2. den v Římě: Vondroušová a Siniaková budou bojovat o postup do druhého kola

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Siniaková (ČR) - Kerberová (15-Něm.) | Pietrangeli (11:00 SELČ) Vondroušová (12-ČR) - Doiová (Jap.) | Court 1 (11:00 SELČ) • Šlágr dne - ženy • Muguruzaová (9-Šp.) - Stephensová (USA) | Centrale (19:00 SELČ) • Šlágr dne - muži • Pella (Arg.) - Shapovalov (12-Kan.) | Centrale (14:00 SELČ)



• Češi v akci •

Kateřina Siniaková (61.) - Angelique Kerberová (22.) | Pietrangeli (11:00 SELČ)

Kateřina Siniaková se dnes pokusí přerušit sérii čtyř porážek a připsat si teprve druhé letošní vítězství v hlavních soutěžích na hlavním okruhu. Soupeřku však bude mít velmi těžkou, střetne se totiž s nasazenou Angelique Kerberovou. S Němkou v předchozích třech soubojích uhrála jediný set.

Siniaková pokračuje v mizérii i letos, kdy se celkem osmkrát představila v hlavní soutěži na hlavním okruhu a připsala si jediné vítězství. Nedaří se jí ani po restartu sezony. Na antuce v Praze (Tamara Zidanšeková), přípravné akci v New Yorku (Kirsten Flipkensová) ani US Open (Kaia Kanepiová) se výhry nedočkala.

Kerberová letos stihla odehrát jen čtyři turnaje a až na grandslamy se jí nedařilo. Na Australian Open vypadla v osmifinále a poté se představila až po více než sedmi měsících na US Open, také v New Yorku uhrála osmifinále.

Kerberová je sice na míle daleko od své top formy, nicméně na extrémně se trápící Siniakovou by to mělo bez větších problémů stačit.

Tip: Kerberová ve dvou setech

Kateřina Siniaková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj (2. kolo)

Největší úspěchy na antuce: čeká na první výhru

Bilance: 7-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na antuce: 0-1

Bilance proti hráčkám Top 21-30: 1-1 (kariérní 8-17)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), US Open (1. kolo)

Kateřina Siniaková - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 2-3

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2017, 2019)

Loňský výsledek: 2. kolo

Angelique Kerberová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: US Open, Australian Open (osmifinále)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 7-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 0-0

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 1-1 (kariérní 136-54)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), US Open (osmifinále)

Angelique Kerberová - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 8-7

Nejlepší výsledek: semifinále (2012)

Loňský výsledek: nehrála



Markéta Vondroušová (19.) - Misaki Doiová (80.) | Court 1 (11:00 SELČ)

Markéta Vondroušová se pokusí v Římě zopakovat loňské čtvrtfinále. Nasazená Češka ale bude muset poprvé od ledna a teprve podruhé v sezoně vyhrát dva zápasy v řadě. První výhru si může připsat proti kvalifikantce a čtvrtfinalistce ročníku 2016 Misaki Doiové. S Japonkou se utká poprvé.

Vondroušová na začátku roku suverénně došla do čtvrtfinále v Adelaide, kde prohrála se světovou jedničkou Ashleigh Bartyovou. Od té doby se jí absolutně nedaří. Na dalších čtyřech turnajích vyhrála jediný zápas a po pauze na antuce v Palermu a přípravném turnaji v New Yorku skončila hned na úvod na raketě kvalifikantek. Na US Open postupem do druhého kola alespoň přerušila sérii porážek, schytala ovšem výprask od Aljaksandry Sasnovičové.

Doiová se až na svém osmém letošním turnaji dočkala vítězství v hlavní soutěži na hlavní tour, když před týdnem na antuce v Istanbulu po obratu zdolala hráčku třetí stovky Ellen Perezovou. V Římě musela do kvalifikace, ale na postup do hlavní soutěže jí stačila jediná výhra, tu si po třísetové bitvě připsala proti Martině Trevisanové.

Doiová se přitom na US Open předvedla ve skvělé formě a v utkání prvního kola sebrala set pozdější vítězce Naomi Ósakaové. Na antuce se jí však vůbec nedaří. Vondroušová je jasnou favoritkou a pokud chce konečně ven z krize, tak dnes musí vyhrát.

