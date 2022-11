3. den v Miláně: Lehečka má nakročeno k semifinále, v posledním utkání skupiny musí porazit Arnaldiho

V rámci třetího hracího dne letošního Turnaje mistrů do 21 let se rozhodne o zbylých třech semifinalistech. V Zelené skupině, ve které se utkají Jiří Lehečka s Matteem Arnaldim a Brandon Nakashima s Francescem Passarem, je k dispozici hned několik scénářů a ve hře jsou stále všichni čtyři aktéři. V Červené skupině je naopak jasno, Dominic Stricker má jisté první místo v tabulce a Lorenzo Musetti s Jackem Draperem svedou přímý souboj o semifinále.

ČTVRTEČNÍ PROGRAM • Zelená skupina • Lehečka (5-ČR) - Arnaldi (9-It.) | PREVIEW LS | Centre Court (14:00 SEČ) Nakashima (4-USA) - Passaro (8-It.) | PREVIEW LS | Centre Court (15:30 SEČ) • Červená skupina • Chun-Hsin Tseng (6-Tchaj-wan) - Stricker (7-Švýc.) | PREVIEW LS | Centre Court (19:30 SEČ) Musetti (2-It.) - Draper (3-Brit.) | PREVIEW LS | Centre Court (21:00 SEČ)



• Zelená skupina •

Jiří Lehečka (74.) - Matteo Arnaldi (134.) | Centre Court (14:00 SEČ)

Jiří Lehečka má navzdory včerejší jednoznačné porážce stále solidně nakročeno k postupu ze skupiny. Musí však zvládnout premiérový vzájemný souboj s domácím náhradníkem Matteem Arnaldim, který stále čeká na první výhru a pořád má šanci projít do semifinále.

Lehečka v únoru v rotterdamské hale debutoval v hlavních soutěžích turnajů ATP a zazářil postupem z kvalifikace až do semifinále. Díky tomu se probil do Top 100 žebříčku a stále se v ní drží, ačkoli dosáhl už jen na jednu čtvrtfinálovou účast na hlavní tour. Na druhou stranu ovládl domácí challenger v Liberci a ještě předtím hrál finále na challengeru v Mauthausenu. V hale se mu po senzačním výsledku v Rotterdamu nedaří, na okruhu ATP přešel přes první kolo jen ve Stockholmu. V Miláně začal hladkou výhrou nad domácím Francescem Passarem a pak jasně nestačil na Brandona Nakashimu.

Arnaldi letos posbíral 50 vítězství, ovšem ani jedno nepochází z hlavních soutěží na nejvyšším okruhu. Se svým rankingem startuje výhradně na challengerech, v tomto roce triumfoval na domácí antuce ve Francaville a rozšířil svou sbírku trofejí z dospělých turnajů na tři kousky. V hale má negativní úspěšnost, letos 4-10 a celkově 8-18. Před pár dny dosáhl na domácím challengeru v Bergamu na nejlepší výsledek v těchto podmínkách, a sice čtvrtfinále. V Miláně na úvod překvapil, Brandona Nakashimu dostal do rozhodující sady. Další "pětiseťák" absolvoval proti Francescovi Passarovi a nevyužil čtyři mečboly.

Lehečka byl proti Nakashimovi bez šance, ale v úterý suverénně přehrál domácího zástupce Francesca Passara. Arnaldi má za sebou dvě prohrané pětisetové bitvy a na talentovaného Čecha by neměl v těchto podmínkách stačit.

Tip na vítěze: Jiří Lehečka

Jiří Lehečka - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Rotterdam (SF)

Největší úspěchy v hale: Rotterdam (SF)

Bilance: 40-31

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance v hale: 9-11

Bilance proti hráčům mimo Top 100: 28-13 (kariérní 114-59)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (1K), Wimbledon (1K), US Open (1K)

Jiří Lehečka - Next Gen ATP Finals

Kariérní bilance: 1-1

Nejlepší výsledek: skupina (2022)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Stockholm (2K), Vídeň (Q), Paříž (Q)

Odehrané zápasy: Passaro (4-1 4-3 4-1), Nakashima (1-4 3-4 2-4)

Matteo Arnaldi - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím (1K)

Největší úspěchy v hale: první turnaj na nejvyšším okruhu

Bilance: 50-34

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance v hale: 4-10

Bilance proti hráčům Top 50-100: 1-3 (kariérní 1-3)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (-), Wimbledon (Q), US Open (Q)

Matteo Arnaldi - Next Gen ATP Finals

Kariérní bilance: 0-2

Nejlepší výsledek: skupina (2022)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Vilnius challenger (1K), Brest challenger (2K), Bergamo challenger (ČF)

Odehrané zápasy: Nakashima (4-2 3-4 3-4 4-3 2-4), Passaro (3-4 4-2 4-3 3-4 3-4)



Brandon Nakashima (49.) - Francesco Passaro (119.) | Centre Court (15:30 SEČ)

Brandon Nakashima má jako jediný v Zelené skupině, kde mají šanci na postup stále všichni čtyři účastníky, dvě výhry. Tudíž je v nejlepší pozici na prvenství ve skupině a k semifinálové účasti mu stačí uhrát jeden set. Jeho posledním soupeřem v základní fázi bude domácí Francesco Passaro. Aktéři se potkávají poprvé.

