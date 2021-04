3. den v Monte Carlu: Fognini zahájí obhajobu titulu, šlágr obstarají Tsitsipas s Karacevem

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Cesta za obhajobou titulu • Fognini (15-It.) - Kecmanovič (Srb.) | Court Rainier III (11:00 SELČ) • Šlágr dne • Tsitsipas (4-Řec.) - Karacev (Rus.) | Court Rainier III (14:00 SELČ)



Fabio Fognini za obhajobou předloňského triumfu vykročí premiérovým soubojem s Miomirem Kecmanovičem, který v hlavní soutěži monackého Masters debutuje.

Fognini během loňské koronavirové pauzy podstoupil operaci obou kotníků a od té doby se mu vůbec nedaří, ani na jednom z devíti turnajů od loňského restartu se nedostal do čtvrtfinále. Do letošního antukového jara vstoupil v Marbelle a hned v prvním kole utrpěl debakl od pozdějšího finalisty Jaumeho Munara, svou antukovou bilanci za poslední rok si tak zhoršil na 1-5 a připsal si už třetí porážku v řadě.

Kecmanovič sice rovněž nemá nejlepší formu, letos už si však stihl zahrát semifinále, a to v březnu na antukovém podniku v Buenos Aires. Z posledních dvou akcí (Acapulko a Miami) odjížděl s bilancí 1-1. Své působení v rámci antukového jara zahájí až v Monte Carlu.

Hodně bude záležet na motivaci Fogniniho, která by mu chybět neměla, jelikož obhajuje titul a velkou porci bodů. Kecmanovič je na antuce velmi šikovným hráčem, ale pokud Fognini předvede jeden ze svých lepších výkonů za poslední dobu, měl by uspět a znemožnit srbskému mladíkovi slavit první skalp hráčů Top 20.

Tip: Fognini ve třech setech

Fabio Fognini - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (osmifinále)

Největší úspěchy na antuce: čeká na první výhru

Bilance: 7-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na antuce: 0-1

Bilance proti hráčům Top 31-50: 0-0 (kariérní 80-58)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Fabio Fognini - Rolex Monte-Carlo Masters

Kariérní bilance: 17-10

Nejlepší výsledek: vítěz (2019)

Výsledek v posledním ročníku 2019: vítěz

Generálka: Marbella (2. kolo)

Miomir Kecmanovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Buenos Aires (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Buenos Aires (semifinále)

Bilance: 7-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na antuce: 2-2

Bilance proti hráčům Top 11-20: 0-1 (kariérní 0-6)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Miomir Kecmanovič - Rolex Monte-Carlo Masters

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: kvalifikace

Generálka: žádná



• Šlágr dne •

Stefanos Tsitsipas (5.) - Aslan Karacev (29.) | Court Rainier III (14:00 SELČ)

Dnešní šlágr obstarají světová pětka a nasazená čtyřka Stefanos Tsitsipas se senzací letošní sezony Aslanem Karacevem, který na turnaji debutuje. Bude se jednat o premiérový souboj.

Tsitsipas letos na všech pěti předchozích akcích postoupil minimálně do čtvrtfinále, nejdále se dostal do finále podniku ATP 500 v mexickém Acapulku. Při svém posledním vystoupení na Masters v Miami ve čtvrtfinále neudržel vedení proti pozdějšímu šampionovi Hubertovi Hurkaczovi. Na antuce se letos představí poprvé.

Karacev zaznamenal raketový vzestup. Ještě loni byl hráčem druhé stovky žebříčku, teď mu patří 29. příčka. Ruský tenista šokoval na Australian Open, když coby kvalifikant došel až do semifinále. O měsíc později potvrdil, že se nejednalo o náhodu, jelikož ovládl prestižní podnik v Dubaji. Poslední akci absolvoval na Masters v Miami, kde i vinou únavy ve třetím kole schytal výprask od Sebastiana Kordy. Ve svém prvním letošním zápase na antuce ve dvou setech přehrál talentovaného teenagera Lorenza Musettiho.

Karacev na antuce rozhodně hrát umí, právě na nejpomalejším povrchu se loni těsně po restartu rozehrál do životní formy, když na třech českých challengerech došel do finále a dvakrát triumfoval. Tsitsipas je přesto celkem jasným kurzovým favoritem, i když ho na úvod čeká jeden z nejtěžších možných soupeřů. Karacev má ovšem letos fenomenální formu a nebylo by tak velkým překvapením, kdyby si připsal další velmi cenný skalp.

Tip: Tsitsipas ve třech setech

Stefanos Tsitsipas - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Acapulko (finále); Rotterdam, Australian Open (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 17-5

Bilance z posledích 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 0-0

Bilance proti hráčům Top 21-30: 4-0 (kariérní 18-8)

Grandslamy: Australian Open (semifinále)

Stefanos Tsitsipas - Rolex Monte-Carlo Masters

Kariérní bilance: 2-2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2019)

Výsledek v posledním ročníku 2019: osmifinále

Generálka: žádná

Cesta turnajem: volný los

Aslan Karacev - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj (vítěz); Australian Open (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 17-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 1-0

Bilance proti hráčům Top 10: 2-2 (kariérní 2-2)

Grandslamy: Australian Open (semifinále)

Aslan Karacev - Rolex Monte-Carlo Masters

Kariérní bilance: 1-0

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrál

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Musetti (6-3 6-4)