Tip: Vondroušová ve dvou setech

Markéta Vondroušová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: čeká na první výhru

Bilance: 4-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 2-8

Bilance na antuce: 0-1

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 1-4 (kariérní 23-15)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), US Open (2. kolo)

Markéta Vondroušová - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 3-1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2019)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Misaki Doiová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Istanbul (2. kolo)

Největší úspěchy na antuce: Istanbul (2. kolo)

Bilance: 6-11

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na antuce: 2-1

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 0-0 (kariérní 6-18)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), US Open (1. kolo)

Misaki Doiová - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 3-3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2016)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Istanbul (2. kolo)



• Šlágr dne - ženy •

Garbiñe Muguruzaová (17.) - Sloane Stephensová (33.) | Centrale (19:00 SELČ)

Dnešní ženský šlágr bude patřit grandslamovým šampionkám Garbiñe Muguruzaové a Sloane Stephensové. Poslední souboj se odehrál v osmifinále loňského French Open, kde překvapivě zvítězila Američanka a ve vzájemné bilanci vede 2-1.

Muguruzaová před pauzou odehrála pět turnajů a ani na jednom nechyběla v závěrečných kolech, jejím letošním maximem je finále Australian Open. Po restartu sezony měla trochu smůlu, na US Open totiž ve druhém kole narazila na vracející se Cvetanu Pironkovovou, která nakonec předvedla senzační jízdu a skončila až ve čtvrtfinále.

Stephensová na US Open dorazila s katastrofální letošní bilancí jedné výhry a sedmi porážek. Na domácím grandslamu se ovšem předvedla v daleko lepší formě, když si snadno poradila s Mihaelou Buzarnescuovou i Olgou Govorcovovou a ve třetím kole sebrala set Sereně Williamsové.

Pokud si Stephensová udrží výkonnost z US Open, pak by se mohlo jednat o velmi kvalitní podívanou. Favoritkou na postup je Muguruzaová, Španělka je letos výsledkově úplně jinde a má mnohem stabilnější formu.

Tip: Muguruzaová ve třech setech

Garbiñe Muguruzaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (finále); Shenzhen (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 17-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 0-0

Bilance proti hráčkám Top 31-50: 1-1 (kariérní 47-20)

Grandslamy: Australian Open (finále), US Open (2. kolo)

Garbiñe Muguruzaová - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 10-6

Nejlepší výsledek: semifinále (2016 - 2017)

Loňský výsledek: osmifinále

Sloane Stephensová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: US Open (3. kolo)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 3-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 3-7

Bilance na antuce: 0-0

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 0-0 (kariérní 19-23)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), US Open (3. kolo)

Sloane Stephensová - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 6-6

Nejlepší výsledek: osmifinále (2013, 2018)

Loňský výsledek: 2. kolo



• Šlágr dne - muži •

Guido Pella (37.) - Denis Shapovalov (14.) | Centrale (14:00 SELČ)

Dnešní mužský šlágr nabídne premiérový souboj mezi zkušeným 30letým antukovým specialistou Guidem Pellou, který v Římě ještě nikdy nepřekročil přes první kolo, a teprve 21letým nasazeným mladíkem Denisem Shapovalovem.

Pellovi se letos překvapivě mnohem více daří na tvrdém povrchu než na nejoblíbenější antuce, na oranžové drti letos vyhrál jen dva ze šesti zápasů. Naposledy se na nejpomalejším tenisovém povrchu představil v minulém týdnu v Kitzbühelu, kde smetl Jošihita Nišioku, ale ve druhém kole prohrál bitvu s veteránem Felicianem Lópezem.

Shapovalov neprožívá povedenou sezonu. Chuť si ale po předchozích nezdarech alespoň částečně spravil na US Open, kde poprvé v sezoně vyhrál dva zápasy v řadě a nakonec si zahrál své premiérové čtvrtfinále na grandslamech. Na antuce letos ještě nehrál.

I když se Pellovi letos na antuce nedaří, má alespoň na kontě nějaké zápasy, kdežto Shapovalov neměl moc času se na nejpomalejší povrch adaptovat. Proto to nebude pro nasazeného kanadského mladíka vůbec jednoduché, nicméně vzhledem k současné formě Pelly by měl postoupit.

Tip: Shapovalov ve třech setech

Guido Pella - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Buenos Aires (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: Buenos Aires (čtvrtfinále)

Bilance: 6-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na antuce: 2-4

Bilance proti hráčům Top 11-20: 0-2 (kariérní 13-18)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), US Open (1. kolo)

Guido Pella - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 0-2

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2016, 2019 - 2020)

Loňský výsledek: 1. kolo

Denis Shapovalov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: US Open, Marseille, Auckland (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 9-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 0-0

Bilance proti hráčům Top 31-50: 2-1 (kariérní 22-22)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), US Open (čtvrtfinále)

Denis Shapovalov - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 3-2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2018)

Loňský výsledek: 2. kolo