3. den v Římě: O účast ve třetím kole se poperou Plíšková, Nosková a Bouzková

Karolína Plíšková (14.) - Anna Bondárová (93.) | Grand Stand Arena (11:00 SELČ)

Karolína Plíšková v roce 2019 na Internazionali BNL d'Italia triumfovala a v následujících dvou ročnících došla do finále. Loňské zaváhání ve druhém kole se pokusí napravit proti debutantce a kvalifikantce Anně Bondárové, s níž změří síly poprvé.

Plíšková stále usiluje o svou první semifinálovou účast od srpna. Čekání mohla ukončit už na lednovém Australian Open, kde ve čtvrtfinále prohrála s Magdou Linetteovou. Přes tuto fázi se nepodívala ani v Dubaji (nenastoupila) a na svém jediném dosavadním antukovém turnaji ve Stuttgartu (porážka s Igou Šwiatekovou). Do Říma dorazila se solidní letošní bilancí 18 výher a osmi porážek a pouze jednou v sezoně nezvládla vstup do turnaje. Kvůli zranění kolena se nemohla zúčastnit předchozí antukové "tisícovky" v Madridu.

Bondárová má za sebou dvě nejlepší sezony kariéry, ovšem v té letošní se jí vůbec nedaří. Na kontě má jen devět výher, tři z nich si připsala proti slabším soupeřkám v BJK Cupu a stejný počet při debutu v Římě. Na ani jedné z předchozích tří antukových akcí nepřešla přes první protivnici a do italského hlavního města přijela s bilancí 6-11. V kvalifikaci porazila Amandine Hesseovou a Marinu Bassolsovou a v hlavní soutěži ve dvou setech Tatjanu Mariaovou.

Plíšková není v nejlepší formě, nicméně s Bondárovou by si poradit měla. Maďarka sice na antuce posbírala své největší kariérní úspěchy, ovšem na posledních akcích nestačila na nejpomalejším povrchu na Annu Blinkovovou, Mojuku Učijimaovou a Anu Bogdanovou. Navíc prohrála všechny čtyři dosavadní souboje s hráčkami Top 20 a bývalé světové jedničce se ve Foro Italicu v posledních letech dařilo.

Tip na vítězku: Karolína Plíšková

Karolína Plíšková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Stuttgart, Dubaj, Australian Open (ČF)

Největší úspěchy na antuce: Stuttgart (ČF)

Bilance: 18-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 2-1

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 8-0 (kariérní 136-55)

Grandslamy: Australian Open (ČF)

Karolína Plíšková - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 15-7

Nejlepší výsledek: triumf (2019)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Stuttgart (ČF)

Cesta turnajem: volný los

Anna Bondárová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Lyon, Australian Open (2K)

Největší úspěchy na antuce: Řím (2K)

Bilance: 9-11

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 3-3

Bilance proti hráčkám Top 20: 0-1 (kariérní 0-4)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Anna Bondárová - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 1-0

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2023)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Charleston (1K), W100 Oeiras (1K), Madrid (1K)

Cesta turnajem: Mariaová (6-4 6-1)



Linda Nosková (54.) - Magda Linetteová (19.) | Court 12 (12:30 SELČ)

Linda Nosková bude ve svém premiérovém vystoupení ve Foro Italicu pokračovat proti semifinalistce letošního Australian Open a světové devatenáctce Magdě Linetteové, která může vylepšit své maximum v italském hlavním městě. Bude se jednat o premiérové střetnutí.

Nosková zazářila hned na prvním letošním turnaji, když se na silně obsazené akci v Adelaide probojovala z kvalifikace až do svého prvního finále na nejvyšším okruhu a vyřadila mimo jiné Darju Kasatkinovou, Viktorii Azarenkovou a Ons Džabúrovou. Po čtvrtfinále v Lyonu zvládla úvodní zápas také na "tisícovkách" v Indian Wells i Miami. Antukové jaro odstartovala na podniku ITF v Oeirasu, kde kvůli zdravotním potížím vzdala první kolo. Pak se představila až v Římě a po obratu zdolala Shelby Rogersovou.

