5. den na French Open: O třetí kolo budou bojovat sestry Plíškovy, Kvitová a Veselý

V rámci pátého dne letošního ročníku French Open se o postup do třetího kola poperou čtyři Češi. Karolína Plíšková bude v ženském šlágru dne čelit Jeleně Ostapenkové, Petra Kvitová se utká s Jasmine Paoliniovou, Kristýna Plíšková vyzve Garbiñe Muguruzaovou a Jiří Veselý změří síly s Karenem Chačanovem. Mužský šlágr obstarají Alejandro Davidovich Fokina s Andrejem Rubljovem.

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Kar. Plíšková (2-ČR) - Ostapenková (Lot.) | Court Philippe Chatrier (11:00 SELČ) Kvitová (7-ČR) - Paoliniová (It.) | Court Simonne Mathieu (11:00 SELČ) Veselý (ČR) - Chačanov (15-Rus.) | Court 14 (11:00 SELČ) Kr. Plíšková (ČR) - Muguruzaová (11-Šp.) | Court Suzanne Lenglen (13:00 SELČ) • Šlágr dne - muži • Davidovich Fokina (Šp.) - Rubljov (13-Rus.) | Court Simonne Mathieu (16:00 SELČ)



• Češi v akci •

Karolína Plíšková (4.) - Jelena Ostapenková (43.) | Court Philippe Chatrier (11:00 SELČ)

Semifinalistka ročníku 2017 a nasazená dvojka Karolína Plíšková bude v ženském šlágru dnešního programu čelit vítězce téhož ročníku Jeleně Ostapenkové. S Lotyškou poslední souboj loni v Pekingu prohrála, přesto ve vzájemné bilanci vede 3-2.

Plíšková se po zklamání na US Open na antukový grandslam připravovala v Římě a málem obhájila loňský triumf, když poprvé od lednového Australian Open porazila dvě soupeřky po sobě a se ztrátou jediného setu došla do finále, v němž musela kvůli zranění vzdát Simoně Halepové. V úvodním kole French Open měla nečekané potíže s kvalifikantkou a hráčkou z konce druhé stovky Majar Šarífovou.

Ostapenková se po restartu sezony na kurty vrátila až před 14 dny v Římě, kde vypadla hned v prvním kole. Mnohem lépe si vedla na poslední generálce ve Štrasburku, tam uhrála čtvrtfinále, v němž nestačila na Nao Hibinovou. Na French Open na úvod smetla Madison Brengleovou.

Ostapenková má velmi nevyrovnanou formu, což už k ní tak nějak patří. Otázkou je, jak moc se bude vyhazovat proti Plíškové, protože bude zřejmě o něco aktivnější hráčkou ve výměnách. Plíškovou nečeká nic jednoduchého a musí se oproti prvnímu kolu zlepšit.

Tip: Plíšková ve třech setech

Karolína Plíšková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Brisbane (vítězka); Řím (finále)

Největší úspěchy na antuce: Řím (finále)

Bilance: 14-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 5-1

Bilance proti hráčkám Top 31-50: 3-3 (kariérní 64-33)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), US Open (2. kolo)

Karolína Plíšková - French Open

Kariérní bilance: 12-8

Nejlepší výsledek: semifinále (2017)

Loňský výsledek: 3. kolo

Generálka: Řím (finále)

Cesta turnajem: Šarífová (6-7 6-2 6-4)

Jelena Ostapenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Štrasburk (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: Štrasburk (čtvrtfinále)

Bilance: 7-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 3-2

Bilance proti hráčkám Top 10: 2-2 (kariérní 12-16)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), US Open (nehrála)

Jelena Ostapenková - French Open

Kariérní bilance: 8-3

Nejlepší výsledek: vítězka (2017)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Řím (1. kolo), Štrasburk (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Brengleová (6-2 6-1)



Petra Kvitová (11.) - Jasmine Paoliniová (94.) | Court Simonne Mathieu (11:00 SELČ)

Petra Kvitová bude pokračovat v útoku na první postup do druhého týdne French Open po pěti letech proti Jasmine Paoliniové, která má za sebou vůbec první vítězství v hlavní soutěži grandslamů. S italskou antukářkou se střetne premiérově.

Kvitová před pauzou startovala na čtyřech turnajích a na všech postoupila minimálně do čtvrtfinále. Po restartu sezony ovšem na další takovou účast čeká, na generálce v New Yorku ztroskotala hned na krajance Marii Bouzkové a na US Open vypadla v osmifinále se Shelby Rogersovou. Svůj první letošní turnaj na antuce odstartovala dvousetovým vítězstvím nad domácí Océane Dodinovou.

