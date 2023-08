3. den US Open: Kvitová si střihne šlágr s Wozniackou, do akce půjdou také Muchová, Menšík a Veselý

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Veselý (ČR) - F. Cerúndolo (20-Arg.) | Court 12 (18:30 SELČ) Muchová (10-ČR) - Frechová (Pol.) | Court 11 (19:00 SELČ) Menšík (ČR) - Droguet (Fr.) | Court 13 (21:30 SELČ) Kvitová (11-ČR) - Wozniacká (Dán.) | Arthur Ashe Stadium (čtvrtek 3:00 SELČ) • Cesta za obhajobou titulu • Šwiateková (1-Pol.) - Savilleová (Austr.) | Louis Armstrong Stadium (18:30 SELČ) DALŠÍ PREVIEWS ŽENY | DALŠÍ PREVIEWS MUŽI

Češi v akci

Jiří Veselý (437.) - Francisco Cerúndolo (20.) | Court 12 (18:30 SELČ)

Jiří Veselý má po návratu ze zranění celou dobu problémy hrát v nejlepší formě, ovšem na grandslamových turnajích předvádí mnohem lepší výkony než na menších akcích. Kvůli zranění musel loňskou sezonu uzavřít už po US Open a návrat podnikl až letos v dubnu. Zatímco na posledním podniku před cestou do New Yorku prohrál s Benjaminem Hassanem na challengeru v Polsku, teď v prvním kole US Open dokázal v pěti setech přetlačit Enza Couacauda.

Na majorech se mu dařilo i v předchozích měsících aktuálního roku, na French Open si mohl vynutit rozhodující páté dějství proti Stefanosovi Tsitsipasovi a v prvním kole Wimbledonu šokoval skalpem Sebastiana Kordy. Do druhého kola na US Open se 30letý Čech dostal poprvé od roku 2016. Také tehdy vyhrál úvodní kolo v pěti setech a pak nenastoupil k souboji s Novakem Djokovičem.

Jiří Veselý - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Wimbledon (2K)

Největší úspěchy na venkovních betonech: první turnaj na nejvyšší tour

Bilance: 8:11

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Bilance na venkovních betonech: 4:1

Bilance proti hráčům TOP 20: 0:1 (kariérní 13:36)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (1K), Wimbledon (2K)

Jiří Veselý - US Open

Kariérní bilance: 4:8

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2015)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Grodzisk Mazowiecki challenger (2K)

Cesta turnajem: Couacaud (5:7, 6:3, 6:2, 3:6, 6:4)

Francisco Cerúndolo neměl ideální přípravu na US Open a v utkání prvního kola to bylo vidět. Pětadvacetiletý Argentinec prohrál úvodní set, ale nakonec si s kvalifikantem a 234. hráčem pořadí Zacharym Svajdou poradil. Po zhruba měsíc staré skreči v úvodním kole v Hamburku se na generálkách představil ve třech zápasech a ve všech měl problémy: s Tommym Paulem a Dušanem Lajovičem prohrál a jasnému outsiderovi Alexisovi Galarneauovi povolil set.

Jedná se o jeho první vítězství v hlavní fázi US Open. Při předloňském debutu vypadl ve finále kvalifikace a loni neuspěl v úvodním kole hlavní soutěže proti bývalému šampionovi Andymu Murraymu (5:7, 3:6, 3:6).

Semifinalista loňského Masters v Miami skončil na každém ze tří letošních grandslamů v jiné fázi. Na Australian Open prošel do třetího kola, na French Open uhrál své první osmifinále na podnicích velké čtyřky a ve Wimbledonu se loučil ve druhém kole.

Francisco Cerúndolo - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Eastbourne (T); Lyon (F); Bastad (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami (ČF)

Bilance: 33:21

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Bilance na venkovních betonech: 8:7

Bilance proti hráčům mimo TOP 100: 9:1 (kariérní 154:74)

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (OF), Wimbledon (2K)

Francisco Cerúndolo - US Open

Kariérní bilance: 1:1

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2023)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Toronto (2K), Cincinnati (1K)

Cesta turnajem: Svajda (5:7, 6:4, 6:4, 6:3)

Vzájemná bilance: 0:0. Veselý disponuje zbraněmi, které by mohly na současnou verzi Cerúndola v těchto podmínkách platit. Bude však muset předvést svůj nejlepší výkon a udržet si po celý zápas ideální fyzickou kondici. Právě výdrž bývalé české jedničky je po pětisetové bitvě v prvním kole největším otazníkem.

