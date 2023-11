40 nových kurtů v All England Clubu nevyroste. Je to velikášský plán, chválí rozhodnutí poslanec

21.11.

Rozjetá Bejlek má skalp Erraniové

Sára Bejlek necelé dva dny po životním triumfu v chilské Colině úspěšně vstoupila do dalšího antukového turnaje WTA 125k v brazilském Florianópolisu. Sedmnáctiletá Češka si v prvním kole připsala skalp bývalé světové pětky a finalistky Roland Garros 2012 Sary Erraniové, o devatenáct let starší čtvrtou nasazenou Italku porazila 6:1, 7:6 a připsala si 11. výhru v řadě. O postup do čtvrtfinále si zahraje s Francouzkou Leoliou Jeanjeanovou (h2h 0:0).