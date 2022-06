4. den ve Wimbledonu: Plíšková, Kvitová a Krejčíková budou usilovat o účast mezi nejlepší dvaatřicítkou

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Kvitová (25-ČR) - Bogdanová (Rum.) | No. 3 Court (12:00 SELČ) Kar. Plíšková (6-ČR) - Boulterová (Brit.) | Centre Court (14:30 SELČ) Krejčíková (13-ČR) - Golubicová (Švýc.) | Court 18 (14:30 SELČ)



Petra Kvitová (26.) - Ana Bogdanová (111.) | No. 3 Court (12:00 SELČ)

Petra Kvitová se po triumfu na posledním přípravném podniku v Eastbourne zařadila mezi černé koně letošního ročníku Wimbledonu. Dvojnásobná šampionka bude usilovat o teprve třetí účast ve třetím kole nejslavnějšího turnaje po druhém triumfu v roce 2014. Ve čtvrtek nastoupí k premiérovému souboji s Anou Bogdanovou, Rumunka může vylepšit své maximum v All England Clubu.

Kvitová prožívá navzdory poslednímu výsledku jednu z nejhorších sezon celé své kariéry. Na poslední generálku v Eastbourne dorazila s mizernou bilancí 10-13 a jejím maximem byla dvě čtvrtfinále. Navíc se s oběma grandslamy rozloučila nejpozději ve druhém kole. Těsně před Wimbledonem se však naladila na skvělou formu. V Eastbourne zastavila na trávě letos neporaženou Beatriz Haddadovou Maiaovou, ve finále zametla s Jelenou Ostapenkovou a získala 29. titul, první od loňského března. Ve Wimbledonu měla na úvod nečekané potíže s Jasmine Paoliniovou a vyhrála až po obratu.

Bogdanová se v poslední době pohybuje na hranici elitní stovky. Letos má sice solidní bilanci 17-8, nicméně pouhé dvě výhry si připsala v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu. Té druhé se dočkala až předevčírem ve Wimbledonu po demolici Dajany Jastremské. Na trávě se představila už jen na podniku 125k v italské Gaibě, vypadla ve čtvrtfinále s Harmony Tanovou.

Kvitová sice měla v úvodním kole potíže, ale náročný zápas zvládla a mohla by se více uvolnit. S Bogdanovou, která má na trávě nijak oslnivou bilanci 12-11, by si v těchto podmínkách poradit měla, ačkoli letos už dvakrát zaváhala proti soupeřkám mimo Top 100. Bogdanová na druhou stranu disponuje katastrofální úspěšností 6-20 s hráčkami Top 30, na grandslamech 1-10.

Tip na vítězku: Petra Kvitová

Petra Kvitová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Eastbourne (T)

Největší úspěchy na trávě: Eastbourne (T)

Bilance: 16-13

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na trávě: 6-1

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 3-2 (kariérní 121-48)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (2K)

Petra Kvitová - Wimbledon

Kariérní bilance: 34-11

Nejlepší výsledek: triumf (2011, 2014)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Birmingham (1K), Eastbourne (T)

Cesta turnajem: Paoliniová (2-6 6-4 6-2)

Ana Bogdanová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Istanbul (2K)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (2K)

Bilance: 17-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na trávě: 3-1

Bilance proti hráčkám Top 30: 0-1 (kariérní 6-20)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (1K)

Ana Bogdanová - Wimbledon

Kariérní bilance: 2-4

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2017, 2022)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: WTA 125k Gaiba (ČF)

Cesta turnajem: Jastremská (6-2 6-2)



Karolína Plíšková (7.) - Katie Boulterová (118.) | Centre Court (14:30 SELČ)

Karolína Plíšková podeváté v řadě ve Wimbledonu zvládla úvodní kolo a o teprve čtvrtou účast mezi nejlepší dvaatřicítkou se loňská finalistka utká se svou poslední přemožitelkou Katie Boulterovou. Domácí naděje figurující mimo Top 100 si na poslední generálce v Eastbourne proti české jedničce připsala svůj nejcennější skalp, srovnala vzájemnou bilanci na 1-1 a teď může vylepšit své grandslamové maximum.

Plíšková do sezony kvůli zlomenině ruky naskočila až v březnu a první výhru slavila až na třetím turnaji. O něco lepší to bylo v závěru antukového jara, kdy uhrála své letošní maximum, semifinále ve Štrasburku. Zlepšenou formu však nepotvrdila a ve druhém kole French Open zaznamenala svou nejhorší porážku na grandslamech. Na lepší časy se zase začalo blýskat na trávě v Berlíně, kde po cestě mezi nejlepší osmičku vyřadila Kaiu Kanepiovou a Biancu Andreescuovou. V Eastbourne však ztroskotala hned po úvodním duelu. Ve Wimbledonu začala zvládnutým derby s Terezou Martincovou.

