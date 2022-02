4. den v Dauhá: Krejčíková a Martincová budou usilovat o postup mezi nejlepší osmičku

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Krejčíková (2-ČR) - Ostapenková (15-Lot.) | Centre Court (13:30 SEČ) Martincová (ČR) - Džabúrová (8-Tun.) | Centre Court (15:00 SEČ) • Šlágr dne • Badosaová (3-Šp.) - Gauffová (14-USA) | Centre Court (12:00 SEČ)



• Češi v akci •

Barbora Krejčíková (3.) - Jelena Ostapenková (13.) | Centre Court (13:30 SEČ)

Barbora Krejčíková bude ve svém debutu v hlavní soutěži v katarské metropoli pokračovat proti finalistce z roku 2016 Jeleně Ostapenkové a pokusí se v souboji vítězek French Open utnout sedmizápasovou neporazitelnost lotyšské jedničky. Poslední dva souboje vyhrála a srovnala vzájemnou bilanci na 2-2.

Krejčíková do sezony naskočila s týdenním zpožděním a začala skvěle, v Sydney měla velmi blízko k triumfu a na Australian Open si zahrála čtvrtfinále. Před týdnem v Dubaji se řadila mezi největší favoritky, ale překvapila špatnou formou. Problémy měla už s Caroline Garciaovou a pak nestačila na kvalifikantku a členku druhé stovky Dajanu Jastremskou. V Dauhá ovšem začala suverénní výhrou nad Magdou Linetteovou.

Ostapenková začala znovu zářit loni v červnu a letos má vynikající bilanci 12-3. Výborně si vede hlavně na Blízkém východě, před týdnem v Dubaji po cestě za triumfem vyřadila čtyři grandslamové šampionky v řadě a ve finále nedala šanci Veronice Kuděrmetovové. V Dauhá si na úvod poradila s kvalifikantkou Océane Dodinovou, s Amandou Anisimovovou už měla daleko větší potíže a několikrát se nechala ošetřovat.

Krejčíková sice zvládla i souboj na nedávném Australian Open, ale s Ostapenkovou prohrávala o set a brejk. Lotyška má teď ještě mnohem lepší formu, nicméně už je na ní znát únava, takže české jedničce by se mohlo podařit vzájemnou bilanci otočit ve svůj prospěch.

Tip na vítězku: Barbora Krejčíková

Barbora Krejčíková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Sydney (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Sydney (finále)

Bilance: 9-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 9-3

Bilance proti hráčkám Top 20: 1-1 (kariérní 7-21)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále)

Barbora Krejčíková - Qatar TotalEnergies Open

Kariérní bilance: 1-0

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022)

Loňský výsledek: kvalifikace

Bilance v osmifinále (WTA 1000): 0-0

Generálka: Dubaj (2. kolo)

Cesta turnajem: volný los, Linetteová (6-1 6-3)

Jelena Ostapenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj (triumf); Petrohrad (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj (triumf)

Bilance: 12-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 9-2

Bilance proti hráčkám Top 10: 1-3 (kariérní 15-24)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Jelena Ostapenková - Qatar TotalEnergies Open

Kariérní bilance: 11-5

Nejlepší výsledek: finále (2016)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále (WTA 1000): 1-1

Generálka: Dubaj (triumf)

Cesta turnajem: Dodinová (6-4 6-2), Anisimovová (6-3 4-6 6-4)



Tereza Martincová (42.) - Ons Džabúrová (10.) | Centre Court (15:00 SEČ)

Tereza Martincová bude o své největší čtvrtfinále a první na podnicích série WTA 1000 bojovat proti Ons Džabúrové, čtvrtfinalistce předloňského ročníku. S Tunisankou, která momentálně uzavírá elitní desítku žebříčku, změří síly poprvé.

Martincová loni touto dobou ještě ani nebyla v elitní stovce světového pořadí, nyní ovšem figuruje v Top 50. Letos se nejdále podívala v petrohradské hale, kde ve čtvrtfinále nestačila na rozjetou Irinu Beguovou. Na druhou stranu na posledních třech turnajích zvládla úvodní zápas. V Dauhá začala vyhraným maratonem s nasazenou desítkou Elinou Svitolinovou, pak si poradila s Arantxou Rusovou a poprvé od září vyhrála dvakrát po sobě.

