmi akcích úvodní zápas, včetně všech tří na cihle. Do antukového jara vstoupila v Charlestonu, následovala neúspěšná kvalifikace ve Stuttgartu a účast ve druhém kole v Madridu, kde slavila první výhru na klasické antuce v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu.

Ruseová zakončila předchozí sezonu s negativní zápasovou bilancí. Moc se jí nedaří ani letos, pouze na dvou z 11 podniků přešla přes první kolo hlavní soutěže, ačkoli startovala i na nejnižším okruhu ITF. Na antuce začala šokující porážkou s Dimitrou Pavlouovou a pak nestačila ani na Elinu Svitolinovou vracející se po mateřské pauze. O něco lepší to bylo v Madridu, kde prošla kvalifikací a potrápila Alizé Cornetovou. V kvalifikaci v Římě porazila Lauru Pigossiovou a Kamillu Rachimovovou.

Zatímco Fruhvirtová si před dvěma týdny připsala své jediné dosavadní vítězství na klasické antuce v hlavních soutěžích na nejvyšší tour, Ruseová posbírala všech svých osm profesionálních trofejí na nejpomalejším povrchu a předloni triumfovala na WTA v Hamburku. O sedm let starší Rumunka je na antuce mnohem zkušenější a úspěšnější hráčkou, navíc bude rozehraná z kvalifikace. Českou teenagerku tak čeká paradoxně možná těžší duel, než kdyby podle původního losu čelila trápící se Lin Zhu.

Tip na vítězku: Linda Fruhvirtová

Linda Fruhvirtová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (OF)

Největší úspěchy na antuce: Madrid, Charleston (2K)

Bilance: 10-10

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na antuce: 3-3

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 4-4 (kariérní 56-30)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Linda Fruhvirtová - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2023)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Charleston (2K), Stuttgart (Q), Madrid (2K)

Elena-Gabriela Ruseová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Monterrey, Auckland (2K)

Největší úspěchy na antuce: čeká na první výhru v hlavních soutěžích

Bilance: 16-11

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na antuce: 4-3

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 2-2 (kariérní 13-18)

Grandslamy: Australian Open (Q)

Elena-Gabriela Ruseová - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 1-0

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: W40 Split (1K), W60 Chiasso (1K), Madrid (1K)



Tereza Martincová (95.) - Alizé Cornetová (64.) | Court 1 (14:00 SELČ)

Tereza Martincová startuje na Internazionali BNL d'Italia potřetí v kariéře a stále čeká na první vítězství v hlavní soutěži tohoto prestižního podniku. Letos se o něj popere v prvním vzájemném souboji s Alizé Cornetovou. Francouzka je bývalou finalistkou, ovšem při žádné z dalších 10 účastí tu nepřešla druhé kolo.

Martincová loni vůbec nedokázala navázat na životní rok 2021, předchozí sezonu zakončila s negativní bilancí a postupně vypadla z Top 100 žebříčku. Letos se přes první kolo hlavní soutěže dostala až na devátém turnaji, konkrétně v Miami. Dále se jí to povedlo už jen na antukové akci W80 v Zaragoze, kde si zahrála své první finále od července 2021 a zajistila si návrat do elitní stovky. V Madridu ani na 125k v Saint-Malu nevyhrála jediný zápas a v kvalifikaci v Římě porazila Jaimee Fourlisovou a Anu Konjuhovou.

Cornetová se letos ohromně trápí. Na betonech zvládla jen jedno ze sedmi utkání, a to v United Cupu proti Marii Lourdes Carléové. Na začátku antukového jara se bývalá světová jedenáctka zvedla, v Charlestonu prohrála bitvu druhého kola s Annou Kalinskou a v Madridu ve stejné fázi statečně vzdorovala Jekatěrině Alexandrovové. V prvním kole na poslední akci na 125k v Reusu ovšem schytala výprask od #156 Leyre Romerové. Do Říma přijela s bilancí 4-9.