Nakashima začal pravidelněji sbírat solidní výsledky až od začátku travnaté části sezony, dokonce se v rodném San Diegu dočkal svého premiérového titulu na této úrovni. Zatímco loni v hale vyhrál 20 z 25 duelů, letos do italské metropole přijel s bilancí 4-4. Jeho letošním maximem na betonech pod střechou je nedávné čtvrtfinále v italské Florencii. Rychlejší povrchy mu každopádně sedí, což potvrzuje mimo jiné osmifinále Wimbledonu. V Miláně měl na úvod nečekané potíže s Matteem Arnaldim, proti domácímu náhradníkovi potřeboval všech pět setů. V následujícím zápase naopak suverénně přehrál Jiřího Lehečku.

Passaro zatím sbírá ty největší úspěchy na antukových dvorcích, na kterých dosáhl na čtyři ze svých pěti kariérních trofejí, letos poprvé slavil na challengerech. V posledním měsíci se však slušně prezentoval i na tvrdých površích, v hale ve Florencii vyřadil Zhizhena Zhanga a potrápil Mackenzieho McDonalda. Na stejného soupeře nenašel recept ani na venkovních betonech v Neapoli, kde prošel dvoukolovou kvalifikací a absolvoval svůj poslední turnaj. V Miláně nejprve čelil Jiřímu Lehečkovi a neuhrál set, pak v pětisetové bitvě a po čtyřech odvrácených mečbolech udolal krajana Mattea Arnaldiho.

Nakashima měl v úvodním duelu překvapivě hodně práce s domácím náhradníkem Matteem Arnaldim, ale ve středu díky mnohem lepšímu výkonu nedal šanci Jiřímu Lehečkovi. Proti Passarovi, který měl včera v historicky nejdelším zápase na tomto turnaji zdravotní potíže, je jasným favoritem.

Tip na vítěze: Brandon Nakashima

Brandon Nakashima - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: San Diego (T)

Největší úspěchy v hale: Florencie (ČF)

Bilance: 38-26

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance v hale: 6-4

Bilance proti hráčům mimo Top 100: 17-1 (kariérní 92-37)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (3K), Wimbledon (OF), US Open (3K)

Brandon Nakashima - Next Gen ATP Finals

Kariérní bilance: 4-2

Nejlepší výsledek: semifinále (2021)

Loňský výsledek: semifinále

Generálka: Florencie (ČF), Basilej (2K), Paříž (1K)

Odehrané zápasy: Arnaldi (2-4 4-3 4-3 3-4 4-2), Lehečka (4-1 4-3 4-2)

Francesco Passaro - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Florencie (2K)

Největší úspěchy v hale: Florencie (2K)

Bilance: 49-27

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance v hale: 2-3

Bilance proti hráčům Top 50: 0-1 (kariérní 0-1)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (-), Wimbledon (-), US Open (Q)

Francesco Passaro - Next Gen ATP Finals

Kariérní bilance: 1-1

Nejlepší výsledek: skupina (2022)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Florencie (2K), Neapol (1K)

Odehrané zápasy: Lehečka (1-4 3-4 1-4), Arnaldi (4-3 2-4 3-4 4-3 4-3)



Možné scénáře skupiny:

Nehledě na skóre:

- pokud Arnaldi porazí Lehečku a Nakashima porazí Passara => Nakashima vyhraje skupinu a Arnaldi postupuje ze druhého místa.

- pokud Arnaldi porazí Lehečku a Passaro porazí Nakashimu => Passaro vyhraje skupinu a Nakashima postupuje ze druhého místa.

- pokud Lehečka porazí Arnaldiho a Nakashima porazí Passara => Nakashima vyhraje skupinu a Lehečka postupuje ze druhého místa.

S ohledem na skóre:

- pokud Lehečka porazí Arnaldiho ve 3 setech a Passaro porazí Nakashimu ve 3 setech => Lehečka vyhraje skupinu a Passaro postupuje ze druhého místa.

- pokud Lehečka porazí Arnaldiho ve 3 setech a Passaro porazí Nakashimu ve 4 setech => Lehečka vyhraje skupinu a Nakashima postupuje ze druhého místa.

