3. den v Dubaji: O osmifinále zabojuje šest Češek. Plíšková vyzve Sakkariovou, Linda Fruhvirtová obhájkyni titulu

Barbora Krejčíková (30.) - Darja Kasatkinová (8.) | Court 3 (8:00 SEČ)

Barbora Krejčíková v Dubaji dál útočí na svou první letošní čtvrtfinálovou účast. Ve druhém kole svede souboj bývalých finalistek s Darjou Kasatkinovou. Na ruskou jedničku nestačila v lednu v Adelaide a dovolila jí srovnat vzájemnou bilanci na 1-1.

Krejčíková si loni prošla tříměsíční pauzou zaviněnou zraněním lokte, která odstartovala právě po vystoupení na Blízkém východě, a velmi dlouho se hledala. Pořádně se rozjela až na konci sezony, když ovládla po sobě jdoucí halové podniky v Tallinnu a Ostravě. Letos si vede solidně, na třech ze čtyř předchozích turnajů přešla přes úvodní kolo, na Australian Open si zahrála osmifinále a všechny čtyři nezdary zaregistrovala proti členkám Top 20. V Abú Zabí se loučila ve druhém kole (Ljudmila Samsonovová) a v Dauhá hned v prvním (Veronika Kuděrmetovová). V Dubaji začala hladkou výhrou nad Irinou Beguovou.

Kasatkinové se vlastně letos povedl jediný z pěti odehraných podniků. Po vyřazení v prvním kole v Adelaide se o týden později v tom samém dějišti dostala do finále, ovšem od debaklu s Belindou Bencicovou se trápí. Na Australian Open ztroskotala hned v prvním kole na Varvaře Gračovové, výprask schytala také ve čtvrtfinále v Abú Zabí od Qinwen Zheng a před týdnem v Dauhá bylo konečnou druhé kolo, v němž narazila na Beatriz Haddadovou Maiaovou.

Krejčíková se od posledního souboje zlepšila a na Blízkém východě prohrála těsně s pozdější finalistkou Ljudmilou Samsonovovou a Veronikou Kuděrmetovovou. Kasatkinové se naopak od začátku Australian Open vůbec nedaří, čehož by mohla česká zástupkyně využít, tentokrát roli favoritky potvrdit a přerušit sérii porážek s Ruskami.

Tip na vítězku: Barbora Krejčíková

Barbora Krejčíková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (OF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (OF)

Bilance: 6-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 6-4

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-2 (kariérní 7-14)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Barbora Krejčíková - Dubai Duty Free Tennis Championships

Kariérní bilance: 7-2

Nejlepší výsledek: finále (2021)

Loňský výsledek: osmifinále

Generálka: Abú Zabí (2K), Dauhá (1K)

Cesta turnajem: Beguová (6-4 6-2)

Darja Kasatkinová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 2 (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 2 (F)

Bilance: 4-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na venkovních betonech: 4-5

Bilance proti hráčkám Top 30: 3-3 (kariérní 62-81)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Darja Kasatkinová - Dubai Duty Free Tennis Championships

Kariérní bilance: 5-5

Nejlepší výsledek: finále (2018)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Abú Zabí (ČF), Dauhá (2K)

Cesta turnajem: volný los



Karolína Plíšková (18.) - Maria Sakkariová (7.) | Court 1 (9:00 SEČ)

Bývalá finalistka Karolína Plíšková bude už ve druhém kole čelit zástupkyni Top 10. A sice Marii Sakkariové, která tady ani při jednom z předchozích tří startů nevyhrála zápas hlavní soutěže. Poslední souboj s řeckou jedničkou loni v Torontu vyhrála a srovnala vzájemnou bilanci na 2-2. I páté střetnutí se uskuteční na podnicích WTA či grandslamech.

Plíšková, která loni kvůli zlomenině ruky přišla o australské léto i podniky na Blízkém východě, se po nepovedených generálkách zvedla a suverénně dokráčela do čtvrtfinále Australian Open. Nadále však příznivého losu nevyužila a prohrála s Magdou Linetteovou. Na posledních dvou turnajích se opakovalo něco podobného: v Abú Zabí začala suverénním výkonem a ve druhém kole jasně nestačila na Jelenu Rybakinovou, v Dauhá po solidních výkonech prošla tříkolovou kvalifikací a v prvním kole vybouchla proti Jekatěrině Alexandrovové. V úvodním kole v Dubaji zvládla derby s Markétou Vondroušovou.

