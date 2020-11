4. den v Londýně: Djokovič se utká s Medveděvem, Zvereva čeká Schwartzman

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR A. Zverev (6-Něm.) - Schwartzman (8-Arg.) | Centre Court (15:00 SEČ) Djokovič (1-Srb.) - Medveděv (4-Rus.) | Centre Court (21:00 SEČ)



Alexander Zverev (7.) - Diego Schwartzman (9.) | Centre Court (15:00 SEČ)

Dnešní první dvouhra bude patřit poraženým z pondělních duelů. Utkají se předloňský šampion Alexander Zverev a nováček Diego Schwartzman, kteří se v hale potkávají podruhé za poslední měsíc. Ve finále v Kolíně nad Rýnem suverénně zvítězil Zverev a srovnal vzájemnou bilanci na 2-2.

Zverev se Schwartzmanem vyhrál oba předchozí halové souboje bez ztráty setu a favoritem je i dnes. Německá jednička je v halovém prostředí silnější než ta argentinská.

Tip: Zverev ve dvou setech

Aktuální forma

Zverev letos exceloval na grandslamech, na Australian Open se na akcích velké čtyřky poprvé dostal do semifinále a na US Open až ve finále podlehl Dominicovi Thiemovi. Na akcích ATP se mu dlouho nedařilo. Trápení na nich zlomil až v domácí hale v Kolíně nad Rýnem, kde vyhrál oba podniky a získal první letošní tituly. Další měl na dosah v Paříži, v hale Bercy až ve finále prohrál s Daniilem Medveděvem.

Cesta turnajem

Se svým posledním přemožitelem Daniilem Medveděvem se utkal ve svém úvodním zápase skupiny a ani tentokrát na ruskou jedničku recept nenašel, tentokrát dokonce prohrál ve dvou setech.

Historie na Turnaji mistrů

Zverev se Turnaje mistrů účastní čtvrtým rokem po sobě. Zatímco při své premiéře skončil už ve skupině, předloni ve finále porazil Novaka Djokoviče a slavil svůj nejcennější triumf. Loni v semifinále prohrál s Dominicem Thiemem.

Alexander Zverev - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Kolín nad Rýnem 2 (vítěz), Kolín nad Rýnem (vítěz); Paříž, US Open (finále); Australian Open (semifinále)

Největší úspěchy v hale: Kolín nad Rýnem 2 (vítěz), Kolín nad Rýnem (vítěz); Paříž (finále)

Bilance: 27-10

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance v hale: 12-2

Bilance proti hráčům Top 10: 2-5 (kariérní 26-34)

Grandslamy: Australian Open (semifinále), US Open (finále), French Open (osmifinále)

Alexander Zverev - Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 7-6

Nejlepší výsledek: vítěz (2018)

Loňský výsledek: semifinále

Generálka: Kolín nad Rýnem (vítěz), Kolín nad Rýnem 2 (vítěz), Paříž (finále)

Cesta turnajem: Medveděv (3-6 4-6)

Aktuální forma

Schwartzman měl dobré výsledky i přes zdravotní potíže už před pauzou, ale teď prožívá nejlepší období své kariéry. Na antuce v Římě si zahrál své první finále na turnajích Masters a na French Open své premiérové grandslamové semifinále. Solidní formu si přivezl i na halové akce. V Kolíně nad Rýnem až ve finále prohrál s Alexanderem Zverevem a na Masters v Paříži ve čtvrtfinále s pozdějším šampionem Daniilem Medveděvem.

Cesta turnajem

Schwartzman svůj debut na Turnaji mistrů zahájil proti Novakovi Djokovičovi, se světovou jedničkou uhrál jen pět gamů.

Historie na Turnaji mistrů

Schwartzman hraje Turnaj mistrů poprvé.

Diego Schwartzman - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Kolín nad Rýnem 2, Řím, Córdoba (finále); French Open, Buenos Aires (semifinále)

Největší úspěchy v hale: Kolín nad Rýnem 2 (finále)

Bilance: 25-13

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance v hale: 5-3

Bilance proti hráčům Top 10: 2-8 (kariérní 9-33)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), US Open (1. kolo), French Open (semifinále)

Diego Schwartzman - Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 0-1

Nejlepší výsledek: skupina (2020)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Kolín nad Rýnem 2 (finále), Paříž (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Djokovič (3-6 2-6)



Novak Djokovič (1.) - Daniil Medveděv (4.) | Centre Court (21:00 SEČ)

Dnešní program v londýnské O2 Areně vyvrcholí soubojem o čelo skupiny mezi světovou jedničkou, pětinásobným šampionem a největším favoritem Novakem Djokovičem a Daniilem Medveděvem, který se v pondělí dočkal svého premiérového vítězství na Turnaji mistrů. Poslední střetnutí se uskutečnilo na začátku sezony v ATP Cupu, Djokovič zvítězil ve třech setech, přerušil s Medveděvem sérii dvou porážek a navýšil své vedení ve vzájemné bilanci na 4-2.