- pokud Lehečka porazí Arnaldiho ve 3 setech a Passaro porazí Nakashimu v 5 setech => Lehečka vyhraje skupinu a Nakashima postupuje ze druhého místa.

- pokud Lehečka porazí Arnaldiho ve 4 setech a Passaro porazí Nakashimu ve 3 setech => Lehečka vyhraje skupinu a Passaro postupuje ze druhého místa.

- pokud Lehečka porazí Arnaldiho ve 4 setech a Passaro porazí Nakashimu ve 4 setech => Lehečka vyhraje skupinu a Nakashima postupuje ze druhého místa.

- pokud Lehečka porazí Arnaldiho ve 4 setech a Passaro porazí Nakashimu v 5 setech => Nakashima vyhraje skupinu a Lehečka postupuje ze druhého místa.

- pokud Lehečka porazí Arnaldiho v 5 setech a Passaro porazí Nakashimu ve 3 setech => Arnaldi ztratí šanci na postup a o postupujících rozhodne % úspěšnost vyhraných gamů.

- pokud Lehečka porazí Arnaldiho v 5 setech a Passaro porazí Nakashimu ve 4 setech => Nakashima vyhraje skupinu a Lehečka postupuje ze druhého místa.

- pokud Lehečka porazí Arnaldiho v 5 setech a Passaro porazí Nakashimu v 5 setech => Nakashima vyhraje skupinu a Lehečka postupuje ze druhého místa.



• Červená skupina •

Chun-Hsin Tseng (90.) - Dominic Stricker (111.) | Centre Court (19:30 SEČ)

Dominic Stricker už má jisté první místo ve skupině a účast v semifinále, Chun-Hsin Tseng je naopak bez šance postoupit do další fáze Turnaje mistrů do 21 let. Švýcar a Tchajwanec se potkávají poprvé.

Tsengovi se celkem daří na challengerech, letos na nich dvakrát triumfoval a je členem elitní stovky světového hodnocení, jenže na nejvyšším okruhu se stále ani jednou výrazněji neprosadil. Zhruba od půlky června se mu úplně přestalo dařit, z posledních 18 zápasů má hrozivou bilanci pěti výher a 13 porážek. Navíc nezvládl posledních šest utkání, ačkoli ve třech z nich byl favoritem na postup. Před cestou do Milána hrál naposledy v polovině října a na Turnaji mistrů pro mladíky jasně prohrál s domácím Lorenzem Musettim i Jackem Draperem.

Stricker je letos nejúspěšnější na halových betonech (21-8), na žádném z dalších povrchů neposbíral více než devět vítězství. V probíhající sezoně ovládl dva challengery, jeden z triumfů zaregistroval v hale, a v žebříčku je nejvýše v kariéře. Od druhé půlky září startuje výhradně v těchto podmínkách, v Antverpách se i díky skalpu Botice van de Zandschulpa dostal z kvalifikace do druhého kola a v Basileji neměl daleko k výhře nad Pablem Carreňem. V Miláně překvapuje, favorizovanému Jackovi Draperovi nepovolil jedinou sadu a pak v pětisetové bitvě udolal největšího favorita turnaje Lorenza Musettiho.

Stricker v Miláně odehrál osm setů a všechny rozhodl tie-break. Na Next Gen ATP Finals se dosud prezentoval podstatně lepší formou, a přestože má jistý postup z prvního místa, měl by si s outsiderem Tsengem poradit.

Tip na vítěze: Dominic Stricker

Chun-Hsin Tseng - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Soul, Los Cabos (2K)

Největší úspěchy v hale: první turnaj

Bilance: 39-26

Bilance z posledních 10 zápasů: 2-8

Bilance v hale: 0-2

Bilance proti hráčům mimo Top 100: 33-16 (kariérní 135-86)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (1K), Wimbledon (1K), US Open (1K)

Chun-Hsin Tseng - Next Gen ATP Finals

Kariérní bilance: 0-2

Nejlepší výsledek: skupina (2022)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Soul challenger (1K), Busan challenger (1K)

Odehrané zápasy: Musetti (2-4 2-4 2-4), Draper (4-1 2-4 3-4 2-4)

Dominic Stricker - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Basilej, Antverpy, Gstaad, Stuttgart (2K)

Největší úspěchy v hale: Basilej, Antverpy (2K)

Bilance: 37-25

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance v hale: 21-8

Bilance proti hráčům Top 50-100: 4-2 (kariérní 5-7)

Grandslamy: Australian Open (Q), French Open (Q), Wimbledon (Q), US Open (Q)

Dominic Stricker - Next Gen ATP Finals

Kariérní bilance: 2-0

Nejlepší výsledek: skupina (2022)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Antverpy (2K), Basilej (2K), Bergamo challenger (ČF)

Odehrané zápasy: Draper (4-3 4-3 4-3), Musetti (4-3 4-3 3-4 3-4 4-3)



Lorenzo Musetti (23.) - Jack Draper (41.) | Centre Court (21:00 SEČ)

Lorenzo Musetti a Jack Draper byli největšími favority Červené skupiny a dnes se utkají o druhé postupové místo a tedy účast v další fázi Turnaje mistrů pro mladíky. Dvacetiletí talenti se střetnou poprvé.