Karolína Muchová (10.) - Magdalena Frechová (77.) | Court 11 (19:00 SELČ)

Karolína Muchová skončila při posledních dvou startech na US Open hned v prvním kole. Letos ovšem stejný scénář nepřipustila a za pouhých 65 minut vyřídila 6:4, 6:0 divokou kartu Storm Hunterovou. Sedmadvacetiletá Češka má v New Yorku solidní historii, při úvodních třech účastech v hlavní soutěži (2018-20) prošla minimálně do třetího kola.

Loni touto dobou figurovala mimo TOP 200 žebříčku, a to hlavně kvůli častým zdravotním problémům. V letošní sezoně ale semifinalistce Australian Open 2021 zdraví celkem drží a momentálně si vede nejlépe v kariéře. V aktuálním roce začala čtvrtfinále v Dubaji a Indian Wells a následovaly finálové účasti na French Open a v Cincinnati a také debut v TOP 10.

Karolína Muchová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Cincinnati, French Open (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati (F)

Bilance: 34:12

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 24:8

Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 5:1 (kariérní 27:13)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (F), Wimbledon (1K)

Karolína Muchová - US Open

Kariérní bilance: 8:5

Nejlepší výsledek: osmifinále (2020)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Varšava (2K), Montreal (OF), Cincinnati (F)

Cesta turnajem: Hunterová (6:4, 6:0)

Magdalena Frechová si zahraje druhé kolo na US Open poprvé v kariéře. Pětadvacetiletá Polka, která přijela po nezdarech v posledních čtyřech utkáních prvního kola, přetlačila po téměř dvouapůlhodinovém boji 7:6, 1:6, 6:2 domácí naději Emmu Navarrovou. Maratonský tie-break ovládla poměrem 12:10.

Navíc musela ve zkrácené hře likvidovat celkem šest setbolů a ještě předtím doháněla stav 3:5. Jedná se o její teprve třetí letošní vítězství v hlavních soutěžích na nejvyšší tour na betonech. Nejúspěšnější byla v probíhající sezoně zatím na travnatých dvorcích, na nichž uhrála čtvrtfinále v Birminghamu a Nottinghamu.

Magdalena Frechová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Birmingham, Nottingham (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami (3K)

Bilance: 29:25

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Bilance na venkovních betonech: 13:15

Bilance proti hráčkám TOP 10: 0:3 (kariérní 0:9)

Grandslamy: Australian Open (Q), French Open (2K), Wimbledon (1K)

Magdalena Frechová - US Open

Kariérní bilance: 1:2

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2023)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Washington (1K), Montreal (1K), Cincinnati (Q), Cleveland (1K)

Cesta turnajem: Navarrová (7:6, 1:6, 6:2)

Vzájemná bilance: Muchová vede 1:0, na finálovém turnaji BJK Cupu v listopadu 2022 ve Skotsku vyhrála na halovém betonu suverénně 6:2, 6:2. Favorizovaná Češka má v zápasech druhého kola na grandslamech solidní úspěšnost 9:3 a letos zvládla 13 ze 17 soubojů s hráčkami mimo TOP 50 pořadí. Obě tyto statistiky by měla vylepšit.

Jakub Menšík (206.) - Titouan Droguet (171.) | Court 13 (21:30 SELČ)

Jakub Menšík prožívá snový debut na grandslamech. Sedmnáctiletý talent začal kvalifikačními výhrami nad bývalým členem TOP 10 Fabiem Fogninim, Leandrem Riedim a krajanem Zdeňkem Kolářem a skvělou formu si přenesl i do hlavní soutěže, v níž přehrál ve čtyřech setech o 12 let staršího Francouze Grégoireho Barréreho.