Také Boulterová má za sebou zdravotní pauzu, kvůli problémům s chodidlem nehrála tři měsíce a do akce se vrátila na domácích pažitech. V Nottinghamu se z kvalifikace dostala do druhého kola, v Birminghamu po skalpech Alison Riskeové a Caroline Garciaové do svého čtvrtého čtvrtfinále na turnajích WTA v Eastbourne vyřadila Martincovou a Plíškovou a v osmifinále nejvíce potrápila pozdější šampionku Petru Kvitovou. Ve Wimbledonu si na úvod poradila s Clarou Burelovou.

Zatímco Plíšková po zranění stále nemá svou top formu, Boulterová prožívá nejlepší týdny své kariéry. Českou jedničku tak nečeká jednoduchý zápas, obzvláště v domácím prostředí soupeřky, ale tentokrát by roli favoritky potvrdit mohla.

Tip na vítězku: Karolína Plíšková

Karolína Plíšková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Štrasburk (SF)

Největší úspěchy na trávě: Berlín (ČF)

Bilance: 9-10

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na trávě: 3-2

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 3-2 (kariérní 241-111)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (2K)

Karolína Plíšková - Wimbledon

Kariérní bilance: 18-9

Nejlepší výsledek: finále (2021)

Loňský výsledek: finále

Generálka: Berlín (ČF), Eastbourne (2K)

Cesta turnajem: Martincová (7-6 7-5)

Katie Boulterová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Birmingham (ČF)

Největší úspěchy na trávě: Birmingham (ČF)

Bilance: 19-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na trávě: 8-3

Bilance proti hráčkám Top 10: 1-0 (kariérní 1-4)

Grandslamy: Australian Open (Q), French Open (-)

Katie Boulterová - Wimbledon

Kariérní bilance: 3-3

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2018, 2021-22)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Nottingham (2K), Birmingham (ČF), Eastbourne (OF)

Cesta turnajem: Burelová (7-5 6-3)



Barbora Krejčíková (14.) - Viktorija Golubicová (58.) | Court 18 (14:30 SELČ)

Loňská osmifinalistka Barbora Krejčíková bude ve svém druhém startu v hlavní fázi Wimbledonu pokračovat soubojem s Viktorijí Golubicovou. Se čtvrtfinalistkou posledního ročníku má vyrovnanou bilanci 2-2, na trávě se s ní střetne poprvé.

Krejčíková na začátku letošního roku navazovala na loňskou životní sezonu, když postoupila do finále v Sydney a čtvrtfinále Australian Open. Po nepovedených vystoupeních v Dubaji a Dauhá však kvůli zranění lokte tři měsíce nehrála. Na kurty se vrátila na French Open a po porážce s Dianne Parryovou se stala teprve třetí tenistkou v open éře, která na French Open v roli obhájkyně ztroskotala v prvním kole. Úvodní zápas nezvládla ani na jediné generálce v Eastbourne. Výhry se dočkala až proti Maryně Zaněvské ve Wimbledonu.

Golubicová aktuální rok zahájila čtvrtfinálovou účastí na generálce v Melbourne, ale na další čekala přes čtyři měsíce. Znovu se mezi nejlepší osmičku podívala až na antuce ve Štrasburku a ještě na své první přípravné akci na trávě v Nottinghamu, kde si zahrála své první semifinále po více než roce. Do Wimbledonu dorazila s letošní bilancí 13-16 a na úvod si bez ztráty setu poradila s Andreou Petkovicovou.

Krejčíková si sice připsala první výhru po návratu, ale její výkon nebyl přesvědčivý. Golubicová si letos na trávě až na výprask od Marty Kosťukové vede solidně. Krejčíková se potřebuje oproti prvnímu kolu výrazně zlepšit a dělat méně nevynucených chyb, pokud chce postoupit do dalšího kola.

Tip na vítězku: Barbora Krejčíková

Barbora Krejčíková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Sydney (F)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (2K)

Bilance: 10-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na trávě: 1-1

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 6-3 (kariérní 35-15)

Grandslamy: Australian Open (ČF), French Open (1K)

Barbora Krejčíková - Wimbledon

Kariérní bilance: 4-1

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Loňský výsledek: osmifinále

Generálka: Eastbourne (2K)

Cesta turnajem: Zaněvská (7-6 6-3)

Viktorija Golubicová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Nottingham (SF)

Největší úspěchy na trávě: Nottingham (SF)

Bilance: 14-16

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na trávě: 4-3

Bilance proti hráčkám Top 20: 1-6 (kariérní 7-22)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (1K)

Viktorija Golubicová - Wimbledon

Kariérní bilance: 8-4

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Generálka: Nottingham (SF), Birmingham (1K), Eastbourne (1K)

Cesta turnajem: Petkovicová (6-4 6-3)