Sakkariová, jež stále čeká na druhý kariérní triumf na nejvyšším okruhu, se letos zúčastnila tří podniků a z každého odjížděla minimálně se dvěma výhrami. Na Australian Open vypadla ve třetím kole s rozjetou Lin Zhu a v Linci (Petra Martičová) a před týdnem v Dauhá (Jessica Pegulaová) skončila před branami finále. V katarské metropoli našla recept na Qinwen Zheng, Jekatěrinu Alexandrovovou a kolegyni z Top 10 Caroline Garciaovou.

Plíšková bezpochyby herně na Sakkariovou má. Jejím problémem je však nestabilní forma a fakt, že letos žádnou z vysoko postavených soupeřek neporazila. Sakkariová si naopak vede celkem vyrovnaně a před týdnem přehrála třeba Caroline Garciaovou nebo Jekatěrinu Alexandrovovou, která Češce uštědřila o kolo dříve pořádný výprask. Právě loni v srpnu proti Sakkariové slavila Plíšková svůj poslední skalp Top 10.

Tip na vítězku: Maria Sakkariová

Karolína Plíšková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (ČF)

Bilance: 11-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 11-5

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-1 (kariérní 37-45)

Grandslamy: Australian Open (ČF)

Karolína Plíšková - Dubai Duty Free Tennis Championships

Kariérní bilance: 11-8

Nejlepší výsledek: finále (2015)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Abú Zabí (2K), Dauhá (1K)

Cesta turnajem: Vondroušová (6-3 6-4)

Maria Sakkariová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá, Linec (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (SF)

Bilance: 11-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 8-3

Bilance proti hráčkám Top 20: 2-1 (kariérní 43-53)

Grandslamy: Australian Open (3K)

Maria Sakkariová - Dubai Duty Free Tennis Championships

Kariérní bilance: 0-2

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2023)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Linec (SF), Dauhá (SF)

Cesta turnajem: volný los



Karolína Muchová (112.) - Sorana Cirsteaová (70.) | Court 2 (9:30 SEČ)

Karolína Muchová se poprvé v kariéře dostala v Dubaji přes úvodní kolo hlavní soutěže a dnes může své maximum v tomto dějišti opět vylepšit. Do cesty se jí postaví čtvrtfinalistka ročníku 2014 Sorana Cirsteaová. S Rumunkou se dosud utkala jen ve třetím kole US Open 2020 a zvítězila až v tie-breaku rozhodujícího dějství a po odvrácení série tří mečbolů.

Muchová odehrála od loňského března, kdy se vrátila po několikaměsíční zdravotní pauze, jen 15 turnajů, přičemž na třech z nich odstoupila či skrečovala a stále není zpět v elitní stovce žebříčku. Jejím maximem po zranění je čtvrtfinále loni v Tallinnu a letos v Aucklandu. V aktuálním roce se představila ještě na Australian Open a v Dauhá, na úvodním grandslamu sezony prohrála bitvu druhého kola s loňskou finalistkou Danielle Collinsovou a ve stejné fázi v Kataru padla po velkém boji s Caroline Garciaovou. V Dubaji si snadno poradila s Bernardou Peraovou a poprvé tu přešla přes první kolo.

Cirsteaová musela loňskou sezonu ukončit už v září, na kurty se vrátila v lednu a do Dubaje dorazila s negativní bilancí 3-5 a čtyřmi porážkami v řadě. Na posledních třech akcích ztroskotala hned na Julii Putincevové, Martě Kosťukové a Jil Teichmannové. Sérii nezdarů si mohla protáhnout v Dubaji, v úvodním kole totiž prohrávala s favorizovanou Beatriz Haddadovou Maiaovou, dokonce čelila dvěma mečbolům, než Brazilku v zatím nejdelším zápase sezony přemohla.

Muchová sice stále čeká na nějaký výraznější výsledek po zdravotní pauze, nicméně na Blízkém východě se jí letos daří. V Dauhá suverénně přehrála antukářku Martinu Trevisanovou a mohla porazit i Caroline Garciaovou. K tomu můžeme připočíst včerejší solidní výhru nad Bernardou Peraovou. Cirsteaová naopak do Dubaje nepřijela v dobré formě a včera měla namále už proti Beatriz Haddadové Maiaové.

Tip na vítězku: Karolína Muchová

Karolína Muchová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Auckland (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Auckland (ČF)

Bilance: 5-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 5-3

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 1-0 (kariérní 23-12)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Karolína Muchová - Dubai Duty Free Tennis Championships

Kariérní bilance: 1-1

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2023)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Dauhá (2K)

Cesta turnajem: Peraová (6-1 6-4)

Sorana Cirsteaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 1 (2K)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 1 (2K)

Bilance: 4-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na venkovních betonech: 4-5

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 0-0 (kariérní 265-121)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Sorana Cirsteaová - Dubai Duty Free Tennis Championships

Kariérní bilance: 5-6

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2014)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Abú Zabí (1K), Dauhá (Q)

Cesta turnajem: (11) Haddadová Maiaová (4-6 7-6 7-5)



Petra Kvitová (15.) - Julia Putincevová (46.) | Court 3 (11:00 SEČ)

Šampionka ročníku 2013, finalistka z roku 2019 a loňská čtvrtfinalistka Petra Kvitová bude o účast mezi nejlepší šestnáctkou bojovat proti Julii Putincevové, která má na dosah vylepšení svého maxima v tomto dějišti. Oba předchozí souboje vyhrála Češka, zatímco v Indian Wells 2018 až po obrovském boji, o rok později na antuce v Římě povolila Kazachstánce jeden game.