Pro Martincovou je antuka jasně nejslabším povrchem, kdežto Cornetová je schopná svůj nejlepší tenis předvádět v jakýchkoli podmínkách. Česká kvalifikantka má však solidní šanci uspět, protože Francouzka si letos prochází velkou krizí, před týdnem nestačila na hráčku druhé stovky a prohrála všech šest letošních soubojů s členkami Top 100. Otázkou je, zda Martincová, která se sama už nějakou dobu trápí, dokáže slabší formy soupeřky využít.

Tip na vítězku: Alizé Cornetová

Tereza Martincová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Miami (2K)

Největší úspěchy na antuce: čeká na první výhru v hlavních soutěžích na nejvyšší tour

Bilance: 13-12

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 6-3

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 2-3 (kariérní 35-43)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Tereza Martincová - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 0-1

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2022-23)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: W80 Zaragoza (F), Madrid (Q), 125k Saint-Malo (1K)

Alizé Cornetová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid, Charleston (2K)

Největší úspěchy na antuce: Madrid, Charleston (2K)

Bilance: 4-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 3-7

Bilance na antuce: 2-3

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 0-4 (kariérní 149-106)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Alizé Cornetová - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 8-10

Nejlepší výsledek: finále (2008)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Charleston (2K), Madrid (2K), 125k Reus (1K)



Karolína Muchová (52.) - Kamilla Rachimovová (90.) | Court 12 (15:30 SELČ)

Karolína Muchová vypadla při loňském debutu v Římě hned v úvodním kole a o první vítězství v tomto dějišti bude usilovat proti lucky loserovi Kamille Rachimovové, která ve Foro Italicu debutuje. Hráčky se potkávají poprvé.

Muchová figurovala na začátku sezony celkem hluboko ve druhé stovce pořadí, ale díky skvělé letošní formě je téměř zpět v Top 50. Na všech sedmi letošních turnajích zvládla úvodní zápas a už třikrát byla velmi blízko své první semifinálové účasti od Australian Open 2021. Po čtvrtfinále v Indian Wells se probojovala z kvalifikace do třetího kola v Miami. Na antuce se zatím představila jen v Madridu, kde nedala šanci Anett Kontaveitové a ve druhém kole ve dvou těsných setech podlehla Irině Beguové.

Rachimovová se drží v elitní stovce, ovšem na nejvyšším okruhu se jí nedaří. V únoru sice triumfovala na W60 v Mexiku, nicméně na hlavní tour se přes první kolo podívala pouze dvakrát, když došla do druhého kola v Monterrey a do semifinále na slabě obsazené akci v Bogotě. V něm prohrála s nezkušenou Peyton Stearnsovou a na dalších antukových podnicích vypadla s Tamarou Zidanšekovou, Laurou Siegemundovou a Annou Blinkovovou. Ve finále kvalifikace v Římě podlehla trápící se Eleně-Gabriele Ruseové.

Muchová by neměla mít s postupem do dalšího kola žádné výraznější potíže. Celou sezonu a hlavně od března hraje ve velmi dobré formě a Rachimovová prohrála na všech pěti letošních antukových turnajích se slabšími soupeřkami, než je bývalá světová devatenáctka. Pokud nebude Češka zdravotně limitována, měla by si s touto výzvou poradit.

Tip na vítězku: Karolína Muchová

Karolína Muchová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells, Dubaj, Auckland (ČF)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (2K)

Bilance: 16-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 1-1

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 3-1 (kariérní 25-13)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Karolína Muchová - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 0-1

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2022-23)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Madrid (2K)

Kamilla Rachimovová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Bogotá (SF)

Největší úspěchy na antuce: Bogotá (SF)

Bilance: 15-13

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na antuce: 6-5

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 0-5 (kariérní 8-20)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Kamilla Rachimovová - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2023)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Bogotá (SF), Madrid (Q), 125k Reus (1K)