Ještě působivější je jeho momentální tažení v New Yorku v tom, že stejně jako Droguet absolvuje svou premiérovou hlavní soutěž na nejvyšší tour. Loni prohrál těsné a vyčerpávající finále juniorky na Australian Open a od té doby se velmi rychle zlepšuje na profesionální úrovni. Nedávno debutoval v TOP 200 a včetně letošního triumfu na challengeru v Praze posbíral už šest titulů.

Jakub Menšík - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: US Open (2K)

Největší úspěchy na venkovních betonech: US Open (2K)

Bilance: 32:17

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 9:5

Bilance proti hráčům mimo TOP 100: 25:10 (kariérní 60:26)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (-), Wimbledon (-)

Jakub Menšík - US Open

Kariérní bilance: 1:0

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2023)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Barrére (6:4, 4:6, 7:6, 6:2)

Titouan Droguet se postaral o jedno z největších překvapení letošního US Open, když si v pětisetové bitvě vyšlápl na bývalého šampiona juniorského Australian Open a světovou osmnáctku Lorenza Musettiho. Dvaadvacetiletý Francouz ukázal velkou psychickou odolnost, jelikož se jedná o jeho vůbec první vystoupení v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu a musel se proti mnohem zkušenějšímu soupeři oklepat z kanára a také řešit stav 1:2 na sety.

Navíc odehrál své první letošní zápasy na venkovních betonech až teď v kvalifikaci US Open, ačkoli loni v těchto podmínkách zvládl 14 z 20 duelů. Zřejmě si ale v aktuálním roce na úspěchy na tvrdých površích pod širým nebem nevěřil.

Titouan Droguet - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: US Open (2K)

Největší úspěchy na venkovních betonech: US Open (2K)

Bilance: 35:15

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 4:0

Bilance proti hráčům mimo TOP 100: 31:15 (kariérní 126:75)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (Q), Wimbledon (-)

Titouan Droguet - US Open

Kariérní bilance: 1:0

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2023)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: žádná

Cesta turnajem: (18) Musetti (6:3, 0:6, 6:7, 6:3, 6:2)

Vzájemná bilance: 1:1. Oba aktéři si v předchozím kole připsali svůj nejcennější skalp a mají jedinečnou příležitost v debutu v hlavních losech grandslamů pokračovat. Menšík má možná větší talent i potenciál, ale v tuto chvíli to vypadá, že by mohl mít ve formátu na tři vítězné sety mírně navrch Droguet.

Petra Kvitová (11.) - Caroline Wozniacká (623.) | Arthur Ashe Stadium (čtvrtek 3:00 SELČ)

Petra Kvitová vedla v prvním kole US Open už 6:1, 5:2 nad Cristinou Bucsaovou, ale postup si ještě pořádně zkomplikovala a byla dva míčky od nutnosti hrát rozhodující set. Třiatřicetiletá Češka však další klíčové momenty zvládla a druhou sadu vyhrála v tie-breaku. Udržela tak svou více než 10letou neporazitelnost v úvodním kole newyorského majoru.

V letošním roce odehrála 12 turnajů a jen na polovině z nich dokázala porazit více než jednu soupeřku. Vše ovšem kompenzují nečekané triumfy na větších podnicích WTA 1000 v Miami a na WTA 500 v Berlíně a částečně i osmifinále ve Wimbledonu. Nyní by měla vylepšit svou fenomenální bilanci 11:1 v utkáních druhého kola ve Flushing Meadows.

Petra Kvitová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Berlín, Miami (T)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami (T)

Bilance: 28:10

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 20:7

Bilance proti hráčkám mimo TOP 100: 3:0 (kariérní 126:48)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (1K), Wimbledon (OF)

Petra Kvitová - US Open

Kariérní bilance: 34:15

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2015, 2017)

Loňský výsledek: osmifinále

Generálka: Montreal (OF), Cincinnati (2K)

Cesta turnajem: Bucsaová (6:1, 7:6)

Caroline Wozniacká absolvovala svůj první grandslamový zápas po třech a půl letech a na dvorci Louise Armstronga snadno přehrála 6:3, 6:2 kvalifikantku a 227. hráčku pořadí Tatianu Prozorovovou. Pro dvojnásobnou finalistku US Open se nejednalo o nijak náročný duel, nejhorší komplikací bylo, že v obou setech ztratila jednou podání.