Musetti prožívá svou nejlepší sezonu, v žebříčku je nejvýše v kariéře, posbíral své první dva tituly z turnajů ATP a slavil skalpy mimo jiné Carlose Alcaraze, Caspera Ruuda či Mattea Berrettiniho. Až v posledních týdnech se začal prosazovat i mimo antukové dvorce, v halách v Sofii a Florencii uhrál semifinále, na halovém Masters v Paříži se probojoval do čtvrtfinále a mezitím slavil na domácích venkovních betonech v Neapoli triumf. V Miláně začal suverénním vítězstvím nad Chun-Hsin Tsengem, ale pak prohrál pětisetovou bitvu s Dominicem Strickerem.

Draper má letos vynikající bilanci 45-18, v hale 25-6 a začal se už prosazovat i na nejvyšší tour. Na trávě v Eastbourne si zahrál své premiérové semifinále na okruhu ATP a celkem čtyřikrát v letošním roce triumfoval na halových challengerech. Solidně si v hale vedl i v posledních týdnech na turnajích ATP, Huberta Hurkacze a světovou jedničku Carlose Alcaraze dostal do rozhodující sady a na Masters v Paříži potrápil Francese Tiafoea. V Miláně však formu nepotvrdil a na úvod překvapivě nestačil na Dominica Strickera, dokonce neuhrál set. V dalším utkání si ale poradil s Chun-Hsin Tsengem.

Musetti má za sebou velké zklamání, proti skvěle hrajícímu Strickerovi zlikvidoval manko dvou setů a brejku, ale nakonec rozjetému Švýcarovi podlehl. Draper s ním naopak neuhrál jediný set a stačit by neměl ani na největšího favorita turnaje.

Tip na vítěze: Lorenzo Musetti

Lorenzo Musetti - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Neapol, Hamburk (T); Florencie, Sofie (SF)

Největší úspěchy v hale: Florencie, Sofie (SF)

Bilance: 44-27

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance v hale: 10-7

Bilance proti hráčům Top 50: 14-14 (kariérní 23-30)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (1K), Wimbledon (1K), US Open (3K)

Lorenzo Musetti - Next Gen ATP Finals

Kariérní bilance: 2-3

Nejlepší výsledek: skupina (2021-22)

Loňský výsledek: skupina

Generálka: Florencie (SF), Neapol (T), Basilej (1K), Paříž (ČF)

Odehrané zápasy: Tseng (4-2 4-2 4-2), Stricker (3-4 3-4 4-3 4-3 3-4)

Jack Draper - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Eastbourne (SF)

Největší úspěchy v hale: Paříž, Antverpy (2K)

Bilance: 45-18

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance v hale: 25-6

Bilance proti hráčům Top 30: 6-8 (kariérní 7-9)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (-), Wimbledon (2K), US Open (3K)

Jack Draper - Next Gen ATP Finals

Kariérní bilance: 1-1

Nejlepší výsledek: skupina (2022)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Antverpy (2K), Basilej (1K), Paříž (2K)

Odehrané zápasy: Stricker (3-4 3-4 3-4), Tseng (1-4 4-2 4-3 4-2)



Scénáře skupiny:

- Stricker má jisté první místo ve skupině.

- O druhé postupové místo se utkají Musetti s Draperem.



Pravidla

- na tři vítězné sety

- již za stavu 3-3 bude rozhodovat tie-break

- systém bez výhod jako ve čtyřhře

- absence čárových rozhodčích, rozhodovat bude technologie Hawk-Eye Live, k dispozici bude také video, které znají například fanoušci fotbalu

- nově budou mít hráči přestávku a výměnu stran po třech gamech, ne klasicky po dvou, a také po konci setu (tedy jen jednou za set)

- časový limit mezi gamy, výměnami a při rozehrávce budou ukazovat hodiny přímo na dvorci; nově bude po esu, dvojchybě či nezreturnovaném servisu časomíra ukazovat 15 vteřin místo klasických 25

- nově mají hráči na rozehrávku 3 minuty + 1 minutu na nástup k prvnímu fiftýnu

- hráči si mohou vyžádat pouze jedno lékařské ošetření za zápas

- povolen koučink, během přestávky na toaletu či pauzy na ošetření může soupeř mluvit přímo s trenérem

- nehraje se o žebříčkové body, pouze o odměny