Djokovič i Medveděv v pondělí předvedli velmi dobré výkony a potvrdili, že patří k největším favoritům letošního ročníku. Medveděv v Londýně hraje po čerstvém triumfu na Masters v Paříži a Djokovič rozhodně touží po vyrovnání rekordu Rogera Federera v počtu triumfů na Turnaji mistrů. Motivace tak ani jednomu chybět nebude a nejspíše nás čeká další napínavá bitva, kterou rozhodne pár míčků.

Tip: Djokovič ve třech setech

Aktuální forma

Djokovič nejprve Srbsku pomohl k triumfu v ATP Cupu, poté na Australian Open získal svůj 17. grandslamový vavřín, přemožitele neměl ani v Dubaji, po pauze v New Yorku vyhrál turnaj série Masters, rekordní 36. trofej z Masters si připsal v Římě a vůbec první letošní standardní porážku (diskvalifikace US Open) zaznamenal až ve finále French Open proti Rafaelovi Nadalovi. Djokovič se na kurty znovu vrátil před dvěma týdny ve vídeňské hale, kde uhrál čtvrtfinále, které potřeboval, aby přezimoval na tenisovém trůnu. V něm po mizerném výkonu schytal výprask od pozdějšího finalisty Lorenza Sonega.

Cesta turnajem

Djokovič podvanácté v řadě na Turnaji mistrů zvládl svůj úvodní zápas, s debutantem Diegem Schwartzmanem ztratil jen pět her.

Historie na Turnaji mistrů

Djokovič se na Turnaj mistrů kvalifikoval už potřinácté a loni přišel o sérii šesti finálových účastí. Pětinásobný šampion loni vypadl již ve skupině, což se mu stalo teprve počtvrté a poprvé od roku 2011. Pokud v Londýně získá šestý titul, vyrovná rekord Rogera Federera.

Novak Djokovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím, New York, Dubaj, Australian Open (vítěz)

Největší úspěchy v hale: Vídeň (čtvrtfinále)

Bilance: 40-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance v hale: 3-1

Bilance proti hráčům Top 10: 9-1 (kariérní 214-98)

Grandslamy: Australian Open (vítěz), US Open (osmifinále), French Open (finále)

Novak Djokovič - Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 38-14

Nejlepší výsledek: vítěz (2008, 2012-15)

Loňský výsledek: skupina

Generálka: Vídeň (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Schwartzman (6-3 6-2)

Aktuální forma

Medveděv ve druhé půlce loňské sezony zářil, ale letos se mu tolik nedaří. Ruský tenista má za sebou deset turnajů a až na tom posledním se dočkal triumfu, přičemž na předchozích uhrál jediné semifinále. V posledním měsíci absolvoval tři halové turnaje a v Petrohradu i Vídni potvrdil letošní zhoršenou formu, když vypadl ve druhém kole a čtvrtfinále. Na Masters v Paříži však nenašel přemožitele a po finálovém vítězství nad Alexanderem Zverevem získal svou třetí trofej z podniků Masters.

Cesta turnajem

Medveděv se po pár dnech znovu potkal s předloňským šampionem Alexanderem Zverevem a i v Londýně ho dokázal porazit, tentokrát dokonce ve dvou setech. Připsal si tak své premiérové vítězství na Turnaji mistrů.

Historie na Turnaji mistrů

Medveděv si Turnaj mistrů poprvé zahrál loni a prohrál všechny tři zápasy ve skupině.

Daniil Medveděv - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Paříž (vítěz); US Open (semifinále)

Největší úspěchy v hale: Paříž (vítěz)

Bilance: 24-10

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance v hale: 10-4

Bilance proti hráčům Top 10: 3-2 (kariérní 12-19)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), US Open (semifinále), French Open (1. kolo)

Daniil Medveděv - Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 1-3

Nejlepší výsledek: skupina (2019-20)

Loňský výsledek: skupina

Generálka: Petrohrad (2. kolo), Vídeň (čtvrtfinále), Paříž (vítěz)

Cesta turnajem: A. Zverev (6-3 6-4)



Možné scénáře

- Djokovič postoupí do semifinále, pokud porazí Medveděva a Schwartzman porazí Zvereva.

- Djokovič postoupí do semifinále, pokud porazí Medveděva ve dvou setech a Zverev porazí Schwartzmana ve třech setech.

- Medveděv postoupí do semifinále, pokud porazí Djokoviče a Zverev porazí Schwartzmana.

- Medveděv postoupí do semifinále, pokud porazí Djokoviče ve dvou setech a Schwartzman porazí Zvereva ve třech setech.

- Jakákoli jiná kombinace výsledků o semifinalistech rozhodne až v pátek.