Kvitová měla silný začátek aktuální sezony, první ztracený set i porážku zaznamenala až v pátém utkání, přestože čelila Jessice Pegulaové či Jeleně Rybakinové. Po čtvrtfinálovém nezdaru s Darjou Kasatkinovou v Adelaide však přišel pokles formy, na Australian Open vypadla už ve druhém kole s Anhelinou Kalininovou a ve druhém kole na generálce v Dauhá byla nad její síly Cori Gauffová, které nedokázala ani jednou sebrat podání. V Dubaji začala "povinným" vítězstvím nad antukovou specialistkou Martinou Trevisanovou.

Putincevová zakončila loňskou sezonu s negativní bilancí na tvrdých površích a úplně spokojená asi nebude ani s dosavadním průběhem letošního tenisového roku. V Hobartu nevyužila šance a ve čtvrtfinále prohrála s Annou Blinkovovou, na Australian Open skončila ve druhém kole a v Hua Hinu ztroskotala hned na trápící se Heather Watsonové. Na Blízkém východě si vede mnohem lépe, v Abú Zabí zvládla kvalifikaci a přehrála Biancu Andreescuovou a v prvním kole v Dubaji porazila Petru Martičovou.

Kvitová je zaslouženě celkem jasnou favoritkou na postup do další fáze. Putincevová se ale na Blízkém východě chytla, v Dauhá porazila Biancu Andreescuovou a sahala po skalpu Beatriz Haddadové Maiaové. Pokud však dvojnásobná wimbledonská šampionka a česká jednička předvede solidní výkon, neměla by mezi nejlepší šestnáctkou chybět.

Tip na vítězku: Petra Kvitová

Petra Kvitová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 2 (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 2 (ČF)

Bilance: 7-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 7-3

Bilance proti hráčkám Top 50: 5-3 (kariérní 304-179)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Petra Kvitová - Dubai Duty Free Tennis Championships

Kariérní bilance: 13-8

Nejlepší výsledek: triumf (2013)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Generálka: Dauhá (2K)

Cesta turnajem: Trevisanová (6-2 6-1)

Julia Putincevová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hobart (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Hobart (ČF)

Bilance: 7-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 7-6

Bilance proti hráčkám Top 20: 0-3 (kariérní 25-64)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Julia Putincevová - Dubai Duty Free Tennis Championships

Kariérní bilance: 2-3

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2013, 2023)

Loňský výsledek: kvalifikace

Generálka: Abú Zabí (2K)

Cesta turnajem: Martičová (6-4 0-6 6-2)



Linda Fruhvirtová (52.) - Jelena Ostapenková (20.) | Court 3 (12:30 SEČ)

Linda Fruhvirtová bude pokračovat ve svém debutu v Dubaji proti obhájkyni titulu Jeleně Ostapenkové a pokusí se vyrovnat své maximum na podnicích WTA 1000. S grandslamovou šampionkou a bývalou světovou pětkou změří síly poprvé.

Fruhvirtová má za sebou životní sezonu korunovanou premiérovým triumfem na akcích WTA a v posledním měsíci se prezentovala solidní formou. Při debutu na Australian Open ukončila sérii čtyř vyřazení v prvních kolech a při své premiéře ve druhém týdnu grandslamových podniků byla jediný set od postupu do čtvrtfinále. Poté se představila už jen v Hua Hinu, ve druhém kole podlehla trápící se, ale ten den skvěle hrající Tamaře Zidanšekové. V úvodním kole v Dubaji si překvapivě vyšlápla na Danielle Collinsovou.

Ostapenková získala v Dubaji svůj jediný loňský titul, v dalších dvou finále neuspěla. Do letošní sezony vstoupila vyřazením v úvodních kolech v Adelaide, kde jasně nestačila na Irinu Beguovou ani Annu Kalinskou. Na Australian Open se ovšem probojovala až do svého prvního čtvrtfinále na grandslamech od Wimbledonu 2018, v Abú Zabí vyřadila Danielle Collinsovou a potrápila Qinwen Zheng a v Dauhá přehrála Madison Keysovou a byla kousek od skalpu pozdější finalistky Jessicy Pegulaové. Obhajobu odstartovala hladkou výhrou nad kvalifikantkou Katarinou Zavackou.