Bývalá světová jednička, která je nyní dvojnásobnou maminkou, se na kurty po dlouhé pauze vrátila před pár týdny v Montrealu a porazila Kimberly Birrellovou. Po druhém kole v Kanadě skončila hned v prvním v Cincinnati. Na US Open bude toužit po lepším výsledku, v tomto dějišti byla už pětkrát v semifinále a při poslední návštěvě v roce 2019 ve třetím kole.

Caroline Wozniacká - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Montreal (2K)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Montreal (2K)

Bilance: 2:2

Bilance z posledních 10 zápasů: přes tři roky nehrála

Bilance na venkovních betonech: 2:2

Bilance proti hráčkám TOP 20: 0:1 (kariérní 132:115)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (-), Wimbledon (-)

Caroline Wozniacká - US Open

Kariérní bilance: 39:13

Nejlepší výsledek: finále (2009, 2014)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Montreal (2K), Cincinnati (1K)

Cesta turnajem: Prozorovová (6:3, 6:2)

Vzájemná bilance: Kvitová vede 8:6. Jejich rivalita trvá včetně tohoto souboje už přes 14 let. Naposledy se střetly v roce 2018 a vzájemná měření sil si rozdělily rovným dílem. Utkání favorizované Kvitové s Wozniackou bude jedním ze středečních šlágrů. Na grandslamech se potkávají po více než 13 letech.

Cesta za obhajobou titulu

Iga Šwiateková (1.) - Darja Savilleová (322.) | Louis Armstrong Stadium (18:30 SELČ)

Iga Šwiateková zahájila obhajobu loňského triumfu na US Open drtivým vítězstvím nad Rebeccou Petersonovou. Na centrálním dvorci Arthura Ashe odvrátila všechny tři brejkboly a Švédku deklasovala 6:0, 6:1. Do New Yorku dorazila po solidní přípravě zahrnující triumf doma ve Varšavě a semifinále v Montrealu a Cincinnati.

Dvaadvacetiletá Polka naposledy skončila v prvním týdnu grandslamů (nepočítaje Wimbledon) po porážce s Viktorií Azarenkovou na US Open 2020. Ve Flushing Meadows se v následujících letech zlepšovala, předloni dohrála v osmifinále a loni celý turnaj i díky skalpům Aryny Sabalenkové a Ons Jabeurové v posledních dvou kolech ovládla.

Iga Šwiateková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Varšava, French Open, Stuttgart, Dauhá (T); Madrid, Dubaj (F); Cincinnati, Montreal, Bad Homburg, Indian Wells (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Varšava, Dauhá (T); Dubaj (F); Cincinnati, Montreal, Indian Wells (SF)

Bilance: 54:9

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 28:6

Bilance proti hráčkám mimo TOP 100: 6:0 (kariérní 98:16)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (T), Wimbledon (ČF)

Iga Šwiateková - US Open

Kariérní bilance: 14:3

Nejlepší výsledek: triumf (2022)

Loňský výsledek: triumf

Generálka: Varšava (T), Montreal (SF), Cincinnati (SF)

Cesta turnajem: Petersonová (6:0, 6:1)

Darja Savilleová potkala v prvním kole domácí teenagerku a divokou kartu Clervie Ngounoueovou a za 73 minut jí udělila lekci v podobě výprasku 6:0, 6:2. Pro 29letou Australanku se jedná o první výhru na US Open od roku 2018. Ačkoli v hlavní soutěži v tomto dějišti debutovala už před osmi lety, ještě nikdy nebyla ve třetím kole.

Bývalá světová dvacítka bojuje v posledních letech neustále se zraněními, například do letošního června léčila devět měsíců vážné zranění kolene. Po návratu na kurty uhrála zatím nejlepší výsledek na antuce v Hamburku, kde postoupila z kvalifikace do semifinále a vyřadila mimo jiné Jasmine Paoliniovou a Jule Niemeierovou.