Džabúrová má za sebou rovněž nejlepší rok kariéry, ale na začátku letošní sezony bojovala se zdravotními problémy. V Sydney musela vzdát rozehrané čtvrtfinále, a dokonce se omluvila z Australian Open. Na kurty se vrátila až před týdnem v Dubaji, ve čtvrtfinále jasně nestačila na Simonu Halepovou. V Dauhá na poslední chvíli otočila souboj s rozjetou kvalifikantkou Aljaksandrou Sasnovičovou.

Džabúrová se nejspíše bude pomalu, ale jistě rozjíždět. Tunisanka je zaslouženě favoritkou na postup, nicméně teď je velmi zranitelná, čehož by Martincová mohla využít. Na premiérový skalp hráček Top 10 to ale asi stačit nebude.

Tip na vítězku: Ons Džabúrová

Tereza Martincová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Petrohrad (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (osmifinále)

Bilance: 5-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 4-3

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-0 (kariérní 0-4)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Tereza Martincová - Qatar TotalEnergies Open

Kariérní bilance: 3-1

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance v osmifinále (WTA 1000): 0-0

Generálka: Petrohrad (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: (10) Svitolinová (6-7 7-5 7-6), Rusová (6-2 6-4)

Ons Džabúrová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj, Sydney (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj, Sydney (čtvrtfinále)

Bilance: 5-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 5-2

Bilance proti hráčkám Top 50: 2-2 (kariérní 50-59)

Grandslamy: Australian Open (nehrála)

Ons Džabúrová - Qatar TotalEnergies Open

Kariérní bilance: 5-7

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2020)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále (WTA 1000): 1-0

Generálka: Dubaj (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: volný los, Sasnovičová (1-6 7-5 6-3)



• Šlágr dne •

Paula Badosaová (4.) - Cori Gauffová (23.) | Centre Court (12:00 SEČ)

Paula Badosaová ve včerejším šlágru zničila Claru Tausonovou a dnes ji čeká další talentovaná teenagerka, tentokrát Cori Gauffová, která v Dauhá rovněž debutuje. Američanku suverénně přehrála loni v Indian Wells, kde triumfovala.

Badosaová má za sebou naprosto fenomenální sezonu. Do té letošní ale vstoupila výpraskem od Viktorie Azarenkové. Chuť si spravila v Sydney, když získala svůj třetí titul. Na Australian Open se dostala do druhého týdne (osmifinále). V Dubaji ovšem překvapivě vypadla hned s kvalifikantkou Elenou-Gabrielou Ruseovou. V Dauhá ovšem začala tím nejlepším možným způsobem, nebezpečné Claře Tausonové povolila jen tři hry.

Rovněž Gauffová prožila nejlepší rok své kariéry. Po čtvrtfinále na srpnové akci v Montréalu je však v útlumu, od té doby zaznamenala teprve druhou vítěznou sérii a byla pouze jednou ve čtvrtfinále (letošní semifinále na menším podniku v Adelaide). V Dauhá si bez ztráty setu poradila s krajankou Shelby Rogersovou i divokou kartou Caroline Garciaovou a přerušila sérii tří porážek.

Gauffová možná zase chytla formu, ale pokud Badosaová předvede svůj standardní výkon, měla by slavit postup do dalšího kola. Průběh by mohl být vyrovnanější než před pár měsíci v Indian Wells.

Tip na vítězku: Paula Badosaová

Paula Badosaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Sydney (triumf)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Sydney (triumf)

Bilance: 9-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 9-3

Bilance proti hráčkám Top 30: 4-1 (kariérní 17-15)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Paula Badosaová - Qatar TotalEnergies Open

Kariérní bilance: 1-0

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance v osmifinále (WTA 1000): 0-0

Generálka: Dubaj (1. kolo)

Cesta turnajem: volný los, Tausonová (6-1 6-2)

Cori Gauffová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 2 (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 2 (semifinále)

Bilance: 6-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 6-4

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-1 (kariérní 4-6)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Cori Gauffová - Qatar TotalEnergies Open

Kariérní bilance: 2-0

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance v osmifinále (WTA 1000): 0-0

Generálka: Dubaj (1. kolo)

Cesta turnajem: Rogersová (6-2 6-3), Garciaová (6-2 7-6)