Paoliniová hraje svůj 12. letošní turnaj, šestý na antuce, a letos ještě nevyhrála dva zápasy v řadě. Před French Open si zahrála druhé kolo v Istanbulu a také v Římě, kde i přes dvousetovou porážku potrápila pozdější šampionku Simonu Halepovou.

Paoliniová není na antuce příjemnou soupeřkou, jedná se o její jasně nejlepší povrch, což ukázala i v Římě proti Halepové. Přesto by Kvitová, pokud bude držet levá ruka a nebude příliš chybovat, měla slavit postup do další fáze turnaje.

Tip: Kvitová ve dvou setech

Petra Kvitová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (finále); Brisbane (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 16-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 1-0

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 7-1 (kariérní 147-43)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), US Open (osmifinále)

Petra Kvitová - French Open

Kariérní bilance: 24-10

Nejlepší výsledek: semifinále (2012)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Dodinová (6-3 7-5)

Jasmine Paoliniová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím, Istanbul, Palermo (2. kolo)

Největší úspěchy na antuce: Řím, Istanbul, Palermo (2. kolo)

Bilance: 7-11

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na antuce: 4-4

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 0-0 (kariérní 1-2)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), US Open (1. kolo)

Jasmine Paoliniová - French Open

Kariérní bilance: 1-1

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2020)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Istanbul (2. kolo), Řím (2. kolo)

Cesta turnajem: Bolšovová (6-4 6-3)



Jiří Veselý (68.) - Karen Chačanov (16.) | Court 14 (11:00 SELČ)

Jiří Veselý bude bojovat o vyrovnání svého maxima na antukovém grandslamu s loňským čtvrtfinalistou a světovou šestnáctkou Karenem Chačanovem, se kterým změří síly premiérově.

Veselý sice v únoru ovládl podnik ATP v Puné, ale od té doby se mu nedaří a po pauze tomu není jinak. Na US Open skončil v prvním kole, na dvou domácích antukových challengerech vyhrál jediný zápas a na poslední generálce v Hamburku se loučil ve druhém kole. Do letošního French Open vstoupil očekávaným vítězstvím nad kvalifikantem Liamem Broadym.

Chačanov nemůže být s vývojem letošní sezony spokojený, jeho maximem je jediné čtvrtfinále, které si zahrál v únoru v Dubaji. Na antuce se mu letos zatím vůbec nedaří, v Římě skončil hned v prvním kole na raketě pozdějšího semifinalisty Caspera Ruuda a v Hamburku ve druhém kole schytal výprask od Dušana Lajoviče. Své působení na letošním French Open zahájil třísetovým vítězstvím nad Kamilem Majchrzakem.

Chačanov je o poznání kvalitnějším hráčem než česká jednička a to by měl v premiérovém souboji potvrdit. Třetí nejlepší Rus v žebříčku ATP ale má letos velké výkyvy formy, čehož se Veselý pokusí využít.

Tip: Chačanov ve čtyřech setech

Jiří Veselý - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Puné (vítěz)

Největší úspěchy na antuce: Hamburk (2. kolo)

Bilance: 18-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 5-3

Bilance proti hráčům Top 11-20: 0-0 (kariérní 7-15)

Grandslamy: Australian Open (nehrál), US Open (1. kolo)

Jiří Veselý - French Open

Kariérní bilance: 5-7

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2017)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Prostějov challenger (2. kolo), Hamburk (2. kolo)

Cesta turnajem: Broady (6-2 5-7 6-3 6-2)

Karen Chačanov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: Hamburk (2. kolo)

Bilance: 15-10

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 2-2

Bilance proti hráčům Top 50-100: 7-0 (kariérní 49-32)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), US Open (3. kolo)

Karen Chačanov - French Open

Kariérní bilance: 11-3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2019)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Generálka: Řím (1. kolo), Hamburk (2. kolo)

Cesta turnajem: Majchrzak (7-6 6-3 6-3)



Kristýna Plíšková (69.) - Garbiñe Muguruzaová (15.) | Court Suzanne Lenglen (13:00 SELČ)

Kristýna Plíšková na šestý pokus přešla přes první kolo French Open a proti jedné z největších favoritek a vítězce ročníku 2016 Garbiñe Muguruzaové se pokusí znovu vylepšit své pařížské maximum a vyrovnat to grandslamové. S bývalou světovou jedničkou a dvojnásobnou grandslamovou šampionkou se utká poprvé.

Plíšková, která si na začátku roku zahrála semifinále v Shenzhenu a po pauze na antuce v Praze, skoro měsíc nehrála. Jejím posledním vystoupením byla těsná porážka v prvním kole US Open. Generálku na French Open měla absolvovat v Římě, ale kvůli zranění se odhlásila. Vypadá to, že je opět fit, v prvním kole French Open deklasovala trápící se Slovenku Viktórii Kužmovou.