Fruhvirtová potkává i ve druhém zápase na turnaji velmi agresivní hráčku a znovu si musí připravit svou nejlepší obranu a také co nejpovedenější výkon na podání. Ostapenková se od začátku Australian Open prezentuje solidní a stabilní formou a bude nejspíše ještě těžší soupeřkou než Danielle Collinsová. Česká teenagerka má s hráčkami Top 20 bilanci 1-2, loni v Miami jí vzdala Viktoria Azarenková.

Tip na vítězku: Jelena Ostapenková

Linda Fruhvirtová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (OF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (OF)

Bilance: 5-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 5-3

Bilance proti hráčkám Top 20: 0-0 (kariérní 1-2)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Linda Fruhvirtová - Dubai Duty Free Tennis Championships

Kariérní bilance: 1-0

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2023)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Collinsová (6-3 6-4)

Jelena Ostapenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (ČF)

Bilance: 8-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 8-5

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 2-1 (kariérní 76-44)

Grandslamy: Australian Open (ČF)

Jelena Ostapenková - Dubai Duty Free Tennis Championships

Kariérní bilance: 7-4

Nejlepší výsledek: triumf (2022)

Loňský výsledek: triumf

Generálka: Abú Zabí (2K), Dauhá (2K)

Cesta turnajem: Zavacká (6-1 6-4)



Marie Bouzková (26.) - Jelena Rybakinová (10.) | Court 1 (13:30 SEČ)

Marie Bouzková bude ve svém debutu v Dubaji pokračovat proti bývalé finalistce, úřadující wimbledonské šampionce a finalistce úvodního grandslamu aktuální sezony Jeleně Rybakinové. S ruskou rodačkou reprezentující Kazachstán prohrála všechny tři předchozí souboje, set dokázala uhrát jen v tom posledním loni v Torontu.

Bouzkové se vůbec nedaří navázat na loňskou sezonu, během níž získala na Livesport Prague Open svůj první titul na této úrovni, hrála čtvrtfinále Wimbledonu a vyšplhala se až do Top 30. Letos si poprvé vyzkoušela roli nasazené jedničky na turnajích WTA a v Hobartu skončila už ve druhém kole na Anně Blinkovové. Na Australian Open poprvé figurovala mezi nasazenými na grandslamech a loučila se v prvním kole. Přes úvodní kolo hlavní soutěže se nedostala ani na generálkách v Abú Zabí a Dauhá. V Dubaji povolila jen dva gamy mizerně hrající Sofii Keninové.

Rybakinová loni senzačně ovládla Wimbledon, ale za triumf nedostala jediný bod do žebříčku a na jejím rozpoložení to bylo znát. Navíc několikrát už v úvodních kolech narazila na silné soupeřky. Nepovedly se jí ani letošní generálky v Adelaide a znovu na sebe upozornila až na Australian Open, kde vyřadila mimo jiné světovou jedničku Igu Šwiatekovou a dokráčela do svého druhého finále na majorech. V Abú Zabí si bez problémů poradila s Karolínou Plíškovou a pak nedotáhla náskok proti Beatriz Haddadové Maiaové. Do dubajského podniku vstoupila snadnou výhrou nad Biancou Andreescuovou.

Bouzková nemá letos nejlepší formu, kdežto Rybakinová se v posledním měsíci výrazně zvedla. Česká zástupkyně má s hráčkami Top 10 bilanci 6-10, ovšem dvě výhry si připsala po skreči a na betonech takto cenný skalp naposledy slavila před dvěma lety na akci WTA v Melbourne. Rybakinová je favoritkou, nicméně v pondělním úvodním kole se necítila dobře a potřebovala pauzu na ošetření.

Tip na vítězku: Jelena Rybakinová

Marie Bouzková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hobart (2K)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Hobart (2K)

Bilance: 5-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 5-5

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-0 (kariérní 6-10)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Marie Bouzková - Dubai Duty Free Tennis Championships

Kariérní bilance: 1-0

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2023)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Abú Zabí (1K), Dauhá (Q)

Cesta turnajem: Keninová (6-1 6-1)

Jelena Rybakinová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (F)

Bilance: 9-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 9-4

Bilance proti hráčkám Top 30: 6-3 (kariérní 28-36)

Grandslamy: Australian Open (F)

Jelena Rybakinová - Dubai Duty Free Tennis Championships

Kariérní bilance: 6-2

Nejlepší výsledek: finále (2020)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Abú Zabí (ČF)

Cesta turnajem: Andreescuová (6-3 6-4)