Rybakinová v infarktovém zápase odvrátila dva mečboly a je v semifinále

VČERA, 23:30
WTA STUTTGART - Veliká bitva se odehrála v pátečním závěrečném čtvrtfinálovém duelu turnaje ve Stuttgartu mezi Jelenou Rybakinovou (26) a Leylah Fernandezovou (23). Světová dvojka v zápase odvrátila dva mečboly a nakonec po třísetové bitvě zvítězila 6:7, 6:4 a 7:6. Její další soupeřkou bude Mirra Andrejevová.
Jelena Rybakinová se na postup hodně nadřela (@ ČTK / imago sportfotodienst / Eibner-Pressefoto/Edward Cheung)

O favoritce bylo před zápasem naprosto jasno. Rybakinová vstupovala do duelu s Fernandezovou v roli tenistky, která má bez problémů zvítězit a postoupit mezi nejlepší čtyři. Na kurtu se ale od prvních míčů odehrával naprosto jiný příběh. Nekoncentrovaná a unaveným dojmem působící světová dvojka marně hledala způsob, jak se dostat do tempa.

Poprvé přišla o podání za stavu 1:2 a když finalistka US Open z roku 2021 brejk potvrdila, ztrácela rodačka z Moskvy reprezentující Kazachstán už tři gamy. Alespoň chvilkové probuzení dvojnásobné grandslamové šampionky přišlo za stavu 2:5, když třemi gamy v řadě stihla smazat náskok své soupeřky a o výsledku úvodního dějství tak musel rozhodnout tie-break.

V něm už ale opět měla mírně navrch Fernandezová, která proměnila třetí setbol a za 56 minut šla do překvapivého vedení 1:0 na sety. Rybakinová se v prvním dějství dopouštěla celé řady nevynucených chyb. V pohodě hrající Fernandezové často stačilo jen držet míček ve hře.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Ve druhém setu to dlouho vypadalo, že Fernandezová dotáhne své překvapivé tažení do konce. V páté hře znovu vzala odevzdaně působící rivalce podání, brejk potvrdila a šla do vedení 4:2. Od tohoto stavu však rodačka z Montrealu viditelně znervózněla. Několika dvojchybami a lacinými chybami vrátila kazachstánskou soupeřku do hry. A ta toho využila. Čtyřmi gamy v řadě naprosto otočila průběh druhé sady, získala ji 6:4 a srovnala stav na 1:1.

Ve třetím dějství se průběh do jisté míry opakoval. Fernandezová se vrátila k výborné hře od základní čáry, skvělým pohybem nutila Rybakinovou zahrávat míče navíc a tím i chybovat. V páté hře znovu uspěla na příjmu, brejk potvrdila a opět vedla 4:2.

Kanaďanka si za stavu 5:4 vypracovala při svém podání první mečbol, proměnit ho však nedokázala a o osudu utkání musel rozhodnout tie-break. Ve velmi nervózní zkrácené hře se Rybakinová dopustila dvou dvojchyb, čelila dalšímu mečbolu, přesto ji nakonec poměrem 8:6 dokázala získat a postoupila do semifinále.

"Ani nevím, jak jsem dokázala vyhrát. Úvod zápasu byl příšerný. Potom jsem se nějak dostala do tempa. Snažila jsem se zůstat pozitivní a nakonec jsem to zvládla," říkala po zápase Rybakinová.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Liverpool22
17.04.2026 23:52
Uffffff to bylo drama Rybka 8 dvojchyb a celkově hodně chyb, ale nakonec zápas uhaluzila smile
frenkie57
18.04.2026 00:05
Uhaluzila, to je správné slovo, protože zasloužená výhra to nebyla. Obvykle přeju Rybce, ale dneska by si Leyla zasloužila vyhrát za tu bojovnost. I do dalšího vývoje turnaje by tam lépe pasovala. Určitě by zatopila i Ušatici. No nic, je to tak, jak to je.
Jestli chce Muška Poršáka, bude muset ten ukrajinsko ruský val nějak překonat.
Liverpool22
18.04.2026 00:09
Jo, jo Rybka sama v rozhovoru přiznala, že ani neví jak vyhrála S Mirkou bude muset přidat.
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
