Rybakinová v infarktovém zápase odvrátila dva mečboly a je v semifinále
O favoritce bylo před zápasem naprosto jasno. Rybakinová vstupovala do duelu s Fernandezovou v roli tenistky, která má bez problémů zvítězit a postoupit mezi nejlepší čtyři. Na kurtu se ale od prvních míčů odehrával naprosto jiný příběh. Nekoncentrovaná a unaveným dojmem působící světová dvojka marně hledala způsob, jak se dostat do tempa.
Poprvé přišla o podání za stavu 1:2 a když finalistka US Open z roku 2021 brejk potvrdila, ztrácela rodačka z Moskvy reprezentující Kazachstán už tři gamy. Alespoň chvilkové probuzení dvojnásobné grandslamové šampionky přišlo za stavu 2:5, když třemi gamy v řadě stihla smazat náskok své soupeřky a o výsledku úvodního dějství tak musel rozhodnout tie-break.
V něm už ale opět měla mírně navrch Fernandezová, která proměnila třetí setbol a za 56 minut šla do překvapivého vedení 1:0 na sety. Rybakinová se v prvním dějství dopouštěla celé řady nevynucených chyb. V pohodě hrající Fernandezové často stačilo jen držet míček ve hře.
Ve druhém setu to dlouho vypadalo, že Fernandezová dotáhne své překvapivé tažení do konce. V páté hře znovu vzala odevzdaně působící rivalce podání, brejk potvrdila a šla do vedení 4:2. Od tohoto stavu však rodačka z Montrealu viditelně znervózněla. Několika dvojchybami a lacinými chybami vrátila kazachstánskou soupeřku do hry. A ta toho využila. Čtyřmi gamy v řadě naprosto otočila průběh druhé sady, získala ji 6:4 a srovnala stav na 1:1.
Ve třetím dějství se průběh do jisté míry opakoval. Fernandezová se vrátila k výborné hře od základní čáry, skvělým pohybem nutila Rybakinovou zahrávat míče navíc a tím i chybovat. V páté hře znovu uspěla na příjmu, brejk potvrdila a opět vedla 4:2.
Kanaďanka si za stavu 5:4 vypracovala při svém podání první mečbol, proměnit ho však nedokázala a o osudu utkání musel rozhodnout tie-break. Ve velmi nervózní zkrácené hře se Rybakinová dopustila dvou dvojchyb, čelila dalšímu mečbolu, přesto ji nakonec poměrem 8:6 dokázala získat a postoupila do semifinále.
"Ani nevím, jak jsem dokázala vyhrát. Úvod zápasu byl příšerný. Potom jsem se nějak dostala do tempa. Snažila jsem se zůstat pozitivní a nakonec jsem to zvládla," říkala po zápase Rybakinová.