Muguruzaová, která na šesti z předchozích sedmi turnajů postoupila minimálně do čtvrtfinále, si před French Open střihla jedinou generálku a potvrdila, že letos má výbornou a hlavně stabilní formu. V Římě se finalistka letošního Australian Open dostala až do semifinále, přestože čelila velmi těžkým soupeřkám (Sloane Stephensová, Cori Gauffová, Johanna Kontaová a Viktoria Azarenková), v něm nestačila na pozdější šampionku Simonu Halepovou. Na úvod French Open se ale nepředstavila v dobré formě, Tamaru Zidanšekovou zdolala až po třech hodinách 8-6 v rozhodující sadě.

Muguruzaová je jasnou favoritkou na postup, ale pokud zopakuje výkon z předchozího kola, pak není Plíšková rozhodně bez šance.

Tip: Muguruzaová ve dvou setech

Kristýna Plíšková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Praha, Shenzhen (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Praha (semifinále)

Bilance: 9-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na antuce: 5-2

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 3-0 (kariérní 4-8)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), US Open (1. kolo)

Kristýna Plíšková - French Open

Kariérní bilance: 1-5

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2020)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Kužmová (6-1 6-2)

Garbiñe Muguruzaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (finále); Řím, Shenzhen (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Řím (semifinále)

Bilance: 22-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 5-1

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 9-1 (kariérní 90-36)

Grandslamy: Australian Open (finále), US Open (2. kolo)

Garbiñe Muguruzaová - French Open

Kariérní bilance: 28-6

Nejlepší výsledek: vítězka (2016)

Loňský výsledek: osmifinále

Generálka: Řím (semifinále)

Cesta turnajem: Zidanšeková (7-5 4-6 8-6)



• Šlágr dne - muži •

Alejandro Davidovich Fokina (70.) - Andrej Rubljov (12.) | Court Simonne Mathieu (16:00 SELČ)

Dnešní mužský šlágr bude patřit premiérovému souboji mladých talentů. Na dvorci Simonne Mathieuové se utkají 21letý Alejandro Davidovich Fokina, který si na nedávném US Open zahrál své premiérové osmifinále na grandslamech a stále stoupá žebříčkem, a o rok starší Andrej Rubljov, jenž byl v úvodním kole na pokraji vyřazení a nikdy předtím na French Open přes první kolo nepřešel.

Davidovich Fokina se na nedávném US Open postupem do osmifinále dočkal nejlepšího výsledku své kariéry, v souboji o čtvrtfinále dostal tvrdou lekci od pozdějšího finalisty Alexandera Zvereva. Na antuce absolvoval generálku v Římě, na italském Masters prošel kvalifikací a v prvním kole hlavní soutěže podlehl Dušanovi Lajovičovi. Svou druhou účast na pařížské antuce začal vítězstvím nad domácím outsiderem Haroldem Mayotem.

Rubljov, který na začátku sezony vyhrál 11 zápasů v řadě a získal dva tituly, potvrzuje skvělou letošní formu i po pauze. Čtvrtfinalista nedávného US Open sice na římském Masters vypadl již ve druhém kole, nicméně po skalpu Stefanose Tsitsipase ovládl poslední generálku v Hamburku. Na French Open měl hned na úvod namále, se Samem Querreym prohrával 0-2 na sety a 2-5 ve třetí sadě.

Davidovich Fokina umí hrát velmi dobře na antuce i tvrdém povrchu a mohl by favorizovaného Rubljova potrápit, obzvláště pokud nasazený Rus zopakuje nepřesvědčivý výkon z prvního kola.

Tip: Rubljov ve čtyřech setech

Alejandro Davidovich Fokina - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: US Open (osmifinále)

Největší úspěchy na antuce: Santiago (2. kolo)

Bilance: 10-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 5-4

Bilance proti hráčům Top 11-20: 0-2 (kariérní 1-2)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), US Open (osmifinále)

Alejandro Davidovich Fokina - French Open

Kariérní bilance: 1-1

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2020)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Řím (1. kolo)

Cesta turnajem: Mayot (7-6 6-3 7-5)

Andrej Rubljov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hamburk, Adelaide, Dauhá (vítěz)

Největší úspěchy na antuce: Hamburk (vítěz)

Bilance: 26-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 7-1

Bilance proti hráčům Top 50-100: 11-0 (kariérní 54-31)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), US Open (čtvrtfinále)

Andrej Rubljov - French Open

Kariérní bilance: 1-1

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2020)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Řím (2. kolo), Hamburk (vítěz)

Cesta turnajem: Querrey (6-7 6-7 7-5 6-4 6-3)