Darja Savilleová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hamburk (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: US Open (2K)

Bilance: 8:6

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 2:2

Bilance proti hráčkám TOP 10: 0:0 (kariérní 13:31)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (-), Wimbledon (1K)

Darja Savilleová - US Open

Kariérní bilance: 3:6

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2017-18, 2023)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Montreal (Q), 125k Barranquilla (ČF)

Cesta turnajem: Ngounoueová (6:0, 6:2)

Vzájemná bilance: Šwiateková vede 1:0. Čtyřnásobná grandslamová šampionka zvítězila loni v prvním kole v Adelaide suverénně 6:3, 6:3. Savilleová je jasnou outsiderkou, ale i tak se pokusí vylepšit svou bilanci 5:8 ve druhém kole grandslamů a vybojovat druhý skalp světových jedniček (v Hongkongu 2016 přehrála Angelique Kerberovou).

Program 3. hracího dne

• ARTHUR ASHE STADIUM • (od 18:00 SELČ)

1. M. Andrejevová (-) - Gauffová (6-USA)

2. Zapata (Šp.) - Djokovič (2-Srb.)

3. Ofner (Rak.) - Tiafoe (10-USA) / nejdříve ve čtvrtek v 1:00 SELČ

4. Kvitová (11-ČR) - Wozniacká (Dán.)



• LOUIS ARMSTRONG STADIUM • (od 17:00 SELČ)

1. Mertensová (32-Belg.) - Collinsová (USA)

2. Šwiateková (1-Pol.) - Savilleová (Austr.)

3. Thiem (Rak.) - Shelton (USA)

4. Rybakinová (4-Kaz.) - Tomljanovicová (Austr.) / nejdříve ve čtvrtek v 1:00 SELČ

5. Varillas (Peru) - Fritz (9-USA)



• GRANDSTAND • (od 17:00 SELČ)

1. Tsitsipas (7-Řec.) - Stricker (Švýc.)

2. Azarenková (18-) - Lin Zhu (Čína)

3. Gauffová/Pegulaová (3-USA) - Gleasonová/Mandliková (USA) / nejdříve ve 21:00 SELČ

4. Ruud (5-Nor.) - Zhizhen Zhang (Čína) / nejdříve ve 23:00 SELČ



• COURT 11 • (od 17:00 SELČ)

1. McDonald (USA) - Gojo (Chorv.)

2. Muchová (10-ČR) - Frechová (Pol.)



• COURT 12 • (od 17:00 SELČ)

1. Davisová (USA) - Juvanová (Slovin.)

2. Veselý (ČR) - F. Cerúndolo (20-Arg.)



• COURT 13 • (od 17:00 SELČ)

1. Griekspoor/Kokkinakis (Niz./Austr.) - Frusina/Ganesan (USA)

2. Sorribesová (Šp.) - Xinyu Wang (Čína)

3. Xiyu Wang (Čína) - Peraová (USA)

4. Menšík (ČR) - Droguet (Fr.)



• COURT 6 • (od 17:00 SELČ)

1. Kolodziejová/Nosková (ČR) - Jonesová/Loebová (USA)



• COURT 8 • (od 17:00 SELČ)

1. Haase/Mektič (16-Niz./Chorv.) - Čačič/Cornea (Srb./Rum.)

2. Beguová/Kalininová (Rum./Ukr.) - Kosťuková/Ruseová (14-Ukr./Rum.)

3. Behar/Pavlásek (Urug./ČR) - Oswald/Van De Zandschulp (Rak./Niz.)

4. Kar. Plíšková/Vekičová (ČR/Chorv.) - Bronzettiová/Hozumiová (It./Jap.)



• COURT 15 • (od 17:00 SELČ)

1. Katóová/Sutjiadiová (15-Jap./Indon.) - Alexandrovová/Sasnovičová (-/-)

2. O'Connell/Vukic (Austr.) - Bopanna/Ebden (6-Indie/Austr.)

3. Strýcová/Vondroušová (ČR) - Mihalíková/Y. Xu (SR/Čína)

4. Krejčíková/Siniaková (1-ČR) - Ninomijaová/Santamariaová (Jap./USA)



Kompletní program