Linetteová pokračovala na začátku sezony v životní formě. Na Australian Open si poprvé zahrála ve druhém týdnu na grandslamech, vyřadila čtyři nasazené hráčky a nakonec skončila až v semifinále na pozdější šampionce Aryně Sabalenkové. Následoval propad formy a porážky s Rebeccou Petersonovou, Varvarou Gračovovou a Emmou Raducanuovou. V Charlestonu ani Madridu nezvládla v pořadí druhý zápas, recept nenašla na Madison Keysovou ani teenagerku Mirru Andrejevovou.

Nosková nemá v poslední době nejlepší formu a velké potíže měla už v prvním kole se Shelby Rogersovou, v rozhodujícím dějství prohrávala 1-4. Linetteová je stabilnější a lepší hráčkou než Američanka, takže českou teenagerku s největší pravděpodobností čeká ještě těžší výzva. Polka je nicméně nepříjemnou soupeřkou hlavně na tvrdých površích. Šance jsou velmi vyrovnané, Nosková má solidní příležitost si připsat svůj třetí kariérní skalp Top 20.

Tip na vítězku: Magda Linetteová

Linda Nosková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 1 (F)

Největší úspěchy na antuce: Řím (2K)

Bilance: 14-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na antuce: 1-1

Bilance proti hráčkám Top 20: 2-3 (kariérní 2-5)

Grandslamy: Australian Open (Q)

Linda Nosková - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 1-0

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2023)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: W100 Oeiras (1K)

Cesta turnajem: Rogersová (4-6 6-1 6-4)

Magda Linetteová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (SF)

Největší úspěchy na antuce: Charleston (OF)

Bilance: 14-11

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na antuce: 2-2

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 5-3 (kariérní 65-85)

Grandslamy: Australian Open (SF)

Magda Linetteová - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 1-2

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2020, 2023)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Charleston (OF), Madrid (3K)

Cesta turnajem: volný los



Marie Bouzková (38.) - Caty McNallyová (62.) | Court 3 (12:30 SELČ)

Marii Bouzkové stačí jediné vítězství k tomu, aby na Internazionali BNL d'Italia vylepšila své maximum. Do letošního ročníku vstoupí premiérovým vzájemným soubojem s debutantkou Caty McNallyovou.

Bouzková loni prožila nejlepší sezonu kariéry, kromě zisku prvního titulu na okruhu WTA a čtvrtfinále ve Wimbledonu se vypracovala do Top 30 žebříčku. Do Říma však dorazila s mizernou letošní bilancí 9-12. Za sebou má 11 turnajů, na pěti z nich ztroskotala na první soupeřce a pouze na dvou dokázala vyhrát více než jeden zápas. Po nezdaru v Charlestonu proti Cristině Bucsaové pokračovala v antukovém jaru postupem do čtvrtfinále na W100 v Oeirasu a do třetího kola na "tisícovce" v Madridu.

Ani McNallyové se v probíhající sezoně nijak zvlášť nedaří. Rovněž ona má na kontě jen dvě vítězné série, po druhém kariérním semifinále na nejvyšší tour v Méridě došla do čtvrtfinále pár dní staré akce 125k v Reusu. I na čtvrtém letošním antukovém turnaji zvládla úvodní zápas, v Charlestonu ani Madridu se ale přes druhou soupeřku nedostala. Debut v Římě odstartovala demolicí domácí divoké karty Dalily Spiteriové.

Bouzková se letos ohromně trápí, nicméně na poslední akci v Madridu se herně zvedla a ve třetím kole potrápila loňskou finalistku a světovou trojku Jessicu Pegulaovou. Ani McNallyové se v probíhající sezoně moc nedaří, ačkoli momentálně figuruje nejvýše v kariéře. Česká zástupkyně je favoritkou, nicméně její porážka by asi překvapením nebyla.

Tip na vítězku: Marie Bouzková

Marie Bouzková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid, Miami (3K)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (3K)

Bilance: 9-12

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na antuce: 3-3

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 3-5 (kariérní 32-30)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Marie Bouzková - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 1-1

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2020, 2023)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Charleston (1K), W100 Oeiras (ČF), Madrid (3K)

Cesta turnajem: volný los

Caty McNallyová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Mérida (SF)

Největší úspěchy na antuce: Madrid, Charleston (2K)

Bilance: 10-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na antuce: 5-3

Bilance proti hráčkám Top 50: 1-4 (kariérní 7-18)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Caty McNallyová - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 1-0

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2023)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Charleston (2K), Madrid (2K), 125k Reus (ČF)

Cesta turnajem: Spiteriová (6-0 6-1)